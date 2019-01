Theresa May: „Vom continua să facem eforturi pentru a transpune în practică rezultatul referendumului (din 2016), ieșind din UE”

Premierul britanic Theresa May a supraviețuit miercuri seară unui vot de neîncredere în Parlament pe tema Brexit-ului. May a obținut o victorie foarte strânsă, cu 325 de voturi favorabile și 306 împotrivă încercării opoziției de a-i răsturna guvernul după ce același parlament a respins cu mare diferență de voturi acordul încheiat cu UE în vederea ieșirii Marii Britanii din blocul cu 28 de membri, prognozată să aibă loc la sfârșitul lunii martie. După votul de neîncredere, May a avut discuții cu mai multe partide de opoziție, dar nu și cu cel mai mare, laburist, și a făcut apel la unitate pentru clarificarea detaliilor ieșirii țării din UE. „Vom continua să facem eforturi pentru a ne îndeplini promisiunea solemnă făcută cetățenilor de a transpune în practică rezultatul referendumului (din 2016), ieșind din UE”, a spus May.