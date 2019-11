John Bolton, „factorul imprevizibil” în ancheta pentru demiterea lui Donald Trump (VIDEO)

Fostul consilier de la Casa Alba pentru securitate nationala John Bolton nu pare dispus sa depuna marturie, deocamdata, in investigatia vizind punerea sub acuzare a presedintelui Trump.

Intr-o alocutiune privata, saptamina trecuta, John Bolton a spus ca experienta de om de afaceri a presedintelui Trump, influenteaza in sens negativ relatiile sale cu lideri din strainatate. Bolton a sugerat ca, dupa opinia lui Trump, raporturile personale pe care le stabileste cu lideri straini – inclusiv cu cei din tari conduse autoritar ca Turcia sau Coreea de Nord – se traduc in relatii pozitive cu Statele Unite.

Bolton a fost se pare extrem de critic fata de maniera in care presedintele se raporteaza la Turcia, spunind in acel discurs in fata unor oameni de afaceri, ca abordarea presedintelui nu este in concordanta cu sfaturile pe care le primeste de la personalul sau.



Surse de presa arata ca fostul consilier pentru securitate nationala l-a criticat pe Trump pentru ca s-a opus sprijinului bipartizan din Congres pentru sanctiuni impotriva presedintelui Erdogan, atunci cind acesta a cumparat sisteme de aparare anti-racheta rusesti.

Bolton a mai spus ca daca Trump va fi reales el ar putea retrage tara din NATO si alte aliante internationale, aliniindu-se politicilor senatorului izolationist de Kentucky, Rand Paul.

Aparent, Bolton s-a referit si la ginerele presedintelui, Jared Kushner, si sotia lui, fiica presedintelui, Ivanka Trump – ambii consilieri prezidentiali – spunind ca nu-i ia in serios, dar ca l-ar putea convinge pe Trump sa numeasca un judecator de stinga la Curtea Suprema, doar pentru a demonstra ca au influenta.

Bolton, care a incheiat un contract sa scrie o carte, – contract in valoare de 2 milioane de dolari –, este un factor imprevizibil in procesul care ar putea avea loc, vizind demiterea lui Trump.

Oficialitati din administratie spun ca John Bolton obisnuieste sa ia notite, in detaliu, la toate intilnirile la care participa si ar putea sa stie mai multe despre afacerea ucraineana, aflata in centrul cazului, decit martorii pe care Camera Reprezentantilor i-a audiat pina acum.

Faptul ca Bolton este dispus sa critice politica administratiei intr-o alocutiune, si ca si scrie o carte, pune sub semnul intrebarii daca va dori sau nu sa-l protejeze pe fostul sau sef, presedintele Statelor Unite.