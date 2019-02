Secretarul de stat american Mike Pompeo va vizita săptămîna viitoare Ungaria și Polonia

Secretarul de stat american Mike Pompeo va vizita saptamina viitoare Ungaria și va avea intrevederi cu liderii guvernului lui Viktor Orban. Consilierul de securitate naționala al președintelui Donald Trump, John Bolton, a declarat că s-a intilnit la Casa Alba cu șeful diplomației de la Budapesta, Peter Szijjarto, și că au discutat probleme legate de cooperarea in domeniul apărarii, diversității energetice și modalități de a „înfrunta influența dăunătoare a a Rusiei și de a menține cu tărie obligațiile noastre în cadrul Alianței Nord Atlantice”. Domnul Bolton nu a precizat dacă secretarul de stat american îl va intilni la Budapesta și pe șeful guvernului Viktor Orban. Vizita in Ungaria a secretarului de stat american are loc pe fundalul unor masive proteste de stradă împotriva politicii premierului Viktor Orban.

Mike Pompeo are programată și o vizita în Polonia între 13-14 februarie, unde va participa, alături de vicepreședintele Mike Pence la o conferinta internațională legata de Orientul Mijlociu.