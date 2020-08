Igor Boțan: Rusia manevrează. Dacă ar fi posibil să scape ușor de Lukașenka și să-și înscăuneze un alt aliat la Minsk, ar face-o cu plăcere

Europa Liberă: Comentatorii politici încearcă să întrevadă în criza de la Belarus interesele Kremlinului. Alexandr Lukașenka a făcut tot posibilul ca anume pe pârtia asta să meargă analiza, pentru că, înainte de alegeri, voia să dea senzația că se ceartă cu Putin. Or, când a ajuns la ananghie, când se pare că a fost strâns la colț, caută ajutor tot la Putin, or, adversarii săi sunt bănuiți că ar fi agenții de influență ai lui Putin, în special, Babariko, „Gazprom”-ul ar fi investit sume enorme în promovarea sa. Prin urmare, belarușii în mare parte au de ales între autoritarismul lui Lukașenka, vechi de 26 de ani, și presupusa dependență de Kremlin, dacă vor învinge adversarii lui Lukașenka. Sau nu e așa?

Igor Boțan: „Evenimentele din Belarus arată că dictatorul Lukașenka nu va ceda puterea. El demonstrează acest lucru inclusiv prin acțiuni militariste, iar ceea ce se întâmplă acum putem caracteriza ca intrarea Belarusului într-o dependență totală de Federația Rusă.”

Europa Liberă: Dar faptul că a apărut chiar cu un Kalașnikov în mână și a mobilizat deja trupe de militari pentru încercuirea stelei din Piața Independenței, nu incită și mai mult spiritele, nu obține el tocmai inversul?

Igor Boțan: „Incită spiritele, dar noi am văzut că Lukașenka s-a întâlnit cu reprezentanții Statului Major, după care aceștia au făcut declarații că sunt gata să participe la un război civil împotriva propriului popor pentru a apăra puterea pe care ei o consideră constituțională. De aceea, șanse pentru revoluția belarusă sunt foarte puține. Problema e că, după ce Lukașenka va fi învestit în funcție, la suprafață vor ieși problemele economice și dependența totală a Belarusului de Federația Rusă.”

Europa Liberă: Dar Putin va dori, oare, să scalde într-o baie de sânge Belarusul, ca după aia să fie părtașul acestui măcel?

Igor Boțan: „Propaganda rusească deja a pregătit terenul în acest sens, afirmând că NATO și vecinii Belarusului, în primul rând, Polonia ar avea pretenții teritoriale la provinciile de vest ale Belarusului. Deci, argumentarea ca și cum a fost găsită...”

Europa Liberă: Și asigurările date de președintele polonez nu sunt suficiente, nu sunt convingătoare?

Igor Boțan: „Pentru propagandă nu, noi vorbim despre propagandă și nu despre interese reale. Noi înțelegem foarte bine că Polonia este țară membră a Uniunii Europene și a NATO, iar Uniunea Europeană are o strategie foarte bine pusă la punct încă de acum 15 ani, atunci când a fost lansată Strategia Vecinătății, în care se spune foarte clar ce își dorește Uniunea Europeană de la fostele republici sovietice.”

Europa Liberă: Dar cum explică propaganda (nu știu dacă neapărat o urmăriți) această inconsecvență a lui Lukașenka – înainte de alegeri, vezi Doamne, Rusia era în spate, iar acum apare NATO, Polonia, Cehia și capitaliștii cu care mai înainte Lukașenka cocheta bine mersi?

Igor Boțan: „Lukașenka întotdeauna a fost un partener oarecum rebel în raport cu Federația Rusă, numai că rușii îi amintesc dlui Lukașenka și cetățenilor belaruși de unde se ia așa-zisa bunăstare din Belarus. Este vorba de dotații de aproximativ 8 miliarde de dolari pe an care cad în bugetul Belarusului, cu o populație de 9,5 milioane de oameni, iar acești bani vin din faptul că Federația Rusă exportă anual până la 23 de milioane de tone de petrol pe care, după rafinare, Belarusul în mare parte îl vinde pe piața europeană la prețuri mondiale.”

Europa Liberă: Practic e un cadou?

Igor Boțan: „Da, este un cadou, dar rușii înțeleg foarte bine că trebuiau să facă aceste plăți în favoarea Belarusului, pentru că au interese majore strategice în Belarus. Este vorba despre două baze militare – o bază militată pentru avertizarea timpurie a atacurilor cu rachete. Pentru ruși acest lucru contează foarte mult și cea de-a doua este o bază care comunică cu submarinele rusești și aceste două baze militare sunt date ca și cum în arendă de Belarus Federației Ruse pe 25 de ani, iar anul curent contractul de arendă expiră și Federația Rusă îl va face pe dracu-n patru pentru a-l menține pe Lukașenka și a prelungi aceste contracte. Deci, lucrurile aici sunt bătute în cuie și pur și simplu înțelegem că poporul belarus a obosit de această dictatură a lui Lukașenka și încearcă prin aceste proteste pașnice să-și demonstreze propria demnitate, că nu poate de o manieră atât de nerușinată să fie furat votul cetățenilor.”

Europa Liberă: Dar cum vi se pare așa o ipoteză că acești protestatari, de fapt, îl ajută pe Putin să-l salte pe Lukașenka și în mod democratic, revoluționar să-l instaleze pe un succesor care va semna cu și mai multă dorință acest acord de transmitere a bazelor militare?

Belarusul lui Lukașenka... are datorii externe de aproximativ 40 de miliarde de dolari

Igor Boțan: „Conjunctura economică actuală este foarte dificilă pentru Federația Rusă. Părerea mea e că Federația Rusă ar dori să scape de acest Lukașenka și să înscăuneze la Minsk un președinte care ar fi loial Federației Ruse, ar semna contractele de arendă a bazelor militare, ar accepta așa-zisa manevră a impozitării, pe care o impune Federația Rusă pentru exportul de țiței în Belarus și acest lucru ar fi suficient, pentru că actualmente situația e atât de proastă în Federația Rusă din punctul de vedere al veniturilor bugetare, că să mai ia în cârcă și Belarusul lui Lukașenka, care are datorii externe de aproximativ 40 de miliarde de dolari, care este absolut dependent de piața Federației Ruse, care va fi supus sancțiunilor Uniunii Europene, este o povară pe care Rusia acum cu greu și-o poate permite. Deci, Rusia manevrează. Dacă ar fi posibil să scape ușor de Lukașenka și să-și înscăuneze un alt aliat la Minsk, ar face-o cu plăcere.

Deocamdată, acest lucru nu se întrevede, pentru că am văzut că și dna Țihanovskaia a spus foarte clar că o constantă a eventualei sale politici prezidențiale ar fi asigurarea independenței Belarusului. Mai înțelegem de unde aceste manevre ale lui Lukașenka împotriva rușilor cu cei 33 de „omuleți”, Lukașenka pur și simplu a dat peste cap o strategie a lui Putin, despre care se vorbește în presa din Federația Rusă – constituirea pe bune a așa-zisului stat unional Belarus-Federația Rusă, în care Putin să-și revendice calitatea de președinte. Acest lucru a eșuat, de aceea Putin a fost nevoit să modifice Constituția și să-și anuleze ca și cum mandatele precedente pentru a putea rămâne la guvernare în Federația Rusă. Deci este o cacealma, o încurcătură greu de imaginat, dar consecințele vor fi grave atât pentru economia Federației Ruse, cât și pentru economia Belarusului.”

Europa Liberă: Pentru că ne uităm la situația din Belarus de la Chișinău, nu pot să nu vă adresez următoarea întrebare: îi mai pasă, oare, Minskului de reacțiile Occidentului, de Uniunea Europeană, mai încearcă să salveze niște aparențe sau nu?

Igor Boțan: „Nu, cred că deja lucrurile au venit foarte clare, Lukașenka de la acuzarea Rusiei pentru intenția de a organiza un Maidan la Minsk a trecut la acuzarea directă a Occidentului că ar vrea să anexeze Belarusul, lucru greu de imaginat, doar într-o imaginație bolnavă pot apărea astfel de idei, de aceea nu are niciun fel de scrupule în a acuza.”

Europa Liberă: Dar totuși nu a băgat iarăși acum, în week-end, polițiștii peste protestatari, nu a fost arestată, reținută nici o persoană. Nu înseamnă asta că Lukașenka scrâșnește din dinți, dar se abține de frica unor reacții din Occident?

Igor Boțan: „Părerea mea este că Lukașenka este sfătuit de experții ruși din anturajul lui Putin să nu facă acest lucru, pentru că cruzimea de care a dat dovadă în primele zile de după alegeri a marcat întreaga lume. Eu cred că aici lucrurile sunt foarte clare, dar Lukașenka…”

Europa Liberă: Adică îi face un deserviciu lui Putin, dacă este…

Igor Boțan: „Sigur că da, îi face un mare deserviciu, pentru că Putin trebuie să-l salveze, iar salvarea unui dictator pe fundalul evenimentelor din Rusia, mă refer la cazul lui Navalnîi ș.a.m.d., este o istorie foarte, foarte obscură cu implicații pe viitor negative, ca să nu zic nefaste, pentru Federația Rusă. De aceea, Lukașenka a fost sfătuit să-i sperie pe cetățenii belaruși cu închiderea întreprinderilor, muncitorii cărora au ieșit la proteste, pentru a încerca să-i convingă că vor rămâne curând fără resursele necesare pentru a-și întreține viața și familiile.”

Europa Liberă: Închiderea întreprinderilor înseamnă și stare de război, și stare de urgență în orașele din Belarus?

Igor Boțan: „Sigur, pentru că închiderea întreprinderilor poate provoca trecerea de la proteste pașnice la proteste violente, iar pentru a înăbuși protestele violente va fi necesară declararea stării de urgență și de implicarea armatei. Deci, lucrurile sunt foarte pesimiste din punctul meu de vedere.”

Europa Liberă: Ce pârghii mai are comunitatea internațională?

Igor Boțan: „Comunitatea internațională, din păcate, nu are prea multe pârghii, pentru că Lukașenka și Federația Rusă invocă așa-zisul stat comun al Federației Ruse și Belarusului, iar acest lucru, chipurile, face Federația Rusă să aibă anumite obligații față de stabilitatea situației politice din Belarus. Nu cred că cineva își poate permite să intervină altminteri decât prin...”

Europa Liberă: ...izolare?

Igor Boțan: „Da, izolare, ceea ce întâmpină acum Federația Rusă după anexarea Crimeii și declanșarea războiului în Donbas. De aceea este singurul mecanism și singurele măsuri pe care Occidentul și comunitatea internațională le pot aplica față de regimul lui Lukașenka. Din păcate, situația e foarte complicată și depinde foarte mult de comportamentul cetățenilor belaruși și de rezistența acestora față de acest comportament dictatorial al lui Lukașenka.”