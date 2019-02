Trei tineri din R. Moldova au fost nominalizați de revista Forbes în clasamentul 30 Under 30

Trei tineri din Republica Moldova, Xenia Muntean, Vlad Caluș și Nicolae Gudumac, au fost nominalizați de revista Forbes în clasamentul 30 Under 30 la categoria Media și Marketing. Aceștia au fondat platforma digitală Planable. Platforma creată de cei trei are drept obiectiv să ajute brandurile și managerii conturilor de social media să administreze mai bine postările și să colaboreze. Potrivit autorilor proiectului, platforma ar avea ca avanta că permite utilizatorilor să economisească foarte mult timp de la crearea postării, runde de feedback, până la momentul publicării. Forbes 30 Under 30 este o listă lansată anual de revista Forbes, în care sunt incluși tineri sub 30 de ani care au obținut succese în diverse industrii. Lista prezintă anual 600 de nume din întreaga lume, fiind selectând câte 30 de tineri din 20 de domenii de activitate.