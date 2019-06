Premierul Maia Sandu promite primarilor mai multă independență

Prim-ministra Maia Sandu le-a promis primarilor adunați la o ședință în capitală că noua guvernare nu se va răzbuna pe cei care au participat la campanii de denigrare internațională a opoziției, inițiate de fostul regim condus de Partidul Democrat, și i-a asigurat că autoritățile locale moldovene își vor primi în sfârșit „libertatea”. „Nu am condamnat niciodată acțiunile dumneavoastră care n-au fost suficient de curajoase. Am condamnat regimul care a sufocat autoritățile locale”, a mai spus Sandu.

O scrisoare de protest semnată de sute de primari şi zeci de preşedinţi de raioane a fost trimisă ultima dată UE în vara anului trecut, când, ca răspuns la invalidarea alegerilor locale din Chişinău, Uniunea Europeană a decis să blocheze din nou asistenţa macrofinanciară pentru R. Moldova. Uniunii Europene i se reproşa în acel text că îşi face un deserviciu, iar opoziţiei pro-europene – că ar fi inspirat decizia „greşită” a UE.

Pomenind acea situaţie acum, când este de două săptămâni premier, iar Partidul Democrat ce era atunci la guvernare i-a luat locul în opoziţie, Maia Sandu a ţinut să sublinieze:

„Şă ştiţi că noi înţelegem foarte bine prin ce coşmar aţi trecut în ultimii ani. Știm că aţi fost ameninţaţi cu deschiderea dosarelor penale, ştim că aţi fost şantajaţi cu reducerea finanţării pentru comunităţile dumneavoastră. Nu ne-am supărat când unii din dvs. s-au plâns pe noi prin scrisori inclusiv la comunitatea internaţională. Noi am înţeles prin ce treceţi şi nu am venit să ne răzbunăm, ci am venit să lucrăm împreună şi să ne asigurăm că ceea ce s-a întâmplat nu se va mai întâmpla de acum încolo.”

Congresul Autorităţilor Locale din Moldova e o uniune de primari care reuneşte aleşii, indiferent de culoarea politică, iar, date fiind realităţile ultimilor ani, e compus acum în special din edili democraţi.

Aşa că mulţi nu s-au grăbit să răspundă cu entuziasm, iar atunci când unii primari i-au cerut Maiei Sandu să stopeze proiecte contradictorii ca „Drumuri Bune pentru Moldova”, iniţiate de democraţi, unii au ripostat.

„Drumuri bune este un proiect ilegal, pentru că nu poate să decidă un preşedinte de raion sau un alt om din cadrul unui partid care este la guvernare ce drum trebuie de construit. De aceea propunerea noastră este foarte clară – de stopat aceste probrame ilegale”, a spus Valentina Casian, primar de Străşeni, o propunere urmată de gesturi de dezaprobare ale colegilor săi.

Multe teme puse în discuţie astăzi sunt nerezolvate de peste 15 ani, deşi de-a lungul timpului au existat mai multe promisiuni ca cele de astăzi către primari. Prin urmare, e de înţeles aparenta reticenţă pe care au afişat-o unii dintre participanţi.

„Sunt estimativ la a cincea întrunire de acest fel în 12 ani de primar. Nu vrem decât reguli clare de joc, nimic mai mult, iar dacă ne ajută Dumnezeu, poate ne descentralizăm în sfârşit până la capăt”, a spus Constantin Cojocari, primar democrat al municipiului Ediuneţ.

„Am lucrat cu mai mult de şapte prim-miniştri şi cu regret cam toţi au avut discursuri bune. M-am bucurat şi de data aceasta că am auzit unele puncte din strategia de descentralizare, amânată de mai multe ori, că vor fi luate şi executate de azi încolo”, a adăugat un alt edil democrat, Nicolae Tudoreanu, de la Feşteliţa.

Primarii nu au plecat totuşi cu mâna goală de la întâlnirea cu premierul. Două promisiuni urgente pe care le-au primit e stabilirea prin lege a unei date fixe pentru alegerile locale, ca politicienii să nu mai poată amâna aceste scrutine în funcţie de interesele politice, şi reîntoarcerea către secretarii consiliilor locale a competenţelor pentru autentificarea actelor notariale - o competenţă de care, potrivit partidelor aflate acum la guvernare, aleşii locali ar fi fost lipsiţi în mod incorect în favoarea notarilor privaţi.

La fel, primarii au primit asigurări că obiectivul esențial – cel al descentralizării financiare - îşi va găsi de această dată foarte rapid rezolvarea.