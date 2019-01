Ziua lui Eminescu și metamorfozele politicienilor care vin să depună flori la bustul poetului

La Chișinău și în alte localități moldovene și românești a fost marcată astăzi a 169-a aniversare a nașterii poetului Mihai Eminescu. Din 2013, de 15 ianuarie, Republica Moldova marchează Ziua Națională a Culturii. Inițial, se dorea ca această zi să fie marcată pe 20 mai, de Ziua mondială a diversității culturale, însă guvernanții de la Chișinău au insistat pe 15 ianuarie, pe motiv că ziua în care s-a născut Mihai Eminescu are o semnificație simbolică pentru cetățenii Republicii Moldova. Astfel, an de an, politicienii de toate culorile se întâlnesc la bustul poetului și nu ezită cu această ocazie să-și dea ghiontiri, iar ziua de azi nu a fost o excepție.



Nimic nu-i metamorfozează mai mult pe politicienii moldoveni decât apropierea scrutinului electoral. Astfel a comentat sociologul Ion Jigău, directorul CBS-Axa, pelerinajul spre bustul poetului Mihai Eminescu de pe Aleea Clasicilor. Cineva ar fi tentat să spună că tocmai aceasta-i puterea poeziei, de a aduna sub o singură umbrelă politicieni de toate culorile: pro-ruși, independenți sau pro-occidentali, continuă sociologul. În cazul Republicii Moldova, însă, această constatare nu poate fi aplicată deoarece comportamentul politicienilor moldoveni este ghidat de propriul interes, și nu cel național, spune Ion Jigău.

„Omul simplu ar trebui să înțeleagă că asta-i tot la modă și dacă mâine dacă va apărea alt personaj la monumentul căruia vor trebui să depună flori, ei toți se vor alinia acolo. Ei la toate sărbătorile religioase sunt cu lumânarea în mână pe la biserici, la toate sărbătorile naționale depun flori la monumentul lui Ștefan ce la Mare, ziua lui Mihai Eminescu tot este într-un fel o sărbătoare națională. Deci, acum au depus flori la bustul lui, cum am zis,

așa e moda, ce să-i faci, te lași de modă, nimănui nu-i placi.”

Președintele Igor Dodon, primarul interimar al capitalei Ruslan Codreanu, liderul liberalilor Dorin Chirtoacă sunt câțiva dintre politicienii moldoveni care au mers astăzi să depună flori la bustul poetului Mihai Eminescu. Șeful statului, Igor Dodon, cunoscut pentru retorica pro-rusă, a recitat un fragment din poezia „Glossă”, dedicând versurile oponenților săi politici:

„Vremea trece, vremea vine/ Toate-s noi și vechi sunt toate/ Ce e rău și ce e bine/ Tu te-ntreabă și socoate./ Nu spera și nu ai teamă/ Ce e val ca valul trece (e actual foarte) / De te-ndeamnă și te cheamă/ Tu rămâi la toate rece. Asta se referă la lupta politică din Republica Moldova și la campania electorală care în curând va fi. Noi vom fi la toate rece…”

Nu a ezitat să arunce săgeți și liderul liberalilor, Dorin Chirtoacă, care i-a sugerat președintelui Igor Dodon să-l decoreze pe polițistul care zilele trecute a refuzat să-i vorbească în rusă unui șofer din Vulcănești, tras pe dreapta. Incidentul a fost filmat de către șofer și a devenit viral pe rețele sociale.

Ping-pongul declarațiilor din preajma bustului lui Mihai Eminescu a dat senzația că actorii politici au cam luat-o razna, spune directorul casei de sondaje CBS-AXA, Ion Jigău. Unii își schimbă radical tacticile de comunicare și încep să elogieze ceea ce până mai ieri criticau cu înverșunare. Ironic, continuă sociologul, dar cel mai bine ar descrie această situație cunoscuta întrebare din „Scrisoarea a III-a” a lui Eminescu: „Unde ești tu Țepeș, Doamne”.

La noi se cunoaște Eminescu poetul, dar nu și ziaristul Eminescu, care era mai critic...

„Ei nu l-au citit pe Eminescu, or, dacă l-ar fi citit, mai ales articolele lui de fond, pentru că dânsul a fost redactor la ziarul „Timpul”, dacă l-ar fi citit, nu știu dacă unii dintre ei ar mai merge la bustul lui Eminescu. La noi se cunoaște Eminescu poetul, dar nu și ziaristul Eminescu, care era mai critic. Toate chestia asta face ca și restul populației, nu toți, bineînțeles că sunt intelectuali care sunt profunzi, deci, face ca restul populației să fie superficiali. Să privim superficial la lucrurile și fenomenele care au loc în societate. Toți ne luptăm cu corupția, dar dacă vrem să obținem ceva mai repede decât alții, dăm ciubuc și tot așa. Deci, superficialitatea ne omoară.”

Urmărind dividende electorale prin participarea la manifestații culturale, politicienii fac un mare deserviciu propriilor alegători, crede sociologul Ion Jigău. Și asta pentru că procedând astfel ei, de fapt, le dau drept exemplu oamenilor un model de comportament superficial și nu-i încurajează să gândească critic.