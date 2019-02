Un activist politic conservator american în relație cu agenta rusă Maria Butina pus sub acuzare pentru fraudă bancară

Un activist politic consevator american, Paul Erickson, care a fost identificat drept prietenul agentei ruse Maria Butina, a fost pus sub acuzare pentru frauda bancara si spălare de bani de catre Procuratura din Dakota de Sud. Erickson, o personalitate cunoscuta in cercurile politice republicane a avut o relație romantica cu Maria Butina care și-a recunoscut vinovatia in fata acuzatiei de conspiratie vizind infiltrarea unor cercuri conservatoare pentru a influența politica externa a Statelor Unite.