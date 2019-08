Rosstat: peste 18 milioane de ruși trăiesc sub limita sărăciei

În Rusia a crescut numărul persoanelor care au venituri mai mici decât minimul de existență. Potrivit ultimelor statistici oficiale, publicate de Rosstat, în al doilea trimestru al acestui an, 18,6 de milioane de cetățeni ruși se aflau sub pragul sărăciei, sau 12,7% din populație. În aceeași perioadă a anului trecut, 12,5% din populația Rusiei avea venituri mai mici decât coșul minim de consum. Rosstat explică discrepanța prin ritmul mai alert de creștere a valorii coșului minim de consum, comparativ cu nivelul inflației. Mimiul necesar pentru un trai decent a crescut cu 7,1%, față de nivelul anului trecut, și a constituit 11 mii 185 de ruble, în timp ce inflația este de 5%. Dacă cei doi indicatori ar fi fost identici, rata sărăciei în Rusia ar fi fost de 12,1%, sub nivelul anului 2018. La începutul lunii august, Rosstat a anunțat că 26% dintre copii trăiesc în familii cu un nivel mai mic decât minimul de existență. Potrivit indicațiilor președintelui Vladimir Putin din luna mai, către anul 2024 nivelul sărăciei în Rusia ar trebui să scadă de două ori - un obiectiv contrazis de prognozele ministerului rus al economiei, potrivit cărora nivelul veniturilor cetățenilor ruși în 2019 va continua să scadă.