Bolnavi sau purtători? Noi reguli pentru evidența COVID-19 în Rusia

Ministerul Sănătăţii din Rusia a publicat ieri un șir de noi recomandări pentru evidența cazurilor de Covid-19. Printre altele, medicilor li se spune să nu includă pacienții asimptomatici, chiar dacă au fost testați pozitiv, în statistica îmbolnăvirilor cu coronavirus.

Inovația autorităților e distincția dintre bolnavi și purtători. Dacă un cetățean rus e depistat cu infecție de coronavirus, dar altfel se simte bine și nu manifestă niciun simptom, el nu va fi considerat bolnav, ci purtător, și nu va fi numărat printre cazurile de Covid-19.

Presa rusă scrie că aceste recomandări sunt menite să îmbunătățească statistica Rusiei, care are aproape 380,000 de cazuri confirmate până acum, fiind pe locul trei în lume după SUA și Brazilia.

Numărul real al cazurilor poate fi însă mult mai mare. Autoritățile medicale din Moscova au început să testeze populația pentru a verifica prezența în sânge a anticorpilor Covid-19 și a afla câți oameni au avut deja virusul, iar primele rezultate indică o cifră de 12,5% din moscoviți.

Autoritățile ruse au de asemenea reguli foarte complicate privind înregistrarea morților de coronavirus. Dacă un medic decide să scrie Covid-19 drept cauza morții, e obligat să descrie amănunțit lanțul logic – cum a murit pacientul anume de coronavirus.

Numărul oficial al morților de Covid-19 în Rusia este într-adevăr surprinzător de jos, puțin peste 4000. Pentru comparație, Germania are aproximativ de două ori mai puține cazuri de infecție, dar de două ori mai multe morți.

Statistica oficială a Rusiei privind mortalitatea de coronavirus a fost pusă la îndoială anterior de Financial Times și The New York Times.

Mai nou, un sondaj printre medici, publicat marți de revista Медицинский вестник (Crainicul Medical), arată că aproape 80% din doctorii ruși nu au încredere în cifrele oficiale. 17% dintre ei spun chiar că pot să demonstreze falsitatea statisticilor publicate de autorități.

Mai mulți medici povestesc că sunt nevoiți uneori să aleagă cine trăiește și cine nu...

Ieri, Asociația Națională a Medicilor Distinși din Rusia a publicat o scrisoare deschisă către președintele Vladimir Putin în care îi cere să introducă un moratoriu privind cazurile penale împotriva doctorilor legate de activitatea lor în timpul pandemiei.

Semnatarii scrisorii atrag atenția la condițiile grele în care sunt nevoiți să lucreze medicii, dar și la recomandările schimbătoare ale autorităților, din cauza cărora doctorii se află într-o stare de incertitudine juridică. Unii medici se tem că ar putea nimeri în atenția procurorilor – fie în urma unor plângeri din partea rudelor pacienților, fie chiar în urmă unei sesizări din partea autorităților.

Într-un reportaj realizat de Radio Svoboda săptămâna trecută, mai mulți medici povestesc, sub anonimat, cum sunt uneori nevoiți să aleagă cine trăiește și cine nu fiindcă nu ajung ventilatoare pentru toți pacienții în stare gravă. În cazul pacienților care nu supraviețuiesc, în certificatele de deces sunt scrise adesea cauze mai generice precum „insuficiență cardiacă progresivă” - doctorii evită responsabilitatea juridică, iar cazul nu se adaugă la statistica oficială Covid-19.