Președintele Igor Dodon va pleca, joi, într-o nouă vizită la Moscova

Președintele Igor Dodon urmează să plece, joi, într-o vizită de două zile la Moscova, unde are programate întrevederi cu președintele rus Vladimir Putin și cu conducerea companiei Gazprom. Președintele moldovean mai are programată o întâlnire cu vicepremierul rus Dmitri Kozak, responsabil de relațiile economice cu Moldova și de dosarul transnistrean, și ar urma să fie primit de Patriarhul Rusiei Kiril. „În aceeași perioadă, la Moscova, va avea loc ședința informală a liderilor CSI, dar şi a Uniunii Eurasiatice, unde am planificate mai multe întrevederi”, anunța Igor Dodon, luni, după ședința săptămânală de la Președinție. Vizita survine după eșecul ultimelor runde de discuții privind reglementarea transnistreană și înaintea semnării unui nou contract de livrare a gazelor cu monopolistul rus Gazprom.