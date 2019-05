Doi cetățeni ruși, identificați ofițeri GRU, au fost condamnați in absentia în Muntenegru la 15, respectiv 12 ani închisoare

Un tribunal din Muntenegru a gasit 14 persoane vinovate de tentativă de terorism și de crearea unei organizatii criminale în octombrie 2016, cu scopul de a răsturna autoritățile legale ale țării și de a opri admiterea țării în Alianța Nord Atlantică. Printre condamnați se numără doi membri ai opozitiei politice din Frontul Democratic, un cetățean muntenegrin, nouă cetățeni sîrbi si doi cetățeni rusi, despre care se presupune că sunt membri ai serviciilor militare de informații, GRU, informeaza serviciul balcanic al Europei Libere. Astfel, cei doi ofiteri GRU - Eduard Șișmakov si Vladimir Popov - au fost condamnați in absentia la 15 si respectiv 12 ani de închisoare.

Cei doi lideri ai opozitiei pro-ruse Andrjia Mandic si Milan Knezevic au fost condamnati la cinci ani închisoare, iar șoferul Mihailo Cadenovoc la un an și jumătate. Dintre cei nouă cetăteni sîrbi condamnați în acest dosar, pedeapsa cea mai lungă i-a fost dată lui Branislav Dikic, șapte ani de închisoare. Acesta a fost general de poliție. Ceilalti cetăteni sirbi, dintre care doi membri ai grupărilor ultranațoonaliste au fost condamnați între șapte ani închisoare si un an si jumătate. Si sirbii, ca și rușii, au fost condamnați in absentia.