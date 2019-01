Moldova pe locul 117 din 180 de state în Indicele Percepției Corupției 2018 (Transparency International)

Indexul Percepției Corupției, lansat astazi de Transparency International, arată că eșecul autorităților de a combate eficient corupția duce la erodarea institutiilor democratice și la actuala criza a democrației in lume, creînd un cerc vicios. Indexul analizeaza 180 de tari și felul în care oamenii de afaceri si expertii percep corupția. Tarile din centrul si estul Europei au marcat un declin evident. Cele mai necorupte țări sunt considerate Danemarca si Noua Zeelanda, in timp ce Somalia, Siria si Sudanul de Sud sunt percepute drept cele mai corupte.

Moldova este plasata pe pozitia 117, aceeasi cu Pakistanul, România se afla pe pozitia 61, iar Rusia pe pozitia 138.

Pentru prima data, Statele Unite nu se mai afla in primele 20 de pozitii, aflindu-se in acest an pe pozitia 22.