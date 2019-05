Brexit: premierul May prezintă a patra variantă a unei „înțelegeri de compromis”

Prim-ministra britanică Theresa May a prezentat Parlamentului de la Londra o „nouă înțelegere” privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, aceasta fiind a patra ei încercare de a depăși blocajul parlamentar, care împiedică un Brexit, în baza unu acord. Propunerile lui May includ un vot al Parlamentului care să decidă dacă trebuie organizat un nou referendum pe tema Brexit-ului. La aproape două luni de când trebuia să aibă loc ieșirea Marii Britanii din UE, parlamentul britanic nu a aprobat încă acordul de divorț negociat de May cu Bruxelles-ul. Pentru evitarea unui Brexit haotic, Marea Britanie a primit un răgaz și un termen flexibil să se hotărască ce face.