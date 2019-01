Europa Liberă: candidatul la prezidențialele ucrainene Actor Volodymyr Zelensky ar avea afaceri cu Rusia

Reporterii serviciului ucrainean al Europei Libere au descoperit ca actorul Volodimir Zelensky, candidat la alegerile prezidentiale care voer avea loc în Ucraina în 31 martie, are legaturi cu trei companii de productie cinematografica si de televiziune din Rusia, desi a nega asta. Potrivit jurnalistilor de investigație cele trei companii au avut o cifra de afaceri între 2014 si 2017 de 13 milioane de dolari. Toate cele trei firme sunt înregistrate în Cipru. Actorul a recunoscut ca este proprietarul unei case de productie cinematografica Quarter 95, si ea inregistrata în Cipru, și a susținut că nu a mai colaborat cu firme rusesti dupa anexarea Crimeii la Rusia in 2014. Opozitia il acuza si pe preseditele Petro Poroșenko că ar continua sa aibă afaceri in Rusia. Poroșenko a anunțat că că a închis fabrica de ciocolata din Lipetsk în 2014, Poloșenko nu și-a anunțat oficial candidatura la președintie, dar se așteapta sa o faca. Principala candidata in alegerile prezidentiale din primavara pare sa fie fosta șefa a guvernului de la Kiev, Iulia Timoșenko, creditata de sondajele de opinie cu 12, 7 %. Actorul Zelenskyy ar avea 9 procente si s-ar afla pe locul doi, iar Petro Poroșenko ar fi pe locul 3 cu 8,6%. Analistii politici occidentali avertizeaza in legatura cu lipsa de credibilitate a sondajelor de opinie in Ucraina.