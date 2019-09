Dinu Plîngău: „Prioritățile sunt aceleași. În primul rând, justiția” (VIDEO)

Viitorul acord dintre Blocul ACUM și Partidul Socialiștilor trebuie să aibă la bază reforma justiției. Documentul ar putea fi semnat dacă formațiunile vor ajunge la un consens în ceea ce privește reforma procuraturii și a sistemului judecătoresc. Dar deocamdată sunt abordări diferite din partea Blocului ACUM și a PSRM, a declarat Europei Libere deputatul Blocului ACUM Dinu Plîngău, care a vorbit și despre prioritățile Parlamentului la începutul sesiunii de toamnă- iarnă.

Europa Liberă: Ați stabilit prioritățile pentru acest început de sesiune toamnă-iarnă? Ce agendă veți avea pentru următoarele luni?

Dinu Plângău: „Ieri am avut prima ședință a Parlamentului. Evident că prioritățile macro sunt aceleași. În primul rând, justiția, în al doilea rând, ameliorarea într-o oarecare măsură a situației economice din țară.”

Europa Liberă: Cum ați putea să scoateți la capăt chinuita reformă a justiției, din moment ce ați vorbit atât de mult că ar trebui această reformă să fie cu șanse, inclusiv alegerea unui procuror general? Pare-se că la început de noiembrie s-ar putea să fie cunoscut numele celui care va ajunge în fruntea Procuraturii Generale, dar până la asta trebuia un consens care să se regăsească în așa-zisul „acord” dintre cele două entități politice – PSRM și ACUM – și bateți pasul pe loc.



Dinu Plângău: „Aici este cea mai mare problemă la care încă nu s-a ajuns la un compromis între acele două componente ale așa-numitului „acord politic” dintre PSRM și ACUM. Procuratura, probabil ambele formațiuni politice – fie că vorbim despre Blocul ACUM, fie că vorbim despre Partidul Socialiștilor – gândesc puțin diferit referitor la aceasta. Insistăm foarte mult să fie adoptată Legea procuraturii, nu s-a ajuns la un consens pe anumite măsuri, dar problema e că timpul nu joacă în favoarea noastră. Consiliul Superior al Procurorilor deja a declanșat un concurs și nu știm ce va ieși de acolo, dar au fost enunțate mai multe modalități pe termen scut de a rezolva și a opri acest concurs, pentru că, mă rog, încrederea în Consiliul Superior al Procurorilor la momentul de față probabil este zero nu doar din partea guvernanților, dar și din partea cetățenilor, fiindcă chiar ceea ce s-a întâmplat până acum la procuratură și în continuare toate sabotajele cu referire la pornirea unor dosare penale de rezonanță ne îngrijorează într-o oarecare măsură și ne impune să grăbim lucrurile. Problema e că disputele acestea dintre socialiști și ACUM nu au dus la găsirea unui numitor comun, cum trebuie să fie modificată Legea cu privire la procuratură astfel încât să...”

Europa Liberă: Dar nu ați găsit un numitor comun și referitor la dacă procurorul trebuie să fie din sistem, din Republica Moldova sau din afară?

Dinu Plângău: „Inclusiv pe subiectul acesta, inclusiv Platforma DA foarte mult, Andrei Năstase ca lider al formațiunii noastre, insistă ca procurorul să fie din exterior, inclusiv ceilalți deputați din Blocul ACUM insistă ca în condițiile în care ne reușește să aducem un procuror cu o mare credibilitate și care a făcut treabă în exterior să vină aici cu experiența lui și neavând anumite relații cu sistemul corupt de acum din Republica Moldova, evident, noi considerăm că asta ar fi un avantaj enorm. Socialiștii sunt de altă părere, inclusiv pe subiectul acesta nu s-a găsit limbaj comun, dar și pe alte aspecte, inclusiv cu privire la componența Consiliului Superior al Procurorilor. Noi insistăm ca acest Consiliu să fie lărgit, inclusiv cu exponenți din societatea civilă, sunt foarte mulți...”

Europa Liberă: Așa cum a anunțat și ministra justiției.

Dinu Plângău: „Exact, da!”

Europa Liberă: Și colegii Dvs. socialiști nu ar accepta?



Dinu Plângău: „Încă nu s-a ajuns la un consens total. Adică există unele cedări din partea socialiștilor pe reforma procuraturii, pe reforma justiției, dar parcă spun că da, sunt de acord, dar noi vrem acum să mergem, să vedem faptele, adică să mergem în Parlament să votăm legi, deja să mergem spre implementarea unor procese, unor legi ca să schimbăm cât mai rapid situația, pentru că este precară în continuare, nu este defel bună.”

Europa Liberă: Când ziceți că situația rămâne a fi precară în domeniul justiției, vă referiți la dosarele care își așteaptă investigarea și anunțarea verdictului, pentru că deseori se deschid dosarele și nu se mai ajunge la o finalitate, nimeni nu mai este tras la răspundere și de aici se pierde încrederea cetățeanului în ceea ce înseamnă justiție?

Dinu Plângău: „Foarte multe probleme din Republica Moldova țin anume de justiție, inclusiv anumite așa cum ar fi, spre exemplu, nereușita actualului Guvern. Guvernul, miniștrii sau parlamentarii nu sunt anchetatori, procurori sau judecători care să dea un verdict pe anumite fapte care s-au făcut în trecut. Și noi vorbim aici despre furturi, despre delapidări, despre întoarcerea banilor furați înapoi la cetățeni, înapoi în haznaua statului. Și atunci, iarăși revine impedimentul justiției – fie oamenii s-au înfruptat din anumite cheme sau au primit o remunerație oarecare și nu vor să purceadă la investigarea acestor cazuri, fie sunt incompetenți. Și una, și a doua este rău și trebuie rezolvate problemele. Este adevărat că în ultima perioadă s-au pornit anumite dosare în procuratură, am văzut și niște procurori tineri care au venit pe un rang ierarhic mai superior, care parcă vor să se afirme în cadrul sistemului și parcă au curaj, dar o să vedem cu ce se vor finaliza toate dosarele.”

Europa Liberă: Dar și în Parlament pe ultima sută de metri activează aceste comisii care în paralel se interesează despre cum a dispărut miliardul, despre cum a fost concesionat Aeroportul Internațional. Această informație tot va sta la baza eventualelor dosare?

Dinu Plângău: „Absolut. Și evident pe masa unor deputați vin foarte multe informații, mai ales în ultima perioadă în contextul în care mulți oameni sau potențiali martori în anumite dosare nu aveau încredere sau în continuare nu au încredere în sistemul justiției din Republica Moldova merg la un om care ar putea cumva influența anumite lucruri sau împinge înainte anchetarea unor fapte și merg uneori și livrează aceste informații unor deputați...”

Europa Liberă: Dar Dvs. ca legiuitor credeți că chiar vor avea finalitate aceste dosare?

Dinu Plângău: „Vor avea finalitate în cazul în care se va insista foarte mult de pe ambele paliere. Eu am toată încrederea în cei, cel puțin dacă ne referim la aspectul economic în care a fost devalizat statul, avem două comisii de anchetă cu privire la furtul miliardului, cu privire la privatizările ilegale. Una este condusă de dl Slusari și alta de dl Munteanu, ei sunt foarte bine intenționați, au pregătire foarte bună, evident informația este direcționată organelor competente de drept, care urmează să pornească nemijlocit urmărirea penală...”

Europa Liberă: Și știți reacția cetățenilor? S-au săturat să se facă justiție la televizor, ei vor să ajungă aceste dosare pe masa procurorilor, pe masa judecătorilor și să se anunțe verdictul.

Dinu Plângău: „Sigur că da. Dar uneori este foarte benefic, inclusiv pentru oamenii care lucrează în instituțiile de drept și inclusiv pentru guvernanți ca să existe o presiune publică, pentru că altfel lucrurile se mai amână de pe azi pe mâine și atunci, în condițiile în care procesele merg mai lent, probabil asta și este una din strategiile comisiilor de anchetă ca unele informații să le livreze public ca să se facă presiune pe cei care trebuie să le ancheteze și să-i pedepsească pe cei vinovați. Și atunci nu au cale de întoarcere, probele sunt prezentate inclusiv public, probabil unele nu sunt prezentate, cele care țin de anumite date care ar putea prejudicia ancheta, dar în linii generale am văzut că s-au pornit dosare penale, inclusiv unele informații, probe care au fost livrate în spațiul public de către președinții acestor două comisii au dus la aceea că s-au anulat câteva hotărâri pe privatizarea Aeroportul Internațional Chișinău. Și asta este o reușită foarte mare!”

Europa Liberă: Reușita finală va fi dacă se va putea sau nu întoarce aeroportul în posesia statului?



Dinu Plângău: „Sigur că da, sigur că da. Pentru asta încă este mult de muncit. Sunt niște procese foarte complexe, care necesită implicarea tuturor organelor statului, fie că vorbim de Guvern, fie că vorbim de Parlament sau despre procuratură, dar în special, în condițiile actuale în ceea ce ține de aeroport este necesară o implicare mult mai mare din partea organelor de drept, care trebuie să ancheteze, pentru că așa cum s-a făcut acel concurs cu privire la darea în concesiune a Aeroportului Internațional Chișinău este pur și simplu ieșit din comun, o companie înregistrată în offshore, care a fost înregistrată în 2012 și care are un capital de 2.000 de euro să câștige un concurs...”

Europa Liberă: Sunt acreditate mai multe idei precum că apar disensiuni în sânul acestei majorități parlamentare PSRM-ACUM, inclusiv pornesc și de la faptul că ați promis încă de la finele verii că semnați acest acord de înțelegere. Acum chiar liderul partidului Dvs., dl Năstase a zis că: de ce ar trebui un acord de înțelegere, dacă se poate guverna și fără acord?

Dinu Plângău: „Poate eu nu sunt tare experimentat în politică, dar de obicei se semnează acorduri, spre exemplu, ca acel precedent pe care l-am semnat noi. Se angajează 2-3 partide să adopte o lege anumită sau să adopte o reformă anumită și atunci acordul precedent era un acord de colaborare politică pentru adoptarea unui pachet din legi și hotărâri de Parlament care vor duce la renumitul pachet de deoligarhizare a țării, plus crearea unor anchete ș.a.m.d., adică noul acord ar putea conține exact unele lucruri ce țin, de exemplu, de reforma justiției sau ce țin de anumite reforme în alte domenii sociale ș.a.m.d.”

Europa Liberă: Deci va fi semnat sau nu un nou acord?

Dinu Plângău: „Urmează să vedem. Cel puțin, eu nu aș vedea o problemă dacă noi am semna un acord chiar mâine în ceea ce ține de reforma justiției, pentru că situația de acolo trebuie îmbunătățită și trebuie luate niște măsuri foarte rapide.”

Europa Liberă: Dar din fostul acord ce nu ați reușit să onorați?

Dinu Plângău: „În fostul acord au fost mai multe puncte pe care ne-am angajat fie să le votăm, fie să le implementăm. Nu s-a reușit, deocamdată, crearea unei comisii speciale de anchetă cu privire la elucidarea tuturor circumstanțelor de fapt și de drept ale evenimentelor din 7 aprilie 2009, inclusiv adoptarea Legii cu privire la procuratură. Deocamdată, pe aceste două subiecte încă mai lucrăm.”

Europa Liberă: Și acum s-ar putea ca, cel puțin, PAS și PPDA să insiste să fie îndeplinit sută la sută fostul acord și doar după asta să se negocieze următorul?

Dinu Plângău: „Sigur că da. Acordul precedent oricum ar trebui să fie implementat, să fie creată Comisia de anchetă cu privire la elucidarea faptelor din 7 aprilie 2009 și, evident, adoptarea cât mai rapidă a Legii cu privire la procuratură.”

Europa Liberă: Dar putem înțelege că socialiștii nu ar fi de acord?

Dinu Plângău: „Haideți să spunem așa, în discuțiile din Parlament ei nu spun că nu sunt de acord, dar timpul trece și noi nu progresăm. Probabil, elanul de la Platforma DA, de la colegii noștri de la PAS se simte mult mai puternic în dorința noastră de a reforma. Pentru noi este un subiect primordial reforma procuraturii, reforma sistemului judecătoresc, sunt niște lucruri care trebuie făcute nu mâine, dar astăzi.”



Europa Liberă: În aceste aproape 3 luni de când sunteți la guvernare, rămâneți a fi sub lupa opoziției parlamentare. Îi vedem foarte activi, vă reproșează și ei că i-ați criticat, pentru că ei nu s-ar fi comportat frumos cu cei care erau pe atunci în opoziție și că nu vă deosebiți cu nimic de ceea ce a fost până acum.

Dinu Plângău: „Știți, eu am văzut deputații care au stat în Parlament în perioada de 6, 7, 8 iunie, au fost lucruri atât de grave care se întâmplau în jur că, dacă noi am fi fost ca ei, probabil că așa-numita „opoziție” a Partidului Democrat nu ar fi existat în Republica Moldova. Noi, înainte de a ajunge la guvernare, am luptat exclusiv prin metode democratice și acum, probabil, unele lucruri merg mai lent decât ne-am fi dorit noi sau și-ar fi dorit cetățenii, inclusiv pentru că insistăm să fie respectate toate procesele democratice, să nu facem cumva abuzuri, nu cumva printr-o oarecare insistență a noastră să fie prejudiciate anumite drepturi ale unor oameni nevinovați sau ca anumite insistențe de a grăbi anumite procese să nu fie în defavoarea însuși a sistemului democratic.”

Europa Liberă: Dar în general cum ar trebui să fie relația între putere și opoziție în pereții Parlamentului, mai ales că opoziția actuală a promis să fie constructivă și să vă ajute, nu să vă încurce la actul guvernării?

Dinu Plângău: „Calitatea opoziției din actualul Parlament, eu nu spun că, mă rog, știți, nu putem să punem toți oamenii într-o singură oală – eu ca jurist știu că există principiul că fiecare persoană trebuie să răspundă individual pentru ceea ce a făcut și, din păcate, calitatea unor oameni din actualul Parlament... Eu aș vrea ca unii să stea la pușcărie chiar, pentru că sunt și probe. Pur și simplu, probabil că unicul obstacol este că fie că unii procurori se tem să pornească anumite dosare penale care ar putea fi de rezonanță, fie că încă ceva nu merge acolo.”

Europa Liberă: Încă ceva, asta înseamnă că mulți continuă să slujească fosta guvernare?

Dinu Plângău: „Absolut, absolut! Sistemul procuraturii în Republica Moldova era unul dezastruos. Când cineva vorbea despre independența procuraturii, probabil și procurorii râdeau. Toate lumea probabil deja cunoaște în Republica Moldova ce se întâmpla în procuratură sau când trebuia să fie luate anumite decizii importante în unele instanțe judecătorești, deci acum când vorbim despre independența procuraturii și acum lucrurile nu sunt foarte bune. Da, s-au mai schimbat anumite lucruri. În primul rând, eu mă bucur că cumva încearcă să se promoveze anumiți procurori mai tineri care, mă rog, nu au făcut parte sau au fost răzvrătiți într-o oarecare măsură față de sistemul precedent. Dar procuratura avea o castă de procurori, care erau nănași, cumetri, care decideau, practic se implicau în procesele de guvernare ale statului. Atunci când, de exemplu, un politician vrea sau o formațiune politică din Parlament nu dorea să ia o anumită decizie sau să voteze o anumită lege, intervenea procurorul. Și unde? În instanțe. Și poliția intervenea. Multe istorii de genul acesta ar putea să vă spună alți oameni care au fost în Parlament până acum și care au fost distruși.”



Europa Liberă: Când decide Blocul ACUM să înainteze candidatul pentru funcția de primar al mun. Chișinău?

Dinu Plângău: „În curând.”

Europa Liberă: Pe 20 septembrie începe campania electorală.

Dinu Plângău: „Da, până atunci cred că o să fie anunțat. O să fie un eveniment transparent, public, în care Blocul ACUM o să-și anunțe candidatul.”

Europa Liberă: Și surprize nu vor fi, pentru că s-a vorbit că s-ar putea să rămână Andrei Năstase candidatul?

Dinu Plângău: „Sigur, dl Năstase trebuie să decidă în primul rând pentru sine, cel puțin pentru Platforma Demnitate și Adevăr, el este în continuare primarul ales, pentru că are statutul acesta de primar ales și nu i-l ia nimeni.”

Europa Liberă: Ce inițiative legislative aveți să propuneți în actuala legislatură?

Dinu Plângău: „Eu am câteva inițiative legislative, chiar cu Igor Munteanu m-am consultat cu referire la o inițiativă legislativă pe care eu cred că trebuie s-o promovăm în scurt timp. Este vorba despre plafonarea salariilor administratorilor și directorilor instituțiilor de la întreprinderile de stat, unii au niște salarii exagerate. Prin acest proiect legislativ să facem o corelație dintre venitul administratorului sau directorului, sau managerului unei instituții publice. Atunci când un angajat simplu al instituției are un salariu de 4-5 mii de lei, iar directorul are un salariu de 60 de mii de lei este absurd. Și, evident, noi vrem să facem o corelație printr-o inițiativă legislativă ca directorul instituției sau managerul instituției să aibă un salariu care depinde, în primul rând, de venitul angajaților instituției, să fie corelat la salariul mediu din această instituție și deja să depindă de reușitele instituției. Astfel, cumva, îi motivezi și pe cei care conduc instituțiile statului să aibă grijă ca instituția să aibă profit și să aibă grijă ca și salariații instituției să aibă un venit mai mare, pentru că de asta depinde și salariul lor.”

Europa Liberă: Când vă convocați în următoarea ședință legislativă?

Dinu Plângău: „Este greu de spus. Noi insistăm chiar săptămâna viitoare să ne convocăm. Deocamdată, evident, discuțiile sunt despre reforma procuraturii. Dacă ajungem totuși la un proces în urma discuțiilor care se poartă acum în Parlament, eu sper că săptămâna viitoare o să avem totuși o ședință a Parlamentului, ca să putem modifica Legea cu privire la procuratură, să oprim concursul declanșat de Consiliul Superior al Procurorilor, pentru că nimic bun din acest concurs cred că nu va ieși. Noi trebuie să suplinim Consiliul Superior al Procurorilor cu oameni din societatea civilă, să creăm o mai mare transparență în procesul de selectare, inclusiv – de ce nu? – cu atragerea unor experți din străinătate. Este foarte important să fie create instituții, legi cu maximă credibilitate a cetățenilor față de aceste instituții.”