In România, fostul primar al Constanței, Radu Mazăre, condamnat definitiv la nouă ani de închisoare cu executare a fost adus, ieri la București sub escorta Poliţiei, după ce autorităţile din Madagascar l-au extrădat. Fostul primar al Constanţei, implicat in mai multe scandaluri de corupție și avind pe rol mai multe dosare a fost escortat până la Penitenciarul Rahova.