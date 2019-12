OMC - un nou „câmp de bătălie” a administrației Trump

Administratia Trump deschide un nou cimp de batalie politica, Organizatia Mondiala a Comertului. Ce au intreprins Statele Unite acolo? e intrebarea pusa corespondentului Europei Libere la Washington.

In 1995, Organizatia Mondiala a Comertului a fost creata pentru a rezolva dispute interne ale membrilor, sub umbrela si cu regulile negociate ale unui mecanism international. La circa 25 de ani dupa aceasta initiativa, administratia Trump ii pune practic capat, prin blocarea noilor numiri la Tribunalul de Arbitraj. Asta in ciuda faptului ca Statele Unite au cistigat de curind o suma record, prin adjudecarea a 7,5 miliarde de dolari, dupa ce au dat in judecata Uniunea Europeana pentru subventii ilegale acordate firmei Airbus.



Blocind noile numiri, presedintele Trump reduce numarul de membrii ai tribunalului de la sapte la trei si dupa ce mandatul altor doi expira, va ramine doar un singur judecator, insuficient pentru ca tribunalul sa emita decizii, care sa oblige partile sa le respecte.

De-acum incolo, tarile membre nu vor mai putea sa conteste decizii care nu le sint pe plac, la echivalentul Tribunalului Suprem din sistem.

In conditiile in care acel tribunal nu va mai putea sa ia decizii, cei care incalca normele vor putea sa continue sa o faca.

Crearea organizatiei in 1995 a fost un pas fara precedent, in peste 350 de ani de comert international. Dar administratia Trump nu crede ca mecanisme globale, institutii internationale sint compatibile cu politica sa “Prioritate America”.



Institutii ca Organizatia Mondiala a Comertului sint vazute ca emanatii ale globalistilor si nu sint agreate de Donald Trump si echipa sa. Organizatia este de-acum inlocuita, pe alocuri, de mecanisme regionale – ca Parteneriatul in Regiunea Pacificului, pe care Donald Trump de asemenea l-a parasit, sau Parteneriatul de Cooperare Economica, controlat de China.

Trump va putea acum impune cite tarife doreste, fara sa se teama de consecinte la Organizatia Mondiala a Comertului.

Analisti spun ca Organizatia a fost creata inainte ca China sa fie un jucator major pe piata si inainte de Internet si impactul sau asupra comertului global. In consecinta, noi reguli sint necesare. Dar administratia Trump nu e interesata sa reformeze, ci doreste disparitia ei, asa ca dupa o perioada in care comertul va fi ghidat de aranjamente bilaterale, ceea ce Trump vrea, ramine de vazut daca se va impune o alta viziune.