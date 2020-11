Victoria Prunici: Dacă dezvolți ceva în R. Moldova, neapărat vei întâmpina piedici

Cetățenii Republicii Moldova cu reședința în Scoția nu au avut posibilitatea de a vota la scrutinele precedente, din simplu motiv că nu au avut niciodată deschisă o secție de votare. De data aceasta, moldovenii care se află pe teritoriul Scoției au posibilitatea să participe la alegerile prezidențiale. Victoria Prunici locuiește în Scoția de aproape cinci ani. A absolvit Edinburgh College, Professional Cookery, Patisserie and Confectionery. Toți acești ani a activat în domeniul HORECA. Actualmente, împreună cu soțul dezvoltă proiectul culinar The wild stump/Buturuga Salbatică. Ea spune că ambii își doresc cât de curând să revină acasă și să dezvolte proiecte culinare în Moldova, aplicand cunoștințele și experiența obținute în Marea Britanie.

Europa Liberă: Cum a fost să te prezinți la vot, acolo, în străinătate, la primul tur de scrutin, și ce dispoziție domină acum, în ajunul celui de-al doilea tur de scrutin, anunțat pentru 15 noiembrie?

Victoria Prunici: „Am fost, împreună cu soțul meu, la Glasgow (noi stăm la Edinburgh) și erau foarte mulți oameni, Ce am văzut noi, ce am observat, toate s-au petrecut într-o manieră civilizată, corectă, s-au respectat toate normele, în legătură cu COVID și restul normelor, legate de alegeri. Mi-am zis că ne programăm, pentru că noi suntem ambii în domeniul HORECA și de multe ori duminica lucrăm, dar de data asta am zis că ne străduim și ne facem duminică, pe 15 noiembrie, liber, iar după reacțiile care au urmat rezultatele din primul tur, am devenit și mai motivați să mergem la Glasgow pe data de 15 noiembrie și încurajăm prietenii, cunoscuții, să facă la fel.”

Europa Liberă: Tot mai multe voci din diaspora se arată supărate pe decllarația pe care a făcut-o Igor Dodon, că diaspora ar reprezenta un electorat paralel al R. Moldova. Această declarație a făcut-o președintele în exercițiu după anunțarea rezultatelor alegerilor din primul tur. Ce-i drept, după asta, și-a mai nuanțat declarația și a spus deja că vă cheamă acasă, pe cei din străinătate.

Victoria Prunici: „Nivelul de ipocrizie a lui Dodon îl cunoaștem cu toții și nu ne uimește, chiar dacă ar putea să ajungă la extreme această ipocrizie. Așa că, orice ar spune, deja nu ar atenua acele vorbe ofensatoare adresate poți să zici că unei jumătăți din cetățenii R. Moldova. Desigur că a fost foarte urât. Îi ziceam soțului meu, uite cum de nu-i dă în cap să-și ceară iertare pentru cuvintele acelea, e foarte simplu, cel puțin să facă lucrul ăsta.”

Europa Liberă: Până la urmă, totuși, cetățenii R. Moldova aflați în străinătate au propria lor viziune, au preferințele lor politice, și este adevărat că se deosebesc de preferințele și viziunile multora din R. Moldova. De fapt, această deosebire de viziuni ar avea o lămurire?

Victoria Prunici: „Da, explicația este foarte simplă: pentru că aproape toți cei care au avut ocazia sau chiar sunt acum în străinătate vor un alt stil de viață, văd că lucrurile pot fi mai bune, și, dat fiind faptul că știm ce vecini are R. Moldova și știm cât de mult ar putea să fie sprijinită în proiectele sale de către UE, lucrurile ar putea să fie foarte mult îmbunătățite la noi și, respectiv, cu siguranță că toți cei din diaspora, pe lângă mulți de acasă, își doresc aceste schimbări spre bine și sunt conștienți că asta este absolut real, doar că avem nevoie de cineva care să fie liber și să ne ghideze. Și, respectiv, să aducem prosperitate în țară.”

Europa Liberă: Voi, la modul cel mai serios, vă gândiți să reveniți? Și în ce condiții ați putea să ajungeți acasă?

Victoria Prunici: „Absolut! Noi vrem să revenim acasă, indiscutabil. Noi am venit aici, am făcut studii, și ne gândeam ca imediat după aceste studii să revenim acasă. Știam că situația se înrăutățește cu acest musiu la putere și echipa sa, și am zis: hai să mai stăm puțin și să vedem care e situația în țară. Pentru că, respectiv, revenind în țară, noi am vrea să dezvoltăm un proiect al nostru.

Dar am vrea să simțim suportul statului, așa cum se face de exemplu, aici, în Scoția. Mai nou, vreo 23 de milioane de lire vor fi oferite pentru 90 de companii care dezvoltă 90 de start-up-uri, și asta este ajutor din partea statului. Pe când, noi știm, dacă dezvolți ceva în R. Moldova, neapărat vei primi piedici și în niciun caz nu vei primi suport, sustinere, așa cum se face aici, de exemplu. Și nu ne simțim motivați, la moment, să venim și să investim ca într-o gaură neagră.”

Europa Liberă: Șederea voastră e lungă după ce ați terminat studiile? De când munciți, cât timp a trecut?

Victoria Prunici: „Noi am terminat studiile pe la sfârșit de 2018. A trecut ceva vreme, ne gândeam să continuăm studiile, după care ne-am făcut act de achiziționare a unui imobil în ipotecă, statul oferă foarte ușor sprijin și în direcția asta, deci nu a fost complicat deloc. După care am zis că dacă mai stăm aici puțin, vrem să continuăm studiile, mult mai avansat, în domeniul ospitalier, anume HORECA.”

Europa Liberă: V-ați pus vreodată întrebarea cât de săracă a rămas R. Moldova, dacă exodul de creier e în continuare...

Victoria Prunici: „Da, sunt conștientă de lucrul ăsta. Și exodul este tot mai viu. Noi am văzut contingentul celor care merg la alegeri.

Practic, toți erau cam de vârsta noastră, între 25 și 40 de ani...

Asta am văzut și e foarte trist. De aceea, noi vrem să revenim acasă, să fim alături de oamenii noștri dragi, de familiile noastre. Să continuăm să avansăm în viață cu tradițiile și cu oamenii dragi, cu ceea ce este în venele noastre și în sufletele noastre. Și desigur investind experiența și cunoștințele obținute aici.”

Europa Liberă: Dacă vouă vă este bine acolo pentru că aveți un job interesant, puteți să vă faceți o carieră impresionantă, ați spus că începeți să investiți inclusiv și în spațiul locativ, o să vă fie rădăcinile mai înfipte acolo, în Edinburgh ?

Victoria Prunici: „Nu aș spune că ne-am creat așa o situație, în care să ne simțim foarte înrădăcinați aici. Sufletește, suntem foarte înrădăcinați acolo, acasă, în R. Moldova, și simțim foarte puternic că vrem să revenim acasă, dar odată cu o echipă minunată și open-minded, care chiar se gîndește la cetățenii R. Moldova și cum să organizeze acest stat, din toate punctele de vedere, ca să fie confortabil să trăiești acolo, noi ne-am simți și mai motivați să revenim.”

Europa Liberă: Și sunteți hotărâți să mergeți și pe 15 noiembrie la cel de-al doilea tur de scrutin? Asta ai spus ceva mai devreme, Marea Britanie este țara care a depășit un milion de cazuri de infectări cu coronavirus. Restricțiile devin din ce în ce mai dure, ar putea ele să fie o piedică în calea votantului moldovean, care va vrea să participe la aceste alegeri?

Victoria Prunici: „Cumva, îmi făceam griji chiar și pentru primul tur și de aceea am scris un mesaj adresat Ambasadei R. Moldova la Londra. Nu am primit niciun răspuns. Întrebarea mea către ei era dacă ei ne pot oferi o scrisoare oficială, pe care, în caz că poliția ne oprește și ne întreabă, să o putem arăta și asta să fie ca un document care să ne vină în apărare și nu am primit niciun răspuns.

Știu că în Spania s-au făcut astfel de scrisori...

În Franța, la paris e fratele meu, acolo e și mai simplu organizat. Ei pot foarte ușor, online, să obțină un astfel de act chiar de la autoritățile locale, pe când aici încă nu știm. Pe facebook există grupul Moldovenii din Scoția și cred că voi adresa întrebarea încolo.”

Europa Liberă: Dar, deocamdată, lucrurile în Scoția cum se prezintă?

Victoria Prunici: „Probabil de marți vor să pună restricție la călătoriile neesențiale, chiar și din oraș în oraș, dar asta vedem cum facem.”

Europa Liberă: Ar putea, până la urmă, să fie totuși o problemă, dacă se înăspresc restricțiile în legătură cu pandemia de COVID-19, inclusiv acolo, în Scoția?

Victoria Prunici: „Noi vom depune toate eforturile să ajungem la secția de votare. Important este să vrem să mergem, să vrem să contribuim la aceste schimbări spre bine pentru R. Moldova, pentru noi toți, cei de-acasă și cei din lumea paralelă, cam pentru toți basarabenii.”