Igor Boțan: Ar fi straniu să nu fie utilizat gazoductul pentru a obține prețuri bune

Proiectul gazoductului Ungheni – Chișinău presupune o rețea cu o lungime de 120 km, trei stații de predare a gazelor naturale (două în Chișinău și una în Ungheni, localitatea Semeni) şi dotarea centrului de dispecerizare și dirijare de la Ghidighici. Rețeaua de transport gaze naturale pe ruta Ungheni – Chișinău reprezintă cea de-a doua etapă a proiectului de interconectare Iași – Ungheni – Chișinău. Prima parte a conductei, corespunzând interconectorului Iaşi-Ungheni, a fost pusă în funcțiune în anul 2014 și prin ea pot fi transportate anual circa 1,5 miliarde metri cubi de gaze naturale. Lucrările au început în februarie 2019. România are zăcăminte de gaze suficiente, dar preferă să le conserve și să importe la rândul ei gaz din Federația Rusă. Vasile Botnaru a stat de vorba cu analistul politic Igor Boțan, director executiv ADEPT, despre acest subiect, care crede că acest gazoduct va oferi într-adevăr independența Moldovei de gazul rusesc și va impune o competiție corectă a prețurilor.

Igor Boțan: „Gazoductul Ungheni-Chișinău, din punctul meu de vedere, va asigura independența energetică a Republicii Moldova. Acesta a fost raționamentul pentru a-l construi, s-au investit peste 100 de milioane de euro și ar fi straniu ca această investiție să fie neutilizabilă în procesul de asigurare a Republicii Moldova cu gaze naturale.”

Europa Liberă: Mai ales că banii au fost dați cu împrumut de europeni.

Igor Boțan: „Exact!”

Europa Liberă: Vor avea ei grijă să fie valorificată investiția.

Igor Boțan: „Vor avea grijă ca în Republica Moldova să existe o competiție de piață între furnizorii de gaze și între cei care distribuie aceste gaze către consumatori.”

Europa Liberă: Asta și era problema până acum, țeava estică este în proprietatea Gazpromului în proporție de 51 la sută, câte acțiuni are Gazprom în Moldova-Gaz, și de aici și comportamentele guvernărilor, spun unii deputați de opoziție, care au tergiversat cât au putut construcția acestui gazoduct vestic.

Igor Boțan: „Eu nu cred așa, că chiar au dorit să tergiverseze construcția acestui gazoduct, dacă ne referim la evenimentele pe care le cunoaștem cu toții. Anul 2014, în ajun de alegeri parlamentare, premierul de atunci, dl Iurie Leancă, a participat la darea în exploatare a segmentului Iași-Ungheni. A urmat o perioadă de reflecții și de calcule economice care a durat destul de mult, dar ne amintim iarăși că în ajunul alegerilor parlamentare în 2018, deja în 2018 pe atunci președintele parlamentului, dl Andrian Candu, a vorbit în termeni foarte fermi despre necesitatea aducerii gazoductului până la Chișinău.

S-a întârziat cu aproximativ un an de zile, dar acest gazoduct iată că a fost construit...

S-a întârziat cu aproximativ un an de zile, dar acest gazoduct iată că a fost construit, iar acum suntem în perioada când au loc testările tehnice și suntem cu toții în așteptare, pentru că la sfârșitul acestui an expiră contractul cu Gazprom și am văzut că există un șir de probleme legate de relațiile Guvernului Republicii Moldova cu gigantul rusesc, problema prețurilor comparate cu cele pe piața europeană sunt de două ori mai mici sau chiar de două ori și jumătate mai mici decât prețurile pe care le oferă Gazpromul.”

Europa Liberă: Sugerați Dvs. cumva că Gazpromul va deveni mai cooperant când va negocia prețurile?

Igor Boțan: „Depinde de autoritățile moldovene și de cei care vor purta negocieri, dar această investiție majoră în infrastructura energetică a Republicii Moldova ar fi straniu să nu fie utilizată pentru a obține prețuri bune și de a avea o competiție reală între cei care livrează din partea Gazpromului și cei care livrează din România.”

Europa Liberă: Unii politicieni spun că pe țeava românească va veni mai lesne unionismul. Cât de întemeiată este această temere?

Igor Boțan: „Absolut neîntemeiată. Să ne uităm la cifrele legate de comerțul Republicii Moldova cu spațiul estic și cu spațiul vestic. Deci, deja 70 la sută din produsele moldovenești sunt pe piața de desfacere europeană, iar România este lider în ceea ce privește raporturile comerciale.”

Europa Liberă: Deci, țeava asta e economie pură, asta vreți să spuneți?

Igor Boțan: „Nu, nu e pură economie, este și componenta politică, pentru că Gazpromul a fost al doilea minister de externe al Federației Ruse, care făcea politica în Europa, dar iată că timpurile s-au schimbat. Noi știm că Gazpromul acum are pierderi imense, a pierdut arbitrajul cu Polonia și trebuie să întoarcă Poloniei un miliard și jumătate de dolari pentru formula pe care a folosit-o la livrarea gazelor; a pierdut arbitrajul cu Ucraina și a transferat Ucrainei trei miliarde de dolari pentru formula pe care a folosit-o; s-a schimbat infrastructura în Europa, gazele lichefiate acum au un acces mult mai facil în Europa. Și datorită acestor schimbări, vedem că prețurile la gaze livrate imediat sunt de cel puțin trei ori mai mici decât prețurile la gaze pe durate mai mari, ceea ce înseamnă că, dacă avem acest gazoduct, dacă autoritățile moldovene vor semna contractele necesare, dacă vor soluționa problema rețelelor de distribuție, nu gazoductele magistrale care aduc gazul până la Chișinău...”

Europa Liberă: Adică vor adapta legislația Moldovei la cerințele europene?

Igor Boțan: „Exact. Să implementeze în măsură deplină prevederile așa-zisului „Pachet energetic III”, atunci lucrurile se vor mișca din loc și cred că într-o perioadă nu foarte îndelungată vom fi în situația să spunem că am rezolvat problema asigurării independenței energetice a Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Dacă, așa cum spuneți Dvs., din ianuarie 2021 începe a fi livrat gaz dinspre vest pe gazoductul estic, va avea probleme Tiraspolul, centrala generatoare de curent electric care alimentează malul drept al Nistrului. Problema asta cum se va rezolva?

Igor Boțan: „Problema respectivă este complexă, dar eu nu cred că Transnistria va avea aici alte probleme decât problemele de natură financiară, pentru că oricum gazoductul rusesc, care alimentează o parte din teritoriul Bulgariei și Greciei, trece prin teritoriul Republicii Moldova, trece prin Transnistria. Problema e că Transnistria trebuie detașată de Republica Moldova în privința datoriilor. Aici există mari probleme și am văzut că la Adunarea generală a Moldova-Gaz de acum câteva săptămâni a fost un scandal imens legat de informațiile pe care le-a făcut publice ex-deputatul Alexandru Petcov, care spune că deciziile au fost adoptate încă în decembrie anul trecut, dar au fost oficializate abia acum, în luna iulie, ceea ce ridică mari probleme legate de transparența prețurilor la gaze și probleme imense legate de cui îi revine datoria de 7 miliarde de dolari pe care o are Transnistria.”

Europa Liberă: De gâtul cui este atârnată această piatră de moară?

De ce ar trebui să achităm datoria Transnistriei?...

Igor Boțan: „Din documentele pe care le-a făcut publice ex-deputatul Petcov, această datorie îi revine Moldova-Gaz. Cei din Tiraspol și-au concesionat partea lor din Moldova-Gaz Gazpromului, ei consumă gaze, iar toată datoria îi revine Republicii Moldova, adică Moldova-Gaz. Și aceste lucruri trebuie discutate, astfel încât atunci când va fi semnat un nou acord cu Gazpromul, dar așa cum spuneam, acordul actual expiră în luna decembrie, toate aceste lucruri cel puțin trebuie puse pe policioare și trebuie articulate clar, astfel încât să știm noi, cetățenii Republicii Moldova, de ce ar trebui să achităm datoria Transnistriei.”

Europa Liberă: Dle Boțan, demult se vorbea despre asta. Dacă creditorul rus vine într-o zi și revendică 7 miliarde de dolari datorii de la Republica Moldova, toată economia e ca și vândută?

Igor Boțan: „Nu este chiar așa, pentru că am văzut că polonezii și ucrainenii au putut învinge în arbitraj Gazpromul. Acesta este un lucru. Al doilea lucru – deja nu mai putem fi șantajați că, dacă nu achitați, vă întrerupem gazul. Deci avem conducta care vine din România.

Avem un atu în viitoarele negocieri cu Gazprom...

Părerea mea este că avem un atu în viitoarele negocieri cu Gazprom, inclusiv legate de problema datoriei Transnistriei. Rusia și-a asumat susținerea plenară a acestei enclave separatiste și Rusia trebuie să poarte responsabilitate, mai cu seamă că există deciziile CEDO care spun foarte clar că Federația Rusă controlează de facto acest teritoriu. Deci, Republica Moldova în caz de un litigiu ar avea argumente serioase pentru a-și apăra interesele. Și aici gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău este un activ extraordinar de prețios pentru Republica Moldova.”

Europa Liberă: Mai rămâne să vedem acest activ umplut cu gaze și pentru asta, așa cum spune ex-premierul Sturza, mai e nevoie de o stație de pompare.

Igor Boțan: „Dacă s-au investit 100 de milioane de euro și avem acest gazoduct construit, ar fi straniu să nu ne gândim la alte lucruri, la alte accesorii care îl pot face viabil și care pot asigura independența energetică a Republicii Moldova. Și mai este un lucru pe care trebuie să-l spunem foarte clar: nimeni în Republica Moldova nu ar trebui să se joace în jocuri politice, spunând că trebuie să dăm preferință gazoductului din România în fața Gazpromului. Nu, noi trebuie să avem o competiție de piață, să avem un proiect economic și de asigurare a independenței energetice a Republicii Moldova, fără alte lucruri care pot duce la tensionarea situației politice sau de altă natură aici, în Republica Moldova.”