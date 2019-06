„Multă lume a răsuflat ușor, ca după o iarnă grea, ca după o ceață”

„Ajutoarele europene ar putea fi dezghețate încă la toamnă”, a anunțat la Chișinău Comisarul european pentru extindere. Johannes Hahn este primul înalt funcționar european care vizitează Republica Moldova după schimbarea complicată de guvernare. El a fost la Chișinău pe 3 iunie, odată cu alți doi emisari – rus și american. Întrebat ce rol au jucat Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii și Rusia în rezolvarea crizei constituționale de la Chișinău, comisarul a precizat că „a fost decizia suverană a politicienilor moldoveni” de a face noua coaliție, dar că, pentru prima dată în mulți ani, interesele europenilor, americanilor și rușilor au fost convergente, și anume: menținerea stabilității în Republica Moldova și în regiune. Ce așteptări au moldovenii de la noua guvernare? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână.

Oamenii cu care am discutat la Căuşeni doresc trecerea de la o politică a dezbinării la o politică a dezvoltării. Ei vor o majoritate parlamentară care să susțină un Guvern căruia îi pasă de Republica Moldova, un stat care să îşi regăsească identitatea, să îşi regăsească demnitatea şi interesul naţional, pentru prosperitatea tuturor. Localnicii vor creștere economică și locuri de muncă, mai mulți bani în buzunare, pensii și salarii mai mari. Ei doresc guvernanți cinstiți, corecți, oameni de care țara aceasta are nevoie pentru a readuce încrederea în societate. Căușenenii cu care am discutat sunt cu gândul la o justiție care să înțeleagă faptul că respectarea drepturilor fundamentale este urgența zero în construirea unui stat de drept.

– „Trebuie să ne pornim pe calea cea dreaptă. Jos corupția! Procuratura de la Chișinău să fie toată alungată până la unul, și care trebuie - de pus în pușcărie. Toți aceștia - jos, pentru că ei au dus la uzurparea puterii de stat – pe acela nu-l alegem, pe Dodon îl scoatem afară, când el e președintele ales de popor. Cum, măi, dacă l-a ales poporul, voi îl scoateți/îl puneți?! Amu nu-i așa – afară și gata!”

Europa Liberă: PD va fi o opoziție constructivă?

– „Cu așa imagine, eu nu văd constructivitate în fața lumii. Da, ei au pornit și au făcut ceva frumos, dar pe care cale merg ei? Opinia de la televizor nu coincide cu faptele lor reale.”

Europa Liberă: Și deputații care au ajuns pe lista lui Ilan Șor ce să facă?

– „Să spun așa, știi, țărănește, apoi iaca așa cum făcea Vlad Țepeș, apoi toate felinarele celea de la Aeroport până la Chișinău trebuie umplute cu deputați, că ei au furat miliardul și nu l-au întors, și cursul care era la 16 lei a ajuns la 20 pentru un euro. Și toți tac.”

Europa Liberă: V-a surprins acest transfer de putere de la Chișinău?

Parcă-s oameni deștepți, la locul lor, cu studii, cu perspectivă, cu partide...

– „Deodată eram cam dezamăgită, dar acum mă gândesc că o să fie bine. Parcă-s oameni deștepți, la locul lor, cu studii, cu perspectivă, cu partide, cu nu știu ce. Asta ne-a supărat tare, cu federația asta care Dodon a spus...”

Europa Liberă: Cu federalizarea...

– „Da, federalizarea. Că suntem și noi un popor și vrem să fim în rând cu lumea, cu neamul nostru, cu limba noastră, tradițiile, dar așteptăm ceva mai bun. Copiii ne-au lepădat, toți au facultăți, s-au dus să-și caute de-ale lor, că aici n-au mai încăput ,și demult trebuia Parlamentul ista să mai dea voie și la tineret să spună, să mai încerce și ei. Avem copii deștepți, cu facultăți; se duc și-s deștepți prin Germania, Italia, Franța, România. În România am o fată cu studiile superioare și are serviciu bun și tot. Ce, ea n-ar fi putut să fi fost la noi, acasă? Dar dacă toate locurile îs ocupate...”

Europa Liberă: Partidul Democrat acum va fi o opoziție constructivă în Parlament?

– „Credem că da, că am crezut și în ei, fiindcă au făcut câte ceva. Mai spun că Plahotniuc, că nu știu ce, dar ei toți fură, toată lumea vorbește că Dodon primește mii din Rusia, Greceanîi și-a făcut un drum de 20 de mii cu 5-10 ani înapoi și n-a mai plătit, kvartiri (apartamente) prin Moscova... Dar noi ce avem? Că am muncit 35 de ani, am crescut trei copii și am pensie o mie de lei? Își bat joc de noi.”

– „N-am încredere în nimeni care-s în Parlament. Mai ales primii îs Plahotniuc și Dodon. Ne-au vândut țara, pe noi ne-au adus la sapă de lemn, mizernaia (mizeră) pensia ne dau, produsele sunt foarte scumpe, nu ne ajunge (serviciile) comunalele să le plătim, dar ei umblă și-și plimbă copiii, femeile după hotare. Cine face așa?... Nu-i în nicio țară. Am fost în Europa, d-apoi acolo sunt oamenii deștepți și-i duce capul să conducă.”

​Europa Liberă: Ce așteptați de la Guvernul Sandu?

– „De la dânsa așteptăm ceva bun. Tragem nădejde, dar dacă Dodon o să rulească (conducă), apoi ea n-o să facă nimic, au să-i pună bețe în roate.”

– „Noi nu trebuie să ne potrivim la Partidul Democrat. Eu n-am încredere în dl Plahotniuc. Poate și a făcut, dar și ceea ce a făcut nu a făcut prin munca lui. Îs tot de undeva banii transferați.”

Europa Liberă: Acum cine-i la putere?

– „Amu-i la putere, de-amu a rămas, chipurile, am înțeles că-i Partidul Socialiștilor, îi dl Dodon.”

Europa Liberă: La Guvern premier e Maia Sandu.

– „Maia Sandu, da. Am încredere și în dna Maia, că sunt și femei care conduc țări. Și eu socot că îi bun, perspectiva îi bună și așteptăm să ni se facă și nouă un bine ca să învețe copiii noștri la noi, să lucreze la noi. Învață copiii și vine timpul și se căsătoresc și lasă copiii pe noi, pe bunei, și ei se duc în țări străine și lucrează. De ce să nu lucreze el la dânsul acasă? Și eu socot că dl Dodon are să facă treabă și are să lucreze, dacă are să mai elibereze din hoțomanii ăștia care au furat, dar cu conducerea lui Plahotniuc, numai cum eram sub călcâiul lui, nici așa tot nu-i bun.”

​Europa Liberă: Despre dl Dodon se zice că ar putea să ducă Republica Moldova mai aproape de Rusia și atunci există o frică...

– „Nu-i nimic. Dar noi n-am trăit cu rușii, nu ne-am stroit (am construit) tot cu rușii și am făcut case? Dar omul ce pensie primește că a muncit o viață, 40-45 de ani, și primește o mie de lei pensie? S-au întors cu fața la țărani, s-au întors cu fața la bătrâni? Ne-au amăgit atunci la sărbători cu 600 de lei... Nu trebuie așa!”

– „Mai nocivă și mai antipopulară decât guvernarea PD pentru Republica Moldova n-a fost și nu pot s-o numesc guvernare. Acesta a fost pur și simplu un clan banditesc, începând cu conducerea partidului, conducerea Parlamentului, Guvernului, sistemul judiciar – toți împreună au format un clan banditesc care-și bătea joc de acest popor.”

Europa Liberă: Ce așteptați de la Guvernul Sandu?

– „Cea mai mare problemă pentru Republica Moldova este justiția, deoarece lumea nu avea încredere nici în judecători, nici în procurori, nici în poliție, în nimeni. Este o problemă nu numai a populației simple, dar este o problemă și a investitorilor potențiali care doreau să vină în Republica Moldova. Acolo unde nu este justiție, nu îți este în siguranță businessul.”

​Europa Liberă: Și alte probleme care trebuie să se regăsească pe agenda guvernamentală care ar fi?

– „Noi vrem cu toții lichidarea sărăciei, dar de a lichida o sărăcie fără a avea o economie pusă pe roate și să lucreze ne va fi greu. S-a furat mult din bugetul statului, avioanele private care au plecat cred că n-au plecat cu desagii cu bani, dar banii au fost transferați în ultimul timp după hotare pe conturile offshore, pe conturile lui Șor, Plahotniuc, pe conturile rudelor...”

Europa Liberă: Lumea rămâne pe baricade sau va putea să se consolideze în jurul unei idei și dacă va apărea această idee care să solidarizeze cetățenii Republicii Moldova?

Cred că ne va ajunge minte să nu ne mai dușmănim...

– „Multă lume a răsuflat ușor, ca după o iarnă grea, ca după o ceață, nu știu cum să zic. Eu cred că este timpul să ne consolidăm toți, că dușmănia și ura erau dirijate de la conducătorii de partide în interesul lor. Conducătorii de partide la nivel de republică - ei se întâlneau la o cafea, la o cupă de șampanie, iar noi, executorii din teritoriu, ne dușmăneam între noi. Cred că ne va ajunge minte să nu ne mai dușmănim, iar cei care au comis crime împotriva cetățenilor ar trebui să fie trași la răspundere.”

Europa Liberă: Căușeniul este în imediata vecinătate cu regiunea separatistă transnistreană. Se zice că mărul discordiei între d-nii Plahotniuc și Dodon a pornit de la promisa federalizare a Republicii Moldova pentru Federația Rusă. Vă îngrijorează acest lucru?

– „În primul rând, este un joc al dlui Plahotniuc cu înscrierile celea video de la negocieri. Eu nu l-am auzit niciodată să zică, chiar din video-ul acela trucat, tăiat în discuțiile dintre Dodon și Plahotniuc, n-am văzut niciodată Plahotniuc să se revolte și să zică: „Măi Dodon, ce fel de federalizare? Eu sunt împotrivă!” Pe dânsul îl interesa numai un lucru – va putea el liber să se ducă în Federația Rusă la Putin sau va fi arestat? Unica întrebare.”

Europa Liberă: Dar acest parteneriat între socialiști și Blocul ACUM trezește frică în rândul cetățenilor că ar putea Moldova să fie dată Rusiei sau să rămână în orbita Rusiei?

– „Eu sunt ferm convins că cei din Blocul ACUM, atât Maia Sandu, cât și Andrei Năstase niciodată nu-și vor permite federalizarea sau să cedeze Republica Moldova în mâna Rusiei și problema transnistreană va rămâne conservată, înghețată încă pe o perioadă, nu știu cât, aș vrea să nu fie mult timp, dar cred că o să rămână pe mult timp.”

– „Eu ca atare eram adeptul faptului ca Partidul Democrat să ducă la bun sfârșit elucidarea informațiilor pe care le-a făcut însuși Dodon, legate de federalizare. Deci s-a declarat deschis că trebuia Partidul Democrat, dl Plahotniuc să semneze un acord secret la Ambasada Federației Ruse. Iată lucrul acesta miroase urât de tot, miroase a trădare. Și mai am o nemulțumire legată de alianța recent înfiripată, o nemulțumire de Blocul ACUM în special, măcar că am votat pentru ei. Nu mi-a plăcut că ei și-au asumat blocul economic în Guvern. Deodată dă de bănuit, cum socialiștii care au majoritatea mandatelor au pretins doar la postul de speaker și două ministere, drept că importante pentru orientarea de mai departe a republicii.

Eu, de exemplu, aș fi vrut să-și asume socialiștii - din moment ce au obținut cele mai multe mandate - să-și asume blocul economic, să facă reforme, schimbări înspre bine, să vedem că-i mai bine decât a fost, așa cum promiteau. Însă socialiștii, cred, având anumite gânduri ascunse, nu și-au asumat, nu credeau în această alianță, probabil, și eventualele eșecuri pe plan economic să le arunce pe urmă asupra Blocului ACUM. Și Blocul ACUM trebuia să fie foarte precaut, pentru că, eventual, în caz de anticipate, socialiștii câștigă măcar și din punctul acesta de vedere. Acest scop cred că-l și urmăresc, că ei vor anticipate și vor să domine categoric puterea de mai departe. Și aici e greșeala Blocului ACUM.”

Europa Liberă: V-a surprins această cedare de putere de la PD la PSRM și ACUM?

– „Da, m-a surprins și daje (chiar) sunt foarte bucuroasă. Susținem guvernarea de astăzi a lui Maia Sandu, Guvernul Maia Sandu...”

Europa Liberă: Dar ei sunt în parteneriat cu socialiștii. Deranjează sau nu deranjează acest lucru?

– „Până când eu aș spune că nu mă deranjează acest lucru. Suntem doar pentru pace, suntem pentru un popor liber. Pe dl Năstase l-aș asculta zi și noapte cât de frumos spune despre țara noastră. Simțim o libertate...”

​Europa Liberă: Până acum nu v-ați simțit în libertate?

– „Nu ne-am simțit. Vă spun sincer, nu ne-am simțit liberi, deoarece simțeam că-i trădare...”

Europa Liberă: Democrații, care au zis că acceptă să rămână în opoziție în Legislativul de la Chișinău, au temeri că parteneriatul dintre Blocul ACUM și socialiști ar putea să ducă Republica Moldova în brațele Rusiei. Trezesc îngrijorări?

– „Nu sunt de acord că putem să nimerim în brațele Rusiei, de atâta că am observat că guvernarea de acum mai mult este pentru Europa, am observat sinceritatea lor, am observat că vor să ne împrietenim cu toate țările dimprejur și cred că mai mult scopul este în partea europeană.”

Europa Liberă: Și de la Guvernul Maiei Sandu ce așteptați să întreprindă? Prioritar ce probleme ar trebui să se regăsească în agenda lor?

– „Lucru stabil să aibă oamenii, pensiile să fie ridicate, să vină acasă lumea, să se simtă oamenii liberi, care au o afacere - să se simtă liberi că pot ține afacerea asta. Așteptăm o justiție independentă, în interesul cetățeanului și nu în interesul politicienilor, fiindcă, cu părere de rău, așa a fost.”

Europa Liberă: Ce așteptări aveți acum de la noua putere?

Așteptăm ca lumea care-i dusă peste hotare să se întoarcă acasă ca să poată să lucreze, să activeze liber, fără ca să fie stingheriți, fără ca să fie asupriți și șantajați în diferite moduri...

– „Așteptăm să se schimbe traiul înspre bine și ca lumea care-i dusă peste hotare să se întoarcă acasă ca să poată să lucreze, să activeze liber, fără ca să fie stingheriți, fără ca să fie asupriți și șantajați în diferite moduri și să nu fie puterea numai la un singur om. Fiecare trebuie să aibă posibilitate ca să se realizeze aici, în țară la dânsul.”

Europa Liberă: Partidul Democrat în opoziție va fi o opoziție constructivă?

– „N-aș crede, o opoziție constructivă, nu cred în lucrurile astea, nu.”

Europa Liberă: De ce nu credeți?

– „Într-atâta s-au compromis, că nu mai cred că poate să fie o opoziție constructivă. Haideți să fim serioși! S-au făcut multe lucruri, dar populiste tare și chiar și ceea ce s-a făcut, totuna s-a făcut din banii oamenilor ori din banii furați, ori din banii necinstit câștigați, dar dividende tare mari s-au ridicat în modul acesta. Dividende politice s-au ridicat.”

Europa Liberă: Pentru cine?

– „Pentru dânșii s-au ridicat, că oamenii n-au avut...”

​Europa Liberă: Pentru democrați?

– „Da, pentru democrați, că oamenii n-au avut nimic ce să câștige din asta, că chiar și ce s-a făcut, s-a făcut de pe spatele lor și din munca lor s-a făcut, dar pur și simplu...”

Europa Liberă: Dar parteneriatul acesta între socialiști și Blocul ACUM cum e văzut?

– „Sunt momente când nu ai de ales, dar în orice caz cred că tot mai bine în așa mod decât cum a fost mai înainte.”

Europa Liberă: Dar ei au viziuni diferite, ideologii diferite?

Îmi pare bine ca s-au unit ca să dea răul jos. Scopul scuză mijloacele...

– „Viziunile sunt absolut diferite, dar îmi pare bine ca s-au unit ca să dea răul jos, apoi scopul scuză mijloacele. Altă soluție nu era, ori să se unească de-amu socialiștii cu democrații și nu cred că aveau să fie alte schimbări în mai bine, dar dacă Blocul ACUM și cu socialiștii, da, într-adevăr, ceva schimbări. Vedeți că în timp de-o săptămână ce schimbări radicale la care nu s-a așteptat nimeni?

În așa răstimp de scurt și așa schimbări, și așa întorsături, întrebați pe orișicare - n-avea să creadă nimeni că avea să fie. Și pe cale pașnică! Cum țineau ei toate structurile de forță, cum era totul în mâinile lor, ca să zici că au să cedeze în așa mod și o să fie așa de ușor, nu credeam în nici un caz că o să fie, dar vedeți că Dumnezeu îi mare și la toată lumea îi poartă de grijă.”

Europa Liberă: Ce-i doriți Maiei Sandu?

– „Îi doresc să aibă tărie de caracter, putere, să fie curajoasă și să se străduiască să înfrunte toate greutățile care au să fie, că au să fie pripoane, piedici au să fie puse în cale, multe au să fie. Și lui Maia Sandu și lui Andrei Năstase, toți care-s la guvernarea nouă le doresc succes, le doresc să fie cât mai aproape de oameni și într-adevăr dacă au așa ambiție, să facă ceva, un bine pentru oameni, trebuie să fie mai aproape de popor și trebuie să comunice cu oamenii de rând, să vadă într-adevăr care-s doleanțele lor, nu trebuie să fie divizarea asta mare între acei care-s boieri și aceștia care-s mai săraci, dar trebuie lumea oleacă să se egaleze unul cu altul și acel care are mult tare să meargă și să dea „Bună ziua!” la acel care nu are nimic, că și acela-i om, și celălalt e om.

Eu am avut posibilitate și am fost peste hotare, dar acolo oamenii sunt culți, civilizați, legea-i lege pentru toți, dar la noi trebuie ordine, curățenie capitală trebuie în țară de făcut.”

​Europa Liberă: Pe dl Plahotniuc, pe dl Șor în Parlament îi vedeți? Cum îi vedeți?

– „Da, ei sunt deputați, dar eu nu cred că locul lor îi taman în Parlament. Sunt alte locuri, și oamenii ăștia ar trebui în alte locuri să se afle. Din cauza asta poate și nu-i așa de bine în țara asta, că nu fiecare om se află la locul lui. Cel care fură, care face fărădelegi, el trebuie în alt loc să se afle.”

Europa Liberă: Va dispărea ura, dușmănia între oameni, pentru că ei au fost pe baricade?

– „Nu, n-are să dispară așa de ușor. Pe nevrute lumea a fost, tare mare parte nu de atâta că el era așa de mare simpatizant al Partidului Democrat, dar, știți cum e, la noi lumea se schimbă ca în filmul acela «Свадьба в Малиновке» - «опять власть меняется» („Nunta în Malinovka” – „puterea se schimbă din nou”), o schimbat kepka (chipiul) în partea cealaltă și... vsio (gata), mergem mai departe.”

– „Iaca eu am luptat în ‘92, da? Acum Maia Sandu cu dl Năstase se unesc cu dl Dodon, care s-a dus și a pus flori la căzăcimea ceea din Tiraspol. Cu ce ochi să mă uit eu la dânșii - și la Maia Sandu, și la Andrei Năstase? Nu puteau să facă o alianță chiar cu dl Filip, că ei doar au fost pentru Europa, da? Dacă vine Dodon cu căzăcimea cealaltă? El se duce și se închină la cazacii ceia de la Tiraspol, cu ce ochi să vină el la mine?”

​Europa Liberă: Vă este teamă de acest lucru?

– „Eu trăiesc în coastele lor și eu am fost acolo pe câmpul de luptă, am luptat și am pierdut băieți. Eu nu știu ce s-au gândit ei...”

– „Asta a fost în anii ’90. Acum este presiune din partea Uniunii Europene, din partea Americii, așa că acum nu-i ca în anii ‘90, ca să fie ceea ce a fost atunci.”

– „Îi drept, dar vezi că pe noi ne deranjează. Adică eu am luptat și el nu vine acolo să stea la întâlnire cu noi. Dodon îi președintele țării și el nu vine să ne stimeze pe noi, el s-a dus la cazaci și a depus flori.”

Europa Liberă: Dvs. acum cum credeți, ar putea să se apropie ziua identificării unei soluții pentru problema transnistreană?

Cât o să fie ciubota rusească la noi în Pridnestrovia (Transnistria), noi n-o să ne clarificăm cu Pridnestrovia deloc...

– „Nu cred! Cât o să fie ciubota rusească la noi în Pridnestrovia (Transnistria), noi n-o să ne clarificăm cu Pridnestrovia deloc, fiindcă eu sunt născut aici într-un sat alături de Bender, eu am copilărit în Bender, m-am antrenat la sport și acum nu pot intra în Bender. Eu mă duc acolo ca și cum nu aș fi acasă la mine. Am un frate polițist și s-a refugiat, a lăsat apartamentul și s-a retras aici, în Căușeni, și acolo i-au luat cazacii apartamentul și trăiesc într-însul. Problemele astea...”

Europa Liberă: Ce așteptați Dvs. de la noua putere?

– „Eu aș vrea să punem granița între Ucraina și Moldova, să-și ia armata rusă și să se ducă în partea lor, acasă, noi trebuie să ne deșteptăm – Unire cu România. Numai Unirea ne salvează!”

Europa Liberă: Ce așteptați de la noua guvernare?

– „Să fie, în primul rând, liniște, pace și, principalul, să fie oleacă de curățare, începând de la Curtea Constituțională. Rușinea rușinii!”

​Europa Liberă: Exponenții Partidului Democrat au insistat pe ideea că acest parteneriat dintre socialiști și deputații Blocului ACUM ar putea să ducă Moldova în brațele Rusiei. Există această temere?

– „Nu, nu! Societatea acum are așa o dispoziție, așa li s-a ridicat dispoziția și de lucru, și de trăit și, știți, am întors foaia și s-a început o foaie curată, de la început, înseamnă că va fi bine.”

Europa Liberă: Și încotro, Moldova? Pe ce cale?

– „Cred că cu Uniunea Europeană va fi...”

Europa Liberă: Societatea a fost profund divizată, lumea s-a aflat pe baricade. Acum există ura asta într-o tabără, în alta?

– „Undeva 70% din lume parcă a ieșit din scăldătoare. Credeți-mă! Înainte ziceau: „Eu îs cu Partidul Democrat, eu îs la putere”. Care putere? Oprește-te! Fiecare dictatură moare. Moare dictatura! Lui Maia Sandu - puteri! Bravo, Maia! Două femei în Moldova au să facă ordine. Bravo lor!”

Europa Liberă: Ce așteptați de la Guvernul Sandu?

– „În primul rând, eu cred că trebuie să atragă atenția la furtul miliardului, raportul Kroll trebuie să fie publicat, să știm care-s persoanele celea, cum a zis Filip, „oneste” din raportul Kroll care au participat la furtul miliardului, să fie întors miliardul înapoi poporului, să restabilească legăturile adânci cu Uniunea Europeană, pentru că, din cauza Partidului Democrat, noi am pierdut din aceste legături, ei niciodată nu atrăgeau atenție la sfaturile, consultațiile Uniunii Europene, chiar și alegerile astea cu mixtul lor pe care l-au votat. Le-au propus că nu-i țara noastră pentru astfel de sistem, dar ei totuși n-au ascultat și au mers înainte...”

​Europa Liberă: Pe Dvs. vă îngrijorează că s-a creat acest parteneriat între deputații Blocului ACUM și socialiști?

– „Nu, nu mă îngrijorează.”

Europa Liberă: Și că ar exista temerea asta că Moldova se va apropia de Rusia mai mult?

– „Eu cred că n-o să fie, pentru că ei acum s-au unit ca să dea jos regimul Plahotniuc, care peste tot a făcut presiuni. Eu țin minte o dată Candu a spus că niște deputați din Uniunea Europeană, s-au întâlnit ei la o cină acolo și i-au spus: „Dacă voi vă refuzați de sistemul mixt, noi vă dăm, iaca, acele 100 de milioane, cât trebuia”, iar el a zis „că acesta deja e șantaj”. Dar voi ce ați făcut, Partidul Democrat? Toată republica șantajată, primari șantajați care au trecut de partea voastră, lume șantajată, ați luat businessul la oameni, ați furat miliardul?! Pentru că dacă ei au refuzat să publice raportul Kroll, asta-i 100% că ei sunt implicați în furtul miliardului. Eu cred că cu timpul toate acestea se vor descoperi.”

​Europa Liberă: Dvs. sunteți un mic antreprenor. Ați avut frică vreodată de ceva sau de cineva?

– „Ei cum?... Chiar să vă spun drept, am avut presiuni chiar și din partea autorităților locale de aici, de la Căușeni, am avut presiuni. Au fost, dar așa le-a fost sistemul lor. Eu cred că toate astea au să dispară și eu nu cred că datorită faptului că au făcut legătură Dodon și cu Blocul ACUM o să mergem spre Rusia, pentru că Blocul ACUM niciodată n-o să fie pentru federalizare și Dodon n-o să poată cu deputații ceia pe care îi are în Parlament, n-o să poată nicidecum să hotărască federalizarea. Eu cred că totuși calea noastră e spre Uniunea Europeană și încolo o să mergem. Putere noii guvernări în frunte cu Maia Sandu! Și tare-s bucuros. Eu am auzit de miniștrii ceia care au fost puși din diasporă și eu cred că ei au să-i găsească pe cei care au fugit, care asta..., au să-i găsească, au să-i întoarcă și ei trebuie trași la răspundere.”

Europa Liberă: Ce ar trebui să facă Guvernul Sandu?

Eu miliardul înapoi să-l văd și pe urmă o să trăiesc mai bine, cred...

– „Să trăim mai bine. Eu miliardul înapoi să-l văd și apoi pe urmă o să trăiesc mai bine, eu cred. Dar restul, ce? Poate va fi stabilitate în țară și se vor întoarce și copiii noștri acasă.”

Europa Liberă: Iată aici, la Căușeni, multă lume trăiește cu teamă că parteneriatul acesta dintre socialiști și deputații Blocului ACUM ar putea să ducă Moldova mai mult spre Rusia.

– „Știu, știu...”

Europa Liberă: Există această frică?

– „Este oleacă de frică, pentru că de federalizare noi ne temem. Nu ne trebuie să împărțim republica asta mică încă în părți. Nouă nu ne trebuie federalizare. Las’ să se numească raioane ori districte, județe ori cum se vor numi, numai să fie mai puțină administrație locală, că-i tare multă. La noi aici în raion îs mulți, dar la așa populație atâția oameni în administrația locală nu-i bine și eu aș zice încă pensiile astea speciale care-s de vreo 10 ori mai mari ca ale oamenilor simpli, dacă să luăm așa - o mie de lei, iar la dânșii - 30 de mii. Ele trebuie ori micșorate, ori lichidate.”

Europa Liberă: Și acum pe ce drum trebuie să meargă Moldova?

– „Las’ să meargă așa pe drumul european și cu Rusia, dacă ea nu ne va pune piedici tot timpul cum ne punea în domeniul energetic și în producția noastră. Toți anii aceștia de independență, ea ne-a pus piedici. Cum noi să putem fi prieteni cu așa țară? Noi nu putem fi prieteni când nu te stimează pe tine și eu cred că și Dodon a înțeles că nu se poate așa, pe dânsul și l-a umilit Putin de multe ori, dar el apleca capul. Eu nu vreau să aplece cineva capul dintr-ai noștri. Nu te stimează, nu te du!”

Europa Liberă: Până acum, lumea a fost pe baricade – o tabără a luptat împotriva alteia, ură, dușmănie...

– „Eu am înțeles...”

Europa Liberă: Se poate depăși starea asta de spirit?

– „Dacă ești cetățean al Moldovei, tu trebuie să fii pentru Moldova.”

Europa Liberă: Pe dl Plahotniuc îl așteptați în Parlament?

– „Nu vreau eu să-l văd în ochi. Și pe Candu nu vreau, că-i un artist și mincinos, și nu-mi place când oamenii ajung la putere ca să-și acumuleze încă averi. Nu-mi place asta! El se duce acolo să fie o slugă a poporului patru ani, pentru popor, el trebuie să dea pentru oameni ceva, să facă pentru țara asta ceva.”

​Europa Liberă: Partidul Democrat e în opoziție. Ar putea să fie o opoziție constructivă?

– „N-aș crede. Președintele, locțiitorii, cine mai e acolo trebuie să se ducă de la putere și partidul o să se curețe. Și atunci au să înțeleagă oamenii că se poate de trăit.”

Europa Liberă: Și Ilan Șor, partidul lui are 7 deputați în Parlament.

– „Dar pe Ilan Șor nu-l stimez deloc, eu nu-l stimez deloc pe dânsul. Da, Șor trebuie trimis în închisoare cum trebuie să fie, că el a fost organizatorul la toate astea împreună cu Plahotniuc. Și am auzit că au ars acum documente. Kroll-ul - se poate de luat de la dânșii alt exemplar și toată problema se rezolvă. Dacă nu se poate, las’ să ceară ajutor de la țările europene, Statele Unite și Rusia poate să ne ajute dacă ceva cu furtul miliardului...”

Europa Liberă: Și dnei Sandu ce-i doriți?

– „Dnei Sandu îi doresc să țină până la urmă! Dacă vede că socialiștii vor federalizare, limbă aparte ș.a., trebuie de mers la alegeri anticipate. Cu socialiștii ei sunt extreme, eu înțeleg, dar pe moment e bine că s-au înțeles și măcar miliardul să fie întors și o să fie bine.”

* * *

Fostul Guvern al Partidului Democrat lasă în urmă o moștenire otrăvitoare: instituții de stat golite, o justiție coruptă sau controlată, finanțe șubrede, scheme obscure de delapidări, o mare parte de mass-media servilă și un sistem de interceptări ilegale practicate la scară largă, așa arată o analiză EUobserver. „Dincolo de euforia generată de tranziţia paşnică a puterii, noul Guvern are în faţă multe provocări”, crede Doina van Tooren-Rotari, care a emigrat în Olanda în 2001. A lucrat 15 ani în domeniul bancar, iar de ceva timp și-a lansat propria afacere în consultanță financiară. Actualmente locuiește cu familia în Irlanda, or. Dublin.

​Doina van Tooren-Rotari: „Acest transfer de putere, în primul rând, a fost mult așteptat și unica surprindere care a fost, o surprindere pozitivă, că transferul a fost efectuat pașnic. Eu ca și majoritatea populației un pic eram sceptică, dar uite că viziunea și strategia celor de la ACUM de a folosi insistențele externe și interne, presiunile interne și externe - a fost o decizie bună și mă bucur foarte mult pentru acest rezultat. Sper ca acest transfer de putere să fie ireversibil, sincer sper. Sper că numitul Plahotniuc și cu „managerii” lui să nu mai revină niciodată în politic, fiindcă au avut un stil atât de nociv, care a lucrat împotriva țării noastre, ne-a divizat și ne-a învrăjbit, și ne-a minimalizat ca oameni și ne-a pustiit țara și sper că această tragedie și această rușine să nu se mai întâmple niciodată.”

Europa Liberă: Deranjează faptul că două extreme, doi actori politici de la extreme au făcut această coaliție, această alianță, acest parteneriat – socialiștii care s-au considerat mereu o formațiune cu viziuni pro-ruse și cei din Blocul ACUM care se consideră totuși pro-europeni?

Ce va fi mai apoi? Urmează să lucrăm..., dar pentru scopul imediat a fost o decizie foarte înțeleaptă...

​Doina van Tooren-Rotari: „Pe mine personal nu mă deranjează deloc și chiar a fost speranța mea că ei se vor putea uni în aceste eforturi care aveau ca scop principal doar un singur lucru – demontarea acestui sistem corupt, oligarhic, inacceptabil pentru noi, și mă bucur că au avut înțelepciunea și și-au unit forțele pentru a obține acest rezultat. Rezultatul contează pentru această etapă, prima etapă, etapa primordială. Ce va fi mai apoi? Urmează să lucrăm, urmează ca oamenii să gândească, să cugete, să elaboreze strategii, dar pentru scopul imediat a fost o decizie foarte înțeleaptă.”

Europa Liberă: Asta ar însemna că geopolitica a fost lăsată pentru alte timpuri, pentru campania electorală?...

Doina van Tooren-Rotari: „Geopolitica întotdeauna a fost un subiect important pentru o parte a societății noastre. Eu personal mă bucur că în momentul de față este moratoriu asupra acestui subiect, fiindcă nu ne orientează în direcția primordială care acum trebuie luată – de a demonta sistemul corupt și de a lupta cu cei care au uzurpat puterea de stat, dar mai târziu desigur acest subiect va apărea pe agenda zilei și nu este subiectul meu preferat, fiindcă pe parcursul atâtor ani a stârnit zâzanie în societate și nu ne-a unit, și nu ne-a făcut mai puternici.”

Europa Liberă: În cei 28 de ani de independență pe care o să-i împlinească Republica Moldova la finele lunii august, cei care s-au perindat la putere – au fost 15 guverne – au promis schimbări, dar lumea vorbește despre o tranziție interminabilă. Ce schimbări așteaptă de această dată moldovenii – fie că se află în țară, fie că se află peste hotare – ce schimbări așteaptă să întreprindă Guvernul Sandu în primul rând?

Doina van Tooren-Rotari: „Au fost foarte multe așteptări și au foarte multe dezamăgiri, de aceea eu personal am mari așteptări la nivelul cetățeanului, al societății, la nivel individual și sper că a fost suficient timp în ultima perioadă ca oamenii să se gândească ce schimbări ar trebui să fie la nivelul individual pentru ca ceea prin ce am trecut noi să nu se mai repete și poate ar trebui noi, în primul rând, să fim un pic mai onești și un pic mai consolidați, și un pic mai bine informați pentru a lua decizii corecte. Poate ar trebui noi să ne lăsăm de nepotism și cumătrism – cuvinte de care mi-e rușine că le avem în vocabular –, și de lingușire, și de aspirații la scara ierarhică nesănătoasă, iar atunci când ar trebui - să ne învățăm să lucrăm în echipă să promovăm talente, profesionalismul, munca onestă. Iată aceste schimbări eu le vreau la nivel de individ.

În ceea ce privește Guvernul Sandu, eu am un mare respect pentru această echipă, eu nu am nici un dubiu în ceea ce privește integritatea lor și de aceea le doresc mult succes și sper ca ei să reușească să demonteze sistemul corupt și să instituie o justiție corectă și independentă, fiindcă acestea sunt elemente pe care societatea le vrea acum pentru a normaliza situația în țară. Și dacă aceste două sarcini vor fi realizate în viitorul apropiat, eu personal consider că va fi o mare victorie.”

​Europa Liberă: Prim-ministra Maia Sandu a insistat și a reușit să aducă în Cabinetul de miniștri și oameni din afară. Faptul că în Executiv au fost numiți miniștri din diaspora ar putea să-i mobilizeze pe cei plecați – dacă e să credem statisticilor, numărul lor ar ajunge la aproape un milion de moldoveni – să revină careva din ei sau e prea devreme de vorbit despre acest lucru?

Doina van Tooren-Rotari: „Oamenii revin în țară atunci când se simt în siguranță, când au un nivel de viață satisfăcător, când eventualii investitori sunt siguri că nu-și vor pierde bani, iată atunci oamenii vor începe să vină. Faptul că avem acum miniștri din diasporă desigur e foarte îmbucurător. Aceștia sunt oameni școliți în Occident, care au experiență în organismele internaționale, ceea ce înseamnă că au fost testați, au un set de capacități tehnice, ceea ce pentru noi este un privilegiu să avem așa specialiști, dar totodată trebuie să ținem cont că miniștri din diasporă în fiecare zi vor trebui să fie apți să lucreze cu localnicii.

Și eu sincer sper că ei vor găsi acea comunicare corectă și acea strategie corectă de a ajunge la mintea și sufletul fiecărui funcționar de stat pentru a le câștiga încrederea și cooperarea, ca să implementeze acel program de lucru pe care și l-au propus. Dacă asta va fi realizat și lucrurile vor merge în direcția bună, și oamenii se vor trage mai degrabă să vină acasă, fiindcă va exista încredere spre o schimbare pozitivă.”

Europa Liberă: Speranțele sunt mari, așteptări multe, 100 de zile se zice că ar putea să arate de ce e capabilă actuala guvernare din Republica Moldova. Vreau să întreb ce greșeli nu ar trebui să facă noua putere ca să nu dezamăgească, pentru că foarte multe speranțe s-au investit și în 2009, când s-a dat jos regimul comunist de la putere, ca după asta lumea să spună că li s-a furat acea speranță. C greșeli nu ar trebui să facă acum proaspăta guvernare?

Celor care au fost înlăturați nu trebuie să li se dea nicio speranță că pentru ei mai există viitor în politicul Moldovei...

​Doina van Tooren-Rotari: „Nu ar trebui să fie prea miloși cu cei care au fost înlăturați de la putere și care au uzurpat puterea de stat, nu ar trebui să le dea prea mult timp pentru consolidare și pentru a-și întări forțele. Vedem acum cum unii își creează platforme de comunicare neconstructivă, încearcă să-și creeze noi partide. Acestea sunt niște mesaje greșite pentru populație în primul rând, oamenii poate mai au dubii că fosta guvernare se poate întoarce, poate le este frică, de aceea nu trebuie să li se dea nici o speranță celor care au fost înlăturați că pentru ei mai există viitor în politicul Moldovei. Guvernarea actuală ar trebui să fie mai operativă și mai promptă în a lua măsuri cu cei care au uzurpat puterea de stat, pentru a transmite un mesaj corect și societății, și celora care se fac vinovați.”

Europa Liberă: Inițial se vorbea că acest Guvern trebuie instalat pe o perioadă scurtă ca să poată să organizeze viitorul scrutin parlamentar, ca după asta să se acrediteze tot mai mult ideea că totuși acest Guvern ar trebui să-și ducă mandatul până la capăt, adică patru ani să stea la cârma țării, ca să poată judeca cetățeanul dacă ceea ce a promis a ajuns să fie faptă. Cât de așteptate sunt anticipatele pentru cetățenii cu drept de vot? Ar rezolva ceva?

Doina van Tooren-Rotari: „Pentru mine anticipatele nu sunt așteptate chiar deloc, fiindcă nu cred că vom avea un rezultat mai bun decât avem acum. Acum avem o echipă cu capacități tehnice, politice și confirmate, și solide, după cum am spus, este un privilegiu pentru noi. Eu consider că partenerii de alianță trebuie să-i sprijine și societatea trebuie să-i sprijine și sper că vor avea o șansă să lucreze cât mai îndelungat. Nu vreau să par naivă, dar am și eu o speranță că vor fi lăsați să-și ducă mandatul până la sfârșit, până la următoarele alegeri parlamentare care sunt în câțiva ani. Lumea e obosită și nu mai sunt nici resurse pentru confruntări, noi avem o medicină care este la pământ, educația a fost ignorată, uitați-vă, criminalitatea e înaltă – aici trebuie concentrate eforturile, resursele financiare.

Nu merită de a cheltui iarăși pentru scrutin și iarăși pentru lupte, și iarăși pentru discuții ineficiente. Avem o echipă care este admirată de elita internațională. Ei, sincer, au cele mai bune intenții și vor să amelioreze Moldova care a fost furată atâția ani de zile și puținul pe care-l putem noi face e să avem încredere în programul lor de muncă, să-i lăsăm să muncească și să-i ajutăm dacă putem. Iată acesta ar fi mesajul meu pentru cei care speră la anticipate, pentru cei care în ziua de azi se ocupă cu critica neconstructivă. Această echipă chiar merită să aibă o șansă să muncească și să ne arate cum pot fi lucrurile obținute, construite altfel.”