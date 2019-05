Victoria Butuc-Guranda: „Dacă tinerii nu se implică, nu putem schimba lucrurile...”

În Moldova doar 10% dintre femei au poziții de lider în administrație sau în partidele politice”. De vină ar fi stereotipurile culturale și prejudecățile de gen potrivit cărora rolul femeilor este să aibă grijă de casă și familie, iar cel al bărbatului să aducă bani în casă și astfel, să aibă acces la carieră și poziții decizionale. Victoria Butuc-Guranda este consilieră locală în satul Dănceni și consilieră raională Ialoveni. Tânăra spune că este foarte greu să te impui în fața seniorilor dar nu este imposibil.

Europa Liberă: Deseori când îi întreb pe cetățeni cine merită să stea la cârma țării, ei spun că tinerii trebuie să-și asume responsabilități și să se avânte în marea politică. E adevărat ceea ce cred oamenii?

Victoria Butuc-Guranda: „De cele mai multe ori spun că noi, tinerii, trebuie să ne asumăm responsabilitatea de a conduce satele noastre, orașele și – de ce nu? – să stăm la cârma țării. Într-adevăr, așa este, însă în momentul în care încerci să te implici, ești taxat că ești prea tânăr și cu lipsă de experiență și au scepticismul dacă vei putea face față. Cei care se află la cârma localităților noastre, aș zice eu, veteranii în administrația publică locală, când îi întrebi dacă ar dori să continue mandatul de primar sau cel de consilier, de cele mai multe ori zic: „Nu! Lăsăm tinerii”, dar atunci când un tânăr își expune dorința de a candida, apar veteranii administrației publice locale care zic că „tu o să mai ai timp, tu o să mai reușești, noi trebuie să continuăm ceea ce am pornit” și apare ciocnirea între generații.”

Europa Liberă: Și de ce acest conflict între generații?

Victoria Butuc-Guranda: „Probabil, cei care conduc astăzi satele noastre au învățat o altfel de politică, cum, de fapt, se face administrația publică locală și înțeleg și percep altfel democrația și autonomia publică locală.”

Europa Liberă: Bănuiesc că totuși unii dintre aleșii locali, dar și cei raionali au văzut că o tânără dorește binele pentru localitate, că ești ambițioasă, au înțeles că poți avea un cuvânt chiar greu în luarea deciziilor, că atunci când te apuci de un lucru îl duci până la capăt și probabil te avantajează și specialitatea pe care o ai, ești juristă de meserie, așa cum spuneai. Ai putea vorbi despre reușite după identificarea problemelor la nivel local?

Victoria Butuc-Guranda: „Am observat un șir de abateri, nedreptăți care se produceau în localitatea mea, Dănceni, și atunci am decis că trebuie să mă implic, însă pașii mai mari au fost făcuți în ultimul an de facultate, la Drept. Atunci când nejustificat a fost majorat prețul la tichetul rutei Chișinău-Dănceni de la 5 la 7 lei, în momentul în care avem o distanță de nici 10 km de Chișinău, era nejustificat. Atunci am început să scriu la Agenția Națională Transport Auto, la Ministerul Transporturilor, am mers și am convocat ședința Consiliului local anume pe subiectul respectiv.

atunci am înțeles că, dacă tinerii nu se implică, nu putem schimba lucrurile. Chiar dacă a fost greu, chiar dacă n-a fot deloc ușor, cu amenințări, chiar au trecut și la unele acțiuni care nu se acceptă, am reușit totuși să menținem prețul de 5 lei, cel care era anterior și lucrul acesta m-a motivat și mai mult. Lucrurile pot fi schimbate, indiferent de câte bariere ai avea.

În administrația publică locală avem o criză acută de transparență. În momentul în care activitățile consilierilor, primarilor nu sunt publice și se eschivează de oameni și de cetățenii care i-au ales, de aici pornesc toate problemele. Și aici am să mă refer la vânzarea terenurilor, proprietate a satului fără a fi informați cetățenii, fără a fi consultați.

În satele Moldovei noastre avem o groază de probleme, lipsa apei potabile, lipsa sistemelor de canalizare și epurare, starea drumurilor care este deplorabilă...

avem lipsa apei potabile, lipsa sistemelor de canalizare și epurare, avem starea drumurilor care este deplorabilă, chiar dacă cei de la guvernare un pic își depășesc atribuțiile, de fapt, nu Guvernul este cel care trebuie să facă drumuri în localități, dar trebuie să dea competență și autonomie unităților teritorial-administrative și aici, de fapt, oamenii sunt induși în eroare. Avem multe, multe probleme.

Pe parcursul mandatului meu de patru ani am încercat să schimb lucrurile în localitatea mea. De fapt, la fiecare ședință a Consiliului încerc să invit cât mai mulți cetățeni să participe, să fie martori la rezolvarea problemelor locale, iar atunci când am avut proiecte pe ordinea de zi în care trebuia să fie scoase la licitație terenuri de însemnătate publică, și aici mă refer la terenuri de două hectare de pe malul iazului Dănceni, care sunt foarte vânate și, cu regret, au rămas foarte puține, atunci când deja era constituită o majoritate care urma să voteze pentru scoaterea la licitație, pe rețelele de socializare am

îndemnat oamenii să vină, iar datorită faptului că am avut o prezență foarte bună în sală, lucrul acesta nu s-a întâmplat și mă bucur că oamenii au înțeles că, de fapt, vocea lor contează și vocea lor este ascultată.

Cetățenii din satele noastre trebuie să fie educați, iar această responsabilitate ne revine nouă, tinerilor, pentru că sunt puțini cei care au experiența anilor de zile, care nu vor pur și simplu să implice cetățenii, pentru că ei consideră că în momentul în care oamenii ți-au acordat votul de încredere, deci tu ești responsabil să rezolvi problemele unui întreg sat. Chiar am primit odată și o replică în care un consilier-veteran, cum le zic eu, în ale administrației publice locale, mi-a reproșat faptul că „ai fost aleasă să rezolvi probleme, nu să consulți cetățenii”. A fost culmea, însă ușor, ușor lucrurile se schimbă și asta mă bucură.”

Europa Liberă: Dacă mai mulți semeni de-ai tăi ar lua atitudine, s-ar implica, ar arăta altfel satul, statul?

Victoria Butuc-Guranda: „Cu siguranță! Noi auzim de cele mai multe ori de la cei mai în vârstă că „viitorul vă aparține”, eu însă îi contrazic, spun: „Nouă, tinerilor, ne aparține și prezentul”, iar luând în considerare faptul că suntem în pragul unor alegeri locale, îndemnul meu este pentru toți tinerii să se implice. Eu înțeleg că au fost și sunt multe dezamăgiri, tinerii consideră că vocea lor nu este ascultată și nu este luată în considerare, însă eu sunt ferm convinsă că doar împreună, dar aici nu vreau să zic că trebuie să neglijăm și persoanele care au experiență, pentru că trebuie să recunosc că în Consiliu am o susținere foarte frumoasă din partea colegilor mai în vârstă.”

Europa Liberă: Și de la nivel local, cum se vede clasa politică de la Chișinău și mai cu seamă acești 101 deputați care au fost aleși acum, la alegerile din 24 februarie?

Victoria Butuc-Guranda: „Oamenii sunt extrem de dezamăgiți, oamenii nu mai înțeleg unde vor merge lucrurile, pentru că foarte mulți se așteptau că în urma acestui scrutin parlamentar o să avem o majoritate care este demnă de a conduce această țară; oamenii credeau și erau ferm convinși, și aici mă refer la cei cu care eu am interacționat, oamenii acum își doresc o clasă politică nouă.

Oamenii de la țară, chiar dacă foarte mulți zic că nu înțeleg în politică, eu am să-i contrazic: ei foarte bine înțeleg. Poate nu cunosc întreaga „bucătărie”, însă lucrurile elementare și faptul că Republica Moldova are nevoie de o clasă nouă politică, de demnitate, oameni integri, sunt ferm convinsă că ei înțeleg acest fapt. Nu putem să neglijăm faptul că guvernanții nu cunosc cu ce probleme ne confruntăm noi la nivel local, că nu cunosc faptul că avem o stare deplorabilă, că oamenii duc lipsă de apă potabilă... Deci, lucrurile astea se cunosc, însă probabil mai avem de lucru și probabil cei care se află astăzi la guvernare trebuie să înțeleagă că lucrurile trebuie să fie schimbate și că țara nu le aparține.”

Europa Liberă: Dar care ar fi interesul național, iată, pentru moment pentru țară și cetățenii ei?

Victoria Butuc-Guranda: „Dacă este să ne referim la instabilitatea care s-a instaurat de mai bine deja de două luni de la data alegerilor, păi interesul național este să scăpăm de acest sistem corupt până în

măduva oaselor. Trebuie să luptăm pentru o țară liberă, pentru o țară fără corupție. Atunci când vom scăpa de corupți și atunci când vom scăpa de această practică vicioasă care face ca noi, tinerii, uneori să ne dezamăgim și să ne dorim să plecăm din țară să dispară și să dăm voie oamenilor corecți să facă politica în Republica Moldova.”

Europa Liberă: În Republica Moldova, femeile cu potențial în politică sunt deseori selectate și pregătite în cadrul programelor, proiectelor finanțate din exterior pentru încurajarea femeilor să intre în politică. Participi și tu la asemenea traininguri oferite de organismele internaționale?

Victoria Butuc-Guranda: „Da. Pe această cale eu aș vrea să aduc sincere mulțumiri partenerilor UN Women Moldova și Guvernului Suediei pentru toată implicarea, pentru tot ceea ce fac pentru Republica Moldova și în special pentru noi, femeile, pentru că avem instruiri.

La momentul de față sunt implicată în proiectul „Women 4 Leadership”, care este o platformă extraordinară pentru noi, femeile, de a ne cunoaște, de a împărtăși din experiența proprie, de a fi mai bune în

acest domeniu, dar părerea mea este că nu doar femeile trebuie să fie instruite în a se implica în politică. De cele mai multe ori noi suntem foarte corecte și vrem să fim foarte pedante în tot ceea ce facem, însă și bărbații pe picior egal cât și femeile trebuie să aibă cunoștințele elementare atunci când își asumă guvernarea, atunci când își asumă conducerea unei localități, lucru care lipsește, însă bărbații au încrederea asta foarte sporită și foarte evidentă în propriile convingeri.

Atunci când li se propune să acceadă într-o funcție publică, ei inițial acceptă, iar ulterior se gândesc cum vor face, pe când noi, femeile, inițial ne gândim cum vom face lucrurile și ulterior facem alegerea. Aceste proiecte, aceste academii de liderism sunt extraordinar de binevenite, avem parte de experți foarte buni, de la care avem ce învăța și care încearcă să instruiască în noi ceea ce lipsește politicului moldovenesc.”

Europa Liberă: Te vezi deputată în Parlamentul Republicii Moldova?

Victoria Butuc-Guranda: „Nu știu dacă mă văd deputată, însă fiind copilul independenței, născută la 27 august 1991, poate-poate destinul mă va duce și în această funcție.”