Ștefan Gligor: Dodon a trădat încrederea oamenilor și face ceea ce făcea Plahotniuc (VIDEO)

Preşedintele Igor Dodon, socialiştii şi democraţii au dat jos guvernul Sandu care a putut să restabilească relaţia cu Uniunea Europeana şi alţi parteneri externi. Un executiv, care în pofida criticilor a ştiut să acopere gaura bugetară creată de Chicu în calitate de ministru al finanţelor în cabinetul Filip. Neavand acoperire financiară, Dodon a mărit cu peste un miliard de lei deficitul bugetar pentru a împarţi cadouri preelectorale din contul bugetului public. Omul se vrea preşedinte pentru al doilea termen, dar din contul bugetului public, în detrimentul intereselor cetăţenilor şi ale statului, declaraţiile aparţin avocatului Stefan Gligor, expert în politici publice. El crede că ar trebui declanşate alegeri parlamentare anticipate iar despre noul procurer general spune că ar fi bine să-i fie apreciate meritele după o lună de la preluarea mandatului.





Ștefan Gligor: „2019 a fost anul speranțelor, pentru că a fost anul alegerilor, alegerilor parlamentare, iar alegerile parlamentare sunt aducătoare de speranțe în sensul în care ne vom debarasa de acei care ne-au furat patru ani și vom alege pe alții în speranța că ne vor fura mai puțin. Oamenii și-au dat votul pentru a-l debarca pe Vlad Plahotniuc și asociatul său - Partidul Democrat - de la putere. Printr-un scenariu absolut improbabil și un efort enorm din partea societății, acest lucru s-a reușit, prin presiuni asupra tuturor politicienilor, de la stânga la dreapta, printr-un aranjament incredibil al stelelor pe plan internațional, grație acelui sentiment de ură și dispreț și de neacceptare pe care l-a generat Vlad Plahotniuc prin activitatea sa începând din 2013-2014 încoace, toți acești factori au făcut ca să se producă o schimbare.”

Europa Liberă: Dvs. împreună cu alți 5-6 colegi câți ați fost într-un grup se zice că ați fi fost nașii de botez ai acelei majorități parlamentare PSRM-ACUM. Puteți să ne spuneți dacă ați greșit sau nu îndemnându-i pe deputații Blocului ACUM să facă acel parteneriat cu socialiștii?

Ștefan Gligor: „Nu! Cu certitudine nu am greșit, am avut dreptate în tot. Este un mare păcat că politicienii nu au auzit scenariul pe care noi l-am vociferat cu atâta insistență și au făcut o jumătate din ceea ce am spus noi.”

Europa Liberă: Adică, debarcarea regimului Plahotniuc și alegeri anticipate?

Ștefan Gligor: „Exact! Noi înțelegeam că există un șir de riscuri, dar era absolut cert faptul că e nevoie de a restarta întreaga societate și aparatul de stat, statul ca entitate. Și asta o puteai face numai printr-o expresie valabilă a suveranității. Astăzi, noi avem în parlament 30 de deputați, 29, că unul a plecat, dar vine următorul pe listă; avem 29 de democrați, care prin corupție electorală, prin fundații electorale care corupeau alegătorul, prin utilizarea bugetului în postură de mită electorală, prin șantaj și presiuni au obținut acest rezultat. Același lucru îl avem în cazul Partidului „Șor”, aceeași situație destul de similară o avem în cazul Partidului Socialiștilor, care la fel s-a folosit sub acoperirea PD-ului de fundații pentru a mitui alegătorii și a-i convinge de a vota într-un fel sau altul...”

Europa Liberă: Justiția nu a demonstrat acest lucru.

Ștefan Gligor: „Nu există niciun fel de justiție. Noi vorbim despre faptul că în acest parlament există oameni care au ajuns în parlament nu ca expresie a voinței poporului, dar ca expresie a unui șir de aranjamente, șiretlicuri și corupție. Iată, pentru ca să avem suveranitatea funcțională, trebuia să avem alegeri anticipate, inclusiv o mie de alte motive, că componentele acestui PSRM-ACUM sunt diferite, că există disensiuni, că nu există o unitate în programul de guvernare, că nu s-au scris din start multe lucruri, noi am insistat să se curețe un pic, să se pună interimari, să se meargă în alegeri anticipate. După constituirea Curții Constituționale, revizuirea hotărârilor care ne obligă să mergem pe sistemul mixt în alegeri anticipate, trebuia să restartăm și să mergem înainte. Pe noi nu ne-au ascultat, pe noi nu ne-au auzit, cu noi nimeni n-a vorbit nici din stânga, nici din dreapta, nici din centru, noi am fost ignorați de toți, dar noi am fost o voce în societate, dacă n-am ajuns la politicieni, noi am ajuns la cetățeni și cetățenii ne-au dat nouă crezare. Însă politicienii ca de obicei fac jumătăți de măsură. Dacă mă întorc înapoi, eu aș face exact același lucru pe care l-am făcut, dar cu și mai multă insistență, pentru că societatea asta nu avea nicio șansă de dezvoltare și normalizare cu Plahotniuc în țară. Politicienii aceștia ai noștri în mare parte - și acest Dodon, care se bate acum cu pumnul în piept - erau cam destul de terifiați și speriați de acest Plahotniuc și tremurau de Doamne ferește. Și acest lucru se vede, avem înregistrări din sediul PD-ului, unde Dodon o face pe negociatorul ș.a.m.d. Oamenii ăștia sunt profund fricoși, aveau o mare frică față de PD, toată fracțiunea PSRM, cu tot cu liderul lor. Noi înțelegeam că fără a găsi o modalitate de a scăpa țara de Plahotniuc, noi în următorii 4 ani vom degrada definitiv ca instituții democratice, libertăți și oameni. Noi am rămas o duzină de oameni în acea perioadă care aveau curajul să spună lucrurilor pe nume. Păi în acești 4 ani jumătate erau arestați, jumătate fugeau și noi rămâneam cu ce?, cu cine? Deci, noi cu certitudine mergeam spre o coaliție PDM-PSRM, fără perioada asta de 5 luni de zile, care a adus speranța oamenilor și șansa de schimbare.”

Europa Liberă: Și până la urmă e meritul lui Igor Dodon că R. Moldova a scăpat de Plahotniuc și sistemul său?

Ștefan Gligor: „Nu! E meritul oamenilor, că au pus presiune pe acest Dodon și partidul lui, și deputații lor, fiindcă noi știm că de fiecare dată când plecau în teritoriu oamenii le spuneau ce cred despre o potențială coaliție cu PD-ul. Noi știm câtă presiune au pus oamenii, organizațiile teritoriale asupra lui Dodon și asupra partidului lui, fracțiunii lui parlamentare.”

Europa Liberă: Dar în aproape 30 de raioane sunt la putere președinți din partea PSRM și PD?

Ștefan Gligor: „Noi sărim acum absolut la alt subiect. Am vorbit despre o fază foarte importantă în acest stat, acele 5 luni de zile, care, de fapt, au adus schimbarea. Ceea ce trebuie astăzi de făcut, Dodon nu este Plahotniuc, oricât s-ar lăuda cu capacitățile lui de șahmatist, de șahist...”

Europa Liberă: El nu se laudă, din contra spune că nu vrea să semene cu el.

Ștefan Gligor: „El spune una și toată viața face alta. Noi putem face deja o enciclopedie a minciunilor lui Igor Dodon. Nu contează ce spune Igor Dodon, contează care este capacitatea societății de a acționa mai departe. Igor Dodon astăzi a intrat în următoarea fază. El a trădat coaliția PSRM-ACUM și încrederea oamenilor care i-au încredințat mandatul de dezoligarhizare și face ceea ce făcea Plahotniuc. Dodon astăzi se ocupă de concentrarea puterii pe verticală și orizontală în mâinile sale. El, de facto, a purces la uzurparea puterii în stat, pentru că așa-numita reformă a justiției duce nu la altceva, decât la concentrarea puterii și controlului asupra puterii judecătorești cu toate componentele sale, inclusiv Procuratura Generală ca autoritate autonomă în cadrul autorității judecătorești, toate aceste componente ale puterii judecătorești vor fi preluate de Igor Dodon sub controlul său. Și asta este exact același lucru pe care îl făcea Plahotniuc. Este o diferență: Plahotniuc o făcea într-un fel, Dodon o s-o facă în alt fel, dar esența rămâne aceeași și alegațiile despre faptul că ei ar coordona acțiunile lor, că ar încerca să facă o tentativă de lovitură în cadrul Adunării generale a judecătorilor și multe, multe alte informații și piedici pe care le-au pus ei în calea Maiei Sandu și a autorității judecătorești, și a reformei justiției noi le cunoaștem. Acum, noi suntem în faza de concentrare a puterii, operațiunii pe care o exercită Igor Dodon cu partidul său. Întrebarea este: noi ca societate suntem de acord cu asta sau nu?”

Europa Liberă: Multă lume a răsuflat ușor atunci când dl Stoianoglo a ajuns în funcția de procuror general. Mulți l-au lăudat că vine din sistem, alții au spus că tocmai el e omul potrivit care ar putea dosarele de rezonanță să le aducă pe masa judecătorilor și să aibă finalitate. Acum se încep dezamăgirile. De ce?

Ștefan Gligor: „Dezamăgiri, pentru că există o așteptare foarte mare de la această funcție, dar eu vreau să spun că dezamăgirile sunt modeste, există o diferență mare între critica care parvenea în adresa Guvernului Maia Sandu și critica care parvine în adresa Guvernului Chicu. Nu v-ați întrebat de ce?”

Europa Liberă: De ce?

Ștefan Gligor: „Pentru că de la Chicu nu există nici un fel de așteptări. Acesta este ministrul lui Plahotniuc, ministrul finanțelor lui Plahotniuc, al lui Filip, care a fost făcut de Dodon prim-ministru.”

Europa Liberă: Dar primele lui declarații erau legate de reforma în justiție?

Ștefan Gligor: „Nu contează ce declară Chicu; Chicu este o piesă în mâinile lui Dodon. Eu vorbesc despre faptul că față de Guvernul Maia Sandu exista o așteptare enormă în societate, pentru că Maia Sandu și guvernul ei aveau credibilitate și oamenii puneau speranță, știind că aceștia nu sunt corupți. Față de Guvernul Chicu este mult mai puțină critică și-i mult mai pasivă, fiindcă oamenii știu că nu ai la ce să te aștepți de la ei, nu există așteptare. Același lucru se întâmplă și față de procurorul Stoianoglo.”

Europa Liberă: Dar credibilitatea nu s-a transferat acum către Procuratura Generală, inclusiv către șeful acestei instituții?

Ștefan Gligor: „Nu s-a transferat niciun fel de credibilitate, pentru că nimeni nu-l cunoaște pe Stoianoglo într-o funcție cu responsabilitate atât de mare. Pentru noi ca societate, în 4-5 ani, Stoianoglo nu exista pe radarul nostru, noi nu cunoaștem care a fost poziția acestui om. Noi nu l-am auzit participând la interviuri sau luând atitudine față de ilegalitățile care se întâmplau în țară; el nu era o persoană foarte prezentă public. Acum, Stoianoglo a fost numit, d-lui a ajuns în funcție foarte recent și noi nu putem astăzi să spunem foarte clar dacă ceea ce face el este bine sau dacă ceea ce face el este rău.”

Europa Liberă: Dar îi dați o șansă să demonstreze ce poate în această calitate de procuror general, pentru că de la procuratură va continua reforma justiției?

Ștefan Gligor: „Eu îi dau timp încă o lună. Pot judeca despre ce face el doar din informațiile care parvin, inclusiv publice și luările lui de cuvânt. A ieșit în fața jurnaliștilor și într-un mod absolut neinspirat a spus că a fost la Consiliul de Securitate și acolo i s-a spus că nu există în raportul Kroll-1, Kroll-2 niciun fel de beneficiari. În afara funcției, până a veni la procuratură, era foarte important să-l cunoască în detaliu. De ce până astăzi nu știe ce prevede Kroll-1 și Kroll-2? Este șocant să înțelegi că, de fapt, nu cunoaște.”

Europa Liberă: Iar pentru el piatra de încercare e anume acest dosar al furtului miliardului?

Ștefan Gligor: „Sigur că da! Furtul miliardului, „laundromatul”, contrabanda, pentru că există un dosar în arhivă de foarte mult timp și acesta era unul din primele dosare pe care eu aveam de gând să le ridic în cazul în care printr-un miracol ajungeam procuror general, pentru că acolo este foarte multă factură și foarte mulți oameni, care astăzi vă dau interviuri și vă povestesc povești...”

Europa Liberă: Dar cine figurează în acel dosar?

Ștefan Gligor: „Inclusiv cei care făceau și fac parte în continuare din bomond-ul nostru pseudopolitic. Și acolo e vorba de 26 de grupuri criminale, care făceau contrabandă. Volumul de contrabandă pe an ajungea la un miliard de euro pe an. Acest dosar a fost instrumentat la nivel internațional, prin comisii rogatorii ș.a.m.d., a fost băgat în arhivă de Plahotniuc în 2017, pentru că acolo sunt vizați mai mulți tovarișci de-ai lui de partid și nu numai de partid, și nu numai din Moldova, dar și din Transnistria. Respectiv, astea-s dosarele-cheie: finanțarea unui partid politic din zonele offshore - 33 și ceva de milioane de lei, peste un milion și jumătate de euro. În momentul în care un stat străin finanțează actori politici din R. Moldova, asta este încălcarea flagrantă a suveranității, asta este o infracțiune împotriva statului, acesta este un lucru foarte grav. Care va fi prestația dlui Stoianoglo pe acest dosar? Nu știu. Eu am mari dubii că va merge împotriva Partidului Socialiștilor. Noi îi mai acordăm timp, pentru că, credeți-mă, într-o astfel de funcție să vii...”

Europa Liberă: Dar de ce ziceți că el nu ar putea să meargă împotriva voinței socialiștilor?

Ștefan Gligor: „Pentru că modul în care socialiștii au promovat rezultatul acestui concurs, în pofida tuturor dubiilor care există, vorbește despre faptul că ei au fost interesați în respectiva numire. Și eu admit că există aranjamente în spatele cortinei între Partidul Socialiștilor și Consiliul Superior al Procurorilor, cel puțin la capitolul numirea procurorului general.”

Europa Liberă: Dl Stoianoglo s-ar împăca cu gândul să știe că cineva îl supraveghează, îi dă indicații?

Ștefan Gligor: „Nu știu, întrebați-l.”

Europa Liberă: Pentru că nu au avut alegeri parlamentare anticipate, iar astăzi revine în actualitate acest subiect, credeți că mai e cu șansă, mai e cu putință să se declanșeze alegeri anticipate parlamentare sau mai degrabă ar putea să joace democrații și cu socialiștii, și cu acumiștii?

Ștefan Gligor: „Politologic sau logic, sau analitic, eu nu cred în aceste scenarii. Nu există nicio logică în a crea o coaliție ACUM-PD, din simplul motiv că ăștia sunt oamenii de care trebuia dezoligarhizată țara. În momentul în care faci coaliție cu acești oameni din care o bună parte trebuie să-i atragi la răspundere penală, în opinia mea, tu trădezi mandatul oamenilor, or oamenii te-au împuternicit să scapi țara de Plahotniuc și de criminali, și de corupți. În momentul în care tu faci cu ei coaliție, așa cum a făcut Dodon, care-i diferența între tine și Dodon? Dodon astăzi și-a trădat poporul și de dragul propriei securități, să nu fie investigat penal pentru mai multe lucruri pe care le-au făcut colegii lui, partidul ș.a.m.d., să nu existe riscul de securitate personală, Dodon a luat și a făcut coaliție cu PD. Și nu cu PD, dar cu acei 17-22 de deputați care au fost coagulați cu alegații în public că există astfel de versiuni pe bani, pe aranjamente, pe nu știu ce, s-a creat un fel de fracțiune în cadrul fracțiunii. Iată, să faci coaliție cu acești oameni este foarte nociv. Un politician nu trebuie să trăiască cu ziua de azi, el trebuie să se gândească la perspectivă și la sursa sa de popularitate. Dacă sursa de popularitate a Maiei Sandu este faptul că ea este integră și nu este coruptă, în momentul în care face coaliție cu niște corupți, pe care s-a apucat, de fapt, să-i scoată din joc, atunci sistemul de coordonate se ruinează integral. Oamenii nu mai înțeleg unde este bine și unde este rău. De aceea acest scenariu este pur și simplu un nonsens și când eu aud oameni maturi care sunt și deputați în parlamentul nostru, membri ai Blocului ACUM, la modul serios vorbind despre o potențială coaliție cu Partidul Democrat, nu știu câtă logică este în asta.”

Europa Liberă: Întrebarea era dacă mai e cu șansă să fie provocate alegeri anticipate?

Ștefan Gligor: „Alegeri anticipate, teoretic, pot avea loc.”

Europa Liberă: Scenariul acesta mai este luat în calcul, pentru că înțeleg că nimeni nu și-ar dori anticipate?

Ștefan Gligor: „Alegerile anticipate pot avea loc, dar există anumite limite impuse de Constituție.”

Europa Liberă: Igor Dodon a lăsat să se înțeleagă că magistrații Curții Constituționale ar putea în această săptămână să anunțe verdictul și se pare că totuși ceea ce au votat socialiștii și cu acumiștii va rămâne bătut în cuie – sistemul proporțional.

Ștefan Gligor: „Iată dacă hotărârea asta se revizuiește și anticipatele au loc în baza unui sistem proporțional, asta-i o noutate bună. Când spuneți că alegerile anticipate nu le vrea nimeni, nu le vrea, pentru că nu sunt gata de ele actorii. Eu cred că oamenii sunt gata în mare parte, dar sunt dezamăgiți că nu au cu cine să se identifice de multe ori, iar politicienii nu sunt gata, pentru că nu înțeleg încotro o vor apuca; Dodon este mulțumit de faptul că controlează majoritatea din fracțiunea PD-ului și-și are asigurat guvernul din spate, este îngrijorat de câștigarea alegerilor prezidențiale și asta e ceea ce contează pentru el mai mult. Răspunsul la întrebarea Dvs. aparent simplă – vor fi sau nu anticipate? – este ascuns într-o altă întrebare: va identifica sau nu Dodon bani pentru a-și onora promisiunile sociale pentru o perioadă de trei ani sau el, folosindu-se de banii atrași pentru anul curent de Maia Sandu de la partenerii externi, va cheltui acești bani pe politici sociale, pe mituirea alegătorului și, intrând într-o formă politică de top, va intra în alegeri prezidențiale sincronizate, de exemplu, cu parlamentare în toamna anului viitor, ca după asta să poată să reia negocierile cu toate instituțiile? Dacă el găsește bani, pentru că e clar că UE, SUA, FMI, Banca Mondială, toți se vor uita cu rezerve la Guvernul Chicu, așa-numitul „tehnocrat” și Dodon, mare președinte, respectiv bani nu vor fi. Dacă bani nu vor fi, Dodon trebuie să rezolve problema. Dacă el găsește bani din altă parte...”

Europa Liberă: Păi, Rusia nu a promis o linie creditară?

Ștefan Gligor: „Rusia singură se împrumută cu 500 de milioane de la chinezi acum, pentru proiecte de infrastructură. Să nu credem în declarații...”

Europa Liberă: Dar banii aceștia au fost incluși în bugetul de stat pentru anul viitor, acest credit din partea Federației Ruse?

Ștefan Gligor: „Au fost... Asta este o mare responsabilitate, dacă nu chiar crimă sau un abuz din partea actualilor guvernanți. Poți include banii pe care poți conta. În momentul în care noi vedem că ei pleacă și inițiază discuții despre un potențial, dar deja împrumutul acesta care este abia la faza inițială de discuții este inclus în bugetul tău, asta vorbește nu despre tehnocrație, la care pretinde dl Chicu, ci vorbește de o mare iresponsabilitate, fariseism și incompetență.”

Europa Liberă: Multe critici se aduc guvernării, președintelui R. Moldova, executivului Chicu. Dar ce credeți Dvs. despre situația din Blocul ACUM, cele două entități - PPDA și PAS - vor supraviețui, vor rămâne împreună în acest bloc, pentru că se pare că nu se gândește în același fel într-o tabără și cealaltă?

Ștefan Gligor: „Mie îmi pare că Blocul ACUM nu mai există și nu există de mult.”

Europa Liberă: Adică, cum nu există? În parlament există...

Ștefan Gligor: „Foarte simplu. El există ca denumire, dar nu există de facto. Există două fracțiuni parlamentare care nu mai constituie juridic Blocul ACUM, acordul de constituire a blocului a încetat, juridic vorbind, la începutul mandatului acestui parlament și mie tot mai clar îmi este separarea acestor partide politice. Care sunt cauzele acestei separări este o altă discuție, dar…”

Europa Liberă: Dar care ar fi cauzele?

Ștefan Gligor: „Cauzele ar fi diferența de abordări, de percepții, de viziuni asupra mai multor subiecte, a modului de a face politica. Ei sunt diferiți și noi știm despre faptul că au existat mai multe disensiuni în aceste 5 luni între componentele blocului între așa-numiții reprezentanți ai societății civile, care unii deja s-au pricopsit cu funcții de președinți de partid, care au complicat enorm viața prim-ministrului Maia Sandu în exercitarea mandatului.”

Europa Liberă: Și opinia Dvs., ele trebuie să continue să coabiteze sau în general ar fi bine să se despartă?

Ștefan Gligor: „În opinia mea, a fost o idee proastă punerea tuturor ouălor într-un coș. Era necesar de valorificat nișe diferite ale segmentului acesta electoral centru-dreapta, așa cum s-a întâmplat istoric, au existat întotdeauna cel puțin două-trei oferte care, dacă erau credibile – își găseau alegătorul. Au crezut că prin unitate vor compensa lipsa de nu știu ce, dar…”

Europa Liberă: Dar cum să explice opiniei publice Maia Sandu și Andrei Năstase despărțirea?

Ștefan Gligor: „Sincer s-o explice, că dacă vorbești, comunici – oamenii te aud, dar dacă taci și ascunzi o problemă – oamenii încep să inventeze tot felul de teorii și bârfe. Atât Andrei Năstase, cât și Maia Sandu au o mare problemă la capitolul comunicare și Guvernul Maiei Sandu, cea mai mare problemă pe care a avut-o, a avut-o la capitolul comunicare, nu știau să comunice deciziile bune și deciziile proaste.”

Europa Liberă: Acum vă dați seama, cine anunță primul că se despart s-ar putea să creeze panică, agitație în rândul simpatizanților lor?

Ștefan Gligor: „Anunț eu! Eu am mai anunțat agende politice, care m-au făcut să mă trezesc cu o țară în cap, de exemplu, că unica soluție, concluzie logică, cum a fost crearea coaliției PSRM-ACUM împotriva PD...”

Europa Liberă: Cum ați face acest anunț că PAS și PPDA merg pe căi diferite?

Ștefan Gligor: „Nu știu. Dacă mă roagă frumos, anunț eu. Nu sunt împotrivă să mai prind niște pietre de dragul însănătoșirii eșichierului nostru politic. Aceste partide din start au avut surse diferite de energie și de suport sau surse de popularitate.”

Europa Liberă: O să vedem ce vor decide liderii acestor două formațiuni...

Ștefan Gligor: „Liderii nu au treabă aici, partidele trebuie să decidă. Atâta timp cât la noi o să decidă liderii – partide nu o să existe.”

Europa Liberă: Liderii, la sugestia membrilor de partid.

Ștefan Gligor: „Organele constitutive ale acestor… Exact. Aceste partide au consilii naționale, au congrese și ei trebuie să pună în discuție aceste lucruri și să comunice oamenilor deciziile pe care le vor adopta.”

Europa Liberă: Ce așteptări aveți de la 2020?

Ștefan Gligor: „Va fi un an în care va trebui să ne reinventăm ca cetățeni, ca societate, va trebui să ne identificăm politicieni noi care ne reprezintă și sunt gata să lupte pentru ceea ce cred oamenii corect și va fi un an în care vom avea ceea ce merităm, dar ce merităm vom vedea în 2020.”

Europa Liberă: Mulțumim! La mulți ani!

Ștefan Gligor: „La mulți ani! În toți acești ani, Europa Liberă a fost una din acele puține platforme de libertate a cuvântului și de exprimare. Și eu vă doresc în continuare să rămâneți așa, pentru că lucrul pe care îl faceți nu poate fi subestimat.”