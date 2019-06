„Legea trebuie să fie lege și să fie respectată de la opincă până la prezident”

Așteptările față de noua guvernare sunt mari și e nevoie de acțiuni concrete pentru a scoate Republica Moldova din izolare pe plan internațional și a debloca asistența financiară din partea Uniunii Europene. Este nevoie de asigurarea unei justiții independente și o lupta fermă împotriva corupției, spune Maia Sandu. Prim-ministra dă asigurări că nu au existat vreodată discuții despre federalizarea Republicii Moldova, iar planul de acțiuni al Cabinetului de Miniștri se va baza pe implementarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană. Premierul a mai declarat că simultan cu fortificarea și curățarea instituțiilor de stat este important să fie ajutați și protejați oamenii din categoriile social-vulnerabile și să fie combătută sărăcia cu care se confruntă o mare parte din cetățenii țării. Ce așteptări au moldovenii de la noua guvernare? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână.

* **

Oamenii cu care am discutat la Cimișlia spun că cei care s-au aflat la cârma țării în ultimul sfert de secol, cu rare excepții, au preferat să mintă și să fure. Iar acest comportament i-a determinat pe mulți să-și ia lumea în cap. Dar tot ei recunosc că nu doar politicienii sunt de vină, ci întreaga societate. Localnicii cred că onestitatea, omenia și corectitudinea mai pot face minuni în societatea moldavă. Ei mai trăiesc cu speranță.



– „Noi sperăm că o să fie bine.”

Europa Liberă: Dar știți cine e la putere azi?

– „Desigur că știm, e dl Năstase, Maia Sandu. Sperăm că o să fie foarte bine.”

Europa Liberă: Sunt împreună cu socialiștii.

– „Oamenii să fie, că se vor împăca. Noi suntem dintr-un pământ al Moldovei și trebuie să ne împăcăm.”

Europa Liberă: Și ce probleme prioritare ar trebui să se regăsească astăzi pe agenda celor care conduc?

– „Ar trebui ca tineretul să rămână în țară. Ca profesor vă spun că ar trebui planul de învățământ să fie rectificat, că sunt multe discipline și programa-i încărcată și-i foarte complicat pentru copii ca să susțină examenele. Și mai multe probleme – probleme ale satului, probleme, iată, a Cimișliei cu apa potabilă, că nu avem, bem apă care vine pe niște țevi de cele necalitative din polietilenă. Și sunt probleme 100, dar cu încetul sperăm că o să fie bine în țară.”

Europa Liberă: S-a promis că geopolitica va fi lăsată la o parte. E un lucru bun sau totuși va domina?

– „Îi foarte bun lucru dacă au să se țină de cuvânt și au să facă așa. Începutul îi bun, începutul îi foarte bun din ce se arată, nu știm mai departe ce o să fie.”

Europa Liberă: De ce vă este frică să nu se întâmple?

– „Îmi este frică să nu ne ducem în partea estică, să nu luăm altă cale, că pierdem acești 28 de ani ce am mers, noi dăm înapoi și noi reiese că facem un pas înainte și doi înapoi. Asta ar fi problema, pentru că în Uniunea Europeană noi avem copii după hotare, s-au deschis hotarele, avem familii plecate și n-ar trebui să se închidă, poate de închis nu s-ar închide, dar să mergem pe calea pe care am pornit-o. Asta ar trebui.”

​Europa Liberă: Justiția se zice că ar trebui să fie reformată și să obțină statutul acesta de independentă. E cu putință acest lucru?

– „Eu cred că-i cu putință, dar în problema asta cu justiția n-ar trebui să se amestece nimeni. Asta-i puterea în stat și legea trebuie să fie lege și să fie respectată de la opincă până la primar și până la prezident și toți care sunt în țară, pentru că legi avem foarte bune, dar nu le respectăm nici în jumătate. Ar trebui justiția să fie independentă, să nu se supună nimănui, asta-i părerea mea. Și acel care a greșit, într-adevăr să fie pedepsit, nu unu-i pedepsit pentru o nimica toată și șede la pușcărie zeci de ani, dar altul care fură milioane îl arată la televizor. Mă miră un fapt – îl prinde cu sacul cu bani, cu sacul cu țigări și spune că „dacă va fi găsit vinovat, va fi arestat”. Dar cum dacă îl arată la televizor în public?! El de-acum trebuia să fie arestat.”

Europa Liberă: De la cei 101 deputați din Parlament ce așteptări aveți?

– „Așteptăm să fie cinstiți, în primul rând, modești și să țină cu poporul. Tare-au promis. Niciunul care a avut platformă electorală n-a spus de rău. Iată, dacă ne uităm la toți de sus până jos, au program foarte bun. Ei să îndeplinească ce au promis și noi vom fi foarte mulțumiți.”

Europa Liberă: Pe domnii Șor, Plahotniuc îi așteptați în Legislativ?

– „Cred că n-au să mai vină, dar acei care i-au votat îi așteaptă cred că.”

Europa Liberă: Dvs. ce ziceți? Pe ce drum merge Moldova?

– „Pe calea bună. După ce noi am câștigat, noi am luptat, împreună suntem, sperăm la...”

​Europa Liberă: Pentru ce ați luptat?

– „Pentru democrație, justiție independentă, să nu fie acaparat statul, capturat, amăgit poporul, că a fost amăgit. Eu cred că dacă au să îndeplinească toate punctele acestea pe care le-au pus Maia Sandu îs foarte bune și dacă socialiștii merg împreună la așa program, eu cred că noi o să mergem pe o cale bună.”

Europa Liberă: De la Maia Sandu concret ce așteptați?

– „Tot ce a promis, aceea aștept și noi o s-o susținem. Ea-i femeie de treabă, are capacități bune și oameni a adus în Guvern, foarte buni oameni. Eu trag nădejde că o să fie bine.”

Europa Liberă: Dar acum pentru Dvs. mai contează încotro, Moldova – cu Estul sau cu Vestul?

– „Să vă spun drept, oleacă mai consolidat s-a făcut, societatea se consolidează și acesta-i un lucru bun. N-o să mai mergem noi cum se gândeau că o să fie federalizare; au promis că n-o să fie, deschis, un lucru foarte sensibil e federalizarea asta. Eu cred că factorul acesta geopolitic decade, lumea singură vede, avem porți deschise în Europa, se duc și în Rusia la lucru. De-amu depinde de puterile acestea care totuși apasă asupra țărilor mici, Rusia totuși vrea să aibă o influență mare asupra Moldovei. O să vedem de-amu ce va face conducerea, noi de-amu o să începem iar a ieși la proteste, una-alta. Uitați-vă ce se face în Gruzia din cauza aceasta, a fenomenului geopolitic. Asta-i o stare politică pe care lumea nu prea o vrea. Aceiași gruzini, ei nu vor să se amestece cineva în politica lor, în treburile lor, vor să fie independenți, să nu domine imperialismul acesta...”

​Europa Liberă: Ce evoluții presupuneți că ar putea să aibă loc?

– „Noi și într-o 100 de zile în care în genere Guvernul vrea să arate ce face într-o 100 de zile, dar în 10 ani noi o să ne luptăm să intrăm în Uniunea Europeană, noi vrem în Europa, chiar și unire cu România vrem.”

Europa Liberă: Știți acum cine cu cine guvernează?

– „Știu că Dodon îi la Președinție, Maia Sandu îi premier.”

Europa Liberă: Ce așteptați să se schimbe în Moldova?

– „Găsește-mi mata unul care nu s-a înfruptat de sus, ei din Moldova acum trag ca lupii dintr-o oaie. Ce nu-i drept? Dreptate nu-i.”

Europa Liberă: Care sunt cele mai mari probleme ale țării cu care se confruntă cetățenii azi?

– „Iaca matale ai venit la Cimișlia, ian uită-te câți umblă de-a brambura, de-a nimica, numai „kupi-prodai” (cumpără-vinde).”

Europa Liberă: Și ce viitor are Moldova?

– „Viitor... Of, Doamne, of! Feciorul meu îi învățător. Și-a luat nevasta și doi copii și s-au dus în Italia. El acolo câștigă bine, și-a cumpărat casă...”

Europa Liberă: Ce le doriți Dvs. guvernanților?

– „Să nu fie cu spatele la popor.”

​Europa Liberă: Dar pe Plahotniuc și pe Șor îi așteptați în Parlament?

– „Așa întrebări mai bine nu-mi dați. S-a prădat Banca de Economi. Ce-au făcut? Au închis banca, au alungat oamenii de la lucru; mii de oameni au fost fugăriți. S-a pierdut, s-a lichidat, au predat funcția la „Poșta Moldovei” și „Poșta Moldovei” a primit acolo vreo 20-30 de oameni și ia ce de-a locuri s-au deschis.”

Europa Liberă: Ce viitor are Moldova?

– „Cum a fost, așa și o să fie, a fost sărăcie și așa și o să fie sărăcie. Când erau rușii nu era sărăcie, trăiam; cu 70 de ruble trăiam și case făceam, și bani în bancă puneam, și copiii ridicam și-i învățam. Dar amu ce-i?”

– „Toți au furat bani și au fugit, paraziții...”

– „Dar amu noi ședem și străduim aici. Măcar nu-i dă lui Dodon voie să facă el cum știe omul, cum a spus, dar așa îi pune bețe-n roate și șede și așteaptă nu știu ce.”

Europa Liberă: Dar acum nu mai are cine să-i pună bețe în roate?

– „Poate n-o să mai fie, eu știu, poate n-o să mai aibă...”

– „Totu-i scump, că nici nu-ți ajunge salariul și să îmbraci și copilul și amuși vine școala și-ți pui mâinile în cap.”

Europa Liberă: Dacă ați fi Dvs. un ministru, un deputat, ce ați schimba în țară?

– „Să fie oleacă mai ieftin...”

Iaca, ieșim la piață și ședem aicea cu cerutul, nu cu vânzarea. Înainte piața asta fierbea, dar amu ce? Nu-i lume, toți au plecat...

– „Să dea un salariu, o pensie ca lumea. Iaca, ieșim la piață și ședem aicea cu cerutul, nu cu vânzarea. Înainte piața asta fierbea, dar amu ce? Nu-i lume, toți au plecat. Dar să fie un salariu cum se cade, să fie unde să lucreze copiii. Îi învățăm, plătim. Iaca, fiică-mea învață doi copii, 30 de mii de lei plătește pe an, pentru unul, pentru amândoi – 60 de mii. De unde să le ia ea? Vai de capul ei că-i bolnavă, că are mai mult sânge alb decât roșu și iaca așa. Eu mai aveam înainte putere și-i mai ajutam, dar amu nici eu nu pot. Și nici ea nu poate să se ducă nicăieri la zarabotkă (câștig) și nici bărbat-său nu poate, că de 20 de ani are diabet zaharat. Și unde să se ducă el? Și învață copiii... Ne gândim că o să fie bine.”

Europa Liberă: Dar acum știți cine guvernează, cine sunt la putere?

– „Dodon, Maia Sandu și încă una...”

– „Greceanîi...”

– „Greceanîi, da. Și eu mă gândesc că poate o să fie bine. Când a fost Dodon la Cimișlia a spus că o să facă totul ca să fie bine, că o să întoarcă miliardul. Și poate Dumnezeu îi mare și o să fie bine. Toți nădăjduim la Dumnezeu, cu puterea lui Dumnezeu trăim...”

Europa Liberă: Dar în puterea dvs., în forțele proprii credeți?

– „Credem. Off!”

Europa Liberă: Vă las cu oftatul?

– „Mă gândesc că de-amu n-o să mai oftăm...”

Europa Liberă: Cine guvernează azi țara?

– „Guvernează Sandu și cu Năstase, și cu Dodon. Îi bine că s-a dus Plahotniuc că și-a pierdut de-amu și obrazul.”

Europa Liberă: Dacă ați fi Dvs. la cârma țării, ce ați face?

– „Dacă aș ajunge la cârma țării, m-aș duce și aș trece un curs de „povîșenie kvalificații” (perfecționare) la Lukașenko.”

​Europa Liberă: Și ce probleme ați rezolva, în primul rând?

– „În primul rând, gunoiștea, dintâi strângem gunoiul și învățăm oamenii să nu-l arunce, așa, unde se va năpădi, dar să-l pună pe fiecare la locul lui acolo; dintâi curățenie, de la asta se începe – de a mătura împrejurul casei, prin ogradă și pe urmă ieșim la drum și tot așa mai departe.”

Europa Liberă: Cu justiția ce ați face?

– „Cu justiția? Să înceapă a învăța iar din nou Constituția și să respecte Constituția și legea, ca să nu fie corupție, să nu fie mafie, să nu fie spălătorie de bani ș.a.m.d., întâi omul să fie.”

Europa Liberă: Și Moldova are viitor?

– „Totul depinde de noi.”

– „S-a făcut majoritatea parlamentară, s-au unit socialiștii și cu Blocul ACUM, ei au 61 de mandate și pot adopta legi.”

Europa Liberă: Dl Plahotniuc zice că acei 61 de deputați ar putea să ducă Moldova sub Rusia.

– „Acestea-s poveștile dlui Plahotniuc. El miliardul să-l întoarcă înapoi, banii pe care i-a luat, i-a furat, că nu numai miliardul, mult mai mulți bani s-au furat și oamenii aceștia din Guvern, din Parlament să găsească toate mistificările pe care le-a făcut dlui și Partidul Democrat.”

Europa Liberă: Dl Plahotniuc zice că dl Dodon ar fi trădat interesele naționale și ar duce Republica Moldova în brațele Rusiei.

– „Pe Vlad Plahotniuc nu-l cred. Partidul acesta în general câți ani a fost la conducere și ce a făcut? Totul numai pe hârtie, dar totul hăpăia aista, nu s-a făcut nimic, asta numai la dânșii pe hârtie scrie, că au împrumutat bani și acum cei săraci trebuie să-i întoarcă înapoi. Plahotniuc la pușcărie trebuie să se ducă, cum a furat miliardul, așa trebuie să se ducă la pușcărie și să șadă. Unde-i miliardul oamenilor?”

– „Мне бы хотелось, чтобы Филип был в другой команде, ни в той в которой он сейчас, потому что он мне нравится” („Aș fi vrut ca Filip să fie în altă echipă, nu în cea care este astăzi, fiindcă îmi place de dânsul”.)

– „Democrații să șadă acolo, în opoziție!”

Europa Liberă: Vedeți că ei se învinuiesc reciproc, dl Plahotniuc zice că dl Dodon vinde țara rușilor, dl Dodon zice că dl Plahotniuc poartă vină...

Clar că mi-i frică, nu vreau să mă duc sub ruși, sub ruși am trăit, nu și-au retras armata...

– „Măi, ei îs toți buni, dar dacă noi... Clar că mi-i frică, nu vreau să mă duc sub ruși, sub ruși am trăit, nu și-au retras armata...”

– „Eu cred că Sandu cu Năstase nu merg spre Rusia, ei vor spre Europa.”

Europa Liberă: Ce vă doriți acum cel mai mult?

– „Liniște și pace în țară, să nu fie război, dar restul, cum va vrea Dumnezeu; să fie oleacă de omenie, să se întoarcă cu fața la oameni.”

Europa Liberă: Ce așteptați acum de la noua putere și cum vi se pare ceea ce se întâmplă?

– „Nu știu care-i cauza, de ce n-a acceptat dna Maia să facă o alianță cu Partidul Democrat, ca două partide pro-europene. Așa era să fie logic. Vedeți unde ne ducem? Noi mergem spre Rusia și asta-i foarte dureros, că și vărsări de sânge au fost. Eu sunt unul din cei care au participat la războiul de pe Nistru și acum când merge vorba de federalizare, pe mine mă doare sufletul, vă spun cinstit.”

Europa Liberă: Lăsați să se înțeleagă că mai bine rămâneau democrații la putere?

– „Aici mergea vorba numai de o singură persoană doar – Plahotniuc, că-i oligarh... Dar acum nu-s oligarhi? Ce Dodon nu-i oligarh? Zinaida Greceanîi nu-i oligarhă? Președintele Dodon și l-a făcut prieten pe președintele Ceceniei, Kadîrov. Kadîrov este prietenul cel mai bun al lui Putin și prin intermediul lui Kadîrov, posibil că Kadîrov la comanda dlui Putin execută niște atribuții mai operativ și mai conspirativ să pătrundă în Republica Moldova. Și, în primul rând, dl Dodon ca președinte urma mai întâi să facă o vizită în România, dar nu în Cecenia. Când am văzut cum ei se îmbrățișau și i-a promis că va fi invitat, pe mine asta mă pune pe gânduri.”

Europa Liberă: Ce așteptați să se schimbe în Republica Moldova?

– „Să ne dea de lucru și să vină copiii acasă, iaca ce vrem. Iaca numai ce fac bagajul feciorului ca să se ducă. Dacă nu are unde să lucreze... Unde să lucreze aici?”

​Europa Liberă: Ce așteptați să se schimbe în Moldova?

– „Să nu fie atâta corupție. Da, îndeobște sunt amu tineri, sunt plini de forță și sperăm la bine.”

* * *

Reforma justiției și lupta împotriva corupției sunt primii pași pentru a onora celelalte promisiuni făcute în campania electorală: creșterea salariilor și pensiilor, reducerea costurilor la medicamente, eliminarea plăților informale din educație, depunerea cererii de aderare la UE și toate celelalte măsuri anunțate în programul electoral, a declarat Europei Libere deputatul din fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate, care face parte din Blocul ACUM, Radu Marian.

Radu Marian: „Până acum, oamenii credeau că politica e murdară și e mai bine să stăm departe de ea. Adevărul trist e că politica determină modul în care trăim. Și atunci datoria fiecăruia e să se implice. Nu neapărat să candideze la o funcție publică în stat sau un deputat, dar să se implice, să se informeze, să-i scrie unui deputat, să-l anunțe când au loc fărădelegi, ca noi să putem să luăm atitudine. Deci, ei trebuie să se implice nu pentru țară sau pentru patriotism, dar pentru ei înșiși, pentru viața lor, pentru ca ea să devină mai bună. De aceea trebuie să se implice tinerii, în special tinerii, pentru că prezența lor la vot e foarte slabă. Sper că odată ce intrăm noi, câțiva deputați mai tineri, la viitoarele alegeri ei să fie mai activi.”

Europa Liberă: Cum vi se pare viața între pereții legislativului?

Radu Marian: „Clar că după tot ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni a devenit mult mai intensă, e total diferit să fii un deputat din partea majorității parlamentare decât un deputat în opoziție, chiar și când mergi în teritoriu, în sate oamenii îți dau cu totul alte întrebări, spun concret problemele lor și așteaptă să le rezolvi. E clar că presiunea e mai mare, dar în același timp și satisfacția e mai mare.”

Europa Liberă: Percepția cetățeanului e că deputatul care e sluga poporului trebuie să vină și să-l preocupe, în primul rând, bunăstarea lui. Lumea crede că deputatul e persoana care trebuie să-și bată capul cum să majoreze salariile, cum să majoreze pensiile, cum să deschidă locuri de muncă, cum să fie dusă o luptă aprigă împotriva corupției. De fapt, legiuitorul e trimis în Parlament să îmbunătățească norma legală.

Radu Marian: „Exact.”

Europa Liberă: Dar cerința oamenilor e cu totul alta.

Radu Marian: „Exact, pentru că chiar am mers prin câteva sate și oamenii vorbesc de chestii de zi cu zi. De exemplu, mirosul care vine din alt sat sau faptul că trebuie să plătească o anumită amendă pentru un teren pe care nu l-au folosit sau că salariul care vine de la primărie este mic. Deci sunt chestii pe care e clar că deputatul nu le poate influența direct, dar ce putem face noi este desigur să luăm legătură cu autoritățile relevante și să le spunem: „Haideți să facem ceva”. Deputatul poate să colaboreze cu instituțiile locale.”

​Europa Liberă: Dar cetățeanul nu încurcă mandatul autorităților locale cu mandatul deputatului din Parlament?

Radu Marian: „Sigur că, pe alocuri, pentru că mai ales după ultimele alegeri, care au avut loc în baza unui alt sistem, s-a contopit cumva percepția omului față de ce înseamnă primar și ce înseamnă deputat. Cumva deputatul de circumscripție trebuie să se ocupe și de problemele locale, deci cumva s-a creat această percepție și inclusiv noi, cei de la Blocul ACUM, discutăm foarte mult despre ce ar trebui să le spunem oamenilor că o să facem – să vorbim despre legi sau despre un proiect de canalizare sau apă? E o dilemă, dar e clar că prerogativele deputatului țin, cum ați spus și Dvs., de norma legală, de actul normativ, dar asta nu ne încurcă să colaborăm cu autoritățile locale și să le transmitem doleanțele oamenilor. Deci, ce facem noi acum? Îi ascultăm pe oameni, vedem ce probleme au ei și dacă sunt probleme care țin de partea locală, noi vorbim cu primarii și le spunem ce nevoi au oamenii.”

Europa Liberă: Dvs., deputații Blocului ACUM, ați constituit acest parteneriat împreună cu colegii dvs. socialiști din Parlament, ați învestit Guvernul. Cele mai mari așteptări acum se îndreaptă către Executivul condus de Maia Sandu. Care sunt prioritățile, iată, în viziunea unui deputat, ca să trecem și la așteptările pe care le au cetățenii de la acest cabinet de miniștri?

Radu Marian: „Prioritatea zero este să curățăm sistemul de corupția mare și să înlăturăm regimul oligarhic care a făcut atâta rău țării.”

Europa Liberă: Dar ce rău a făcut?

Fără încrederea omului în stat nu există încredere în viitor și nu există încredere în propria lui putere...

​Radu Marian: „A distrus, în primul rând, încrederea omului în stat. Fără încrederea omului în stat nu există încredere în viitor și nu există încredere în propria lui putere. Din cauza asta omul pleacă din țară. Și asta e cel mai mare rău pe care l-a făcut, pe care îl poate face corupția. Și acest sistem care încearcă să acapareze puterea cu forța distruge încrederea omului în instituții și în viitor. Și asta este sarcina principală a acestui Guvern – încrederea, acesta este cuvântul-cheie al acestui Guvern – să restabilească încrederea, iar asta o faci prin lupta împotriva corupției mari, prin înlăturarea schemelor din diferite ministere și din instituții, pentru că până la urmă vorbim de furtul banului public, bani care ar putea fi folosiți pentru a crește salariile, pentru a construi drumuri și așa ar trebui să urmeze. Deci, lupți cu corupția, reconstruiești statul de drept și apoi crești salariile, construiești școli mai bune și educație ș.a.m.d.”

Europa Liberă: Adversarii dvs. politici din Parlament, în primul rând, cei 30 de deputați ai fracțiunii Partidului Democrat, care v-au transferat pe cale pașnică puterea, vă învinuiesc că dvs. vă răzbunați pe cei care vă sunt incomozi.

Radu Marian: „Clar că e o declarație politică, dar ce facem noi este să distrugem sistemul oligarhic și cei din vârful piramidei, care au comis cele mai mari fărădelegi, desigur vor fi pedepsiți. Deci, asta noi facem. Noi nu avem de gând să ne răzbunăm și să ne războim cu oamenii din teritoriu sau oricine altcineva care a făcut parte vreodată din Partidul Democrat, pentru că noi știm că acești oameni au fost impuși, marea lor majoritate. Deci, noi nu venim să ne răzbunăm pe nimeni, venim să curățăm sistemul, iar dacă asta va însemna să bagi la pușcărie pe cei care au fost în vârful piramidei, așa să fie. Și e clar că această opoziție protejează interesele acestor oameni care au făcut atâta rău țării.”

Europa Liberă: Dar se adună suficiente dovezi ca să-i trimiteți la pușcărie pe cei care au stat în fruntea unor instituții-cheie până acum?

Radu Marian: „Această situație de criză care a avut loc în săptămâna în care a avut loc dualitatea de Guvern a fost făcută inclusiv și pentru a distruge anumite dovezi, dar există destul de mulți oameni care deja au făcut primii pași. De exemplu, azi am primit un document foarte interesant despre fraudele care au avut loc la Calea Ferată, deci fraude nemaivăzute. Acest om care a fost angajat, deja concediat, a strâns timp de un an dovezi și aștepta, probabil, momentul potrivit pentru ca sistemul să se elibereze. Și a venit la noi, iar noi, cu siguranță, cu ajutorul unor astfel de oameni curajoși care vin cu dovezi, noi putem să descoperim toate aceste fraude și există foarte mulți oameni de bună-credință în sistem care vor și ei dreptate. Ei vin și vin încontinuu la noi să-i ajutăm, să deconspirăm aceste scheme. Deci avem speranțe.”

Europa Liberă: Și chiar sunteți atât de optimist că se poate face această curățare în sistem, ținând cont și de faptul că legea ar putea să-i apere pe cei de care vreți să vă debarasați că ar fi încălcat legea?

Radu Marian: „Sigur că sunt optimist. Deci, fiecare om are dreptul la un proces echitabil, absolut fiecare persoană. Nimeni nu are de gând să facă execuții publice. E clar că procuratura și sistemul judecătoresc încă sunt influențate de fostul regim și de interese înguste, dar totodată e clar că ceea ce s-a întâmplat în ultima săptămână a fost un semnal de șoc pentru toți și vedem și demisiile care au avut loc în val, în lanț. Eu sunt optimist, noi suntem optimiști, pentru că dacă nu suntem optimiști degeaba ne-am apucat de treabă.”

​Europa Liberă: Dl deputat, oponenții dvs. politici – și iarăși zic că aceștia sunt deputații democrați – vă reproșează și vă critică nemilos pentru că ați duce Moldova în brațele Rusiei împreună cu cei cu care ați creat acest parteneriat, împreună cu socialiștii și că în rândul populației ar crește această teamă că s-ar putea schimba vectorul politicii externe.

Radu Marian: „În primul rând, Partidul Democrat este cel care i-a propus Rusiei federalizarea. Deci, acești oameni...”

Europa Liberă: Ei nu recunosc că ar fi propus.

Radu Marian: „Sunt dovezi. În fine, este o aberație această acuzație, pentru că noi suntem o forță politică care ne-am asumat integrarea europeană și Guvernul condus de Maia Sandu și-a asumat de foarte multe ori acest lucru și a zis că prioritatea este implementarea Acordului de Asociere. Înșiși socialiștii recunosc că noi avem o relație, o dependență economică fără de care Republica Moldova nu ar putea supraviețui economic și există conștientizare din partea tuturor părților că integrarea europeană va aduce doar beneficii Republicii Moldova. Și noi suntem mai mult decât hotărâți să facem acest lucru, de fapt, acest Guvern este, probabil cel mai proeuropean din istorie, pentru că a fi proeuropean înseamnă a lupta cu corupția, a construi statul de drept și a oferi bunăstare oamenilor. Iar ce a făcut, de fapt, Partidul Democrat când a fost la guvernare – a îndepărtat Republica Moldova de valorile europene și, de fapt, ne-a făcut mai sensibili, mai vulnerabili față de anumite forțe politice care încearcă să destabilizeze țara.”

Europa Liberă: Sunt și voci care acreditează ideea că socialiștii nu ar fi cedat așa de ușor ca Executivul să fie compus preponderent din exponenții celor două partide – PAS și PPDA –, că ei vor cere încetul cu încetul mai multe funcții-cheie în stat. Iată, șeful de la SIS se vorbește că ar fi sprijinit de Partidul Socialiștilor, nu-i exclus că ei vor dori ca și procurorul general să fie o persoană pe care s-o delege ei în fruntea Procuraturii Generale, în alte funcții-cheie.

Radu Marian: „Ca să fie clar, absolut nici un post care ține de justiție, de procuratură nu va fi partajat politic. În momentul în care acest lucru se va întâmpla, eu pot să vă asigur că eu și colegii mei din Blocul ACUM vom stopa această colaborare, dar eu am încredere și sunt aproape sigur că colegii de la PSRM sunt de acord cu noi și știu că aceste funcții trebuie să rămână apolitice și împreună am avut o colaborare destul de bună în ultimele săptămâni. Ei înțeleg gravitatea situației, ei înțeleg că prioritatea este acum lupta împotriva corupției și nu cred că se va merge spre anumite presiuni, mai ales că ei dețin funcția de speaker și funcția de speaker este în mod normal cea mai puternică funcție din stat.

Deci, aceste acuzații sunt desigur doar o isterică din partea unui partid care a pierdut puterea. Și dacă ne oprim la șeful SIS, nici nu poate fi vorba de un șef numit de PSRM. Deci este candidatura votată de majoritatea parlamentară în care intră atât ACUM, cât și PSRM. Și acest director al SIS a și declarat că, în momentul în care se va demonstra că are vreo legătură cu PD sau cu oricare alt partid, își va depune demisia. În discuțiile private pe care le-am avut cu această persoană noi la fracțiune și în cadrul comisiilor ne-am dat seama că este un om care poate într-adevăr să-și facă bine treaba.”

Europa Liberă: Cât de lungă ar putea fi viața acestei majorități parlamentare care a învestit Guvernul Sandu?

Radu Marian: „Noi sperăm să dureze cât mai mult, chiar nu știu câți ani sau câte luni poate să dureze, cel puțin să dureze până când noi o să eliberăm instituțiile de stat de drept și instituțiile de forță și să ne asigurăm că ele sunt realmente independente. Și dacă se va întâmpla să se rupă acordul, să ne asigurăm că instituțiile de stat vor putea asigura alegeri libere și corecte, în care noi să putem concura în baza ideilor, să avem o concurență politică sănătoasă, dar nu în bază de intimidări. Asta ar fi ideea de bază, dar eu sper că va dura cât mai mult și colegii socialiști la fel și-au expus speranța că va dura cât mai mult.”

Europa Liberă: Și prin ce se va deosebi Moldova de mâine de Moldova de azi sau de cea de ieri?

Radu Marian: „Moldova de mâine cred că se va deosebi prin faptul că oamenii vor avea mai multă speranță în viitor și vor avea mai multă încredere în viitor. Este ceea ce vrem noi astăzi să construim și sperăm că, odată ce construim instituții care să-și facă treaba, să revină acasă și oamenii care au plecat cu mulți ani în urmă. Tare sperăm, pentru că doar cu ajutorul lor putem să ajungem acolo unde ne-am propus. Așa că vă așteptăm acasă!”

* * *

Este bine că puterea a fost transmisă paşnic de la Partidul Democrat noii guvernări PSRM-ACUM, dar nu e bine că preşedintele Igor Dodon e singurul care ar putea decide încotro Moldova, este opinia fostului deputat Tudor Deliu, președintele Partidului Liberal Democrat.

Europa Liberă: S-a făcut acest transfer de putere. În fruntea țării au ajuns alți actori politici. De fapt, cine astăzi conduce țara?

​Tudor Deliu: „Nu aș fi de acord că au ajuns alți actori politici, deoarece o mare parte din ei au fost și în Parlamentul trecut – mă refer la fracțiunea Partidului Socialiștilor – și din cei din Blocul ACUM sunt unii reprezentanți care au fost deputați și în Legislativul precedent. Dar cred că cei din Blocul ACUM nu au avut o altă ieșire din situație decât să facă, așa cum au zis ei, parteneriat de scurtă durată, pentru a-și îndeplini promisiunile electorale. Pentru a onora obligațiunile în fața alegătorilor era necesar de făcut acest pas...”

Europa Liberă: Vă întrebam: cine conduce astăzi Republica Moldova?

Tudor Deliu: „O conduce, în primul rând, dl Dodon și niște emisari străini care au îndesit-o cu vizitele în Republica Moldova.”

Europa Liberă: Vă referiți la emisarii ruși?

Tudor Deliu: „Mă refer la emisarii ruși. Eu sunt departe de gândul că guvernarea nu ar trebui să se întâlnească cu autoritățile altor state, dar același Kozak, care nu ne-a pășit pragul casei atâta timp, văd că în ultimele trei săptămâni de trei ori a fost la Chișinău și vedem care sunt consecințele venirii d-lui la Chișinău.”

Europa Liberă: De ce îngrijorează atât de mult rolul pe care îl joacă Rusia în actualele condiții?

Îngrijorează, deoarece cunoaștem faptul că rușii niciodată nu pot să ofere nimic fără să câștige...

​Tudor Deliu: „Îngrijorează, deoarece cunoaștem faptul că rușii niciodată nu pot să ofere nimic fără să câștige.”

Europa Liberă: Ce ar aștepta rușii să le ofere Republica Moldova, după ce au făcut parte și ei din factorul extern, care a reușit să ajute la transferul puterii pe cale pașnică?

Tudor Deliu: „Depinde cum au reușit ei să-l transmită, fiindcă acum se vehiculează ideea că a fost o înțelegere între Rusia, Statele Unite, Uniunea Europeană. Eu nu aș accepta această părere, sunt sigur că în această triadă de putere, ca să zic așa, cred că partea sau colacul cel mai mare i-a revenit Federației Ruse, deoarece cunoaștem prerogativele care au fost date dlui Dodon, care astăzi, practic, ține mâna pe pulsul securității Republicii Moldova. Respectiv spune foarte mult ceea ce s-a întâmplat la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE). Pentru mine asta este o palmă foarte puternică dată pentru Republica Moldova. Eu vorbesc nu numai ca cetățean, eu vorbesc și ca persoană care am stat pe baricade din ‘89, cel care am luptat în Transnistria, cel care am făcut astfel ca colegii noștri, când am fost în Parlament membri ai Adunării Parlamentare, să-i impunem să voteze excluderea Rusiei din APCE pentru faptele criminale pe care le face cu referire la alte state.”

Europa Liberă: Anexarea Crimeii, războiul din estul Ucrainei, Georgia...

Tudor Deliu: „Anexarea Crimeii, Georgia, Karabahul și multe, multe altele. Și ceea ce s-a întâmplat la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei pentru mine a fost o umilință.”

Europa Liberă: Dar o relație bună cu Rusia, Dvs. cum credeți că se poate face?

Tudor Deliu: „Există zicala ceea care spune că „țările mari fac politica mare, iar țările mici trebuie să facă politică deșteaptă”. Eu tot timpul am optat pentru faptul ca Republica Moldova să aibă relații de colaborare cu toate statele, inclusiv cu Rusia, dar ele să fie pe niște parteneriate la nivel egal. Noi ne-am săturat să fim „fratele mai mic” și să vină cineva să ne învețe unde și în ce colț al curții să legăm câinele, cer scuze de expresia aceasta.”

Europa Liberă: Dl Deliu, în anumite perioade ați participat și Dvs. la actul guvernării, PLDM-ul făcând parte din Alianța pentru Integrare Europeană. S-a discutat vreodată subiectul federalizării Republicii Moldova și cât de riscant mai este ca să se regăsească acest subiect pe agenda priorităților?

​Tudor Deliu: „În Parlament am acces în 2010 și am fost până anul trecut. Am făcut parte din mai multe alianțe, blocuri și, respectiv, am avut bucuria să fim și în opoziție, dar niciodată la nici o întrunire a membrilor alianței nu s-a discutat problema federalizării, ba din contra noi am fost acei care am dat alarma și am ieșit și la tribuna Parlamentului și am cerut ca Federația Rusă să-și retragă Armata a 14-a de pe teritoriul Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Dvs. credeți că la modul serios Igor Dodon și Vladimir Plahotniuc voiau să pună pe tavă această federalizare Federației Ruse?

Tudor Deliu: „Deci, există faza care zice că „scopul scuză mijloacele”. Eu cred că pentru a se menține la putere același Plahotniuc – și o demonstrează toate acțiunile care au fost întreprinse atunci – era gata să meargă și la federalizarea Republicii Moldova. Vladimir Plahotniuc a avut și mai are, cred eu, foarte bune relații cu oligarhii din partea cealaltă a Nistrului, foarte multe sfere de influență erau împărțite și eu cred că nu puțin a obținut Plahotniuc și din partea ceea. Să nu uităm de Uzina metalurgică de la Râbnița, să nu uităm cine menținea aici „Metalferos” și unde se ducea acest metal. Deci asta nu se face în van, să zic așa, și nu se face de la sine. Sunt lucruri care sunt sigur că erau coordonate și cu partea transnistreană. Și pe unde a dispărut Plahotniuc, este și versiunea că a dispărut prin Transnistria. Eu nu pot aici să confirm sau să infirm, însă dacă nu faci focul nu iese fum.”

Europa Liberă: Rolul acesta pe care și l-a asumat PD de opoziție constructivă poate să îmbunătățească calitatea actului guvernării?

Tudor Deliu: „Eu cunosc foarte bine deputații care sunt acum în Partidul Democrat. Sunt deputații care s-au opus vehement la toate propunerile noastre, apropo, care astăzi 90% din ele se conțin în pachetul de dezoligarhizare – aeroport, anabolizante –, ei tot timpul s-au opus, chiar au venit cu rapoarte alternative la aceste comisii și cu aeroportul, și cu anabolizante, apropo, condusă de colegii mei Grigori Cobzac și Iurie Țap. Eu nu știu cât de constructivi vor fi ei, fiindcă oamenii aceștia nu-s deprinși cu opoziția, oamenii aceștia s-au deprins să dețină puterea. Eu îmi aduc aminte când de la tribuna Parlamentului încercam să-i conving că „oameni buni, trebuie să ne axăm pe buchea legii, să facem lucrurile așa cum ar trebui să fie, noi fiind în opoziție nu venim cu alte lucruri decât cerem să se respecte legea”, la care Candu îmi răspundea: „Noi suntem la putere, noi vom face ce vrem și noi vom fi veșnic la putere”.”

​Europa Liberă: Era speaker dl Candu?

Tudor Deliu: „Dl Candu era speaker și-mi închidea și microfonul, apropo, când le-am zis odată că niște băiețași care șed noaptea și scriu pe genunchi proiecte de lege și a doua zi le adoptă în două lecturi și legi care au un efect negativ asupra dezvoltării statului de drept. Dar, să fim sinceri, majoritatea proiectelor erau în favoarea lor, nu erau legi pentru Republica Moldova, de aceea eu nu cred în opoziție constructivă din partea fracțiunii Partidului Democrat.”

Europa Liberă: Acum se pune accentul pe nevoia continuării unei reforme veritabile în justiție. Problema e că, pe de o parte, Guvernul Sandu vrea să facă așa-zisa „curățare”, iar pe de altă parte, este buchea și spiritul legii. Și cum menții echilibrul, iată, între legalism și nevoia de a face curățare?

Tudor Deliu: „Și în Legislativul anterior au fost adoptate acte legislative care se refereau la reformarea justiției, dar aici trebuie să pornim din alt punct de vedere – poți să ai legi oricât de bune, dar sunt cei care trebuie să le implementeze, factorul uman trebuie să fie pe primul loc. Cei care sunt azi în sistemul de drept – eu mă refer la toate instituțiile de drept –, sunt persoane care s-au perindat de la un partid la altul; cei care au fost loiali unora, acum vor fi loiali altora. Eu cred că aici trebuie de făcut o reformă radicală, dar o altă problemă există aici, Valentina, fiindcă noi, cu părere de rău, în ultimii vreo 15-20 de ani am umplut țara cu economiști și juriști și nu avem nici economie și nici jurisprudență. Calitatea proastă a pregătirii cadrelor din jurisprudență...”

Europa Liberă: Are șanse această reformă cu justiție independentă?

Tudor Deliu: „Are șanse, numai nu imediată. E necesară o restructurare a întregului sistem, de procedurile de formare a autorităților decizionale. Iată vorbim de același Consiliu Superior al Magistraturii. Eu de multe ori, chiar am avut și un proiect de lege în care le-am zis: „Voi nu sunteți instanță de judecată, de ce vă duceți în camera de deliberări ca să deliberați ceva? Spuneți lucrul acesta în fața oamenilor ca să știe că X a furat, dacă e vorba de aplicarea unor sancțiuni.” Nu, ei se duceau în camera de deliberări și decideau. Mai apoi, respectiv alegerea președintelui și înșiși membrii Consiliului Superior al Magistraturii, care este instituție de administrare judecătorească. Eu cred că aici ar trebui să se regăsească și mai multe persoane din societatea civilă, fiindcă societatea civilă, este aceea care trebuie să asigure transparență în acest proces decizional, respectiv în Consiliul Superior al Procurorilor și, respectiv, în celelalte organe.”

Europa Liberă: Moștenirea pe care i-a lăsat-o PD Guvernului Maiei Sandu o va face puternică, să reziste în fața tuturor provocărilor, ar putea să cedeze? Ce-i sugerați Guvernului Sandu și premierului?

Să nu uităm că există trei puteri în stat, chiar dacă colaborează între ele, nu poate fi imixiunea unei autorități executive în autoritatea judecătorească...

​Tudor Deliu: „Nu cred că Maia Sandu va ceda. Eu aș veni aici pur și simplu cu un sfat: trebuie să fim foarte atenți atunci când încercăm să facem unele acțiuni sau altele. Să nu uităm că există trei puteri în stat, că puterile sunt separate, chiar dacă colaborează între ele, nu poate fi imixiunea unei autorități executive în autoritatea judecătorească sau viceversa.

Eu cred că aici în primul rând ar trebui iarăși de trecut buche cu buche toate actele legislative și de văzut care ar fi metodele de amendare a legislației pentru a putea mai apoi ca să reformezi și sistemul întreg. Și aici de ce vin cu această propunere? Noi am avut un proiect de lege, care nu știu de ce – eu speram că o să apară și acela – în care am cerut ca toate autoritățile de reglementare și control să fie alese prin concurs și le-am enumerat pe toate, anume care sunt ele, vreo 23 acolo; prin concurs public organizat. Ne trezim că astăzi același director al SIS-ului, am auzit seara și a doua zi a fost votat. Asta eu cred că nu va aduce plusvaloare.

Dacă noi vrem să reformăm un sistem, trebuie să începem de la rădăcină, și nu pe dibuite. Și eu cred că e locul acelui proiect să revină pe ordinea de zi a Parlamentului, ca toate autoritățile de reglementare și control, mai ales cele care sunt în subordinea Parlamentului, să fie prin concurs. Respectiv, astăzi se discută foarte mult despre Comisia Electorală. Noi am avut un proiect de lege care prevedea că în Comisia Electorală trebuie să fie profesioniști și nu oameni aleși pe criterii politice. Noi am venit cu proiectul în care am prevăzut cum ar trebui – comisie de concurs –, fiindcă aici trebuie specialiști să fie, iar noi ne-am trezit că dimineață i-au numit pe membrii Comisiei Electorale Centrale de la diferite partide ca până în seară 80% dintr-înșii să fie la Partidul Democrat. Așa a fost situația.

De aceea ar trebui schimbate criteriile de selectare a tuturor funcțiilor în acest stat, că dacă zicem că Parlamentul este un criteriu de selectare, îi selectează poporul, poporul îi selectează pe cei pe care îi vrea și, respectiv, în aceste autorități de reglementare și control ar trebui să fie o transparență totală în procesul de constituire a lor prin organizarea unor concursuri transparente cu dreptul fiecărui muritor de rând, dacă se crede că este specialist, să-și depună dosarul și să participe.”

Europa Liberă: Putem vorbi cât de lungă sau cât de scurtă va fi durata mandatului Guvernului Maiei Sandu?

Tudor Deliu: „Mi-aș dori ca acest parteneriat să fie pe o durată mai lungă, fiindcă schimbarea deasă a puterii nu este în beneficiul cetățeanului, în primul rând, dar eu aici am foarte multe semne de întrebare. Mie mi se pare că foarte multe nu s-au spus publicului larg în procesul de negociere a acestui parteneriat. Nu cred eu atât de ușor să cedeze socialiștii, cu 35 de mandate, să cedeze și Guvernul, și multe altele. Aici este un subtext ascuns pe care noi nu-l cunoaștem, dar cred că în curând va ieși la iveală.”

Europa Liberă: Dar ce ar putea să iasă la iveală?

Tudor Deliu: „Cred că socialiștii au jucat bine, cedând niște funcții foarte importante în stat – mă refer la Guvern – și care nu-i exclus că într-o perioadă nu prea îndepărtată o să se întoarcă la 180 de grade și atunci au să se întâmple niște lucruri pe care nu vreau aici să le spun...”

Europa Liberă: Atunci se ajunge la anticipate.

Tudor Deliu: „Nu că se ajunge la anticipate. Dar de ce excludem faptul că ei nu pot să facă cu altcineva o alianță?”

Europa Liberă: Cu PD-ul să facă o altă majoritate parlamentară? Igor Dodon promitea chiar la microfonul Europei Libere că trebuie interzis traseismul politic și că socialiștii niciodată nu se vor regăsi în aceeași majoritate parlamentară cu transfugii, cu democrații...

Tudor Deliu: „Valentina, nu poți interzice prin lege, deoarece trebuie modificată Constituția, deoarece orice mandat imperativ este nul, mandatul nu se transmite de la o persoană la alta și, respectiv, eu nu exclud faptul că chiar dacă nu cu PD-ul, dar să nu uităm că avem 2 sau 3 independenți, că-i greu de spus acum, că am înțeles că unul vrea să adere la majoritatea parlamentară; să nu uităm că mai este și Șor...”

Europa Liberă: Deputații Partidului „Șor”, cei șapte?

Tudor Deliu: „Da, deputații Partidului „Șor”, cei șapte. Și nu-i exclus faptul că cineva din Partidul Democrat să facă un pas spre socialiștii, pentru că sunt oameni bolnavi de putere și ei nu se văd în opoziție. Eu i-aș număra pe degete, numai că nu vreau să dau nume. Și de ce spun acest lucru? Fiindcă de-acum în unele raioane și consilierii democrați și aproape și președinții de raion, consilierii raionali au declarat că aderă la socialiști. Deci, dacă se va porni de-acum tăvălugul, nu-i exclus să ajungă și până în Parlament.”

Europa Liberă: Anticipatele ar fi o salvare pentru a se potoli spiritele în societate?

Partidul Democrat este într-o cădere liberă și nu-i exclus ca în alegerile anticipate să apară alte forțe politice...

​Tudor Deliu: „Nu sunt excluse anticipatele. Întrebarea este – când? Eu nu știu de ce, dar nu cred că acest Parlament își va duce mandatul patru ani de zile și foarte deseori unii zic că „măi, anticipatele costă”, dar să nu uităm că democrația costă în genere și decât își făcea Leancă bideu în Guvern, mai bine banii aceștia erau cheltuiți în altă parte, pentru democratizarea țării. Eu vorbesc de întreg etajul – și Filip și ceilalți –, dar întrebarea alta e: vor schimba raportul de forțe oare alegerile anticipate sau nu? Eu cred că da, se va schimba raportul de forțe, Partidul Democrat este într-o cădere liberă și nu-i exclus ca în alegerile anticipate să apară alte forțe politice. Eu nu exclud și Partidul Liberal Democrat, care cred că va participa în calitate de concurent electoral, fiindcă noi am participat la trei scrutine și eu cred că cetățeanul Republicii Moldova este astăzi cu mult mai școlit din punctul de vedere al politicului decât era 10-15 ani în urmă. Oamenii au o altă viziune față de ceea ce se întâmplă în Republica Moldova și au capacitate de analiză și sinteză a unor situații.”

Europa Liberă: Igor Dodon se gândește să mai obțină și cum să obțină un al doilea mandat de președinte?

Tudor Deliu: „Mie mi se pare că Igor Dodon primul cuvânt pe care l-a spus când a învățat a vorbi a fost „președinte”. El își dorea să ajungă în această funcție cu orice preț și a ajuns. Alta e, pentru că a te numi președintele unui stat, trebuie să fii președintele acestui stat. Eu nu-s persoana care trebuie să vorbesc de rău despre conducerea statului în care trăiesc, dar sunt niște lucruri care se întâmplă. Eu am fost autoul amendamentului atunci când am zis că, dacă un membru de partid câștigă funcția de președinte, el trebuie să declare că își suspendă calitatea de membru de partid, amendament care a fost votat în Parlament și Dodon s-a conformat acestuia.”

Europa Liberă: El zice că a rămas doar ca lider informal la PSRM.

Tudor Deliu: „Păi, ce fel de lider informal dacă el, uitați-vă la retorică, el când vorbește, vorbește de „noi, socialiștii”. Și nu a fost nici o ședință a unui organ statutar al Partidului Socialiștilor unde să nu fie prezent Igor Dodon și să nu zică că „noi am decis”. Cine voi? Tu ești președintele Republicii Moldova și nu ești al socialiștilor.”

Europa Liberă: Are șanse să mai obțină un mandat?

Tudor Deliu: „Eu cred că nu.”