Zelenski cere garanții solide de securitate împotriva lui Putin, pe care îl numește „sclavul războiului”

MUNCHEN - Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a susținut o pledoarie înflăcărată pentru mai multe arme occidentale și „garanții reale de securitate”, numindu-l pe președintele rus Vladimir Putin „sclav al războiului” care va amenința Europa dacă nu va fi oprit în Ucraina.

În discursul său rostit la Conferința de Securitate de la München din 14 februarie, Zelenski și-a exprimat speranța că noua rundă de negocieri trilaterale cu Rusia și Statele Unite, care va avea loc săptămâna viitoare, va fi productivă, dar a sugerat că presiunea exercitată de SUA pentru obținerea de concesii vizează adesea în principal Kievul, iar Rusia nu a dat semne că ar fi dispusă să facă compromisuri.

„Nimeni în Ucraina nu crede că [Putin] va lăsa vreodată poporul nostru în pace, dar nici nu va lăsa alte națiuni europene, pentru că nu poate renunța la ideea de război”, a spus Zelenski. „Poate că se consideră un țar, dar în realitate este un sclav al războiului.”

Aproape patru ani de război în Ucraina

Discursul lui Zelenski a venit cu 10 zile înainte ca invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, care a declanșat cel mai sângeros război din Europa din 1945 încoace, să împlinească patru ani, iar numărul victimelor de ambele părți să se apropie de 2 milioane de soldați uciși, răniți sau dispăruți.

În plus, Rusia a ucis mii de civili ucraineni și a bombardat aproape zilnic infrastructura energetică a țării. „Nu există nicio centrală electrică în Ucraina care să nu fi fost avariată de atacurile rusești”, a spus Zelenski.

Pe fondul eforturilor președintelui american Donald Trump de a media pacea încă de la revenirea sa în funcție în ianuarie 2025, Zelenski a repetat că garanțiile solide de securitate pentru Kiev sunt un element crucial al oricărui acord.

„Trebuie să existe garanții reale de securitate pentru Ucraina și pentru Europa, garanții solide de securitate.” El a afirmat că Ucraina este pregătită să semneze acorduri de garantare a securității cu SUA și Europa și că acestea ar trebui să „preceadă orice acord de încetare a războiului”.

„Sperăm că președintele Trump ne va asculta. Sperăm că Congresul ne va asculta. Sperăm că poporul american ne va asculta”, a declarat Zelenski, care dorește ca un acord privind garanțiile de securitate să fie ratificat de Congresul SUA și s-a întâlnit cu un grup de senatori americani la München.

Zelenski s-a întâlnit cu secretarul de stat american Marco Rubio mai târziu în aceeași zi, în marja conferinței anuale, la care niciun oficial rus de rang înalt nu a mai participat de când Putin a lansat invazia pe scară largă în Ucraina, la 24 februarie 2022.

În discursul său și în alte comentarii făcute mai devreme, pe 14 februarie, Rubio a spus că „problemele legate de încheierea războiului au fost restrânse, dar vestea proastă este că acum s-a ajuns la cele mai dificile întrebări”.

Rubio a declarat că nu se așteaptă ca Rusia să-și atingă obiectivele inițiale de război, care, după cum se știe, includeau aservirea Ucrainei, și că „acum acestea se reduc în mare parte la dorința lor de a cuceri cele 20% din regiunea Donețk pe care încă nu le dețin”.

Putin și alți oficiali ruși au declarat în repetate rânduri că Moscova va captura restul regiunii Donețk – una dintre cele două regiuni care alcătuiesc Donbasul, prin forță sau prin diplomație.

Zelenski a făcut referire la pierderile masive suferite de Rusia în acest efort, spunând că „pe frontul din Donețk, prețul pe care Rusia îl plătește pentru un kilometru este de 156 de soldați”. El a spus că 35.000 de soldați ruși au fost uciși sau grav răniți în decembrie și 30.000 în ianuarie.

„Putin nu este îngrijorat de acest lucru acum, dar există un nivel la care va începe să-i pese. În fiecare lună, Rusia mobilizează aproximativ 40.000 de oameni”, a spus Zelenski. „Pentru armata noastră, misiunea este clară: să distrugă mai mulți ocupanți ruși. Obiectivul este de cel puțin 50.000 pe lună.”

Rusia „pierde acum mult mai mult [personal] decât poate înlocui”, a declarat premierul olandez Dick Schoof pentru RFE/RL la München. El a spus că țările occidentale ar trebui să „accelereze” livrările de sisteme de apărare aeriană și alte arme și că speră ca „forțele ucrainene să poată respinge Rusia mai mult” în viitorul apropiat.

În contextul celei de-a treia runde de negocieri între SUA, Ucraina și Rusia, care va avea loc la Geneva pe 17-18 februarie, Zelenski a declarat că Kievul speră ca întâlnirile „să fie serioase, substanțiale și utile pentru noi toți”, dar a adăugat că „sincer, uneori pare că părțile discută despre lucruri complet diferite”.

Rusia repetă cereri inacceptabile pentru Kiev, a sugerat el, în timp ce „americanii revin adesea la subiectul concesiilor, iar prea des aceste concesii sunt discutate numai în contextul Ucrainei, nu al Rusiei. Europa este practic absentă de la masa negocierilor. În opinia mea, aceasta este o mare greșeală”.

De-a lungul ultimului an, Trump a acuzat Kievul de lipsa progreselor în direcția păcii. „Rusia vrea să încheie un acord, iar Zelenski va trebui să se miște, altfel va rata o mare oportunitate”, a declarat el jurnaliștilor la Casa Albă, pe 13 februarie.

Zelenski a declarat pe rețelele de socializare, târziu în seara zilei de 14 februarie, că a vorbit la telefon cu principalii negociatori americani.

„Am avut o conversație cu trimișii președintelui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, înaintea întâlnirilor trilaterale de la Geneva. Sperăm ca aceste întâlniri să fie cu adevărat productive”, a spus el.

Intr-un interviul acordat RFE/RL în marja conferintei de la Munchen, ministrul britanic al Apărării, John Healey, a declarat că „Ucraina se află sub o presiune puternică, dar ucrainenii luptă... cu o îndrăzneală și un curaj extraordinare, la fel cum au făcut-o acum patru ani, când Putin a invadat țara”.

„Lumea ar trebui să-și amintească că acesta este un război pe care Putin credea că îl va câștiga într-o săptămână”, iar aproape patru ani mai târziu, Rusia suferă „pierderi uriașe, iar el se află sub o presiune enormă”, a spus Healey. „Sarcina noastră este să intensificăm sprijinul acordat Ucrainei cu ajutorul pe care îl putem oferi și să intensificăm presiunea asupra lui Putin pentru a-l aduce la masa negocierilor”.

Prim-ministrul olandez a mai spus că „Europa și SUA ar trebui să exercite presiuni asupra lui Putin pentru a opri războiul”.

„Nu văd nicio voință politică și nicio intenție [de a face pace] din partea președintelui Putin”, a declarat Schoof pentru RFE/RL, adăugând că „până acum, pare doar că încearcă să câștige timp”.

