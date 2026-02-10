Zmeiele se întorc deasupra orașului pakistanez Lahore, după 19 ani

Zmeiele au umplut din nou cerul orașului pakistanez Lahore, după o interdicție de 19 ani. În piețe s-au vândut mii de zmee făcute de mână, în culorile florilor de primăvară, repede cumpărate de pasionații care adesea concurează în „bătălii” aeriene, încercând să taie sforile zmeielor rivalilor. Zmeiele pentru festivalul Basant au fost interzise în 2007, după un mare număr de răni cauzate de sforile tăioase, acoperite cu metal, dar zmeiele au revenit anul acesta, cu anumite limite: se zboară numai trei zile și dimensiunile zmeielor sunt mai mici.