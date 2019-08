Igor Dodon: „Trebuie să creăm o celulă anticriză, să vedem care sunt alternativele pentru a nu rămâne la 1 ianuarie 2020 fără gaze” (VIDEO)

Europa Liberă: Să trecem la problemele economice, pentru că s-au acumulat foarte multe. Ce se întâmplă cu Aeroportul Internațional Chișinău? Ați știut că s-ar putea să se facă această tranzacție atât de ușor și repede?

Igor Dodon: „De acest subiect se ocupă Guvernul.”

Europa Liberă: Dar nu cred că nu vă interesează și pe Dvs.

Igor Dodon: „Evident că ne interesează și el va fi inclus la următoarea ședință a Consiliului Suprem de Securitate pentru a face lumină.”

Europa Liberă: Asta a propus ministrul Economiei.

Igor Dodon: „Noi am abordat tangențial acest subiect la ședință. Ei au spus că au nevoie să se documenteze, avem și comisie parlamentară specială de investigație în ceea ce ține de concesiunea aeroportului. Dar haideți să clarificăm lucrurile referitor la aeroport, ceea ce s-a întâmplat acum: 1. Nu este vorba de vânzarea aeroportului, aeroportul este proprietatea exclusivă a statului Republica Moldova.”

Europa Liberă: Dar el a fost concesionat pe o perioadă de 49 de ani.

Sunt bănuieli rezonabile că banii pentru unele lucrări de reparație sunt din furtul miliardului...

​Igor Dodon: „Cetățenii să înțeleagă – aeroportul e al statului, a fost dat în concesiune; ca să înțeleagă lumea – în chirie, în arendă, cu obligațiunea de a face investiții pentru o anumită perioadă, 40 și ceva de ani. Este o practică internațională în ceea ce ține de astfel de contracte. La expirarea acestei perioade sau dacă sunt încălcări pe parcursul gestionării, contractul trebuie să fie revizuit și aeroportul întors statului. Poziția noastră și în momentul când a fost semnat acest acord de concesiune, și a actualului Guvern, din ceea ce am auzit, că la momentul concesionării a fost încălcată legislația și procedurile. Mai mult ca atât, sunt bănuieli rezonabile că banii pentru unele lucrări de reparație sunt din furtul miliardului, de la Banca de Economii. Toate aceste lucruri trebuie puse pe masă și aceasta este o condiție suficientă pentru a anula acordul de concesiune. Acum în ceea ce ține de vânzarea companiei care gestionează aeroportul, cu care este semnat acordul și cu care se discută în ultimele zile, asta nu schimbă absolut nimic, ei pot s-o vândă și la alții, dar asta nu schimbă absolut nimic, pentru că dacă sunt încălcări – dar ele sunt –, atunci statul trebuie să facă tot posibilul pentru a întoarce aeroportul statului în gestionare mai repede, nu la expirarea termenului de 49 de ani. Asta este prima parte.

Noi trebuie să avem încă două-trei aeroporturi internaționale...

A doua parte, dacă vorbim în genere de aeroport, eu consider că trebuie de liberalizat, dacă vorbim de scoaterea monopolurilor, pentru că anterior erau investitori care doreau să deschidă aeroporturi internaționale, inclusiv la Mărculești, la Cahul, la Ceadâr-Lunga acum văd că este o idee, la Bălți, noi trebuie să le permitem investitorilor. Care dorește, să facă investiții, pentru că în caz dacă vor face investiții și vor deschide, de exemplu, Aeroportului Mărculești i-ar da statut internațional, civil, atunci cei care vor zbura pe acolo, noi, cetățenii, eu sunt sigur că serviciile vor fi mai ieftine, noi nu vom plăti acei nouă sau câți dolari...”

Europa Liberă: Nouă euro.

Igor Dodon: „Nouă euro, care se preiau de pe fiecare pasager.”

Europa Liberă: Și în total se adună o sumă frumușică.

Igor Dodon: „Foarte mare. Cel puțin, aceste cheltuieli nu vor fi, nu vor fi unele servicii impuse de monopol, care este acum monopolul la Aeroportul Chișinău. Da, Aeroportul Chișinău va rămâne ca aeroport în capitală, dar noi trebuie să avem încă două-trei aeroporturi internaționale. Și aici, la acest capitol, Ministerul Economiei eu cred că trebuie să facă tot posibilul.”

Europa Liberă: Dar un om care e certat cu legea poate să facă aceste tranzacții?

Igor Dodon: „Care tranzacții?”

Europa Liberă: Mă refer la Ilan Șor, care a găsit un alt investitor căruia să-i transmită în gestionare.

Igor Dodon: „Eu nu cunosc detaliile acestei tranzacții, pentru că se ocupă Guvernul de acest capitol, dar dacă nu au fost puse interdicții referitoare la compania care deține acest contract, atunci evident că ei au făcut astfel de tranzacții. Pentru a pune interdicții, trebuie să începi o anumită procedură legală, judecată ș.a.m.d., dar încă o dată vă spun: juriștii pot să se expună, Guvernul se va expune. Dacă cineva crede că prin această tranzacție vor minimiza riscul de anulare a acestui acord și de întoarcere a acestui aeroport în gestiunea statului, eu cred că ei greșesc amarnic.”

Europa Liberă: În sectorul energetic, ce se întâmplă? Am aflat că astăzi, poate că Dvs. știți de mai de mult că un om foarte bogat din Cehia a reușit să ajungă stăpânul la Gas Fenosa.

Igor Dodon: „Este vorba de o tranzacție, care a fost încheiată până a veni noi la guvernare, până a se schimba guvernarea, despre care noi nu am fost informați, nici Consiliul Suprem de Securitate...”

Europa Liberă: N-ați știut?

Igor Dodon: „Nu! Noi n-am fost informați despre această tranzacție, așa cum nu se informa Președinția anterior. Imediat ce noi am intrat în arcul de guvernare împreună cu partidele de dreapta, la prima ședință a Consiliului Suprem de Securitate, eu am insistat să se aducă toate detaliile pe această tranzacție, să vedem cine-s, pentru că erau bănuieli că ar fi tot de-ai noștri cei care au procurat această Union Fenosa. La acea etapă a fost, prin decizia Consiliului Suprem de Securitate, recomandat instituțiilor de stat să blocheze această tranzacție, pentru ca să ne clarificăm de unde-s banii, sunt bani curați sau nu, cine este investitorul, ce are el de gând să facă mai departe cu această investiție și la penultima ședință a Consiliului Suprem de Securitate au fost prezentate patru rapoarte – de SIS, de Banca Națională, de Ministerul Economiei și de Procuratura Generală. Au mai apărut unele întrebări față de investitor și s-a pus sarcina Ministerului Economiei să discute cu investitorul pentru a lua decizia finală, ca să nu ne pomenim într-o zi că ei vând mai departe cuiva, ca fără acceptul statului mai mult vânzări să nu fie acestui activ, pentru a debloca tranzacția. Iată ceea ce cunoaștem noi.”

Când s-au micșorat tarifele anul trecut înainte de alegeri, e clar cu ce scop...

​Europa Liberă: Ați reacționat recent la decizia ANRE de a majora tariful la energia electrică. Credeți că implicarea Dvs. ar putea să stopeze această decizie?

Igor Dodon: „Eu înțeleg când se vorbește foarte mult de independența ANRE-ului, dar atunci când se luau decizii referitor la tarife în ultimul an – un an și jumătate era tot numai independență nu era. Atunci când s-au micșorat tarifele anul trecut înainte de alegeri, e clar cu ce scop – cu scop electoral – ANRE-ul nu putea să ia astfel de decizii, din informațiile pe care le deținem noi, nu erau argumentate; atunci când în lunile martie-aprilie curent s-a solicitat majorarea tarifelor și ANRE n-a luat nicio decizie, pentru că PD a spus: „Nu luați, Doamne ferește, că vor fi anticipate și o să fim penalizați”. Și acum când ANRE ia o astfel de decizie, când noi cunoaștem că sunt unele rezerve – nu vrem să ne implicăm, este regulator independent, dar am discutat și la ședința Consiliului Suprem de Securitate, cu aceeași Union Fenosa, haideți să vedem activitatea anterioară, poate acolo sunt rezerve și ei iau urgent astfel de decizii de rând și cu alte decizii politice din ultimul timp, nu ale ANRE-ului, ale altor instituții, nouă ni se creează impresia că a fost o acțiune concertată de fosta guvernare. Și astfel de suspiciuni rezonabile sunt, dat fiind faptul că noi știm cum au fost numiți membrii ANRE-ului pe ultima sută de metri înainte de alegeri.”

Europa Liberă: Ați promis că mergeți la Moscova și o să discutați inclusiv cu conducerea Gazprom-ului, urmează Republica Moldova să aibă un nou acord cu Gazprom-ul de import al gazelor.

Am solicitat să fie acordată Republicii Moldova o reducere la prețul la gaz pentru ultimele patru luni ale anului curent...

​Igor Dodon: „Sunt două componente aici care trebuie să fie discutate – una: ce facem cu prețul la gaz acum? Și a doua: ce facem cu prețul și cu condițiile de livrare a gazului după 1 ianuarie 2020? Haideți să le luăm pe rând. Cu prețul gazului acum – noi am solicitat, am transmis o scrisoare oficială dlui Putin la sfârșitul lunii iulie, oficială scrisoarea, prin care am solicitat să fire acordată Republicii Moldova o reducere la prețul la gaz pentru ultimele patru luni ale anului curent, pentru ca noi să ne clarificăm cu ceea ce ne-a rămas de la guvernarea precedentă, să ne clarificăm cu schemele de la Moldova-Gaz ș.a.m.d. Am primit recent informația recent că în prima săptămână a lunii septembrie cel mai probabil voi avea o vizită de lucru și o întrevedere de lucru cu dl Putin la acest subiect, pentru că până la urmă decizia este una politică, nu este economică, argumente economice nu sunt, trebuie să fie o decizie politică dacă sunt gata să ne ajute. Că dacă o să obținem această reducere, atunci noi am putea să nu majorăm tarifele la gaz pe intern, care este un lucru important, mai ales în contextul începutului noului sezon de încălzire. Al doilea element important este ce facem după 1 ianuarie 2020, pentru că nu avem claritate și aici ține nu doar de relațiile bilaterale Moldova-Rusia, dar mai mult de riscurile care apar în legătură cu tranzitul prin Ucraina. Adică dacă nu va fi un acord între Rusia și Ucraina, atunci probabilitatea este foarte mare că nu vor fi livrări de gaze pentru Republica Moldova. Și aici împreună cu Guvernul, am discutat împreună cu dna prim-ministru chiar recent la acest capitol, noi trebuie în septembrie, după ce eu voi avea discuțiile cu Federația Rusă și voi înțelege care sunt șansele ca să avem tranzitul prin Ucraina, să vedem cum procedăm. Trebuie să creăm o celulă anticriză, să vedem care sunt alternativele pentru a nu rămâne la 1 ianuarie 2020 fără gaze și să înghețe toată țara.”

Europa Liberă: Dar până a intra în studio, am citit o informație că ucrainenii construiesc ceva la hotarul ucraineano-moldav pentru a se asigura că vor putea importa gaze din România prin Republica Moldova.

Igor Dodon: „Dar nu pot să importe din România prin Republica Moldova, pentru că noi încă nu avem gazoductul respectiv. Poate este un proiect de viitor, după ce va fi dat în exploatare tronsonul Iași-Chișinău, dar acolo mai sunt necesare și investiții, și timp pentru acest proiect.”

Europa Liberă: De viitor, probabil.

Igor Dodon: „Probabil în perspectiva următorilor ani se face o astfel de investiție, dar asta nu ne salvează de la 1 ianuarie. De la 1 ianuarie, în caz dacă nu va fi tranzit, situația va fi dramatică pentru Transnistria, pentru că ei nu vor mai primi gaz și noi din dreapta Nistrului, chiar dacă o să găsim o soluție, nu putem să le dăm lor fără bani, cum le-au dat rușii până acum, dar să plătim noi pentru ei, noi nu vom plăti, de aceea situația va fi dramatică, catastrofală pentru Transnistria și va fi una dificilă pentru noi. De ce spun dificilă și nu dramatică? Noi am mai trecut prin perioade de acest tip în 2009. Eu eram prim-vicepremier cu dna Greceanîi și atunci am găsit soluția împreună cu ucrainenii, care tot au avut un război al gazelor cu Federația Rusă și pe la nord noi am asigurat jumătate de țară cu gaze naturale.”

Europa Liberă: Da, dar situația e diferită acum față de 2009.

Igor Dodon: „Ea este una absolut diferită. De aceea, împreună cu Ministerul Economiei, Guvernul trebuie să creeze această celulă, noi putem să acordăm suportul cu ce este necesar Moldova-Gaz și să găsim soluția ca să avem căldură după 1 ianuarie.”

Europa Liberă: Dar ce ar putea să se întâmple în regiunea de est a țării?

Această energie electrică este produsă în baza gazelor din Federația Rusă pe care ei iarăși nu le achită...

​Igor Dodon: „Imaginați-vă că ei nu vor avea gaz. La ei bugetul în mare parte este subvenționat sau o parte a bugetului din contul faptului că nu plătesc gazul la ruși. În buget vin resurse importante de la vânzarea energiei electrice către consumatorii din dreapta Nistrului.”

Europa Liberă: Absolut.

Igor Dodon: „Iar această energie electrică este produsă în baza gazelor din Federația Rusă pe care ei iarăși nu le achită, adică banii aceștia tot se duc în bugetul lor. Toate întreprinderile, inclusiv acolo este un potențial industrial destul de impunător, toate întreprinderile, într-o măsură mai mare sau mai mică, sunt axate pe consumul de gaze; cetățenii din stânga Nistrului, pentru că noi dacă vom găsi, dar eu cred că vom găsi soluții pentru dreapta Nistrului, ce facem cu stânga? De aceea întrebări sunt foarte, foarte multe.”

Europa Liberă: Ar putea să apară mai multă voință politică din partea Tiraspolului, să accepte că reunificarea celor două maluri ale Nistrului este unica soluție?

Igor Dodon: „Totul e posibil.”

Europa Liberă: Dar știți mai multe și nu vreți să ne spuneți?

Igor Dodon: „Maximum ce putem face în interesul Republicii Moldova, noi vom face.”

Europa Liberă: Ați avut o întrevedere cu ambasadorul american...

Igor Dodon: „Cu o oră în urmă...”

Europa Liberă: Ați pus la punct cred că și detaliile referitor la prezența Dvs. la Adunarea Generală ONU. Cu ce mesaj veți merge?

Mesajul meu la ONU va fi foarte clar...

​Igor Dodon: „Noi am discutat despre relațiile bilaterale, inclusiv în timpul apropiat așteptăm vizita la Chișinău a unui reprezentant destul de înalt al Statelor Unite ale Americii – nu voi da nume acum –, cât și vizita mea, la 22-23 septembrie, la New York, la Adunarea Generală a Națiunilor Unite. Mesajul meu va fi foarte clar: ce se întâmplă în Republica Moldova, care sunt obiectivele noastre, păstrarea relațiilor, acordurilor semnate cu Occidentul, inclusiv cu Uniunea Europeană, restabilirea relațiilor cu Federația Rusă; eu cred că un mesaj care se încadrează perfect în ceea ce se întâmplă la Chișinău.”

Europa Liberă: Se pare că de vreo 15 ani un președinte din Republica Moldova nu a mai rostit un discurs de la înalta tribună ONU.

Igor Dodon: „Din 2005.”

Europa Liberă: Dar de fiecare dată în acești ani s-a insistat pe retragerea armatei ruse din stânga Nistrului. Va rămâne în actualitate această solicitare?

Igor Dodon: „Dvs. știți poziția noastră. Noi considerăm că Republica Moldova este un stat neutru, pe al cărei teritoriu nu trebuie să fie trupe străine, nu contează ale cui – ale rușilor sau ale americanilor, sau ale altor state. Și noi ne dorim chiar retragerea acestor trupe, înțelegem că soluția ar putea fi împreună cu soluționarea politică a acestei probleme. Apropo, acest subiect a fost discutat și la întrevederea dlui ministru al Apărării al Republicii Moldova, dl Voicu, la Moscova cu dl Șoigu. O anumită deschidere este și din partea Federației Ruse și, dacă sincer, eu sunt destul de optimist pe viitor în ceea ce ține de o anumită mișcare, o anumită avansare în acest subiect.”

Europa Liberă: Poate fi reluat procesul de retragere a armatei ruse?

Igor Dodon: „Totul este posibil, totul depinde de mai multe elemente ale discuțiilor noastre pe intern și pe extern.”

Europa Liberă: Dar apropo despre un mesaj pe care l-am reținut tot de la ambasadorul american. Având o întrevedere cu șeful diplomației moldave, a spus de ce a fost întrerupt Programul „Provocările Mileniului”, un program care a avut...”

Republica Moldova este un stat neutru, pe al cărei teritoriu nu trebuie să fie trupe străine, nu contează ale cui...

​Igor Dodon: „El a fost finalizat, prima etapă, cu succes.”

Europa Liberă: Da, dar urma să continue, dar pentru că e mare corupție în Republica Moldova, că a fost și că mai este, a fost sistată prelungirea lui. S-au făcut lucruri mari, lucruri importante pentru cetățenii Republicii Moldova cu finanțarea care venea prin intermediul acestui program.

Igor Dodon: „Care a fost negociat totalmente de Guvernul dnei Greceanîi, a fost pus la punct de dna Greceanîi, care personal s-a implicat în implementarea acestui proiect.”

Europa Liberă: Da, și dna Badrajan a administrat...

Igor Dodon: „Da, și dna Badrajan, care mi se pare că și acum este în acest proiect. Eu cred că este un lucru foarte bun, noi trebuie să continuăm și mesajul care a fost și din partea dnei Greceanîi, și din partea mea personal către conducerea USAID, care a fost recent la Chișinău, a fost că haideți să începem a doua etapă a programului. Și avem și unele obiective în acest sens și în domeniul sănătății, și în domeniul drumurilor, de asemenea.”

Europa Liberă: Ministrul Apărării a făcut o declarație că s-ar fi vândut mult patrimoniu din cadrul Armatei Naționale. Ați discutat subiectul acesta și în cadrul unei ședințe la Consiliul Suprem de Securitate. Ce s-a întâmplat acolo?

Igor Dodon: „Am solicitat să se facă o inventariere detaliată, este vorba de perioada anilor 2014, dacă nu greșesc, 2015, 2016, dar și ultimii doi ani...”

Europa Liberă: Ați văzut că au reacționat foștii miniștri, și Marinuță, și Șalaru?

Igor Dodon: „Eu am văzut, dar sunt documentele și sunt în vizorul Consiliului Suprem de Securitate, noi le examinăm și le trimitem conform competențelor de anchetă. Sunt încălcări, sunt încălcări și ele au fost fixate inclusiv la ședința Consiliului Suprem de Securitate. Sub conducerea dlui Timofti în anii 2015-2016 în ceea ce ține de vânzarea neautorizată a armamentului prin intermediul unei întreprinderi de stat, pentru că ministerul nu avea dreptul să vândă, ei le-au introdus în capitalul social sau le-au transmis la balanță la Întreprinderea de Stat Mărculești și de acolo mai simplu, cu încălcarea legislației, au început să le vândă, inclusiv obuze, inclusiv instalații de rachete ș.a.m.d. Și atunci a fost o decizie a Consiliului Suprem de Securitate care a interzis, a fixat că sunt încălcări, s-au pornit niște dosare penale, dar mai târziu, din considerente politice, au fost stopate. Noi vrem să ne clarificăm ca să nu mai aibă loc astfel de încălcări pe viitor.”

Ei întâi puneau la pușcărie și pe urmă căutau pentru ce...

​Europa Liberă: Până la urmă, știți unde se află astăzi dl Plahotniuc și dl Șor?

Igor Dodon: „Personal nu cunosc, dar ne-am dori foarte mult toți să cunoaștem mai repede și ar fi bine ca - nu vreau să mă implic în tot ceea ce ține de anchetă și activitatea Procuraturii - să ne mișcăm mai repede și la acest capitol.”

Europa Liberă: Mai există șanse ca să fie ridicată imunitatea unor deputați în Parlament?

Igor Dodon: „Nu noi decidem, dar sunt șanse foarte multe.”

Europa Liberă: Opoziția zice că actuala putere îi terorizează, îi șantajează, pune presiuni și în general relația putere-opoziție astăzi este una total distructivă.

Igor Dodon: „Dar anterior cum a fost? A fost foarte amicală? Să vă aduc aminte cum din 17% au creat 60 de deputați, din 2014 până în 2016, dacă vorbim de relațiile din opoziția guvernamentală. Categoric nu este vorba de vendetă, dar dacă se proceda la fel ca ei, la mulți deputați avea să le fie scoasă imunitatea, pentru că ei întâi puneau la pușcărie și pe urmă căutau pentru ce. Diferența este că acum întâi se probează totul conform procedurii, nu se încalcă procedurile, asta este important. Eu înțeleg că oamenii doresc mai repede, dar noi doar am spus că vom încerca și vom face tot posibilul să avem altă abordare, legală. Dar anterior ce, nu știm cum era? Se referea și la businessmeni, inclusiv la oameni politici, întâi erau arestați și pe urmă se găsea pentru ce. „Дайте человека, дело мы пришьём” (Omul să fie, că ancheta o fabricăm), cum era în timpul sovietic.”

Europa Liberă: Unii lideri din opoziția extraparlamentară au zis că merg la Procuratură să intenteze un dosar, după discuțiile pe care le-ați avut cu Vladimir Plahotniuc!

Igor Dodon: „Au mai fost și alții care au depus. Este dreptul orișicărui om și orișicărui lider de a veni cu tot felul de sesizări. Nu au decât. Sunt organele competente ale statului, să se clarifice în toate detaliile.”

Europa Liberă: Aveți încredere că pe viitor organele de drept își vor face meseria așa cum se cere?

Igor Dodon: „Anume pentru aceasta facem reforma justiției, pentru ca să nu mai fie cazuri când politicul se implică în activitatea organelor de anchetă, organelor procuraturii, noi nu vrem să apară sisteme cum au fost anterior, nouă ne trebuie verticalele politice care au fost – instituțiile de stat să funcționeze, lucrul acesta contează.”

Europa Liberă: Ați lăsat să se înțeleagă că ați putea să mai luptați pentru un mandat de președinte?

Igor Dodon: „Când vom lua decizia, vom spune public despre acest lucru, dar acum sunt alte obiective. Trebuie să asigurăm continuitatea acestei guvernări, trebuie să susținem Guvernul, trebuie să gestionăm și să minimizăm acele șase grupe de riscuri despre care am vorbit și care sunt foarte importante.”

Trebuie să asigurăm continuitatea acestei guvernări...

​Europa Liberă: Și anticipatele ziceți că ar putea să fie evitate?

Igor Dodon: „Eu am spus că îmi doresc acest Guvern să activeze patru ani de zile, dacă nu vor putea – mai bine anticipate, decât încercarea de a face jocuri cu democrații sau cu Partidul „Șor”. Asta este poziția mea sinceră.”

Europa Liberă: Suntem în ajunul celei de a 28-a aniversări de la proclamarea independenței Republicii Moldova și pentru că nu ne mai întâlnim cu Dvs. până atunci, să transmiteți un mesaj cetățenilor, așa cum ați spus la începutul acestei discuții, așteptările sunt mari, speranțele sunt mari, să nu vină dezamăgirea, marea dezamăgire.

Igor Dodon: „În mare parte, actuala guvernare va face față tuturor provocărilor, trebuie să facem față, pentru că în premieră în 28 de ani avem o astfel de șansă unică, când putem să consolidăm societatea. Eu vreau să felicit poporul Republicii Moldova cu faptul că noi am dat dovadă de înțelepciune politică pentru a ajunge la acest consens național. Foarte greu am ajuns la el și va fi foarte mare greșeală dacă din cauza unui președinte de Curte Constituțională sau a unei numiri am da peste cap toate aceste speranțe. Oamenii așteaptă de la noi rezultate concrete, oamenii așteaptă salarii, oamenii așteaptă pensii, oamenii așteaptă drumuri mai bune, oamenii așteaptă locuri de muncă, oamenii așteaptă să vină investitorii, oamenii așteaptă tarifele să nu crească. Haideți să ne axăm - mesaj către parteneri - anume pe aceste elemente, cu numirile și cu toate concursurile de dragul concursului, trebuie să fim foarte-foarte atenți, iar cetățenilor le transmit că eu cred că totul va fi bine. Succese, felicitări și Republica Moldova sunt ferm convins că are un viitor mai bun!”

Europa Liberă: La mulți ani, Republica Moldova! Acum vă mai preocupă întrebarea ce limbă se vorbește?

Igor Dodon: „Încercați să puneți unele subiecte care nu ar contribui la consolidarea societății și acestei coaliții de guvernare. Poziția mea Dvs. o știți – tot timpul, eu respect Constituția Republicii Moldova.”

Europa Liberă: La mulți ani, Republica Moldova!

Igor Dodon: „La mulți ani, Republica Moldova!”