Fostul premier ucrainean Viktor Ianukovici respinge de la Moscova condamnarea sa pentru înaltă trădare de către un tribunal la Kiev

Fostul președinte pro-rus al Ucrainei, Viktor Ianukovici a respins ieri, înca o data, la o conferință de presă la Moscova condamnarea sa pentru înaltă trădare de către justiția ucrainiană, pentru tentativa de a înăbuși cu violență miscarea pro-occidentala de protest din 2014, de la Kiev. Ianukovici și-a ținut conferința de presa la cartierul general al agentiei de stiri de stat din Rusia, Russia Segodnia. In opinia sa, verdictul justitiei ucrainiene de 13 ani de închisoare ar fi „scris la instructiunile autorităților” și a acuzat puterea de la Kiev că ar fi făcut presiuni asupra justitiei. Ianukovici a spus și că ar trebui instiutuită o comisie internaționala care să investigheze crimele împotriva protestatarilor de pe Maidan, din care să facă parte reprezentanți ai Rusiei, Franței, Germaniei si Poloniei, țări care au încercat să medieze acorduri între guvernul sau si liderii opozitiei înainte de înlăturarea sa de la putere. Ianukovici i-a acuzat pe liderii Uniunii Europene ca l-ar fi „trădat”, si că „au fost și sunt responsabili” de ce s-a întimplat in Ucraina in 2014.