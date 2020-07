Zdrobim Covidul cu Climatizorul?

Revin, fără mare plăcere, la un subiect pe care l-am tot mozolit în ultimii ani. Vasăzică, merg deseori într-o farmacie de lângă bloc şi, când intru acolo în miez de vară, simt cum mi se înfig în plămâni nişte cuţite arctice. Climatizoarele din farmacia aceea nu numai că răcesc foarte tare aerul, ci şi trimit spre tine rafale de frig. Diferenţa dintre temperatura de afară şi cea din farmacie mi se pare foarte mare, e limpede că aceşti farmacişti ar putea să se răcorească şi cu o temperatură mai rezonabilă, dar degeaba le spui asta. La fel e şi în supermarketul de lângă casă, un frig de ţi se usucă plămânii.

Am citit un articol al unui medic care avertiza că aceste climatizoare, la turaţii mari, pot răspândi Covidul într-un spaţiu închis. Fireşte, apar acum multe articole despre Covid şi e greu de spus cine are dreptate. Dar chiar dacă nu ar fi aşa, tot m-aş feri de temperaturi joase întreţinute de aceste climatizoare. Nu toată lumea are plămâni de oţel şi cineva poate să răcească, să înşface o bronşită, o laringită sau o anghină. Şi ce faci mai departe? Te duci la clinică în vremea Covidului? Dar dacă plămânii îţi sunt şi mai fragili şi faci o pneumonie… Cine te salvează? Patronii supermarketurilor şi farmaciilor în care tronează aerul arctic? Să fim serioşi! Pe aceştia îi doare-n cot de sănătatea oamenilor. Ei vor profit.

De fapt, în ţara asta există vreo oficialitate care să ne spună ce temperatură minimă ar putea fi acceptată în spaţiile publice închise? Există cineva în ţara asta care să oprească vâjâiala fără frontiere a climatizoarelor? Pesemne nu are cine să se ocupe de aşa ceva. Conducătorii se gândesc la chestii mult mai serioase…