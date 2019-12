2020, un an electoral în SUA. Va fi sau nu reales Donald Trump?

Anul 2020 este unul electoral in Statele Unite, intrebarea care se pune fiind daca Donald Trump va fi sau nu reales. Este compozitia electoratului similara cu cea din 2016? e intrebarea pusa corespondentului Europei Libere la Washington.

Cei care vor vota pentru prima data in 2020 reflecta mutatii demografice in Statele Unite, care isi vor face simtit impactul la nivelul cel mai ridicat, ceva mai tirziu, dupa 2040. Milioane de americani din asa numita Generatie Z vor putea vota in 2020.

Pentru prima data, anul viitor, vor vota cei nascuti dupa atentatele teroriste din Septembrie 2001. Americanii hispanici ii vor depasi numeric pe negrii americani, devenind minoritatea cea mai numeroasa din Statele Unite.

Se proconizeaza ca generatia Z va reprezenta in 2020 10% din populatia cu drept de vot. Daca adunam aceasta cifra cu cei din generatia denumita a mileniului, se poate spune ca 37% dintre potentialii alegatori vor fi tineri. Cei care vor vota pentru prima data acum vor fi procentual mai putin albi, decit a fost cazul cu segmentul similar de la alegerile anterioare – procesul de albi non-hispanici fiind de 53%.

Circa o patrime dintre cei in virsta de intre 18 si 21 de ani sint hispanici – prin comparatie cu procentul de hispanici din intreaga populatie adulta care e de 16%.

Noii votanti vor fi prin comparatie mai educati, mai multi dintre fiind in colegii si avind parinti absolventi de universitati. Raportul urban – rural se modifica de asemenea, in favoarea urbanului – cu 54%, fata de 44% in segmentul similar al generatiei mileniului.

Analisti arata ca Generatia Z este similara cu cea a Mileniului, fiind pe ansamblu mai liberala si deschisa catre schimbare decit cele anterioare.

Democratii au tot interesul ca un procent cit mai mare dintre cei 24 de milioane de noi alegatori sa se si prezinte la urne. Dar se stie ca tinerii voteaza in masura mai mica decit cei mai in virsta, in general.

In ciuda faptului ca Generatia Z este mai activa civic, candidatii vor avea de infruntat faptul ca tinerii sint mai sceptici cu privire la politica, ca motor al schimbarii, asta si pentru ca noua generatie a trait doar intr-un sistem politic polarizat, in care se poate realiza foarte putin.