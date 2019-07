Oleg Serebrian: „Germania a fost alături de R. Moldova în cele mai delicate și sensibile momente”

Primul-ministru al Republicii Moldova Maia Sandu va face în 16 iulie o vizttă la Berlin, unde se va întâlni cu cancelarul german Angela Merkel. Va fi a patra vizită în străinătate a Maiei Sandu la puțin peste o lună de când a preluat mandatul. Şefa executivului de la Chișinău spune că Germania a fost, de fiecare dată, un aliat de încredere al R. Moldova în promovarea și consolidarea democrației și în susținerea obiectivelor strategice ale ţării. Valentina Ursu a stat de vorbă cu ambasadorul moldovean la Berlin Oleg Serebrian despre importanța acestei vizite şi despre evoluțiile cooperării moldo-germane.

Europa Liberă: La Berlin este așteptată Maia Sandu, primul-ministru al Republicii Moldova, invitația a venit ceva mai devreme de la cancelarul Germaniei Angela Merkel, când a felicitat-o ajungând în această funcție, atunci a lăudat-o pentru curajul personal energie și rezistență. Această vizită ce poate aduce nou în cooperarea moldo - germană?

Oleg Serebrian: „Orice vizită aduce ceva nou în cooperarea dintre țări dar, vizita are și o puternică încărcătură simbolică, întrucât după mai mulți ani a fost preluată dialogul la un nivel foarte înalt cu Germania și asta este un lucru foarte bun. Germania a avut anumite rezerve, anumite rețineri în ultimii ani față de situația internă, evoluții interne din Republica Moldova. Deschiderea pe care o manifestă Berlinul în acest moment este semnificativă și are mai mult decât o încărcătură emoțională, vorbește despre interesul tradițional al Germaniei pentru această parte a Europei, țările parteneriatului estic. Întrevederea cu premierul moldovean va avea loc la câteva săptămâni distanță de întrevederea cu președintele Ucrainei, sunt contacte intense ale Berlinului cu alte țări din parteneriatul estic. Se discută foarte multe despre reanimarea acestui proiect, vecinătatea estică și Moldova, deși este o țară mică, are un rol semnificativ, fără îndoială, punte între sud-estul Europei, estul Europei, țara de frontieră cu Uniunea Europeană cu probleme sensibile de legătură cu țări membre ale Uniunii Europene, întâi de toate cu România.”

Europa Liberă: Programul vizitei doamnei Sandu e definitivat deja?

Oleg Serebrian: „Programului vizitei doamnei prim-ministru este definitivat, 16 iulie este o zi destul de încărcată cu câteva întrevedere extrem de importante, va fi o vizită oficială, deci nu o simplă vizită de lucru, ceea ce înseamnă că va fi și un onor militar la intrare în cancelaria federală. Va avea o întrevedere destul de lungă, consistentă cu cancelarul federal doamna Merkel, o întrevedere cu președintele Bundestag-ului domnul Schäuble, o întrevedere cu ministrul afacerilor europene domnul Michael Roth, de asemenea un program la fundația Konrad Adenauer. Pe data de 15 iulie va mai fi și o întâlnire cu reprezentanții comunității moldovenești din Germania la ambasada Republicii Moldova din RFG și contăm de asemenea pe câteva întâlniri cu reprezentanții presei germane, presei de primă mână din Germania.”

Europa Liberă: Uniunea Europeană și Germania ca o voce distinctă în cadrul UE oferă susținere Republicii Moldova în parcursul european. Asta am auzit-o dea lungul timpului, chiar după ce a fost semnat acordul de asociere pe care îl are Moldova cu Uniunea Europeană însă de la demnitarii Germani, auzim că această cale nu este aproape și nici nu este simplă și că la momentul actual nici nu s-ar pune în discuție un statut de membru al Moldovei în cadrul UE așa să fie?

Oleg Serebrian: „Depinde, de la persoană la persoană, de la partid la partid de asemenea, este poziția Ministerului Federal de Externe, care este mai circumspectă mai reținută, am văzut asta și în cazul discuțiilor privind țările din Balcanii de Vest, Uniunea Europeană este la o răscruce de drumuri, odată cu ieșirea Marii Britanii din uniune, procese îndelungate de negocieri, sunt multe discuții legate de viitorul uniunii, de configurația acestei uniuni, de modul de funcționare mai departe, de asta sunt voci multe la Berlin dar, și la Paris și la Roma, care insistă pe necesitatea reformării uniunii și apoi deblocării procesului de extindere, inclusiv spre țările Balcanilor de Vest care sunt deja candidate, cu atât mai mult, discutabilă este intrarea rapidă sau în viitorul cât decât prognozabil a țărilor din parteneriatul estic. Este foarte greu să prevedem când s-ar putea produce aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, este și nociv, cred, acest exercițiu, avem multe de făcut, cred că trebuie să ne concentrăm mai curând pe parcursul european, sigur că perspectiva europeană trebuie să existe undeva, sunt politicieni la Berlin gata să vorbească despre o perspectivă Europeană pentru țări precum Republica Moldova nu neapărat în partidele de guvernământ dar la liber-democrați dar, chiar și în interiorul Partidului de guvernământ putem să găsim, de asta spuneam că depinde de la persoană la persoană. În orice caz să nu ne așteptăm că în viitori 10 sau 15 ani Republica Moldova va deveni membru. Pasul următor este să obținem măcar declarație unei perspective de aderare pentru Republica Moldova, apoi să obținem și statutul de candidat dar, este un drum lung până acolo și avem multe teme pentru acasă de făcut.”

Europa Liberă: Germania este țara care spune că depune eforturi și în ceea ce privește chestiune legată de regiunea transnistreană, se mai zice că Germania ca și Statele Unite ale Americii și Rusia ar avea interese în Republica Moldova, mai ales ce țin de această tematică transnistreană și își dorește ca această chestiune să aibă o finalitate. Este țara care invită în fiecare an părțile implicate în conflict la conferințe care se organizează la nivel înalt acolo.

Oleg Serebrian: „Așa numitele „Conferințe Bavareze” nu chiar în fiecare an, bunăoară în 2018 nu a fost o „conferință bavareză„. Ultima „conferință bavareză„ a fost în 2016, anul ăsta să sperăm că se va reuși organizarea unui astfel de eveniment, deși încă nu este hotărât acest lucru. Bineînțeles că Germania are un interes în stabilitatea continentul european, pentru că orice flagel de instabilitate afectează direct țările Uniunii Europene și întâi de toate Germania. Chiar și conflicte mai îndepărtat, am văzut Siria sau Irakul sau Libia au afectat nu doar economic dar și social Germania, care a primit un milion de cetățeni străini, un subiect foarte discutat în societatea germană, care cumva a clătinat temeliile societății politice din Germania.”

Europa Liberă: Dar pe chestiunea transnistreană, interesele Germaniei și Rusiei se suprapun?

Oleg Serebrian: „Nu am simțit o suprapunere de interese, știu că se vehiculează foarte mult această idee și în presa din Republica Moldova, și analiști politici din România și din alte țări.”

Europa Liberă: Inclusiv că aceste două state ar accepta o formă de compromis care s-ar numi federalizare sau altfel?

Oleg Serebrian: „Mai curând ține de domeniul speculațiilor, or aceste analize nu se întemeiază niciodată pe nimic foarte concret. Eu nu am văzut în analizele date în presa scrisă, o trimitere la ceva foarte consistent, la declarația unui oficial german, la comportamentul delegațiilor germane în instituții internaționale. Germania a fost alături de Republica Moldova în cele mai delicate și sensibile momente, Germania a votat toate rezoluțiile pe care Republica Moldova le-a înaintat în vederea soluționării conflictului din estul țării. Deci, nu avem nici un temei să spunem acest lucru și vă asigur, nu am avut niciodată în timpul discuțiilor cu parteneri germani, fie de la guvernare, fie din opoziție, nu mi s-a creat impresia în urma acestor discuții că ar exista un dialog ascuns Berlin-Moscova, privind federalizarea Republicii Moldova, așa cum se insinuează frecvent. Deci, interesul Germaniei este mai curând să ajungem noi la un consens, cei din Republica Moldova de pe ambele maluri ale Nistrului.”

Europa Liberă: Și Chișinăul chiar a fost atenționat deseori că ar exista puțină voință politică și că într-un fel toți s-ar simți bine în acest status quo dar, aceasta este în detrimentul cetățenilor țării de pe ambele maluri ale Nistrului.

Oleg Serebrian: „Absolut. Sigur că președinția germană a OSCE în 2016 a fost foarte activă, a încercat să promovezi această politică a pașilor mici, deseori cei care își întemeiază…”

Europa Liberă: Pachetul de la Berlin este bine cunoscut.

Oleg Serebrian: „Pachetul de la Berlin. Deseori cei care promovează ideea unei înțelegeri, unei antante germano - ruse, fac trimitere la așa zisul plan Meseberg mai vechi, și politica pașilor mici, dar nu găsesc deloc întemeiate aceste teme, care vin mai curând dinspre societatea civilă de la noi.”

Europa Liberă: Să vedem și pe dimensiunea economică ce se întâmplă în cooperarea bilaterală moldo-germană, energetica, aprovizionarea cu apă potabilă, dezvoltarea economică durabilă sunt doar câteva din aspectele pe care se pune accent în mod deosebit. Ele rămân prioritare, investițiile din Germania sunt foarte importante pentru că duc cu sine și un transfer de tehnologie, o posibilitate de a accede pe noi piețe de desfacere.

Oleg Serebrian: „Bineînțeles investițiile sunt foarte importante, mai ales, că sunt orientate spre sfera producției, Germania este cel mai mare investitor în sfera industrială din Republica Moldova. Deci, nu sunt doar investiții în zona serviciilor, cum se întâmplă în cazul anumitor țări sau în sectorul agricol, sunt investiții foarte importante în sectorul industrial. Mii de concetățenii de ai noștri lucrează la întreprinderi germane din Republica Moldova. Evident, că ne-am dorit ca prezența economică germană să fie și mai mare, de ce nu și în sectorul serviciilor, în ultimul timp sau făcut anumiți pași în această direcție cu prezența unor rețele germane de magazine de distribuire a mărfurilor. De ce nu și în agricultură inclusiv în zona vinificației, pentru că Germania este un producător important de vinuri, al șaptelea ca mărime din lume și în alte domenii s-au făcut foarte multe privatizări. Din păcate companiile germane nu au fost foarte active sau poate nu chiar insistent invitate, mai sunt întreprinderi importante de privatizat și știu că companii germane manifestă interes pentru zona noastră. Nu un interes reținut, chiar un interes destul de mare, pentru zona comunicațiilor bunăoară, deci sunt foarte multe lucruri de făcut. Zona economică este mai puțin vizibilă poate, în cooperare decât cea politică dar, cred că, este pentru noi cea mai importantă, cel puțin la fel de importantă ca și sfera politică. Apoi mai este și domeniul de cooperare științifică, unde este loc de mai bine, cooperarea culturală dar mai ales cooperarea științifică este un lucru foarte important pentru noi în domeniul științelor aplicate și medicinei mai cu seamă.”

Europa Liberă: Și dimensiunea socială nu este de neglijat, s-a vorbit și se pare că deja e și posibil ca cetățenii moldoveni care au lucrat cu contracte legale în Germania să primească pensie în baza acordului în domeniul securității sociale, s-a decis acest lucru în primăvară. De la 1 martie se pare, că a intrat în vigoare acest acord în domeniul securității sociale între Germania și Republica Moldova.

Oleg Serebrian: „Da, un lucru foarte bun mai ales că numărul cetățenilor moldoveni, mai exact a cetățenilor originari din Republica Moldova prezenți în Republica Federală Germania este în creștere.”

Europa Liberă: La cât ajunge?

Oleg Serebrian: „Estimativ poate să ajungă la 100 - 150.000 dar, calculele sunt greu de făcut întrucât mulți nu mai au cetățenie moldovenească, au cetățenia germană, ajunge undeva la 50.000 de persoane, în special cu origine evreiască sau germană integral sau parțial, care au plecat din 91 și s-au stabilit în Germania în baza acestei emigrații etnice dacă pot să numesc așa, și au devenit cetățeni germani dar, mulți din ei rămân foarte legați de Republica Moldova în continuare și foarte activi. Apoi sunt mulți cetățeni cu pașapoarte portugheze, italiene, românești, care lucrează în Germania. S-a produs un fenomen curios, despre care ,cred că, am mai vorbit la Europa Liberă, în ultimii ani, mulți cetățeni moldoveni din Statele din sudul Uniunii Europene migrează spre țări din nord și Germania este una din țintele acestei migrații. Oficial avem circa 20.000 de cetățeni moldoveni înregistrați pe teritoriul Republicii Federale Germane, deci este ceea ce ne informează Ministerul Federal de Interne, dar suntem conștienți, că cifra cetățenilor este mai mare iar, cifra celor originari din Republica Moldova este și mai și mai mare, depinde cum calculăm.”

Europa Liberă: Am reținut din alte declarații ale dumneavoastră pe care le făceați tot pentru Europa Liberă, că cetățenii Republicii Moldova reușesc să se integreze bine în mediul de acolo și chiar, unii reușesc să aibă propriile afaceri în diferite domenii.

Oleg Serebrian: „Foarte mult am fost impresionat recent, după o vizită la Hamburg, să am o întrevedere cu mai mulți oameni de afaceri din Republica Moldova, tineri stabiliți în acest oraș cu afaceri destul de mari, deci am întrebat de numărul angajaților în cazul unuia, numărul ajungea la 50 - 60 de persoane, era în domeniul transporturilor dar, își extindea sfera de activitate, apoi și o doamnă tot femeie de afaceri în zona Hamburgului. Despre unii de la Berlin am mai vorbit, apoi sunt mai mulți cercetători”…

Europa Liberă: Medici moldoveni care au reușit să își facă acolo o carieră frumoasă.

Oleg Serebrian: „Recent de la 1 iulie, domnul profesor doctor Alexandru Mustea, fost șef adjunct al Clinicii Universitare de la Greifswald, a preluat postul de director al Clinicii de ginecologie a prestigioasei Universități din Bonn, e un lucru extraordinar, asta vorbește și despre calitatea învățământului medical, cel puțin de odinioară din Republica Moldova, pentru că domnul profesor Mustea și-a făcut studiile la Universitatea de Medicină din Chișinău. Faptul, că calificarea obținută acolo i-a permis să obțină postul de director al Clinicii de ginecologie a Universității din Bonn, vorbește despre ceva. Ca și calitatea studiilor muzicale sau artistice de la noi, Baletul de stat din Berlin, bună oră se ține pe picioarele basarabenilor, inclusiv primul balerin al renumitului Balet de stat din Berlin, Dinu Tamazlâcaru este originar din Moldova dar, sunt și alți câțiva foarte buni balerini, Alexei Orlenco și alții, care sunt încadrați pe scenele ambelor mari teatre de operă din capitala Germaniei. Nu sunt unici, asta ca să dau doar câteva exemple. E adevărat, că este între atât de bine integrată această comunitate a moldovenilor din Germania încât se manifestă mai puțin prin structuri, organizații, de genul „moldovenii în Germania” sau nu există organizație umbrela a tuturor moldovenilor din Germania. Nu există o viață comunitară atât de intensă ca în Italia sau în Franța, deci e o comunitate mai puțin închegată dar de mare calitate.”