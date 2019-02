Turcia își reafirmă sprijinul pentru regimul Maduro în Venezuela

Ministrul turc de externe Mevlut Cavușoglu a declarat astazi că țările care l-au recunoscut pe liderul opozitiei și presedinte al Parlamentului de la Caracas, Juan Guaido, drept președinte interimar ar încuraja framîntarile politice din Venezuela și i-ar pune in pericol pe locuitorii acestei țări, infpormeaza agenția AP.

Turcia il susține pe președintele socialist Nicolas Maduro, in timp ce ceilalti aliați ai Turciei din NATO, il sprijina pe liderul opozitiei. Șapte țări ale Uniunii Europene – Germania, Franta, Marea Bitanie, Spania, Portugalia, Olanda si Belgia – au anunțat ca il vor recunoaste pe liderul opozitiei venezuelene Juan Guaido drept președinte interimar al Venezuelei. In replica, președintele socialist de la Caracas a caracterizat decizia acestor tari europene drept un act de „impertinență”. Rusia , China, Iranul si Siria – in afara de Turcia – il susțin pe controversatul presedinte de la Caracas, a cărui re-alegere în aprilie trecut nu este recunoscută de opoziție și de multe guverne străine.