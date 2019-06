Siegfried Mureșan: „Avem banii la dispoziție și vrem ca banii să ajungă cât mai rapid în R. Moldova”

Uniunea Europeană vrea să ajute cât mai rapid Republica Moldova cu asistența macrofinanciară. Guvernul precedent nu a respectat regulile, de aceea banii nu au venit. Am văzut la Chișinău un guvern care vrea să-și îndeplinească toate angajamentele și toate condiționalitățile Uniunii Europene. Sunt sigur că banii pot să vină repede la Chișinău pentru a ajuta Republica Moldova în parcursul ei european, a declarat Europei Libere, europarlamentarul Siegfried Mureşan, care a facut parte din delegația Parlamentului European care a fost recent la Chișinău.

​Europa Liberă: S-a încheiat vizita de o zi la Chișinău a delegației Parlamentului European din care ați făcut parte și Dvs. Ați avut o agendă destul de plină – întrevederi cu puterea și cu opoziția. Pe moment, ce impresie vi s-a creat – coincid viziunile politicienilor pro-ruși și celor pro-occidentali care s-au angajat să guverneze Republica Moldova, formând majoritate parlamentară?

Siegfried Mureșan: „Am plecat de la Chișinău cu o impresie foarte bună despre actualul Guvern. Am văzut un prim-ministru hotărât, un prim-ministru pro-european, un prim-ministru care înțelege pentru ce a fost ales, și anume are un mandat clar de dezoligarhizare a Republicii Moldova, de depolitizare a instituțiilor statului. Guvernul anterior a politizat sectorul public până la ultimul om, iar prim-ministrul a spus foarte clar: „Dorim omul potrivit la locul potrivit, oameni competenți”. Și am fost încurajat de faptul că toți oamenii politici din majoritatea parlamentară care susțin acest Guvern au spus același lucru: „Vrem să punem un om competent, credibil, bun profesionist procuror general al Republicii Moldova. Suntem conștienți de caracterul ridicol în care a ajuns Curtea Constituțională”. Asta am discutat în cadrul acestor convorbiri. Parlamentul European nu poate lua în serios o Curte Constituțională a Republicii Moldova care nu se ia ea însăși în serios. Mi s-a părut că oamenii politici care au astăzi răspundere în Republica Moldova, inclusiv primul ministru Maia Sandu, sunt conștienți că această Curte Constituțională s-a decredibilizat în cel mai jalnic mod cu putință. Este nevoie de recredibilizarea Curții Constituționale, recredibilizarea justiției, la fel recredibilizarea Comisiei Electorale Centrale. Este un lucru greu, este o bătălie grea, dar mi se pare că acești oameni politici care sunt acum parte a Guvernului în frunte cu prim-ministrul au înțeles ce misiune au, sunt hotărâți și s-au apucat de treabă.”

Europa Liberă: La două săptămâni de activitate, premiera Maia Sandu primește a doua confirmare privind deblocarea finanțării europene. Ați spus și Dvs. că asistența macrofinanciară ar putea să vină în toamnă?

Siegfried Mureșan: „Da. Modul în care am putut discuta cu noul prim-ministru al Republicii Moldova a fost cu totul diferit de modul în care discutam cu puterea de până acum. Și au fost discuții între parteneri, au fost discuții bazate pe încredere. Și primul-ministru Maia Sandu ne-a spus foarte clar: „Vom îndeplini condițiile pentru ca asistența macrofinanciară să poată veni în Republica Moldova”, iar noi am răspuns, spunând următorul lucru: avem banii la dispoziție și vrem ca banii să ajungă cât mai rapid în Republica Moldova. Până acum, obstacolul a fost Guvernul, acum am văzut un Guvern partener, un Guvern care spune așa: „Începem imediat combaterea spălării banilor, trecem la recuperarea miliardului din furtul din sistemul bancar”, un lucru greu, dar vedem hotărâre la Guvern. Justiție, stat de drept, legislație electorală în concordanță cu recomandările Comisiei de la Veneția – toate aceste lucruri care au fost menționate drept condiționalități, pe care Guvernul anterior nu le-a îndeplinit, de aceea vă spun foarte clar: dacă Guvernul continuă așa cum a început, la toamnă putem avea prima tranșă din asistența macrofinanciară. Și vă spun că într-un an de zile, acest Guvern dacă este lăsat să-și facă treaba, poate aduce acasă toate cele trei tranșe, toată suta de milioane de euro. Și avem un Guvern despre care vă spun că într-un an poate absorbi trei tranșe, Guvernul anterior în trei ani nu a fost în stare să absoarbă o singură tranșă.”

Europa Liberă: V-ați întâlnit și cu șeful statului, Igor Dodon, care este considerat un politician pro-rus, v-a asigurat, înțeleg, pe dvs., cei care ați avut întrevedere cu el de faptul că administrația prezidențială în strânsă colaborare cu Executivul Maiei Sandu și cu majoritatea parlamentară își vor respecta angajamentele ce țin de acordurile semnate cu partenerii occidentali, în primul rând, cu Uniunea Europeană. Cât de credibile vi s-au părut aceste declarații făcute de președintele Dodon?

Siegfried Mureșan: „Pentru noi este important să avem dialog cu președintele Republicii Moldova, de aceea avusei discuția pe care am avut-o. Și vă pot spune că a fost o discuție bună, o discuție constructivă, cu argumentele și cu cifrele pe masă. Acordul de Asociere semnat și ratificat între Republica Moldova și Uniunea Europeană aduce multiple beneficii Republicii Moldova – comerț, dezvoltare economică, investiții. Dacă este implementat cu cap, hotărât și convingător, și mai multe beneficii decât până acum. Ce a fost important pentru noi, a fost să obținem de la președintele Republicii Moldova în numele domniei sale și în numele Partidului Socialiștilor care susține acest Guvern un angajament că acest Acord de Asociere este susținut, nu este pus în discuție, nu va fi verificat și am obținut acest angajament, sunt foarte mulțumit de acest lucru. Sigur, responsabilitatea implementării Acordului de Asociere este la Guvern, care este un lucru încurajator, fiindcă, după cum v-am spus, Guvernul este un Guvern pro-european. Suntem foarte încurajați de discuțiile pe care le-am avut și am văzut că președintele Republicii Moldova pentru moment nu este un obstacol pentru agenda europeană a actualului Guvern și acest lucru este bun, dar, vă spun sincer, tot ce am văzut în discuțiile de la Chișinău mi-a dat motive să fiu optimist, dar rămân în continuare prudent, există diferențe de abordare între Blocul ACUM și PSRM. Acest lucru este știut. Și pentru noi, Partidul Național Liberal din România, - ca principalul partid de dreapta, ca partidul care a câștigat alegerile europarlamentare - Blocul ACUM, PAS și PPDA sunt singurii parteneri politici în Republica Moldova și lucrul acesta așa va rămâne și în continuare. Facem distincția între dreapta și stânga, între oameni politici convingători pro-europeni și oameni politici care nu au fost pro-europeni până acum, dar vedem că forțele politice care susțin acest Guvern conlucrează și cooperează pe o agendă europeană și acest lucru este încurajator.”

Europa Liberă: Pe durata vizitei la Chișinău v-ați întâlnit și cu fostul premier Pavel Filip. Actualmente este șeful grupului parlamentar al democraților, partid care a ajuns în opoziție în urma alierii socialiștilor cu cele două partide pro-europene, care a spus că va fi o opoziție constructivă. Cum vi s-a părut mesajul dlui Filip?

Siegfried Mureșan: „Partidul Democrat trebuie să se obișnuiască cu gândul că nu mai este la guvernare și este în opoziție, iar acest Guvern va trece la depolitizarea și dezoligarhizarea Republicii Moldova și Partidul Democrat trebuie să știe următorul lucru: acest Guvern nu va guverna cu oamenii Partidului Democrat, după care toți oamenii din administrația publică, care sunt oameni cinstiți, competenți, harnici, care au ajuns acolo pe competențe vor fi un sprijin esențial pentru Guvern, dar toți oamenii care au ajuns pe criterii politice să aibă responsabilități în Republica Moldova trebuie să știe că nu au un viitor în a servi un Guvern pro-european după ce au servit Guvernul de până acum. Acest lucru trebuie știut foarte clar, se va trece la o depolitizare și noi, Uniunea Europeană, vom monitoriza atent acest proces, pentru a ne asigura că ajung oameni competenți în funcții de răspundere, mai ales în funcții legate de justiție, Procuratură, Curtea Constituțională ș.a.m.d.”

Europa Liberă: Dar el vi s-a plâns că actuala guvernare confundă depolitizarea instituțiilor statului pe care spune că o promovează cu subordonarea instituțiilor statului actualei majorități parlamentare?

Siegfried Mureșan: „A încercat fostul prim-ministru să folosească această argumentație, însă nu a fost convingător. Am văzut astăzi un PD disperat, un PD în degringoladă, un PD care nu are nici o direcție și vă spun sincer: Partidul Democrat în momentul de față nu are nimic de oferit cetățenilor Republicii Moldova. Și vă spun foarte clar: Partidul Democrat fie se reformează din temelii de urgență, fie va dispărea de pe scena politică din Republica Moldova. Nu am văzut abuzuri la actualul Guvern; abuzurile, presiunea și șantajul s-au văzut la Guvernul anterior – când ai câștigat alegerile doar în 200 de primării, ai 700 de primari sub controlul tău, păi credeți că acest lucru s-a făcut cu vorba bună sau s-a făcut cu amenințări, cu șantaj? Și toate aceste lucruri sunt știute de partenerii internaționali, sunt știute de partidele care au venit acum la guvernare și m-am bucurat să văd mesaje hotărâte, clare din partea noului prim-ministru în direcția vechii guvernări.”

Europa Liberă: Odată cu plecarea, cu retragerea dlui Plahotniuc din fruntea PD-ului, credeți că formațiunea va începe reformarea?

Siegfried Mureșan: „Ce am văzut în discuția cu PDM-ul nu mi-a dat deloc impresia că ei sunt conștienți că trebuie să se reformeze din temelii. Eu vă spun sincer că în momentul de față PDM-ul nu are nimic de oferit electoratului Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Vizita Dvs., iarăși din întâmplare sau nu, a coincis cu vizita emisarului rus Dmitri Kozak la Chișinău. Prim-ministrul Maia Sandu a subliniat la întrevederea pe care a avut-o cu el că Guvernul va promova o politică externă previzibilă bazată pe obiectivul integrării europene și implementarea Acordului de Asociere cu UE, în același timp dezvoltând relații reciproc avantajoase cu Federația Rusă. Întâmplătoare această coincidență a vizitelor emisarului de la Est și grupului parlamentar din partea Parlamentului European?

Siegfried Mureșan: „Categoric este doar o coincidență. Noi am venit, ne-am făcut toată agenda publică, transparentă, pot să v-o și repet și să v-o spun de la A la Z. Ne-am întâlnit cu ambasadorul Uniunii Europene din Republica Moldova, ne-am întâlnit cu prim-ministrul, ne-am întâlnit cu președintele Republicii Moldova, cu președinta Parlamentului, mai ales de vreme ce suntem o delegație parlamentară, am venit într-o misiune oficială a Parlamentului European și ne-am întâlnit cu liderul principalei fracțiuni din opoziție dl Pavel Filip de la Partidul Democrat, după care am avut o conferință de presă. Acesta a fost programul nostru complex, nu ne-am întâlnit cu nimeni altcineva și faptul că vizita noastră s-a suprapus cu vizita unui oficial rus este pură coincidență. Și vă spun sincer, și vă spun deschis că vizita oficialului rus nu a constituit nici măcar subiect de discuție în niciuna din întrevederile noastre, nu a fost menționată și nu a jucat nici un rol în discuțiile noastre. Noi am venit cu dorința de a ajuta Republica Moldova, de a vedea care sunt oportunitățile acum de vreme ce s-a deschis larg ușa cooperării dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova. Am fost încurajați de tot ceea ce am văzut, iar eu vă spun că voi reveni curând la Chișinău, în Republica Moldova, fiindcă astăzi mi-am dat seama mai mult decât oricând că ajutorul dat Republicii Moldova merită, este o investiție bine făcută, de vreme ce de partea cealaltă a mesei acum conduc oameni politici dispuși să dea mâna Uniunii Europene și să ducă Republica Moldova în direcția potrivită.”