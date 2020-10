Valeriu Munteanu (MPU): „CEC-ul nu are dreptul la nicio eroare”

Comisia Electorală Centrală a invalidat deja mii de semnături din listele de susținători ai candidaților Octavian Țicu și Dorin Chirtoacă – ambii reprezentând segmentul unionist. Este ceva ce i s-a întâmplat mai devreme și lui Andrian Candu, înainte de a i se refuza înregistrarea. Chirtoacă a mers la CEC să-și demonstreze dreptatea, iar Țicu a denunțat o ofensivă anti-unionistă din partea Moscovei, prin Igor Dodon.

Interlocutorul nostru din această dimineață, Valeriu Munteanu, politician din Mișcarea Politică Unirea, și-a petrecut alături de câțiva activiști ai mișcării două zile la Comisia Electorală Centrală verificând erorile semnalate de comisie.

Valeriu Munteanu: „Noi, Mișcarea Politică UNIREA (MPU), am colectat 23 de mii de semnături, 23 de mii 181 de semnături pentru dl Dorin Chirtoacă, candidatul MPU. Le-am dus la Comisia Electorală Centrală, ei le-au verificat în 3 zile, după care ne-au prezentat o informație preliminară și ne-au spus că au acceptat din aceste semnături doar puțin peste 15 mii, iar anumite raioane nu întruneau categoria de 600 de semnături, 570-560, diferite poziții erau pentru diferite raioane. Respectiv, noi am scris o cerere de renumărare și am participat ieri toată ziua și astăzi toată ziua la procesul de reverificare a erorilor pe care le-a generat sau le-a catalogat Comisia Electorală Centrală (CEC). Și vreau să vă spun că am descoperit cel puțin 10 categorii de erori ale CEC, pe care ei le-au recunoscut. Primul lucru pe care l-am făcut ieri, atunci când am ajuns la CEC, am scos toți buletinele, eram 4 oameni – eu, dl Chirtoacă, dl Ion Cebanu și, respectiv, dl Calmîc – și am dat buletinele noastre să vadă dacă suntem semnatari corecți.

Am fost stupefiați să vedem că sistemul sau baza de date a CEC-ului este una imperfectă, or pe mine, pe soția mea și pe dl Calmîc ne-au încadrat greșit la categoria domiciliu și, respectiv, noi suntem, în accepțiunea CEC, semnatari incorecți din punctul acesta de vedere. După această categorie am avut 1.500 de persoane care au primit acest verdict, desigur că unul incorect în momentul în care suntem absolut siguri că această bază de date este incorectă.”

Europa Liberă: După verificare, aceste mii în ce s-au transformat?

Valeriu Munteanu: „Este complicat să verifici această mie. Și explic de ce. Pentru că noi am mers cu totul după alt sistem, am luat raionul cu 599 de semnături valabile, de exemplu, Florești și am încercat să-l ducem peste 600. Primul lucru pe care l-am făcut, am „înviat” un mort acolo. Cum am „înviat” mortul? Iată a doua categorie de greșeli pe care le face CEC-ul, operatorul a greșit o cifră din buletinul omului viu și a generat un buletin cu un om decedat și ni l-au trecut nouă ca decedat. Și după aia am dus Floreștiul pe diferite criterii mai sus de 600 și l-am abandonat. Mai mult decât atât, pe acest criteriu de domiciliu avem răspunsuri de la oamenii pe care i-a încadrat CEC-ul cu domiciliul greșit și oamenii din teritoriu ne-au trimis deja buletine de identitate sau au să ni le trimită în continuare și spun că: „Nu, eu trăiesc la Florești, Ghindești, nu cum spune CEC-ul”, pentru că se află exact în situația mea și a dlui Calmîc. Mergem mai departe. O altă categorie de greșeli pe care am identificat-o, vă spuneam, asta cu morții care e parodiată, respectiv noi nu credem, da, posibil să fi fost erori și din partea noastră, dar există o sumedenie de erori și pe această categorie de decedați și din partea d-lor.

Trei: după buletinul de identitate au anulat 3.000 de oameni, despre care spuneau că este greșit buletinul de identitate. Ce am descoperit aici? În raionul Sângerei doar pe această categorie buletine de identitate greșite am descoperit 19 persoane pe care operatorul CEC oricum le include în calculator manual, a greșit el, ei au recunoscut și o să le corecteze, 19 persoane, evident că Sângereiul se duce mult peste, de la 606 la 625 doar pe acest criteriu. Pe fiecare raion pe acest criteriu am găsit greșeli cu torba, dacă vreți.

Mergem mai departe.

Au existat foarte mulți oameni care aveau buletinul de identitate expirat, dar ei îl folosesc și CEC-ul îl consideră nevalabil. Mai mult decât atât, am găsit oameni care sunt vii, sănătoși, au semnat și pentru că omul trebuie să semneze singur are o cifră la sfârșit greșită sau în mijloc, oamenii ne-au trimis buletinele, ne-au spus că vor scrie cerere ca să demonstreze. Deci, noi ne-am luptat pentru fiecare categorie de aceste persoane, după care altă categorie spuneau că persoana a semnat greșit, de exemplu, omul scria greșit data când a fost emis buletinul de identitate, pentru că așa a înțeles omul, dar noi nu includem în chestia ceea, am corectat și lucrul acesta, după care multe alte erori care în final au dus la faptul că, de fapt, munca noastră era mult mai bună decât verificarea CEC-ului, care nouă nu ne permite să greșim, pentru că dacă greșim cu 599 nu ne înregistrează, iar ei pot să greșească și nu li se întâmplă absolut nimic. Iată acesta este rezultatul pe care îl avem la această oră.”

Europa Liberă: Dar aceste greșeli până la urmă sunt ale CEC-ului sau ale Registrului care întocmește listele astea? Eu înțeleg că CEC-ul face uz de o bază de date pe care o ia de la altă instituție de stat și aici sigur că nu scoate dubiile în privința acestei instituții de stat, dar e greșeala CEC-ului sau a Registrului, Dvs. cum înțelegeți?

Valeriu Munteanu: „Noi lucrăm cu CEC-ul, nu cu Registrul, nu ne interesează în calitate de alegător și în calitate de cetățean al Republicii Moldova. CEC-ul primește bani din gros din partea bugetului de stat și de la o mulțime de organisme internaționale, mai ales pe dimensiunea asta de baze de date și a primit de zeci de ori bani ca să asigure totul și pe intern, și pe extern, și cel care este în diasporă și sub acest aspect nu poate fi fraudat, nu poate fi în niciun fel trișat. Iată am demonstrat prin experiența mea și a soției mele că există eroare.

Dacă există eroare la această rubrică, înseamnă că poate să fie eroare și la altă rubrică; dacă există eroare la momentul în care înregistrăm sau respingem candidații la președinție, merg pe ideea că acest tip de erori, lacune – voite sau nevoite, cu voie sau fără voie – s-ar putea să se repete aceste experiențe, bunăoară, la numărarea voturilor în procesul numărării, înregistrării, contabilizării.

Deci, dacă tu folosești aceleași baze de date, aceleași softuri, erorile umane le considerăm naturale, dacă vreți, dar oricum noi nu am avut capacitatea, fiindcă nu ne-au dat timp și la un moment dat au spus că gata, încheiem, pentru că astăzi se încheie perioada în care putem să facem reverificarea, pentru că trec 5 zile și într-un fel ne-am despărțit, dar nu puteam să-i verificăm pe toți, dar în momentul în care noi nu am fi adus 18 raioane sub 700 s-ar fi despărțit cu noi și ne-ar fi spus verdictul: „Nu vă înregistrăm și atât”. Deja o să vedem ce o să spună CEC-ul.”

Europa Liberă: Eroarea totuși e deliberată sau fără voie? Dvs. cum ați înțeles? Întrebarea este principială din moment ce deja avem un candidat care nu a fost înregistrat în cursă, pentru că CEC a zis că a greșit la colectarea semnăturilor.

Valeriu Munteanu: „Nu știu ce reverificări au făcut dl Candu și echipa d-lui, care au fost argumentele și cât de bine au prezentat documentele, dar în momentul în care cel puțin pe partea de soft, pentru că semnează oameni, candidează oameni, dar se verifică un soft și în momentul în care tu nu poți să-l regăsești pe omul acela de la Florești, de la Ghindești sau din altă parte, sau să facă o copie de pe buletin și să ți-o trimită, tu să mergi la CEC și să spui: uitați-vă, de fapt, aceasta este copia corectă sau aceasta este seria de pe buletin corectă și în momentul în care sunt 3.700 de oameni la noi, nu știm câți sunt la dl Candu sau câți sunt la dl Țîcu, atunci cu siguranță pe acest criteriu putem spune că este un reper al CEC-ului în care noi nu avem încredere. În momentul în care a greșit pe mine, pe soția mea și pe dl Calmîc, mă duce la gândul că ar putea să greșească în proporție de 10, 20, 30 sau oricât ar dori cineva în momentul în care cel puțin o eroare este admisă. Eu sunt trecut cu viză de domiciliu veche de 10 ani, este imposibil să fie o astfel de eroare, iar soția mea – cu totul în altă parte, chiar dacă trăim în aceeași casă.

Din punctul meu de vedere este o gravă problemă, chiar dacă CEC-ul spune că nu-i în măsură să influențeze. CEC-ul nu are dreptul la nicio eroare, pentru că această eroare nu ne poate garanta că este securizat votul și, respectiv, este numărat, contabilizat corect de către Comisia Electorală Centrală.”

Europa Liberă: Ce e de făcut, dle Munteanu? Vă întreb acum în calitatea Dvs. de om care ați fost și în parlament, și în guvern, ce-i de făcut cu instituțiile de stat care, iată, greșesc în situații în care nu ar trebui să greșească?

Valeriu Munteanu: „Există control parlamentar asupra CEC-ului, există președinte de CEC, există membri, există secretar și trebuie să existe din punctul meu de vedere un control parlamentar în acest sens, să fie făcut un audit al acestui soft și acestei baze de date și o reabordare a calității umane care lucrează la CEC la nivel decizional, dar și la nivel operațional, pentru că în momentul în care noi nu ne duceam, în momentul în care nu insistam, iată, de exemplu, noi am mers pe varianta să ne ducem și să facem reverificări...”

Europa Liberă: Și ați pierdut două zile din viața Dvs., când puteați face altceva?

Valeriu Munteanu: „Exact, dar noi i-am demonstrat CEC-ului că ei au greșit și ei într-un fel au recunoscut, acum trebuie să voteze deja, iar alt candidat, Țîcu, nu a făcut acest lucru, decât s-a lamentat din apartament spunând că îl fură. Dar eu cred că în momentul în care se ducea, pierdea două zile, rezultatul putea să fie similar cu cel al nostru, dar dacă nu s-a dus, din punctul meu de vedere, d-lui n-are cum să ajungă la aceleași concluzii la care am ajuns noi. Ideea este dar ce să facem cu acei 3.700 de oameni care nu pot, nu au capacitatea mea să vină fizic cu buletinul în buzunar și să verifice, să-l arate în fața CEC-ului și să demonstreze membrilor CEC-ului așa cât de mari sunt ei, eu le-am arătat buletinul meu și d-lor au spus că da, Dvs. aveți dreptate, dar moș Ion, mătușa Ioana și ceilalți 3.700 de oameni nu au nici o șansă în fața acestei mașinării nemiloase care poate fi folosită pentru fraudarea alegerilor.”

Europa Liberă: Cetățeanul se duce la votare, vorbim despre un cetățean care se duce la orice scrutin, el când trece acolo și scrie și viza de domiciliu, și toate datele acestea la fiecare scrutin ele sunt cumva actualizate. Dvs. aveți vreo explicație de ce CEC-ul nu le-a actualizat?

Valeriu Munteanu: „Nu am absolut nicio explicație. Cel mai probabil folosesc o bază de date veche sau care poate fi manipulată, în situația în care mie îmi arată o viză de domiciliu din 2010, iar din 2010 eu am participat la alegeri cu o altă viză de domiciliu de cel puțin 10 ori – la alegeri locale, la referendum, la parlamentare ș.a.m.d., înseamnă că este foarte, foarte stranie această abordare.”

Europa Liberă: Dvs. v-ați dus la CEC și ați făcut aceste verificări. Cei care n-au făcut-o, de exemplu, dl Candu, nu știu în ce măsură au fost și ei să verifice, în situația asta Candu, care deja n-a fost înregistrat și deja există o decizie a Curții Supreme de Justiție care i-a dat dreptate CEC-ului, în cazul acesta credeți că mai este cale de întoarcere?

Valeriu Munteanu: „Tare aș fi dorit ca în loc de numele Candu versus Plahotniuc să fie un alt exemplu, dar dacă mă întrebați strict din punct de vedere juridic, în situația în care noi demonstrăm că baza de date a CEC-ului este una incorectă, manipulată, manipulabilă sau orice alt calificativ, deci nu este impecabilă, atunci cu siguranță este un motiv de revizuire în ordine judiciară a hotărârii pe care a dat-o ieri Curtea Supremă de Justiție pe cazul Candu versus Comisia Electorală Centrală.”

Europa Liberă: Am văzut astăzi câteva declarații, aparțin unor persoane cunoscute pentru viziunile pro-unire cu România, zicând că prin punerea la îndoială de către CEC a semnăturilor acestor doi candidați – dl Chicu și dl Chirtoacă –, de fapt, poate ar fi ceva mai de anvergură, lupta cu unionismul. Dvs. cum vedeți astfel de declarații?

Valeriu Munteanu: „Evident, dl Dodon a declarat de zeci de ori că unul din scopurile pe care le are și evident că este o datorie pe care o are față de Moscova e să lupte pentru stăvilirea acestui fenomen care există în Republica Moldova a unionismului și chiar la lansarea d-lui a spus că unul din obiectivele pentru următorul mandat este scoaterea în afara legii a celor care luptă pentru lichidarea statului moldovenesc, având în vedere unirea cu România, dar, spunea astăzi și dl Chirtoacă, noi nu mai suntem în anii ‘90 în care poți să alimentezi opinia publică, cetățeanul interesat și avizat doar cu declarații. În momentul în care a existat această încercare și noi am simțit-o ieri foarte activ la CEC, la cel mai activ membru, acesta este secretarul CEC, care a fost delegat de PSRM, total lipsește din peisaj președintele, alți membri, în general, acolo este secretar și atât.

Dar mergând peste aceste lucruri, în momentul în care noi suntem partide politice, în momentul în care ne revendicăm capacitatea noastră de a guverna statul Republica Moldova, eu trebuie să merg să le demonstrez nu doar declarații pe declarații, dar noi ne-am dus și am demonstrat că ei încercau să ne oprească din cura electorală ilegal. Și noi, reprezentanții MPU și cu Dorin Chirtoacă am făcut acest lucru.

Când îi punem în fața faptului împlinit și când demonstrăm că softul lor este ilegal, atunci probabil îi punem într-un fel într-un colț, pentru că i-am văzut ieri și azi foarte, foarte deranjați pe acest motiv, pentru că vor trebui să dea socoteală cetățeanului, Curții Constituționale, comunității internaționale de ce acest sistem dă greș, indiferent că ei vor încerca să demonstreze că greșeala este de 1 la sută, 3 la sută sau 10 la sută.”

Europa Liberă: Ce deznodământ, adică sunteți absolut sigur că candidatul dvs. va fi până la urmă înregistrat sau admiteți că s-ar mai putea întâmpla surprize pentru dvs.?

Valeriu Munteanu: „Trăim în Republica Moldova, politicul întotdeauna a avut ingerințe puternice asupra unor instituții-cheie precum este Comisia Electorală Centrală. Noi avem deja un rezultat pe care ei ni l-au prezentat până la această oră, pe care l-am văzut, nu l-a semnat încă dl Chirtoacă, urmează ca toate greșelile pe care le-am identificat noi să le corecteze în baza de date, să genereze o altă informație, după care marți la ședința CEC-ului să voteze acest lucru CEC-ul.”

Europa Liberă: Deci, deznodământul vi se pare...

Valeriu Munteanu: „Deznodământul îl vom vedea marți, eu nu fac niciodată pronosticuri, pentru că de multe ori ar putea să arate altfel.”