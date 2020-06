Sandra Kalniete: „China nu trebuie lăsată să cumpere companii europene afectate de pandemie”

Economia europeană abia mai gâfâie după acest prim val al pandemiei. Multe companii sunt in pragul falimentului, altora le sunt numărate zilele. PPE cere UE un moratoriul de un an in care Chinei să îi fie interzisă cumpărarea de companii europene falimentate de criza Covid19, spune într-un interviu cu Europa Liberă Sandra Kalniete, europarlamentar lituanian, vicepreședinte pentru afaceri externe în cadrul grupului PPE din Parlamentul European. „Rusia, pe de altă parte, a încercat să șubrezească proiectul european”, mai adaugă europarlamentara.

Europa Liberă: Doamnă Klaniete sunteți vicepreședintă a Grupului PPE din Parlamentul European pentru politica externă. Când ați remarcat că Rusia și China joacă jocul dezinformării referitor la pandemie?

Sandra Kalniete: „De la început, când diplomații chinezi au răspândit ideea falsă că virusul ar fi provenit din Italia. Au pus sub semnul întrebării capacitatea statelor europene de a răspunde eficient la această situație de criză. Există multe dovezi ale faptului că la început China a încercat să mușamalizeze problema, au redus la tăcere semnalizatorii de integritate chinezi, apoi au lansat o campanie masivă de compromitere a Europei creând în spațiul public imaginea unei Chine foarte prietenoasă, săritoare și eficientă în lupta cu pandemia, ajutând alte țări aflate la nevoie.”

Europa Liberă: Și Rusia?

Jocul Rusiei a fost destul de reușit...

Sandra Kalniete: „Rusia avut o abordare diferită. China este ghidată de interesele sale economice. Rusia, în schimb, are scopul de a șubrezi proiectul european, integritatea UE și a statelor membre. Și cum pandemia a fost așa un șoc pentru guvernele statelor membre, jocul Rusiei a fost destul de reușit.”

Europa Liberă: Pe de altă parte, putem să ne gândim că a fost vorba de un proiect în care să pună față în față un nou pol de putere Rusia-China, cu vechile democrații europene, prezentate de Rusia și China ca slăbite și ineficiente?

Sandra Kalniete: „Aici trebuie să divizăm două dimensiuni. Una este cea internă, atât în China cât și în Rusia. Ambele țări se prezintă pe plan intern drept lideri globali. Cea de-a doua dimensiune este cea globală. Trebuie să ne uităm la aliații Rusiei și ai Chinei. Vom vedea ca acestea nu sunt statele democratice, la nivel global, că vorbim de Australia, SUA sau Canada, sau UE. Nu aceștia sunt aliații lor, căci aceste țări nu sunt ușor de păcălit. Ideea unei lumi multipolare este discutată de prin anul 2000. Nu suntem încă acolo. Pentru că o țară nu poate fi considerată un partener de încredere și puternic dacă nu este democratică. O țară nedemocratică poate avea succes pentru o vreme, dar nu poate avea o dezvoltare normală pe termen lung. Eu provin dintr-o fostă republică sovietică și știu cum este să trăiești într-un regim autoritar.”

Europa Liberă: Se va schimba relația UE cu Rusia și China ca urmare a felului în care s-au comportat cele două țări în timpul acestei pandemii?

Sandra Kalniete: „Voi începe cu Rusia. Când a început conflictul din Ucraina, în 2014, atitudinea statelor membre UE era destul de divizată față de Rusia. Nu toți erau capabili să înțeleagă pericolul pe care îl reprezenta acel război, consecințele lui și faptul că Rusia era responsabilă pentru toate acele lucruri. În ani, nivelul de înțelegere al statelor membre a crescut. Când conturile CDU (Uniunea Creștin Democrată) din Germania au fost piratate de hackeri ruși, Germania s-a gândit la sancțiuni. Cu China este mai complicat. China este văzută ca un partener economic. Rusia nu este puternică economic, are doar materii prime de vânzare. China însă a investit mult și este o piață foarte bună pentru firmele europene. Acum, cu această pandemie, China își arată mușchii. Când Australia a cerut o anchetă care să determine responsabilitatea Chinei pentru această pandemie, China a reacționat prin creșterea taxelor pentru mărfurile din Australia. La fel a făcut și în Europa, mai voalat, pe canale diplomatice. China încearcă să aibă o influență în afacerile europene. PPE a cerut un moratoriu anual, pentru a împiedica ”turul de cumpărături” al Chinei, altfel spus, pentru a împiedica Beijingul să cumpere companii europene care se află în dificultate din cauza pandemiei.”

Europa Liberă: Nu este prea târziu?

Sandra Kalniete: „Există analiști care atrag atenția asupra acestei probleme de ani de zile, și care spun că Europa ar trebuie să oprească cumpărarea companiilor strategice. Este important și sensibil din punct de vedere politic pentru UE. Măcar acum, în al 11-lea ceas, să încercăm să rezolvăm ce mai poate fi rezolvat.”