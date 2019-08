Vizitele oficiale externe ale noii guvernări și resetarea relațiilor moldo-ruse

Noua guvernare de la Chișinău este alcătuită, cum se știe, din două componente care au avut păreri diferite, dacă nu de-a dreptul opuse, despre direcțiile de politică externe preferabile pentru R. Moldova. Cum se desfășoară contactele oficiale externe ale R. Moldova după ce pro-europenii s-au aliat cu pro-rușii?

Din anul 2017, președintele Igor Dodon a efectuat 38 de vizite de lucru și oficiale peste hotare. Printre acestea, peste 20 au fost în Federația Rusă și a anunțat că în a doua jumătate a lunii august va mai întreprinde o vizită oficială la Moscova. Șeful statului și-a exprimat speranța că în paralel va avea loc o vizită în Rusia a premierului Maia Sandu. Șefa Cabinetului de miniștri a efectuat și ea, de la aflarea sa în fruntea Guvernului, mai multe vizite peste hotare – la București, la Bruxelles, la Berlin și la Kiev. Iar șeful diplomației de la Chișinău are în palmares opt vizite în străinătate.

​Nicu Popescu declara recent Europei Libere că va merge pentru a treia oară la București și va avea prima vizită la Moscova: „Va fi o nouă vizită la București. La sfârșitul lunii august sunt invitat la Conferința ambasadorilor României, care va avea loc la București; va fi a treia mea vizită la București în mai puțin de trei luni și la începutul lunii septembrie voi merge la Moscova. Și aceasta va fi prima mea vizită la Moscova.”

Europa Liberă: Și ce cuprinde agenda?

Nicu Popescu: „Deocamdată nu am discutat agenda, dar din perspectiva Republicii Moldova agenda noastră reiese din necesitatea de a debloca posibilitățile de export ale produselor predominant agricole de pe piața Republicii Moldova pe piața Rusiei, pentru că acest lucru contează foarte mult pentru țăranii noștri care produc aceste produse. Or, exporturile noastre înseamnă salarii, înseamnă locuri de muncă.”

​Europa Liberă: Cu cine o să vă vedeți cu excepția omologului Dvs., Serghei Lavrov?

Nicu Popescu: „Deocamdată nu avem un program stabilit, mai avem mai mult de o lună până la această vizită, dar, evident, prioritatea acestei vizite ține de cooperarea economică.”

Premierul Maia Sandu a confirmat că va întreprinde în toamnă o vizită în Federația Rusă și tot în această perioadă va vizita și Statele Unite ale Americii. La Moscova, doamna Sandu intenționează să discute despre ridicarea barierelor economice impuse de Federația Rusă după semnarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, precum și despre îmbunătățirea condițiilor de export către Federația Rusă.

Analistul politic Alexei Tulbure crede că e nevoie de o resetare a relațiilor moldo-ruse: „Eu aștept normalizarea relațiilor politice. Trebuie să depășim această etapă de ură reciprocă, care se transformă și în acțiuni concrete. Țineți minte, în privința oficialilor din Republica Moldova se întreprindeau anumite acțiuni în Rusia și, invers, aici la fel?”

Europa Liberă: Și la modul serios credeți că Rusia îi dorește binele Republicii Moldova astăzi?

Alexei Tulbure: „Dar Rusia a încercat tot felul de strategii în privința acestor teritorii de hotar al fostului imperiu. Noi trebuie să cunoaștem istoria relațiilor noastre în cadrul imperiului și cu imperiul. Întotdeauna am fost o vitrină occidentală sau de vest și a Imperiului Țarist și a Uniunii Sovietice. Rusia ne-a putut transforma într-un stat falit numai cu acceptul Republicii Moldova sau atunci când am avut o elită coruptă. Iată până acum am avut o elită care n-avea nimic comun cu legalitatea, cu integrarea europeană ș.a.m.d., interesul lor era altul.

Noi semănăm acum mai mult cu Rusia decât în oricare altă perioadă, dar odată cu schimbarea care vine în Republica Moldova, Rusia trebuie să găsească modelul de coabitare și colaborare cu noi, unde Moldova, care are Acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană și în cadrul CSI-ului noi avem Acord de liber schimb, aceste două atuuri ale Republicii Moldova pot fi folosite și de partenerii noștri ruși, și de partenerii noștri occidentali.”

​Europa Liberă: Dar pentru că ați avut statut de diplomat, vreau să vă întreb și să răspundeți foarte franc: atitudinea Rusiei când a fost vorba să înlocuiască puterea și să aducă opoziția la guvernare în Republica Moldova și felul cum procedează astăzi Federația Rusă în raport cu opoziția din Federația Rusă.

Alexei Tulbure: „Da, asta e și problema. Când vorbesc despre istorie, Rusia niciodată nu a fost capabilă să modernizeze propria țară. Când era vorba despre libertăți, drepturile omului, instituții, în interiorul imperiilor acestea nu se întâmplau sau mergeau cu mult mai greu, dar dacă era vorba despre hotarele vestice ale imperiului sau despre popoarele balcanice, de exemplu, pentru că acolo aceste strategii de promovare a soft power-ului, dacă doriți, sau a imaginii unui imperiu modernist erau utilizate.

Noi aceste duble standarde pe interior și pe exterior le vedem...

Și acum, da, vine Kozak cu un mesaj în Republica Moldova și noi vedem ce se întâmplă, și noi vedem acest model pe care l-am urmărit pe parcursul secolelor. Pe interior acolo modernizare nu se produce, însă Rusia încearcă să arate ca o țară modernă, modernizatoare în anumite regiuni, și Republica Moldova este o astfel de regiune. Noi aceste duble standarde pe interior și pe exterior le vedem.”

Europa Liberă: Dar care va fi finalitatea acestor confruntări din Federația Rusă între putere și opoziție?

Alexei Tulbure: „Eu sper că aceste mișcări nu sunt mișcări situative și ele nu se referă numai la alegerile locale sau la alegerile în Duma de la Moscova, pentru că s-a umblat și se umblă la niște principii fundamentale. Dacă vă aduceți aminte, la noi totala discreditare a regimului Plahotniuc s-a pornit de la anularea alegerii primarului în Chișinău, pentru că s-a dat cu toporul în fundamentul democrației, ceea ce n-au mai putut accepta nici cetățenii în mare măsură, nici comunitatea internațională.

Ceea ce se întâmplă în Rusia sunt lucruri similare. Deci, opoziția pur și simplu este eliminată din competiția electorală și o bună parte, dacă nu majoritatea, pentru că opoziția are șanse să ia majoritatea în Dumă, este lipsită de dreptul de a vota. Eu cred că acestea sunt niște lucruri foarte periculoase pentru regim și ele pot avea consecințe cu mult mai serioase decât cele din Piața Bolotnoie din 2012.”