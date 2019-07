Viorica Grecu: Este șocant pentru societate că Plahotniuc se apără și încă se apără cu cei mai buni avocați

Numele lui Vlad Plahotniuc ar apare în raportul Kroll 2 în lista de beneficiari ai fraudei bancare din 2014. Asta a fost surpriza zilei de vineri. Cea de sâmbătă a fost că Plahotniuc e decis sa se opună împotriva unor astfel de acuzaţii, și nu prin oricine, ci prin casa de avocaţi a fostului ministru de justiţie din perioada devalizării sistemului bancar, Oleg Efrim.

Faptul că acesta s-a apucat sa-l apere, deja i-a cauzat multiplă dezaprobare. Justificată oare? O vom întreba astăzi pe avocata Viorica Grecu, directoarea centrului de instruire a Uniunii avocaţilor din R. Moldova.

Europa Liberă: Fiecare are dreptul la apărare, asta este clar. Dar un avocat poate totuși accepta sau nu să apere un client anume. Iar in acest caz vorbim totuși de cea mai cotată casă de avocați fondată și dezvoltată de fostul ministru al justiției din perioada în care s-a produs frauda în discuţie. Apoi, e ministrul din Guvernul Filat, care a fost rivalul lui Plahotniuc sau mai este. Cum priviți Dvs., iată, valul de critici pe care și le-a atras dl Oleg Efrim prin această decizie de a-l apăra pe dl Plahotniuc?

Viorica Grecu: „Vă mulțumesc pentru întrebare. Vă mulțumesc pentru că ați atras atenția, fiindcă, într-adevăr, societatea în aceste zile a criticat această decizie a biroului de avocați să-l reprezinte pe Vladimir Plahotniuc și m-aș bucura dacă aș putea să spun despre anumite alegeri pe care le face avocatul, cum le face și ce înseamnă aceasta.

Deci sunt tipuri de cauze și de clienți care, într-adevăr, nasc dileme morale și raportează avocatul la niște principii. Avocatul

Avocatul atunci când alege un client se conduce după o oarecare normă morală ...

se va raporta la niște valori proprii, la un sistem de valori, dar și la un context social, economic, cultural – chiar și așa –, în care intervine o dilemă sau alta. Așadar, avocatul atunci când alege un client evident că se conduce de o oarecare normă morală, își trasează anumite coordonate în raportul său cu clientul pe care îl alege.”

Europa Liberă: Am să vă cer o părere personală. Iată, Dvs. personal vă place această decizie? Și care ar fi lucrurile care poate nu vă plac?

Viorica Grecu: „Aș vrea să vă spun că eu nu aș fi acceptat să închei un contract cu așa un client, ba mai mult, și cu alte tipuri de clienți, de exemplu, cu Veaceslav Platon, să zicem.”

Europa Liberă: Dar de ce?

Viorica Grecu: „Vă explic acuși, dar este opțiunea doar a mea. De ce? Pentru că se intersectează cu propriul meu sistem de valori, reieșind din faptele care sunt cunoscute că au fost acceptate și realizate de către aceste persoane. Ele sunt împotriva valorilor sociale, împotriva societății Republicii Moldova, ele au dus la multe rezultate economice care au afectat societatea. Iată din acest punct de vedere.”

Europa Liberă: Dar cum rămâne totuși cu enunțul pe care îl formulam de la bun început și am văzut că acei care îi luau apărarea zilele acestea Casei de avocați „Efrim, Roșca și Avocații” tocmai asta invocau: oricine are dreptul la apărare?

Viorica Grecu: „Da, tocmai voiam să ajung la aceasta, pentru că, într-adevăr, și eu am expus această poziție pe rețelele de socializare, când am spus că fiecare persoană, inclusiv Vladimir Plahotniuc sau Veaceslav Platon, are dreptul la apărare și dacă într-o situație ipotetică toți avocații din Republica Moldova vor refuza să semneze cu el un contract, statul va fi obligat într-un proces penal să îi ofere acest avocat, chiar dacă există și părerea că nu s-ar înscrie în tipul de cetățeni cărora le este oferită asistență juridică garantată de stat din punctul de vedere al veniturilor pe care le are această persoană și aceasta este o condiție a legii, pentru ca să-i fie oferit un avocat gratuit, oricum îi va fi acordat, reieșind din situația de fapt.”

Europa Liberă: Din ceea ce am discutat până acum, dna Grecu, înțeleg că totuși partea morală a acestei decizii este cea care supără?

Viorica Grecu: „Da, mai multă lume anume la asta s-a referit – la partea morală, la valoarea morală. Dacă vorbim despre ea,

Valoarea morală există atunci când propria acțiune asupra altora este echivalentă cu modul în care ceilalți ar acționa asupra ta ...

ca să încercăm să limpezim situația, după părerea mea, valoarea morală există atunci când propria acțiune asupra altora este echivalentă cu modul în care ceilalți ar acționa asupra ta. Există o normă morală care trasează coordonatele tale când lucrezi cu clienții. Aici aș vrea să spun că este important să nu existe un conflict de interese...”

Europa Liberă: Și în cazul de față există sau nu?

Viorica Grecu: „Sunt două situații: s-ar putea ca la momentul semnării contractului să existe deja un conflict de interese, reieșind din activitățile anterioare ale avocatului, din rapoartele contractuale pe care le-a avut și a doua situație – acest conflict de interese ar putea să apară pe parcursul executării contractului. Și ele țin de riscul că ar putea fi violat secretul profesional al unui client pe care l-ai apărat anterior. Acesta este cel mai mare risc.”

Europa Liberă: Adică al cui?

Viorica Grecu: „Adică, dacă avocatul sau Biroul de avocați „Efrim, Roșca și Asociații” au reprezentat pe anumite contracte clienți din conducerea țării, din ministere, din politică, cu care a interacționat, au avut contacte acest ultim client s-ar putea să apară conflict de interese, dar dacă au făcut pe acest moment expertiza situației și nu există acest conflict, atunci e în cadrul legal...”

Europa Liberă: Noi nu avem cum ști oricum, că noi nu am făcut această expertiză.

Viorica Grecu: „Da, nu avem.”

Europa Liberă: Dna Grecu, eu iată ce vreau să vă întreb – mie totuși îmi sunt foarte neclare chestiile astea cu moralitatea aplicate cumva la actul acesta de justiție făcut de avocați –, eu vreau să vă întreb iată ce: nu cumva avocatul îl apără mai bine pe cel care îl plătește pe el mai bine? Și nu cumva există vreun risc în cazul în care prestația apărătorului nu are legătură cu vina mai mare sau mai mică a clientului, dar are legătură doar cu grosimea portofeului clientului? Înțelegeți ce vă întreb?

Viorica Grecu: „Da, desigur că v-am înțeles. Nu este exclusă nici această situație, nici această circumstanță. Vreau să vă spun că uneori noi, avocații, poate și ne axăm pe ceea ce ați spus Dvs., dar nu putem calcula toate riscurile care ne așteaptă pe parcursul executării, pentru că s-ar putea să se întâmple ca atunci când trebuie să apărăm interesele clientului, obiectivele clientului trebuie să i le acceptăm, să nu i le judecăm și se mai întâmplă ca în exercitarea apărării avocatul să ajungă la o limită a unui sistem de valori și poate și să înfrângă scopul legii substanțiale sau să ignore interesele terților. În cazul de față ale societății.

Da, este o dilemă foarte mare în ceea ce ați spus Dvs.; da, există momentul că în contract substanțial financiar ar putea să influențeze semnarea unui contract și atunci avocatul acceptă aceasta dacă nu își calculează bine riscurile, inclusiv riscurile și consecințele, apropo, care pot interveni în timpul exercitării sau după, inclusiv reputaționale.”

Europa Liberă: Dar, uitați-vă, dna Grecu, impresia pe care o poate lăsa această decizie e că totul rămâne cumva pe vechi, manus manum lavat, buni de plată rămân cumva cetățenii, iar până la urmă, cei cu pâinea și cuțitul în mână continuă să se apere unii pe alții. Deci, cetățeanul cam așa ar putea înțelege această decizie. Sau nu sunteți de acord?

Viorica Grecu: „După cum am observat, cetățenii nu sunt gata să accepte decizia Biroului de avocați „Efrim, Roșca și Asociații”.”

Europa Liberă: Și asta contează pentru un avocat sau contează ceea ce spunea colegul mai devreme? Sau portofelul contează?

Viorica Grecu: „Uitați-vă, de cele mai multe ori avocații

Există, desigur, tentația cetățenilor de a caracteriza întreaga avocatură, întregul grup profesional de avocați ca imorali. ...

acționează în anumite circumstanțe cu totul altfel decât ar acționa o persoană care nu este avocat. Și există desigur că tentația cetățenilor de a caracteriza întreaga avocatură, întregul grup profesional de avocați ca imorali.”

Europa Liberă: Dvs. vorbiți acum de riscurile reputaționale pentru breaslă, nu?

Viorica Grecu: „Da, pentru că aceasta am simțit în contextul comentariilor cetățenilor.”

Europa Liberă: Justificat sau nu?

Viorica Grecu: „Dacă justific semnarea contractului?”

Europa Liberă: Nu, justificate aceste opinii de condamnare sau nu?

Viorica Grecu: „Da, pe moment sunt justificate, pentru că a fost un șoc pentru cetățeni, întrucât tocmai de o lună de zile s-au întâmplat schimbări, a fost oligarhul Plahotniuc înlăturat de la putere, cetățenii au început să se bucure de această nouă viață, de libertate și de o țară liberă în acest sens. Și a devenit un șoc acest moment că Plahotniuc se apără și încă se apără cu cei mai buni avocați.”

Europa Liberă: Și întrebarea de bază, probabil, e: dacă cetățenii au dreptul așa să judece? Sau în cazul în care judeci un avocat trebuie să te ghidezi de alte principii?

Viorica Grecu: „Aș mai spune că am observat încă un moment: s-au împărțit părerile nu doar ale cetățenilor care nu sunt avocați, dar chiar ale avocaților și juriștilor s-au împărțit în două. Și anume acest fapt că s-au împărțit opiniile avocaților demonstrează că este ceva la mijloc și o reticență față de semnarea acestui contract.

Aș vrea să vă spun un exemplu: am fost recent în Armenia, în Palata Avocaților (așa-i este denumirea) din Erevan și am vorbit cu președintele Palatei Avocaților din Armenia, care mi-a povestit o situație care s-a întâmplat după ce a avut loc și la ei schimbarea puterii și după ce fostul președinte Serj Sarkisian a fost trimis în judecată. Atunci, el și-a luat în calitate de avocați pe cei mai buni avocați din Armenia și toată societatea din Armenia a fost indignată de acest fapt – cum pot avocații să-l apere?”

Europa Liberă: O situație similară...

Viorica Grecu: „O situație absolut similară. Și atunci, președintele Palatei Avocaților mi-a spus că a durat ceva timp până când a trebuit ca ei să explice societății ce înseamnă dreptul la apărare. Bine, și pe dreptul la apărare a apărut...”

Europa Liberă: Deci sugerați că și în acest caz ar trebui această casă de avocați să comunice mai mult cu publicul, să-și explice decizia sau cum?

Viorica Grecu: „Ar trebui s-o facă anume ei. Probabil că ar fi trebuit să fie acum ei în această emisiune și nu eu, pentru că eu explic din punctul meu de vedere, dar aș vrea să vă mai spun încă un moment esențial.”

Europa Liberă: Foarte pe scurt, dna Grecu. Haideți că continuăm să discutăm despre această decizie pe parcursul zilei de astăzi, dar vremea ne presează. Ceea ce vreau să vă zic e că am încercat să vorbim cu cei de la această casă de avocați și deocamdată nu erau gata pentru o discuție matinală cu noi.