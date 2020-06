Vrei grădiniţă şi porţi masca sub bărbie?

O tragedie imensă a avut loc zilele astea în Chişinău. O fetiţă de 5 ani, lăsată acasă de părinţii plecaţi la muncă, a murit strivită de un dulap. Această tragedie a accentuat o mare problemă pe care o avem acum. Mii de oameni care vor să lucreze nu au cu cine să-şi lase copiii, fiindcă grădiniţele sunt închise, iar o bonă în vremea coronavirusului nu e nici pe departe o variantă bună şi accesibilă. Ce facem cu grădiniţele, oameni buni?

Șeful Agenției Naționale de Sănătate Publică, Nicolae Furtună, a spus, în această ordine de idei, că autoritățile vor lua în considerare redeschiderea grădinițelor numai după ce vor avea siguranța că ele sunt dotate cu tot ce trebuie pentru a nu deveni „platforme de infectare”: fluxuri de triaj, termometrie, măști, mănuși pentru personal ș.a. Furtună a precizat însă – atenţie! - că principalul criteriu pentru redeschiderea grădinițelor, pe care o cer mulți părinți, este îmbunătățirea situației epidemiologice din țară.

Aţi înţeles, stimaţi ascultători? Grădiniţele nu pot fi redeschise fără ca situaţia epidemiologică să se îmbunătăţească. Dar situaţia aceasta e din ce în ce mai îngrijorătoare, avem cîte 300-400 de infectaţi pe zi şi tot mai mulţi morţi. E mai grav acum decît în aprilie şi mai. Cum în atare situaţie să redeschizi grădiniţele? Nicicum. Unde mai pui că o sumedenie de indivizi poartă masca sub bărbie, sub nas sau pe-o ureche, în spaţiile publice închise. Aceşti indivizi, prin indiferenţa lor, se opun redeschiderii grădiniţelor. Îi doare-n pălărie de grădiniţe! Iar culmea e că printre cei care poarte masca sub nas se numără şi părinţi care cer redeschiderea grădiniţelor. Nu glumesc, chiar am remarcat cîţiva asemenea oameni inconştienţi. Păi, cum, omule, vrei să-ţi duci odrasla la grădiniţă, dacă nu vrei tu să porţi mască în locurile publice? Chiar nu întrezăreşti legătura?

La ce văd eu în magazine, oficii poştale şi frizerii, grădiniţele n-ar trebui să se redeschidă în viitorul apropiat. Dar în Moldova orice e posibil. Chiar vreau să văd ce-o să facă autorităţile care nu pot convinge oamenii să poarte corect măştile.