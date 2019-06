Victor Catan: „Aceste persoane au transformat Ministerul Afacerilor Interne într-o structură aproape mafiotică”

„Abordările mele și ale echipei ministeriale vor fi direcționate, cu fermitate și transparență, către transformarea Ministerului Afacerilor Interne într-o instituție deschisă pentru cetățeni, o instituție care își va îndeplini cu onoare misiunea de asigurare a securității, ordinii publice, liniștii și stabilității în societate”, a promis noul ministru de interne, viceprim-ministru, Andrei Năstase. Cum poate fi recuperată încrederea cetățenilor în poliție? La aceasta și alte întrebări răspunde fostul ministru al Afacerilor Interne, general-maiorul în rezervă Victor Catan.

Victor Catan: „Atunci când la guvernarea statului se află un regim care are mai mult interese personale, interese de partid, atunci rezultă un decalaj între ceea ce guvernanții fac și modul în care acceptă aceste activități poporul. Pe timpul guvernării comuniste s-a început capturarea instituțiilor statului, respectiv represiuni, șantaj asupra opoziției politice, toate neregulile respective s-au reflectat după alegerile parlamentare când Partidul Comuniștilor a avut de câștigat, dar manifestanții pașnici, toată lumea care cunoștea că aceste alegeri au fost fraudate s-au ridicat, au manifestat pașnic și guvernarea i-a provocat la dezordini în masă, fiindcă tot ce s-a întâmplat atunci (în aprilie 2009 - n.r.), noi am făcut cercetările respective cu lux de amănunte, cercetări profesionale, care au stat la baza unui raport special în comisia parlamentară, respectiv, unde am evaluat punct cu punct toate neregulile care au fost comise de către guvernare, pentru ca manifestațiile publice să se orienteze spre încălcări ale ordinii publice în masă.”

Europa Liberă: Situația din anul 2009 este asemănătoare cu aceasta din anul 2019?

Victor Catan: „Absolut asemănătoare, dar cred eu că acum au ajuns la o gravitate mai mare, cu toate că n-au fost jertfe omenești, n-au fost devastări, dar dacă la prima etapă după regimul comunist erau capturate Procuratura, Ministerul de Interne, câțiva lucrători, după ce au venit la guvernare cei din Partidul Democrat, practic, ei au capturat toate instituțiile statului – puterea legislativă, executivă și judecătorească. Totalmente! Și iată că aceste organe în loc să activeze în conformitate cu prevederile Constituției, ale legislației în vigoare, de fapt, realizau scopurile fie ale partidului, fie ale individului acesta Plahotniuc, fie chiar ei înșiși conduceau grupări criminale.”

Europa Liberă: Cum poate să recâștige cetățeanul încrederea, în primul rând, în Ministerul de Interne, dacă tot mai mult ies la suprafață cazuri de ilegalitate comise chiar de omul îmbrăcat în uniformă de polițist – trafic de țigări, trafic de spirt, trafic de droguri? Cum poate lumea să recâștige încrederea și cum s-a ajuns ca polițistul să fie complice la aceste fărădelegi?

De fapt, Ministerul de Interne era împărțit în două grupări – una era condusă de Jizdan și Pânzari, alta de Cavaliuc...

Victor Catan: „Tragedia asta de a degrada efectivul din cadrul Ministerului de Interne s-a întâmplat atunci când la cârma Ministerului Afacerilor Interne a fost numit ministrul Papuc, care totalmente s-a supus ideologiei acestea prostești, fiindcă n-a fost comunistă – cazuri de contrabandă, cazuri de reprimare a oponenților politici, intentarea dosarelor penale față de oamenii care nu le erau convenabili, dar cei care au rămas după 2009, fiindcă, după ancheta de serviciu, noi practic am eliberat 70% din toți conducătorii Ministerului Afacerilor Interne. Mai departe au rămas câțiva pe care eu cumva am fost presat ca să-i las. Unii dintr-înșii au ajuns miniștri, locțiitori în cadrul Ministerului de Interne. N-am reușit să mă debarasez de aceștia, fiindcă am activat numai un an de zile. Și iată aceste persoane au transformat Ministerul Afacerilor Interne într-o structură aproape mafiotică, fiindcă, pe de o parte, ei executau hotărârile organismelor internaționale cu privire la democratizare, mass-media holdingului în fiecare zi spunea despre reușitele poliției, dar, de fapt, Ministerul de Interne era împărțit în două grupări – una era condusă de ministrul Jizdan și Pânzari, care îndeplineau funcțiile oficiale și unele chestiuni strategice, ceea ce comanda pentru dânșii coordonatorul Plahotniuc, dar executau și comenzi pentru asuprirea oponenților politici.

Aceștia nu sunt polițiști, aceștia sunt hoți în lege...

Și a doua grupare, condusă de șeful adjunct al Inspectoratului General de Poliție Cavcaliuc, care, de fapt, se ocupa cu chestiuni operative în detrimentul Constituției, în detrimentul drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Acești oameni conduși de Cavcaliuc, dar este o listă întreagă de oameni pe care el i-a promovat la funcțiile respective, ei organizau raiduri asupra agenților economici, culegeau bani; ei conduceau grupări de contrabandiști cu spirt, cu țigări, cu droguri, cu pietre scumpe. Aceștia nu sunt polițiști, iată aceștia sunt hoți în lege.”

Europa Liberă: Dl Catan, schemele acestea activează pe parcursul anilor, ele n-au fost demontate, dar din contra și-au adus mai mult contribuția cei care trebuie să apere legea.

Victor Catan: „Da, clar lucru. Acești oameni au fost transformați în șefi ai grupărilor criminale, hoți adevărați în lege. Ei buzunăresc statul, buzunăresc cetățenii Republicii Moldova, fiindcă cine erau asupriți? Antreprenorii erau trași la răspundere, pentru că luau mită de 100-200 de dolari, medicii, profesorii ș.a.m.d. Da, trebuia să poarte răspundere, dar cu acești care luau mită în proporții mai mici ei se acopereau, că activează în condițiile legii, dar, de fapt, mafia care exista la nivel înalt, la nivel mijlociu și în toate structurile statale, aceia nu erau atinși, mai mult ca atât, cei care erau fie susținătorii, fie chiar membri ai Partidului Democrat.”

Europa Liberă: Lucrurile acestea se întâmplau la hotarul Republicii Moldova cu România, lucrurile acestea se întâmplau și la hotarul Republicii Moldova cu Ucraina. E grav!

Poliția de frontieră s-a transformat dintr-un aparat al statului într-o grupare criminală, care favoriza contrabanda ...

Victor Catan: „Eu am spus despre o grupare din cadrul Ministerului de Interne, care era mai aproape de dl Plahotniuc și erau aceștia doi, dar erau și la Poliția de frontieră care au intrat în cârdășie. Acum noi primim informații de la actualii angajați, care ne descriu cu lux de amănunte despre toate schemele acestea mafiotice, de contrabandă, că Poliția de frontieră s-a transformat dintr-un aparat al statului într-o grupare criminală, care favoriza contrabanda peste hotarele vamale ale Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Unii observatori ai scenei politice acreditează ideea că autoritățile statului de până acum au avut cel mai mare interes să existe regiunea separatistă transnistreană, pentru că anume pe aici s-au făcut foarte multe fărădelegi și, practic, e aproape imposibil să-i atragi la răspundere. Gaura asta neagră a fost susținută chiar de cei care au guvernat statul. Dvs. ați participat la conflictul armat de la Nistru din 1992...

Victor Catan: „La războiul pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova și cu părere de rău...”

Europa Liberă: Ca după 28 de ani să se folosească această gaură neagră pentru a se îmbogăți cineva în exces?

Victor Catan: „Scheme mafiotice cu Transnistria au existat după ‘92, de atâta noi nici n-am putut rezolva conflictul respectiv, fiindcă căpeteniile sau guvernanții, sau unii aliați ai guvernanților totdeauna au avut interese. Dacă luam de la Cuciurgan energie electrică, erau firme intermediare, dacă transnistrenii nu plătesc pentru gaze, consumatorii de gaze plătesc administrației Tiraspolului pentru ca aceasta să funcționeze. Transnistria nu plătește Moscovei, nu plătește la Gazprom și practic reiese așa că noi, în caz de începere a soluționării problemei Transnistriei, trebuie să plătim aceste patru miliarde de dolari ca rușii cumva să ne dea posibilitate să rezolvăm pașnic acest diferend. Aici se spală foarte mulți bani ai rușilor și banii pe care-i trimit rușii pentru susținerea populației din Transnistria sunt furați de conducerea transnistreană. Conducerea transnistreană avea legături directe cu conducerea Republicii Moldova. Am văzut că Șevciuk a fugit de acolo ca și criminal, iar aici, la Chișinău, i-au găsit refugiu și i-au asigurat libertatea, ca el să nu fie tras la răspundere măcar de ai lor. Ce-i asta, nu este o complicitate?”

Scheme mafiotice cu Transnistria au existat după ‘92, de atâta noi nici n-am putut rezolva conflictul respectiv...

Europa Liberă: Dar și doi deputați din Parlamentul Republicii Moldova recent au părăsit țara prin Transnistria. E vorba de Vladimir Plahotniuc și de Ilan Șor.

Victor Catan: „Păi, iată vedeți, dacă la ai noștri le sunt convenabili transnistrenii, ați văzut la alegerile parlamentare – Plahotniuc a organizat cu Sherff-ul votul pentru acești trei deputați independenți și participarea la alegeri și pentru alții care erau nominalizați de dânșii, adică și la nivel economic, și la nivel politic, și la nivel de relații mafiotice se țin relațiile totdeauna cu cineva din Republica Moldova. De aceea, noi trebuie să-i stârpim astăzi pe aceștia. Dacă astăzi nu vom intenta dosare penale pe cazurile acestea cu schemele de contrabandă, dacă nu vor fi create de urgență în Procuratura Generală grupe de urmărire penală cu implicarea lucrătorilor operativi, ca imediat să se purceadă la reținerea persoanelor, că sunt persoanele respective, la ridicarea documentelor, la sechestrarea bunurilor, la arestare dacă este necesar numaidecât...”

Europa Liberă: Dacă sunt dovezi...

Victor Catan: „Fiindcă eu știu că în 2009, când noi am venit la guvernare, se întâmpla ca unii din cei care erau la guvernare în 2009 din coaliția pro-europeană să încerce să ia structurile mafiotice de la comuniști. Atunci i-am raportat prim-ministrului, ne-a susținut și, respectiv, noi am putut să intentăm dosare foarte impresionante.”

Europa Liberă: Dar acum există pericolul acesta că pot fi preluate anumite scheme?

Până când aceste direcții mafiotice, direcții criminale nu vor fi astupate și persoanele trase la răspundere penală, noi nu avem șansă de a restabili situația...

Victor Catan: „Eu mă gândesc că actualii guvernanți sincer doresc ca să schimbe situația, dar în jurul lor și mai ales chiar cei din anturajul Partidului Democrat continuă să activeze. Nimeni pe dânșii astăzi nu-i deranjează, ei își continuă schemele mafiotice. Da, mai atent, fiindcă înainte erau protejați de poliție, erau protejați de alții, aceștia acum se tem să participe, dar oricum se urmăresc lucrurile astea. Până când persoanele vinovate de săvârșirea unor crime, cum este contrabanda, cum este traficul ilicit de persoane, de droguri, de spirt, de toate lucrurile acestea, până când aceste direcții mafiotice, direcții criminale nu vor fi astupate și persoanele trase la răspundere penală, noi nu avem șansă de a restabili situația, fiindcă statul este sărac, în primul rând, din cauza legăturilor mafiote, din cauză că economia națională și tot ce este lucrează pentru mafioți, nu pentru cetățeni. Și așteptăm de la Uniunea Europeană ca să ne dea granturi, să ne dea credite preferențiale, pe când noi nu suntem capabili să facem ordine. Am avut posibilitate să vorbesc cu conducerea actualei guvernări, i-au spus sugestiile mele începând cu organizarea activității de curățare de persoanele mafiote, de persoanele care au fost fidele acțiunilor criminale care erau săvârșite de către guvernarea precedentă. Acești oameni trebuie stârpiți, că ce se întâmplă în Republica Moldova...”

Europa Liberă: Dar acei care își depun mandatele o fac din frică sau au curajul s-o facă?

Victor Catan: „Eu mă gândesc că aici este și un pic de curaj, dar îi clar lucru că este și frică, dar acești oameni nu vor să continue să fie slugi la acei care-s plecați după hotare, lui Șor sau lui Plahotniuc. Eu cred că ei în felul acesta au să se spele, că noi nu avem influența respectivă ori au să-i pună să fie coordonatori, dar acțiunile ilicite le vor săvârși cei care îi înconjoară astăzi prin Ministerul de Interne, mai ales în Inspectoratul General de Poliție, în Poliția de frontieră, în alte structuri. Oamenii ceia raportează, culeg informația respectivă și au să boicoteze la timpul cuvenit, dacă ei nu vor fi înlăturați. Vasăzică sunt oameni foarte buni.

Toți doresc să revină anul 2009-2010 când noi ne-am pus drept scop de a sluji poporului, țării, de a contracara toate structurile mafiote...

Eu acum îi văd, vin, spun, informează despre toate neregulile care aveau loc în cadrul Ministerului de Interne și toți doresc să revină anul 2009-2010 când noi ne-am pus drept scop de a sluji poporului, țării, de a contracara toate structurile mafiote și, într-adevăr, s-a reușit. Oamenii au început cu libertate, cu dăruire de sine să facă tot posibilul ca să se simtă un climat prielnic, în primul rând, în Ministerul de Interne și din mizeria ceea în care au căzut ei în 2009, când au fost angajați să purceadă la represiuni și alte acțiuni, i-am scos și le-am dat posibilitate să lucreze, dar pe parcurs s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat și ei din nou au devenit victime ale unor mafioți, care au miliarde, au avioane, au bunuri materiale, imobile ș.a.m.d. Dar ei, ținând de ceva, cred că au avut vreun avantaj neînsemnat, au slujit în detrimentul copiilor lor și în detrimentul viitorului pentru dânșii.”