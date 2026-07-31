În ultimele zile, un număr total de aproximativ 49.000 de migranți au intrat pe teritoriul respectiv — un oraș cu o populație de 80.000 de locuitori.

Afluxul masiv și brusc a declanșat o criză pentru guvernul spaniol și a determinat Franța să anunțe controale mai stricte la granița sa cu Spania.

Reporterii aflați la Ceuta au văzut sute de persoane — bărbați, femei și copii — care au intrat în oraș înotând pe lângă bariera de frontieră cu Marocul, aruncând în apă colacii de salvare și hainele folosite în timpul traversării riscante.

19 cadavre fuseseră găsite până vineri în apă și pe țărm.

Scenele din Ceuta au provocat deja tensiuni diplomatice internaționale, scrie AFP.

Joi, Italia a cerut suspendarea Spaniei din zona Schengen a Uniunii Europene, cu frontiere deschise, ceea ce a determinat Spania să-l convoace pe ambasadorul Italiei și să acuze Roma că folosește criza în scopuri politice.

Joi, doi înalți oficiali din cadrul administrației președintelui SUA Donald Trump au reiterat, de asemenea, politica lor anti-imigrație, folosind imagini video din Ceuta.

Unii intră, alții ies

Ziarul El Pais scrie că la Ceuta au loc scene de „du-te, vino”, la propriu. În timp ce polițiștii conduc spre punctul de frontieră, în direcția Maroc, mii de migranți, mai ales tineri, pe care i-au convins să se întoarcă acasă, alții trec prin apă, ceva mai jos, în direcție inversă, cu colace de salvare.

Marea majoritate a migranților sunt bărbați tineri, unii chiar minori, dar sunt și alte categorii reprezentate.

O asistentă medicală marocană, Salma Zoubiri, în vârstă de 21 de ani, a spus reporterului El Pais că se întoarce, că totul merge prost cu poliția, că a trecut granița pentru că are familie în Ceuta. Și nu-i pasă să se întoarcă în mare cu colacul ei, că îi place să înoate.

La graniță, care este deschisă pentru persoanele care trec legal, atât la intrare, cât și la ieșire, se aflau vineri înainte de prânz aproximativ 30 de vehicule militare, a mai relatat ziarul spaniol.

Guvernul de stânga spaniol, care a decis anul acesta o mare „legalizare” de străini fără documente, este criticat adesea de forțele politice de dreapta din țară și din străinătate pentru că ar avea o politică a migrației iresponsabilă.

Cabinetul Sanchez spune însă că dreptul de a căuta o viață mai bună trebuie respectat și că migrația, dacă este bine gestionată, aduce beneficii Spaniei, inclusiv pe plan economic.

Singura graniță terestră a UE cu o țară africană

Autoritățile spaniole au declarat că vor continua să-i expulzeze cât mai repede posibil pe cei care au intrat ilegal în țară, în ciuda unei hotărâri judecătorești care a impus unele restricții noi asupra normelor speciale de „respingere la frontieră”, care permit expulzările imediate.

Ceuta și Melilla, un alt oraș autonom spaniol situat în nordul Marocului, cu 85.000 de locuitori, se află la singurele frontiere terestre ale Uniunii Europene cu Africa.

Ambele orașe se confruntă periodic cu valuri de încercări de trecere a frontierei din partea migranților care doresc să ajungă în Europa, însă un număr de aproape 50.000 de persoane care trec granița într-o singură zi pare a fi un fenomen fără precedent, scrie Reuters.

Spania a descris această situație drept cea mai gravă criză de cel puțin din 2021.

Ministrul Politicii Teritoriale, Angel Victor Torres, a declarat vineri că printre factorii care au contribuit la această creștere s-ar putea număra o hotărâre a Curții Supreme a Spaniei de la începutul acestei luni, conform căreia migranții interceptați pe mare în timp ce încearcă să ajungă în Ceuta sau Melilla nu pot fi returnați în mod sumar în temeiul unor norme speciale.

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