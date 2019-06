Zece candidați la succesiunea premierului britanic Theresa May

În Partidul Conservator din Marea Britanie sunt zece candidați la succesiunea Theresei May la conducerea partidului şi, implicit, a guvernului – o cursă care va sta sub semnul Brexti-ului, mai precis a strategiei preconizată de candidați pentru a scoate Marea Britanie din Uniunea Europeană. Pentru moment, data limită a fost extinsă până pe 31 octombrie iar Bruxelles-ul a precizat că nu va renegocia acordul semnat cu premierul Theresa May.

Anunţul despre numărul final al candidaților a fost făcut luni seară de grupul parlamentar conservator, reunit în aşa-numitul ''Comitet 1922'', care supervizează întregul proces al alegerilor, după ce Theresa May a demisionat din funcţia de lider al conservatorilor.



Printre candidaţii la conducerea partidului se numără fostul ministru de externe Boris Johnson, cotat drept favorit, succesorul său Jeremy Hunt, ministrul mediului, Michael Gove, fostul ministru pentru Brexit, Dominic Raab, ministrul sănătăţii, Matt Hancock, şi cel de interne, Sajid Javid.