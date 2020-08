Retrospectiva săptămânii: Vizita misterioasă și inutilă a lui Igor Dodon la Moscova și implicațiile acesteia

Președintele Igor Dodon spune că negocierile asupra unui nou acord cu Rusia pentru împrumutul a 200 de milioane de euro vor începe în zilele următoare.

El a făcut anunțul imediat după convorbirile purtate la Moscova cu șeful adjunct al administrației prezidențiale, Dmitri Kozak, care este și emisarul Kremlinului pentru relația cu Republica Moldova. Editorialistul și comentatorul politic Nicolae Negru crede că vizita a fost inopinată, misterioasă și enigmatică.

„În primul rând, Dodon nu a anunțat, cum făcea el de obicei, cu mare tam-tam, că pleacă la Moscova. Pe urmă, ceea ce a anunțat el după: că a vorbit despre acest credit, încep negocierile. Din câte știu eu, despre aceasta a vorbit și s-a înțeles cu el premierul Chicu la Minsk, la întâlnirea sa cu premierul Rusiei, Mișustin. Păi, atunci nu se cam dublează funcțiile premierului nostru și ale lui Dodon? Apoi a mai vorbit despre „zeci de mii de tone de ajutor umanitar gratuit”, s-a exprimat Dodon, ca și cum ajutorul umanitar ar trebui plătit, „în formă de motorină pentru fermierii noștri afectați de seceta cumplită din acest an”. Iarăși despre aceasta a vorbit el data trecută. Prin urmare, Dodon nu a venit cu nimic nou, e aceeași „ciorbă electorală” reîncălzită și nu e convingător în ceea ce a făcut el.”

Europa Liberă: Dvs. le dați dreptate criticilor dlui Dodon care spun că el ar fi mers la Moscova pentru susținere în alegerile prezidențiale, chiar dacă nu și-a anunțat candidatura?

Nicolae Negru: „Da, eu cred că pentru asta el a fost chemat, fiindcă s-a alarmat Moscova în legătură cu ceea ce se întâmplă aici, în legătură cu cazurile de corupție care ies la iveală legate de Partidul Socialiștilor și legate de Dodon personal. Eu nu cred că la Kremlin se uită impasibili la faptul că Dodon acceptă niște „kulioace”, cum s-a exprimat el, de la Plahotniuc, că a fost implicat în aflarea rezultatelor alegerilor din municipiul Chișinău în 2018 și multe alte lucruri. Cred că Kremlinul este îngrijorat de această situație.”

Redactorul-șef al ziarului „Observatorul de Nord” de la Soroca, Victor Cobăsneanu, nu se arată surprins că, aflându-se la Moscova, Igor Dodon nu a fost primit de omologul său rus, Vladimir Putin.

„Probabil, Putin acum are o altă problemă, tot cu un alt „prieten” de-al lui, cu dl Lukașenko. Pe dânsul acum îl interesează mai degrabă pasărea din mână, care este Belarusul și care are alegeri chiar zilele acestea, dar cioara de pe gard, adică alegerile prezidențiale din noiembrie și cu Dodon în frunte urmează încă să aibă loc și el, probabil, a lăsat din turații în direcția Chișinăului și pune accentul acum pe Belarus.”

Europa Liberă: Dar factorul rusesc mai poate fi implicat în alegerile din Republica Moldova?

Sub influența Rusiei, Dodon ar putea primi sprijinul Transnistriei

Victor Cobăsneanu: „Poate fi cu siguranță și există o cale foarte simplă și, ceea ce-i paradoxal, absolut legitimă, adică implicarea în procesul electoral a locuitorilor Transnistriei, peste 200 de mii de alegători care au tot dreptul să participe la alegeri. Or, sub influența Rusiei, Dodon ar putea primi sprijinul Transnistriei. Nu întâmplător acum Dodon vorbește cu căldură despre liderul din Transnistria, Krasnoselski, despre întâlnirile pe care le are cu acesta. Și chiar l-a numit președinte fără ghilimelele de rigoare și fără niciun fel de iluzie sau aluzie. Și e important că nimeni nu va avea nimic de spus, fiindcă Transnistria este juridic parte componentă a Republicii Moldova și transnistrenii au dreptul, ca și fiecare dintre noi, să participe la aceste alegeri.”

Europa Liberă: Nimeni nu zice că nu ar trebui cetățenii cu drept de vot din stânga Nistrului să participe la alegerile din Republica Moldova, doar că să nu fie aduși organizat cu transportul, să nu li se plătească pentru vot.

Victor Cobăsneanu: „Perfect, adevărat. Aici rolul cel mai important îl vor avea organismele internaționale care vor monitoriza desfășurarea scrutinului și chiar marea armată de observatori, inclusiv observatori străini care nu trebuie să se limiteze numai la concluzii de genul că au fost încălcare regulile fairplay-ului în alegeri, că voturile s-au cumpărat și să mai spună, așa cum au spus în campania electorală cu patru ani în urmă chiar cei de la Promo-LEX, că au fost depistate încălcări, dar acestea nu au influențat rezultatul final. Orice încălcare poate influența rezultatul final al unui scrutin. Or, istoria ne aduce mai multe exemple când și un vot a decis foarte mult. Să ne aducem aminte despre venirea la putere a lui Hitler, a fascismului, care a schimbat mersul istoriei.”