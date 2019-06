Vlad Țurcanu: „Vizitele celor trei demnitari vor lăsa o urmă în politica moldovenească”

Vizita unor înalți oficiali de la Bruxelles, Washington și Moscova la Chișinău va grăbi oare un deznodământ al crizei politice de la Chișinău? Și în ce fel? O convorbire pe această temă cu comentatorul politic Vlad Țurcanu.

Europa Liberă: S-a speculat mult pe seama vizitei concomitente la Chișinău a unor înalți oficiali de la Bruxelles, Washington și Moscova (Johannes Hahn, Bradley A. Freden, Dmitri Kozak), vizită care a avut loc într-un moment de tensiune maximă cauzată de ultimul clopoțel, am spune, pentru noul Legislativ de a supraviețui și a instala un Guvern... Îndreptățite și în ce mod așteptările – atâtea câte au existat – față de aceste vizite, dle Țurcanu?

Vlad Țurcanu: „Da, vizitele celor trei demnitari vor lăsa o urmă în politica moldovenească, chiar dacă poate nu exact în sensul acesta în care s-au conturat așteptările în societate ca domnii Freden, Hahn și Kozak să facă sau să desfacă alianțe politice la Chișinău. Mai curând că ei au putut debloca niște procese de la acest nivel politic, deși nu știm dacă s-a întâmplat asta, niște procese încremenite din cauze subiective, inclusiv din cauza unor animozități mai vechi și a unei optici specifice, aș putea spune, care caracterizează cadrele politice de la Chișinău.

Johannes Hahn ați văzut că a încercat să facă apel la rațiune, arătând că fără o coaliție FMI, de exemplu, nu poate să-și înceapă activitatea în Republica Moldova, tot așa cum în mod surprinzător s-a prezentat și reprezentantul Federației Ruse, Dmitri Kozak, care a apărut la acest briefing, susținut împreună

Kozak a spus că, practic, relațiile politice dintre Federația Rusă și Republica Moldova sunt înghețate. ...

cu Igor Dodon, mai pragmatic decât cel care ocupă fotoliul de președinte. Sau Kozak, ați văzut, a evocat Comisia de la Veneția în contextul unor alegeri anticipate, a spus că, practic, relațiile politice dintre Federația Rusă și Republica Moldova sunt înghețate.

Asta în timp ce Igor Dodon încearcă să ne convingă de fiecare dată, în ultimii trei ani, că, datorită lui, raporturile cu Federația Rusă se îmbunătățesc. Deci, multe lucruri utile am aflat cu ocazia acestor vizite, deși nu avem încă rezultate, nimeni n-a spus ceva concret și e firesc să se întâmple așa.”

Europa Liberă: Dar comisarul Hahn, pe de o parte, și Kozak, pe de alta, au formulat, până la urmă, niște recomandări diametral opuse. Dvs. cum înțelegeți această divergență între recomandări? Văd total diferit evoluțiile de la Chișinău acești demnitari sau într-un caz sau altul avem de-a face cu recomandări care avantajează sau dezavantajează pe cineva? Cum le priviți?

Vlad Țurcanu: „Cred că ar fi firesc dacă opticile celor doi oficiali care au venit din Vest și Est ar fi diferite, sunt două lumi diferite – lumea estică și Occidentul –, până la urmă, dar eu n-am avut impresia că cei doi oficiali au vorbit pe voci diferite, poate că am înțeles noi ad litteram niște declarații ale lor, pentru că și dl Kozak a făcut, așa cum vă spuneam mai devreme, apel la a urma recomandările unei instituții internaționale, cum este Comisia de la Veneția.

Apoi că dl Johannes Hahn a admis că orice construcție guvernamentală este posibilă, cred că în felul acesta comisarul european a încercat să sugereze că disfuncționalitățile care se înregistrează între partidele de la Chișinău nu au temeiuri care să fie luate în seamă, că se pot depăși anumite divergențe, urmărindu-se niște interese publice elementare.

Dl Johannes Hahn a făcut astfel un apel, cred, și în direcția Partidului Socialiștilor, pe care l-a enumerat printre acele entități politice care ar putea face parte dintr-o coaliție guvernamentală, salutată de Bruxelles. Adică, ce cred că ne-a ajutat să înțelegem aceste atitudini este faptul că prea multă formă există în atitudinile politice de la Chișinău, iar dacă ne-am concentra pe niște lucruri practice, atunci poate și discuțiile s-ar limpezi și ar căpăta mai multă substanță.”

Europa Liberă: Cum să fie citită recomandarea comisarului Hahn pentru o coalizare sau, cel puțin, o negociere în vederea administrării unui Guvern dintre PDM, PSRM și ACUM în condițiile în care rezoluțiile Parlamentului European conțin prevederi incompatibile cu, de exemplu, inacțiuni ale guvernării de la Chișinău, reprezentată de Partidul Democrat și liderul ei?

Vlad Țurcanu: „Eu cred că oficialul european este consecvent, pentru că dacă s-ar întâmpla ca cele trei partide importante din Parlament să decidă la un moment dat să facă o coaliție, atunci Uniunea Europeană s-ar aștepta ca toate recomandările sale de dinainte să fie respectate de o asemenea coaliție, adică nu văd de ce Uniunea Europeană ar trece cu buretele peste niște principii extrem de rigide pe care le-a înaintat în cursul anilor din urmă, referindu-ne aici la investigarea furtului, fraudei bancare din 2014 și la modul în care s-a înțeles la Chișinău să se modifice Codul Electoral și multe alte elemente, vă amintiți, există ca niște pietre de moară în raporturile dintre Chișinău și Bruxelles.

Nimeni nu cred că vrea să anuleze aceste condiționalități, doar că, înainte ca să se ajungă la ele, trebuie să se proiecteze o putere la Chișinău, pentru că în aceste condiții neformale de interimat prelungit nu va putea discuta nici cel care îl va înlocui pe Johannes Hahn în câteva luni nu va putea discuta în aceste condiții neformale cu autoritățile de la Chișinău. Mai întâi să avem pe cineva concret cu care să discutăm, nu-i așa? Asta este rațiunea celor de Bruxelles, după aceea mai vedem.”

Europa Liberă: Ați considera, pe de altă parte, posibilă o coaliție ACUM-PSRM doar pe durata adoptării unei decizii privind revenirea la sistemul proporțional de vot, așa cum pare să fi sugerat dl Kozak?

Vlad Țurcanu: „Eu cred că în condițiile astea de disoluție în care s-a pomenit Republica Moldova e posibil ca orice construcție guvernamentală să aibă loc, pentru că e important să

E important să ieșim din această inerție în care ne aflăm de câțiva ani, de aproximativ 3-4 ani, pentru a intra pe o linie ascendentă ...

ieșim din această inerție în care ne aflăm de câțiva ani, de aproximativ 3-4 ani, pentru a intra pe o linie ascendentă și eu cred că este posibilă o alianță de conjunctură între PSRM și Blocul ACUM în sensul ca să se revină la niște poziții inițiale, pentru că astăzi vorbim despre trei entități politice care au acces în Parlament, dar una dintre ele – Partidul Democrat – conduce toate instituțiile statului și asta avantajează Partidul Democrat, îi dă puteri suplimentare în niște eventuale negocieri, ceea ce nu este foarte bine din punctul de vedere al celorlalte formațiuni.”

Europa Liberă: Dle Țurcanu, haideți să simplificăm un pic spusele demnitarului rus: soluția ar fi anticipatele, care sunt și inevitabile; orice coaliție este vremelnică; o coaliție trebuie formată măcar pentru schimbarea sistemului mixt și pentru revenirea la sistemul proporțional și convocarea de alegeri anticipate, ambele în conformitate (atenție!) cu recomandările Uniunii Europene și ale Comisiei de la Veneția; sistemul electoral mixt, coaliția poate fi făcută între forțele care vor alegeri anticipate cu sistem electoral proporțional... De ce credeți că dl Kozak ar face aceste propuneri? Ar fi loc aici de suspiciuni, calcule sau un preț care ar urma după ce eventual s-ar urma sfatul demnitarului rus?

Vlad Țurcanu: „Eu aș evita să încerc a descifra intențiile adevărate ale Federației Ruse după aceste expresii și exprimări ale unui politician de primă mărime din Federația Rusă, dl Dmitri Kozak, un apropiat al președintelui Putin și un foarte iscusit diplomat, după cum am văzut, pentru că, dincolo de ce credem noi despre ruși, Dmitri Kozak s-a prezentat ca un politician european aseară în fața publicului din Republica Moldova. Însă ceva ce nu am așteptat a intervenit în modul în care se privește de la Moscova realitatea politică de la Chișinău și cred că Dmitri Kozak și-a atins scopul în sensul că a arătat publicului moldovean că Federația Rusă are un pic altfel de așteptări de la partenerii săi de la Chișinău decât le prezintă acești partenerii de la Chișinău în persoana socialiștilor.”

Europa Liberă: Și atunci, iată, invitația directă, s-ar părea, Blocului ACUM și PSRM să formeze o coaliție provizorie, doar pentru a anunța alegeri anticipate conform vechiului sistem electoral. Ce împiedică ACUM și PSRM să urmeze sfatul sau recomandarea dlui Kozak la modul practic?

Vlad Țurcanu: „Nu este exclus că această tărăgănare de identificare a unei soluții la Chișinău a fost pentru că socialiștii nu se pot decide să-și urmeze instinctul sau să urmeze recomandările de la Moscova sau pe cele ale partenerilor lor de la Chișinău în persoana Partidului Democrat. Am văzut această incapacitate a socialiștilor de a lua o decizie și poate că Dmitri

Cred că au dreptate acei care vorbesc despre faptul că la Chișinău se iau deciziile, nu peste hotare ...

Kozak a încercat să-i ajute să ia o decizie, dar nu sunt sigur că aceste insistențe pot determina o soluție. Totuși cred că au dreptate acei care vorbesc despre faptul că la Chișinău se iau deciziile, nu peste hotare, pentru că instinctul de supraviețuire al socialiștilor asta le-ar sugera, să nu înalțe o decizie care să-i pună față în față cu cei care controlează ostilitățile la Chișinău, cei din Partidul Democrat.”

Europa Liberă: Și pe final, dle Țurcanu, foarte pe scurt, care credeți că ar fi comportamentul PDM, partidului care încă e la guvernare, în eventualitatea în care s-ar proceda cum a sugerat vicepremierul rus?

Vlad Țurcanu: „Partidul Democrat rămâne în pole position, adică își poate alege partenerii, dar nu cred că rezultatele alegerilor sunt de natură să-i mențină pe cei de la Partidul Democrat în situația de a da ordine în continuare cu toată bravada pe care am văzut că o arată. Impresia mea este că Partidului Democrat i-ar trebui puțină destindere și să iasă în lume, de exemplu, după această izolare, care vedem că nu-i mai convine, vrea să își internaționalizeze acțiunile, pentru că nu mai merge așa mai departe. Eu nu zic că vântul schimbării dinspre Ucraina sau România a atins deja Chișinăul, dar oricum a dat de gândit acesta și decidenților politici de la Chișinău, așa încât să se prefigureze o altfel de atitudine și o altfel de filosofie decât acea care a dominat spectrul politic în ultimii trei ani.”

Europa Liberă: Dle Țurcanu, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață și pentru faptul că v-ați împărtășit punctele de vedere!