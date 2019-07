Anatolie Covalenco: „Poate această guvernare va face astfel ca să lase oamenii străinătatea și să revină acasă”

A muncit în Portugalia, a câștigat bani și, odată revenit în R.Moldova, și-a pus pe picioare propria afacere. Anatolie Covalenco, din Căuşeni, este proprietarul unei patiserii. Chiar dacă concurența este acerbă, întreprinzătorul speră să obțină profit.

Europa Liberă: Deseori s-a pus întrebarea cât e de ușor să-ți dezvolți o afacere proprie în Republica Moldova. Dvs. sunteți cei care ați venit cu un modest capital de peste hotare, că înțeleg că ați făcut parte din acea mare armată a celor care au ales străinătatea, ați revenit la Căușeni. A fost greu să inițiați afacerea?

Anatolie Covalenco: „N-a fost ușor. Da, am fost în Portugalia patru ani de zile, am venit cu o sumă de bani, dar am căutat mai întâi în oraș, undeva în centru, să construiesc o mică încăpere pentru afacerea mea, dar a fost cam cu peripeții și am socotit că e mai bine să-mi construiesc singur acasă. Pentru utilaje e clar că la urmă nici bani nu-mi ajungeau, am luat credite și încetișor am ajuns... M-am uitat prin oraș ce nu prea era și am observat că anume copturile din aluat de foietaj lipseau. Așa am început împreună cu soția această afacere...”

Europa Liberă: V-ați intersectat cu autoritățile locale care au trebuit să vă susțină?

Anatolie Covalenco: „Da, eu de nenumărate ori am fost și la primarul care a fost mai înainte, dar și atunci, și în ziua de astăzi totul se face pe bani, iar eu nu sunt omul cela care să dea bani. Sunt cetățeanul acestui oraș și eu cred că se putea de găsit un loc pentru mine ca să-mi inițiez această afacere, anume undeva în centrul orașului, ca să vadă lumea cum se coc aceste produse și ele să ajungă dintr-odată calde la consumatori. Dar așa cum se întâmpla la noi, că peste tot trebuia să dai bani, până la urmă, am decis să deschidem afacerea noastră acasă. Am fost și presați din partea autorităților locale și dacă nu ești de acord cu dânșii, cu deciziile pe care le iau ei, ești împotriva lor, înseamnă că se încep problemele – îți trimit controale numai ca să nu poți activa...”

Europa Liberă: Ați avut parte de controale?

Anatolie Covalenco: „Da, am avut parte, pentru că n-am fost de acord să dau chifle unor reprezentanți ai Partidului Democrat, care s-au pornit la miting la Chișinău și voiau să-i hrănească pe oamenii din microbuze. Au trimis poliția economică cu controlul, aceștia având o scrisoare oficială de la primar, care-i membru al Partidului Democrat. Mi-au arătat cei de la poliția economică scrisoarea, au verificat, au găsit atât facturile, cât și cecurile în regulă și cu asta ne-am despărțit.”

Europa Liberă: Urmăresc, iată, activitatea Dvs. la piață și am văzut că se face coadă la producția pe care o aveți.

Anatolie Covalenco: „Lumea ne știe. Da, sunt vânzători pe piață care se apropie, dar sunt chiar și din oraș care vin special pentru aceste chifle. La sărbători coacem pască, care se bucură de o cerere sporită. Pe eticheta de pe pască noi scriem și numerele noastre de telefon. Și am primit sunete acasă de la oameni pe care nu-i cunoaștem care ne-au mulțumit mult pentru această pască. Chiar și o femeie de la noi care a fost mulți ani la lucru în Italia, iar acum s-a întors acasă și prietenii ei din Italia au vrut să-i trimită panettone, dar ea a zis că „nu-mi trimiteți pască din Italia, că eu am găsit în Moldova foarte gustoasă”.”

Europa Liberă: Ziua de muncă câte ore are?

Anatolie Covalenco: „Depinde de numărul comenzilor, dar vreau să vă spun că suntem mândri de rezultatul muncii noastre. Noi punem suflet în tot ceea ce facem, pentru că dacă ai treabă cu făinoasele, trebuie să depui în primul rând sufletul și atunci iese totul frumos și delicios. Dacă depui suflet, lucrezi în înțelegere și este unire ai și satisfacția lucrului bine făcut. Deja activăm de atâția ani, lumea ne cunoaște, cumpără produsele noastre și suntem mulțumiți de ceea ce facem.”

Europa Liberă: Dar tot de la dvs. aflu că urmașii, copiii dvs. au ales și ei străinătatea, nu au rămas aici, la Căușeni. De ce?

Anatolie Covalenco: „Feciorul nostru avea și el o mică afacere, o întreprindere cu piatră decorativă, însă dacă pleacă toți tinerii din Moldova, nu se construiesc case, nu se bucura de cerere această piatră decorativă și nu prea avea vânzări, cu toate că avea modele de piatră foarte frumoase. Familia trebuia susținută și a hotărât să plece. La momentul de față activează în Germania, acum o săptămână s-a dus și nora cu băiețelul acolo și îs toată familia împreună. Fiica de asemenea se pregătește să plece cu ginerele în Portugalia, nănașul lor e acolo și o să-i ajute să se aranjeze. Și iaca așa noi rămânem singuri... Poate această guvernare care a venit va face astfel ca să lase oamenii străinătatea și să revină acasă.”

Europa Liberă: În ce condiții s-ar întoarce o parte din moldovenii aflați peste hotare acasă?

Anatolie Covalenco: „Eu pot să spun că în primul rând să fie o justiție corectă, independentă, să scădem oleacă din birocratismul acesta. Acum să vrei să deschizi o întreprindere, trebuie să mergi pe la birouri și pe la birouri... Vă spun sincer, eu când am revenit din Portugalia m-am judecat cu primarul din Căușeni și acum iar activează preceptor fiscal dl Boișteanu, care a văzut că eu îmi deschid întreprindere și el a vrut o sumă oarecare de bani, numai că nu mi-a spus-o în față, dar a început a-mi cere pașaport tehnic la casă, a-mi căuta pricini, până ce am ajuns la ministrul Finanțelor și am câștigat judecata cu primăria. Am câștigat judecata! Într-un stat în care se respectă legea, acest domn nu mai trebuia să lucreze în primărie, dar el lucrează și în ziua de azi. Acum nu-i preceptor fiscal, dar lucrează deja cu pământurile, anume l-au luat din unt și l-au pus în miere. Iaca cum se face la noi în țară. Cum au să mai revină oamenii?...”

Europa Liberă: Schimbul de putere ar putea să readucă încrederea în rândul cetățenilor?

Anatolie Covalenco: „Da, ar putea! Cum a spus Maia Sandu: să-și dea demisia procurorul general, să-și dea demisia CNA-ul și să vină oameni noi, oameni cinstiți la putere. Da, eu nu zic, las’ să respecte legea, dar să nu mai fie învălmășeala asta și cu bani totul se face la noi în ziua de azi, și cu birocratismul acesta, o mulțime de birouri trebuie să treci acum ca să deschizi o întreprindere. De aceea, oamenii nici nu vin. Acolo ei se duc, au un loc de muncă permanent, au salariu stabil, sunt care de-acum și pensia au s-o primească de acolo.”

Europa Liberă: Funcționează legile...

Anatolie Covalenco: „Da, funcționează legile. Și la noi sunt legi, dar ele nu se respectă; legile sunt făcute pentru acei de sus ca să poată să ne fure, nu sunt pentru noi, pe noi să ne preseze și să ne șantajeze. Iaca pentru ce-s legile la noi.”

Europa Liberă: Ce așteptați de la Guvernul Sandu?

Anatolie Covalenco: „În primul rând, eu cred că trebuie să atragă atenția la furtul miliardului, raportul Kroll trebuie să fie publicat, să știm care-s persoanele celea, cum a zis Filip, „oneste” din raportul Kroll, care au participat la furtul miliardului, să fie întors miliardul înapoi poporului, să restabilească legăturile adânci cu Uniunea Europeană, pentru că din cauza Partidului Democrat noi am pierdut aceste legături. Ei niciodată nu atrăgeau atenția la sfaturile, recomandările Uniunii Europene și alegerile acestea cu mixtul lor, că le-au propus că nu-i țara noastră pentru așa sistem, dar ei totuși n-au ascultat și au mers înainte.”

Europa Liberă: Pe Dvs. vă îngrijorează că s-a creat acest parteneriat între deputații Blocului ACUM și socialiști și că ar exista temerea asta că Moldova se va apropia de Rusia mai mult?

Anatolie Covalenco: „Asta n-o să fie. Ei acum s-au unit pentru ca să dea jos regimul Plahotniuc care peste tot a făcut presiuni. Eu țin minte că odată Candu a spus că niște deputați din Uniunea Europeană cu care s-au întâlnit la o cină acolo i-au spus că „dacă voi vă refuzați de votul mixt, noi vă dăm acele 100 de milioane”. Și ei au zic că „acesta deja îi șantaj”. Dar voi, Partidul Democrat, ce ați făcut? Toată republica îi șantajată, primari îs șantajați care au trecut de partea voastră, lumea-i șantajată, ați luat businessurile la oameni, ați furat miliardul, pentru că, dacă ei au refuzat să publice raportul Kroll, asta înseamnă 100% că ei sunt implicați în furtul miliardului. Eu cred că cu timpul toate acestea au să se descopere. Și nu cred că datorită faptului că au făcut coaliție Dodon și cu Blocul ACUM o să mergem spre Rusia, pentru că Blocul ACUM niciodată n-o să fie pentru federalizare, iar Dodon cu deputații pe care îi are în Parlament n-o să poată nicidecum să hotărască federalizarea. Eu cred că totuși calea noastră e spre Uniunea Europeană și încolo o să mergem. Îi dorim putere noii guvernări în frunte cu Maia Sandu și tare sunt bucuros, eu am auzit de miniștrii cei veniți din diasporă care au fost înaintați în noul Guvern. Iar pe cei vinovați care au fugit au să-i găsească, au să-i întoarcă și trebuie trași la răspundere.”