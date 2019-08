Igor Dodon: „O parte din dreapta aruncă pietrele în stânga, cei din stânga aruncă pietrele în dreapta” (VIDEO)

Europa Liberă: Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, în studioul Europei Libere de la Chișinău. Mulțumim că ați găsit timp să veniți să răspundeți la întrebări stringente în acest moment pentru cetățenii Republicii Moldova, care așteaptă niște răspunsuri clare, concrete și sigur că o să pornim de la aceste discuții încinse care au loc acum în sânul alianței PSRM-ACUM, felul cum au înțeles să fie numiți judecătorii la Curtea Constituțională și mai cu seamă cum a fost ales, ieri, președintele Înaltei Curți. Aveți o părere și o concluzie făcute la acest moment?

Igor Dodon: „Eu cred că mai bine de două luni în urmă ceea ce s-a produs în Republica Moldova, această nouă etapă, acest val al încrederii, acest consens important între două eșichiere politice diferite, în premieră pentru 28 de ani de independență, a creat așteptări foarte mari. A creat așteptări că noua conducere a țării, Guvernul, noua majoritate parlamentară va fi diferită în sensul bun al cuvântului de tot ceea ce s-a petrecut în ultimii ani – vor scoate instituțiile de stat din captivitate, vor asigura creșterea economică, vor deschide inclusiv ușile larg pentru investiții străine directe care anterior erau blocate sau trase prin anumite filiere apropiate partidului de guvernare. Trebuie să înțelegem un lucru – societatea nu poate să aștepte la infinit, de obicei Guvernului i se dau 90 de zile...”

Europa Liberă: Până la 100 de zile ca să poată veni cu o dare de seamă despre ce s-a reușit.

Igor Dodon: „Până la 100 de zile și noi trebuie să spunem sincer, pentru că ei acuși au să ajungă, acesta-i unul din elementele din votul acesta de încredere pe care l-a primit actuala guvernare, până la urmă acest vor de încredere nu este până la infinit. Este o anumită perioadă și ea începe să se epuizeze. Și acest bagaj de încredere și eu pot să spun sincer, sondajele arată 50, eu cred că peste 70 la sută are încredere, încă are acest Guvern. El trebuie valorificat și trebuie de venit cu rezultate concrete, și trebuie de venit cu altfel de oameni, altfel de reforme, altfel de calitate a oamenilor. Ceea ce s-a întâmplat la Curtea Constituțională, eu consider că este o greșeală; eu nu vreau să spun acum a cui este greșeala, dar per ansamblu, per total, decizia neinspirată la o anumită etapă de a promova oameni politici, cei care au candidat la funcții de deputat pe listele unor partide nu a fost soluția și nu a fost decizia cea mai corectă.”

Europa Liberă: Deci, trei din șase ar avea apartenență politică?

Igor Dodon: „Și eu lucrul acesta l-am spus și vinerea trecută, după ce am primit jurământul în plenul Parlamentului. Eu înțeleg că a fost o asumare politică din partea partidelor care fac parte din această majoritate parlamentară, pentru că nu s-au acceptat rezultatele concursului, care a fost la Parlament, dar odată ce ai anunțat concurs, îți place sau nu omul, dacă el a câștigat, mergi și-l aprobă, asumă-ți riscul, decizia politică, pentru că nu au fost oamenii cei mai răi. Nu vreau să dau aprecieri celor care au fost numiți politic, pentru că și acolo sunt profesioniști, dar aici eu cred că este problema. Și ceea ce s-a întâmplat mai departe, ieri, astăzi foarte multe discuții, eu cred că sunt generate anume de această situație.”

Europa Liberă: Și dacă presiunile sunt mari, ar trebui să vină un deznodământ?

Igor Dodon: „Eu nu vreau să fac presiune și nu pot să fac presiune, și nu am dreptul să fac presiune asupra judecătorilor Curții Constituționale.”

Europa Liberă: Presiunile din partea societății...

Igor Dodon: „Dar trebuie să spunem sincer: odată ce au fost votați și sunt judecători care au depus jurământul, mai puțin contează cine din ei este președinte, pentru că atribuțiile președintelui în Curtea Constituțională sunt unele foarte limitate, tehnice. Fiecare judecător la Curtea Constituțională are un vot, nu două. Și atunci când e paritate, niciodată votul președintelui nu este decisiv, dar odată ce s-a dat vot de încredere, politic vot, care, în opinia mea, v-am spus: eu consider că trebuia să fie numite persoane care nu au apartenență politică. Și acesta avea să fie un exemplu bun față de ceea ce s-a făcut anterior, când noi am criticat - și eu am criticat - Curtea Constituțională anterioară, unde erau mulți membri ai Partidului Democrat. Și dacă vrem să fim altfel, să arătăm și societății că noi suntem de altă calitate și cu altă abordare, atunci trebuia să numim oameni profesioniști.”

Europa Liberă: Ce scenarii pot apărea acum?

Igor Dodon: „Dacă s-a asumat votul politic și s-au delegat foști politicieni care au semnat cerere, să-și asume în continuare ceea ce se întâmplă la Curtea Constituțională și să meargă înainte.”

Europa Liberă: Înainte ce înseamnă?

Igor Dodon: „Pentru că nu poți să invoci că, uite, acela a fost membru de partid și nu poate fi președinte. De ce l-ați votat atunci? Cel mai corect pentru actuala majoritate parlamentară probabil această formulă ar fi. Alte soluții, nu știu, trebuie să discute, să se retragă toți – nu știu dacă ei vor dori să se retragă, ei au fost numiți recent...”

Europa Liberă: Cel puțin, să se retragă cei trei care împărtășesc simpatii politice.

Igor Dodon: „Dna Valentina, eu nu vreau să vin acum cu anumite declarații, care ar însemna că pun presiune pe judecătorii Curții Constituționale.”

Europa Liberă: Cine trebuie să decidă acum?

Igor Dodon: „Dar trebuie s-o spunem sincer: din start s-a pășit cu stângul.”

Europa Liberă: Cine trebuie să decidă ce să urmeze?

Igor Dodon: „Eu cred că, în primul rând, trebuie să decidă cei care i-au delegat politic, pentru că e vorba de trei partide, e vorba de PAS, de DA și de PSRM. Și, evident, trebuie să decidă inclusiv aceste trei persoane care au devenit membri ai Curții Constituționale fiind politic angajate față de anumite partide.”

Europa Liberă: Și dacă ele decid de bunăvoie că fac un pas înapoi și se retrag, atunci?...

Igor Dodon: „Aceasta este decizia lor, atunci trebuie să se înceapă procedurile pentru desemnarea altora. Eu nu m-am implicat nici la prima etapă, nici la a doua, nici la a treia. Eu mi-am expus, pot să vă spun sincer, opinia și în interiorul coaliției de guvernare și public în plenul Parlamentului că, odată ce s-a anunțat concurs, cei care au câștigat trebuie să fie numiți.”

Europa Liberă: Cel puțin, Dvs., spicherul și premierul aveți acum o viziune comună asupra ceea ce s-a întâmplat și ceea ce urmează?

Igor Dodon: „Viziuni comune probabil că sunt referitor la aceea că s-au făcut anumite greșeli la etapa de desemnare. Care este soluția, ieșirea din această situație? Eu cred că la momentul actual nu este o viziune comună; se discută, o să vedem cum mergem în continuare.”

Europa Liberă: Pentru că inițial Dvs. ați salutat inclusiv alegerea dlui Țurcan în funcția de președinte al Înaltei Curți, iar Maia Sandu a venit cu o reacție și a spus că s-au trecut limitele și că nu e bine, și că vor apărea probleme în continuare, ridică semne de întrebare temeinicia acestei coaliții.

Igor Dodon: „Ținând cont de Statutul Curții Constituționale, poziția noastră, poziția președintelui a fost una cât se poate de corectă și de echilibrată. Noi am luat act de ceea ce s-a întâmplat la Curtea Constituțională. Referitor la dl Țurcan, îl cunosc ca profesionist, dar să cerem acum și să punem presiuni din partea politicului, nu contează președinte, prim-ministru, ministru de Interne sau de Justiție, sau președintele Parlamentului că, uite, declarați public pentru cine ați votat sau dați-vă demisia, eu cred că asta este și mai grav încă. Atunci când un politician își permite public să dea indicații membrilor Curții Constituționale, lucrul acesta trezește și mai multe suspiciuni referitor la independența justiției în Republica Moldova și la Curtea Constituțională. De aceea vedem care va fi soluția. Eu înțeleg discuțiile care s-au început în societate, le-am văzut, sunt foarte multe din ambele tabere - și de o parte, și de alta, și din stânga, și din dreapta, dar odată ce politicienii și-au asumat politic riscul săptămâna trecută, pentru că a fost o decizie politică, nu tocmai cea mai inspirată, mai repet, atunci să-și asume în continuare sau să vadă care este posibilitatea legală de a exclude implicarea oamenilor care fac politică în activitatea Curții Constituționale.”

Europa Liberă: Știți că toate pietrele acum sunt aruncate în curtea prezidențială? Și se constată că Igor Dodon își adună toată puterea în mâinile sale și întrebarea e dacă e o deosebire de ceea ce a fost și ce este, dacă nu cumva se preia din experiența negativă de la fosta guvernare în actualele condiții?

Igor Dodon: „O parte din dreapta aruncă pietrele în stânga, cei din stânga aruncă pietrele în dreapta când spun că s-au dat toate pârghiile, ministerele în mâinile celor din Blocul ACUM. Fiecare și-a asumat anumite angajamente politice, inclusiv riscuri atunci când au creat această coaliție.”

Europa Liberă: Și cei din Blocul ACUM spun că Președinția este Igor Dodon, speakerul este Zinaida Greceanîi, au și ei pârghii de influență.

Igor Dodon: „Și au semnat acordul; apropo, acordul stă la mine pe masă în fiecare zi, acordul politic temporar se numește, vă aduc aminte...”

Europa Liberă: M-am uitat și eu astăzi peste el.

Igor Dodon: „Eu insistam pe patru ani, dar ei insistau pe două luni; vă aduc aminte, perioada martie, aprilie, mai, eu insistam pe patru ani.”

Europa Liberă: Ei au insistat pentru două luni că se aprobă deoligarhizarea, se fac primii pași...

Igor Dodon: „Și ea s-a aprobat. Dna Valentina, dacă v-ați uitat în acord...”

Europa Liberă: M-am uitat, da.

Igor Dodon: „În proporție de 80-90 la sută, practic, tot s-a aprobat. Acolo mai trebuie de schimbat ceva cu Procuratura, condițiile...”

Europa Liberă: Faptul că unii acreditează ideea prin ce se deosebește Igor Dodon de Vladimir Plahotniuc...

Igor Dodon: „...prin multe...”

Europa Liberă: Și că dl Dodon vrea să acapareze toată puterea. Are dreptul la viață această opinie?

Igor Dodon: „Eu cred că nimeni nu dorește în Republica Moldova să acapareze toată puterea și lucrul acesta este imposibil. Unica șansă pentru toți este echilibrul; echilibrul în coaliția de guvernare, care este acum între diferite forțe politice cu diferite viziuni, echilibrul extern, inclusiv în politica externă. Aceasta este unica șansă pentru Republica Moldova, nu poate să fie doar în stânga sau doar în dreapta, pentru că atunci apar anumite conflicte și riscuri, inclusiv geopolitice. De aceea, eu în calitate de om de stat, în primul rând, conștientizez foarte bine că noi avem nevoie de echilibru, dificil, cu discuții foarte mari în interiorul coaliției de guvernare. Eu vreau să vă spun că pe parcursul ultimelor 10 zile, cu excepția zilei de duminică, noi câte cel puțin o oră stăm în discuții cu dna Maia Sandu, Andrei Năstase și dna Zinaida Greceanîi. Am stat și câte două ore, și câte trei ore în discuții.”

Europa Liberă: Care sunt rezultatele acestor discuții?

Igor Dodon: „Rezultatele trebuie să fie următorul acord, trebuie să fie reformele care trebuie să fie implementate și pe marginea cărora vreau să vă spun că avem un consens destul de clar.”

Europa Liberă: Deci, Dvs. infirmați că ați concentra puterea în mâinile Dvs.?

Igor Dodon: „Dar nu există așa ceva și-i imposibil.”

Europa Liberă: Și nu vă doriți acest lucru?

Igor Dodon: „Pentru ce? Care ar fi scopul acumulării întregii puteri în Republica Moldova?”

Europa Liberă: Să vă pregătiți de campania prezidențială...

Igor Dodon: „Din contra, eu cred că actuala formulă este mai bună pentru pregătirea campaniei prezidențiale, în caz dacă voi lua decizia să particip. Aceasta se va vedea în anul următor, dar acapararea întregii puteri pe lângă responsabilități implică și riscuri majore, de aceea, încă o dată: echilibru, consens politic, discuții dure și rezultate pentru oameni.”

* Continuarea interviului va fi publicată în curând.