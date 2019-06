Vladimir Socor: „R. Moldova are nevoie de stabilitate, nu de frământări, nu de o suprapolitizare artificială a populaţiei”

Parteneriatul temporar între PSRM şi Blocul ACUM ar fi bine să se menţină pe întreaga durată a legislaturii de patru ani pentru că Moldova are nevoie de stabilitate, iar sistemul construit de Vlad Plahotniuc trebuie demontat. Este părerea analistului Fundației Jamestown, Vladimir Socor. În interviul dimineții aflaţi ce crede el despre plecarea lui Plahotniuc şi Şor din ţară, ce se va întâmpla cu PD şi cum vor evolua relaţiile Moldovei cu Rusia.

Vladimir Socor: „Parteneriatul acesta ar fi de dorit să continue dacă e posibil chiar pe întreaga durată a legislaturii de patru ani. R. Moldova are nevoie de stabilitate, nu are nevoie de frământări, nu are nevoie de o suprapolitizare artificială a populaţiei.

Guvernarea şi populaţia au cu totul alte griji decât cele de a se afla mereu în alegeri şi în stare de schimbare a guvernului sau a parlamentului. E nevoie de stabilitate şi e nevoie de demontarea sistemului domnului Plahotniuc.”

Europa Liberă:Cum credeţi că vor evolua relaţiile R. Moldova cu Federaţia Rusă? Igor Dodon urmează să se vadă cu premierul rus Dmitri Medvedev şi cu vicepremierul Dmitri Kozak. Şeful statului a declarat că şi prim-ministra Maia Sandu ar putea să aibă o întrevedere cu omologul său rus şi chiar cu liderul de la Kremlin Vladimir Putin. Nu ar ştirbi din imaginea pro-occidentală a Maiei Sandu?

​Vladimir Socor: „Nu ar ştirbi deloc. Ne amintim că imediat după venirea la putere a Alianţei pentru Integrare Europeană în 2009 liderii guvernării de atunci au avut câteva întâlniri cu liderii ruşi. Relaţia între Moldova şi Rusia trebuie să fie normalizată. Normalizare înseamnă redeschiderea relaţiilor economice în beneficiul R. Moldova. Această redeschidere nu trebuie să devină

monopolul politic al PSRM sau al domnului Dodon. Este o chestiune de interes general pentru R. Moldova şi e firesc ca guvernarea alianţei să urmărească acest interes naţional în beneficiul niciunui partid politic pe plan intern.

De asemenea normalizarea înseamnă continuarea demersurilor pentru evacuarea trupelor ruseşti din Transnistria, nu înseamnă câtuși de puțin că aceste demersuri trebuie să înceteze. Guvernarea controlată de d. Plahotniuc a făcut o deosebire artificială între trupele ruseşti zise pacificatoare cu care guvernarea d. Plahotniuc a fost de acord să rămână pe teritoriul

R. Moldova şi alte trupe care trebuie să fie evacuate. Această distincţie este artificială. R. Moldova trebuie să ceară conform dreptului internaţional retragerea tuturor trupelor ruseşti. În fine, d. Maia Sandu a spus foarte clar că nu va fi nicio federalizare, nu va fi nici un Kozak 2, dar aici trebuie să avem foarte multă grijă să vedem cum vor fi prezentate propunerile de reglementare politică în chestiunea Transnistriei.”

Europa Liberă:Şi dacă Rusia nu va aştepta ceva în loc de la R. Moldova. Pentru faptul că a sprijinit împreună cu europenii şi americanii actuala putere PSRM-ACUM, Rusia nu va aştepta nimic din partea Chişinăului în favoarea ruşilor, cel puţin să-şi menajeze această imagine care o are în relaţia cu Occidentul?

Vladimir Socor: „Rusia poate să ceară ceva, dar asta nu înseamnă că guvernarea va acorda ceea ce Rusia cere. Observăm faptul că instituţiile de care depinde politica externă sunt controlate de către Blocul ACUM. Preşedintele R. Moldova are atribuţii limitate în politica externă. În Parlament nu ar exista niciodată o majoritate pentru ratificarea unui acord de federalizare. Repet, trebuie să fim foarte atenţi deoarece federalizarea va fi prezentată sub altă etichetă. Se ştie că cuvântul federalizare este unul care provoacă alarmă pe bună dreptate. Vor fi prezentate orice propuneri, dacă se fac, dar vor fi prezentate ca un statut special. Este noua denumire a federalizării şi trebuie să fim foarte atenţi. Sunt convins că nu va trece.”

Europa Liberă: Şi Ucraina se arăta foarte îngrijorată de ceea ce s-a întâmplat la Chişinău, mă refer la constituirea acestei alianţe PSRM-ACUM.

Vladimir Socor: „Guvernarea de la Kiev este în curs de tranziţie. Nu se ştie cine la Kiev este autorizat în această perioadă de tranziţie să exprime poziţiile oficiale ale Kievului. Situaţia se va clarifica abia după alegerile parlamentare din Ucraina, deci după luna octombrie. Între timp Ucraina este pe bună dreptate îngrijorată de posibilitatea unui precedent care s-ar stabili prin negocierea unui stat special pentru Transnistria. Pe mine mă reasigură faptul că Igor Dodon a declarat că problema reglementării Transnistriei nu va fi ridicată în viitorul apropiat deoarece, aşa a spus dl. Dodon, această problemă ar risca să scindeze coaliţia.”

Europa Liberă: Igor Dodon a declarat şi Europei Libere că în cadrul noii puteri nu ar exista idei de federalizare a ţării.

Vladimir Socor: „Dar asta nu mă reasigură în totalitate deoarece pluteşte în aer idea statutului special. Nu se cheamă federalizare, se cheamă statut special. Declaraţia aceasta nu mă linişteşte. Altceva mă linişteşte cel puţin în perioada actuală – consensul

între PSRM şi ACUM de a nu veni cu propuneri referitoare la ideologie sau geopolitică, propuneri care ar scinda alianţa. Ambele componente ale coaliţiei sunt de acord ca cel puţin în viitorul apropiat sau pe termen mediu să nu ridice chestiuni ideologice sau geopolitice care ar scinda coaliţia.”

Europa Liberă:O să-l mai citez o dată pe Igor Dodon într-un interviu cu Europa Liberă spunea că şi-ar fi asumat angajamentul având un guvern pro-european că acordul de asociere rămâne în vigoare. El zicea că practic este agenda d. Sandu şi a d. Năstase şi că el ca şi şef de stat fiind liderul informal al PSRM susţine această agen dă pro-europeană.

Vladimir Socor: „Această declaraţie sunt într-adevăr liniştitoare. Pe mine personal nu mă surprind. Deocamdată formula domnului Dodon este politica externă echilibrată.”

Europa Liberă: Dar va renunţa la Uniunea Eurasiatică?

Vladimir Socor: „R. Moldova are statut de observator şi d. Dodon nu a spus că va căuta să devină membru deplin al Uniunii Eurasiatice. A spus clar că va menţine statutul de observator. Or statutul de observator nu are nicio consecinţă practică.”

Europa Liberă: Cum îl vedeţi Dvs. pe Igor Dodon în calitate de şef de stat care ar avea o relaţie bună cu Bucureştiul?

Vladimir Socor: „D. Dodon reprezintă o parte foarte mare a electoratului R. Moldova de aproximativ 40 la sută. A fost ales de către această porţiune din electorat. D. Dodon şi alegătorii săi nu pot fi exluşi din sistemul politic şi de la reprezentarea politică. După părerea mea între Bucureşti şi Chişinău s-a creat de-a lungul anilor, încă de pe vremea președinției domnului Băsescu, o dinamică nesănătoasă prin care Bucureştiul în permanență căuta să demonstreze că PSRM sau chiar PCRM promovează o idee greșită a moldovenismului. Poate fi o idee greşită din punctul de vedere ştiinţific, al istoriei sau al filologie, dar este ideea politică a unei părţi foarte mari din electoratul R. Moldova. A ignora acest lucru înseamnă a slăbi influenţa României în R. Moldova.

Bucureștiul comunică cu o parte foarte limitată a opiniei publice din R. Moldova, înstrăinându-și o parte mult mai mare a electoratului. Iată de ce eu am salutat faptul că d. Bogdan Aurescu, consilierul președintelui Klaus Iohannes, s-a întâlnit la Chişinău cu noua președintă a Parlamentului d. Zinaida Greceanîi. Este pentru prima dată când oficialitățile Bucureștiului stabilesc un contact care ar fi trebuit să fie foarte normal între București şi reprezentanții PSRM. Aceasta trebuia să se întâmple de multă vreme.

Ambasadorul Daniel Ioniţă s-a întâlnit de mai multe ori cu

preşedintele Dodon, dar Bucureştiul la nivel mai înalt, la nivel instituțional a refuzat să se întâlnească cu PSRM sau chiar să-l recunoască. E foarte bine că d. Aurescu s-a întâlnit cu d. Greceanîi şi sper ca Bucureştiul să înceapă o comunicare normală, firească şi cu PSRM, nu numai cu porțiunea limitată din opinia publică cu care Bucureștiul comunică până în prezent.”

Europa Liberă:Aţi fost suprins că unii lideri de partide au plecat din R. Moldova? Şeful democraţilor Vladimir Plahotniuc, dar şi Ilan Şor nu mai sunt în ţară. Se zice că primul este în Marea Britanie, al doilea – în Israel. Ce credeţi despre plecarea lor?

Vladimir Socor: „D. Plahotniuc amenință să se întoarcă şi chiar să se răzbune. De aceea este cu atât mai importantă demontarea sistemului pe care l-a înființat d. Plahotniuc începând cu 2009, 2010. Curtea Constituţională, Procuratura, sistemul judecătoresc, fluxurile financiare, finanţele particulare ale d. Plahotniuc, mass-

media, holdingul d. Plahotniuc, armatele de bloggeri şi de trolli întreţinute de d. Plahotniuc – toate aceste lucruri trebuie să fie demontate de către noua putere înainte ca d. Plahotniuc să poată să încerce să-şi ia revanşa.

Nu cred că va încerca să-şi ia revanşa deoarece cei mai mulţi dintre susţinătorii d. Plahotniuc au fost de fapt nişte oportunişti care s-au strâns în jurul puterii existente. De când au văzut că d. Plahotniuc are puterea s-au strâns în jurul acestei puteri cu gândul să profite sau să supraviețuiască, sau să aibă cariere. Dar ei vor fugi de această putere din momentul în care șeful suprem s-a prăbușit.”

Europa Liberă: PD promite să fie o opoziţie contructivă în legislativ. Cum vedeţi comportamentul celor 30 de parlamentari?

Vladimir Socor: „E un pic prea devreme ca să evaluăm comportamentul lor. Cred că în condiţiile în care sistemul d. Plahotniuc va fi demontat în următoarele câteva luni acest partid pur şi simplu se va dezintegra, deoarece conducerea partidului nu va mai avea resursele de a întreţine reţele clientelare. Acest partid se baza pe reţele clientelare în tot teritoriul. În momentul în care dispar resursele administrative, statul bazat pe compromat, pe şantaj şi pe cumpărare, atunci susţinătorii vor dispărea, vor fugi în mod natural. Iar cea mai apropiată etapă a demontării sistemului trebuie să fie alegerile locale din octombrie. Ne reamintim faptul că marea majoritate a primarilor din teritoriu au aderat la PD dintr-un singur considerent acela de a obţine fonduri din partea guvernării pentru administrarea localităţilor respective.

În sistemul ultra-centralizat al administraţiei publice din R. Moldova primarii sunt dependenţi de guvernarea centrală pentru alocarea fondurilor şi atunci primarii aderă la partidul de guvernământ. Şi această componentă a sistemului Plahotniuc trebuie demontată şi cred că va fi demontată cu ocazia alegerilor locale din octombrie.”

Europa Liberă:Atât Vladimir Plahotniuc, cât şi Vladimir Voronin îi învinuiesc pe socialişti că şi-au făcut campaniile electorale pe bani veniţi din Federaţia Rusă şi fac trimitere la acest video care a apărut în spaţiul public unde Igor Dodon spune că lunar ar fi primit din Rusia 800-900 de mii de euro.

Vladimir Socor: „Este o chestiune serioasă care trebuie cercetată şi despre care aşteptăm ca d. Dodon să fie sincer şi să iasă în spaţiul public explicând care este situaţia. Am privit şi eu înregistrările respective. Nu sunt expert, nu sunt sigur dacă înregistrările sunt autentice. De asemenea, nu sunt sigur în ce măsură d. Dodon i-a spus adevărul lui Plahotniuc. Ne reamintim contextul conversaţiei. D. Dodon cerea ca de acum înainte Plahotniuc să preia finanţarea PSRM, ba chiar să dea ceva în plus. Anume acesta era contextul. Iar în acest context d. Dodon nu avea interesul să fie sincer. El putea să-i spună acest lucru lui Plahotniuc numai ca să stoarcă fonduri de la Plahotniuc. Deci trebuie cercetat foarte atent şi aş vrea d. Dodon să vină cu o explicaţie publică în acest sens.”

Europa Liberă: Vă mai solicit o părere despre relaţia pe care o să o vrea să o aibă în continuare SUA şi UE cu R. Moldova.

Vladimir Socor: „SUA şi UE trebuie să fie conștiente de următorul fapt – în R. Moldova s-a încheiat un ciclu care a durat zece ani, ciclu care a început în 2009 cu venirea la putere a unei guvernări pretins pro-europene. O parte a acelei guvernări era într-adevăr pro-europeană, dar acea parte a fost înfrântă în lupta politică internă, a fost înfrântă de către gruparea d. Plahotniuc şi rețeaua

dânsului de influență. Acum se în cheie un ciclu de zece ani. R. Moldova are şansa de a continua politica de modernizare şi de europenizare în realitate şi nu numai în vorbe şi fără componente geopolitice. Europenizarea şi modernizarea ţării pot avea loc fără a face din Rusia o sperietoare şi fără a oferi occidentului servicii împotriva Rusiei. D. Plahotniuc nu a făcut nimic real împotriva Rusiei, dar a încercat să dea occidentului impresia că dânsul protejează Moldova împotriva Rusiei, transformând Rusia într-o sperietoare. Acest ciclu istoric s-a încheiat. Moldova are şansa să se modernizeze şi să se europenizeze fără dezbateri ideologice sau politice.”