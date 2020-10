Ca și în 2016, și anul acesta se așteaptă o participare substanțială a vot în rândul moldovenilor din diaspora. Deşi este plecat de mult în străinătate, estet mereu cu gândul acasă, ne-a spus Sergiu Gonța, unul dintre zecile de mii de moldoveni care locuieşte şi munceşte în Marea Britanie.

Sergiu Gonța: „Cu toată familia suntem fermi în a ne decide soarta noastră de mai departe. Prin asta, să ne putem exprima votul și, corespunzător, să avem un succes.”

Europa Liberă: Cunoașteți secția de votare unde ați putea să vă exercitați dreptul?

Sergiu Gonța: „Da, sunt trei secții de votare deschise în Londra.”

Europa Liberă: Sunt niște măsuri pe care le impun autoritățile țării care vă găzduiește. Trebuie să țineți cont și de aceste restricții, nu?

Sergiu Gonța: „O să fie cred că restricții de prevenirea pandemiei, distanța și măștile obligatorii. Aici, destul de conștient și destul de vigilent, sunt foarte serioase restricțiile. Știu cazuri când sunt eliminați din lista de a fi viitorii, potențialii a statului membri, care nu respectă condițiile de carantină de două săptămâni, dacă intră în țară și dacă, abuziv, neagă regulile, în public, mai ales, cei care sunt veniți, ca noi, în statul ăsta.”

Europa Liberă: Înțeleg că v-ați stabilit acolo cu întreaga familie, la Londra. De cât timp ai ales Marea Britanie să fie țara care te-a adoptat?

Sergiu Gonța: „Trecem de al nouălea an, și până la asta mai am experiență în străinătate. Am fost trei ani în Israel și 10 ani aici, cu familia.”

Europa Liberă: Deci, de 13 ani îți câștigi bucata de pâine în străinătate?

Sergiu Gonța: „Și contribui și la economia Moldovei. Fiecare cetățean care lucrează în străinătate contribuie direct la economia Moldovei, cu banul care este adus sau trimis, sau cheltuit în țară. Asta, până când, a scăpat Moldova de faliment.”

Europa Liberă: Ce așteptări aveți voi de la acest scrutin prezidențial și pentru ce o să vă dați votul?

Sergiu Gonța: „Eu văd câțiva candidați care ar putea face față, dar, știți cum, puterea crește când trei capete lucrează pentru un trup, adică trei capete ar lucra pentru întreaga țară, dar nu fiecare să tragă spre el. Asta e prerogativa, în primul rând, să salvăm țara, să facem producerea, și ce e important – să facem în țară, nu să importăm. Atunci o să câștigăm, o să avem tendință pozitivă de a nu pleca în lume, și de a face economia să crească încă și mai mult. Se poate de făcut un paradis în doi-trei ani în Moldova, numai la dorință politică.”

Europa Liberă: Mulți dintre voi, cei care sunteți în diasporă, spuneți că aveți speranța că alegerea pe care o veți face este una care va aduce o schimbare în bine în R. Moldova, o schimbare care să vă permită să reveniți în țară, să trăiți alături de cei dragi. Chiar credeți că e cu putință acest lucru? Și în ce condiții ați reveni acasă?

Sergiu Gonța: „Problema e aceea că, de la înființarea statului nostru, trece a doua generație. Adică, la putere vine un contingent nou, de gândire și de viziune nouă a libertății și îndeobște a creării ca stat. Cum aiștea trei sunt, cum s-ar zice, din alt aluat făcuți, au fost toți trei peste hotare și precis au văzut cum se poate de făcut și de ajuns încolo, unde este bine. Adică este forte ușor să vii într-o țară unde este deja pregătit tot, tu numai să vii să contribui mai departe. Dar e foarte greu să facem la noi în casă să fie asta. Și eu cred că dacă e s-or uni și or face o coaliție...”

Europa Liberă: Ei – cine?

Sergiu Gonța: „Maia Sandu, Năstase și cu Renato Usatîi. Aceștia trei, dacă or să facă o coaliție, or să poată. Fiindcă noi nici cu Occidentul, nici cu Europa, nici cu Rusia, și nici cu America nu trebuie să stricăm relațiile. Noi trebuie să contribuim toți trei. Să nu uităm de Ucraina și de România, care noi, nu că nu avem alte șanse, dar noi trebuie să profităm, dar noi nu profităm, noi ignorăm asta. Noi trebuie să profităm de bunii noștri vecini, care până acum și de acum înainte cred că o să fie important - aceste două râuri să nu ne înece pe noi.”

Europa Liberă: Cum poate fi valorificat potențialul diasporei astăzi?

Sergiu Gonța: „Eu cred că jumătate de țară e peste hotare, și dacă s-ar uni diaspora și ar înțelege că pe cine nu am vota din aceștia trei, și cine nu ar ieși în fruntea lor, ceilalți doi n-o să-i murdărească și n-o să-i ignore, dar să meargă la un compromis deschis și să tragă, vă spun, într-adevăr pentru țară, dar nu pentru buzunarul, și cumătrii și așa mai departe. Pentru lume, să facă o legislație corectă și să schimbe viitorul țării. Nu stânga, dreapta, în urmă, nu. În sus, numai în sus, înspre Dumnezeu, și gata. Să se gândească la asta și gata, fiindcă noi, oricum, o să ne întoarcem înapoi. Nu știu cum copiii, care și cum or apuca, dar noi vedem viitorul prosper, la bătrânețe, în țara noastră, în graiul nostru, să aud limba noastră, să mâncăm mâncarea noastră și să răsuflăm cu aerul nostru.

Nouă nu ne trebuiește în Europa, nouă nu ne trebuiește în Rusia, nouă ne trebuie să creăm fatherland la noi în țară să facem un potențial bine-bine văzut.

Eu așa văd situația, mai mult de jumătate o să se întoarcă înapoi și la asta o mare parte vor contribui în viitor. Dar dacă se mai schimbă și progresul din țară, se chimbă înspre evaluări, într-adevăr, nouă nu ne trebuiește în Europa, nouă nu ne trebuiește în Rusia, nouă ne trebuie să creăm fatherland la noi în țară să facem un potențial bine-bine văzut. Mie mi-o plăcut toți trei cum au lucrat pînă acum, dar ei trebuie să se unească și gata. Altfel, ei pierd. Da, o să fie Maia Sandu, o să fie Andrei Năstase și Renato Usatâi. Nu văd pe altcineva. Dodon deja și-o trăit potențialul de a face mai multe, dar alții nu sunt prea valoroși în direcția aceea ca să fie în fruntea statului. Eu văd ca ei să facă o coaliție între ei și atunci o să fie progres și o să fie prosper. Și fiecare să se ocupe de ceea ce cunoaște mai bine. Principalul să tragă pentru țară, și nu pentru partidele lor și pentru neamuri și așa mai departe. Oricum, ei o să promită tot ce vor ca să ajungă încolo, dar rezultatul se va vedea în prima lună. Dacă se dorește, se poate de făcut destule schimbări. Să se vadă pe rafturile Moldovei producția în primul rând moldovenească, să nu se mai importe ceea ce se poate de produs în Moldova și gata. Și în Moldova să fie ecologic tot, fără genetic, modificații ș.a.m.d.”

Europa Liberă: Pentru voi, alegătorii, ce preț, ce valoare are promisiunea care se face în campania electorală?

Sergiu Gonța: „Promisiunea nu are nicio valoare. Poți să vorbești multe, dar dacă ai făcut greșit, degeaba vorbești. Pentru mine promisiunile, cum se spune pe moldovenește, toarnă apă. Faptele, ce s-a făcut, ce ai obținut tu singur în viață, cum ai ajuns să devii președinte? Cine ai fost tu până acum, de vrei să devii președinte? Dacă tu ai fost un economist și ai vândut țara până acuma și ai devenit președinte, eu nu mă mai aștept la altceva.”

Europa Liberă: În acești 13 ani, cât ești în străinătate, ai mers și ai votat de fiecare dată la alegeri?

Sergiu Gonța: „Da, de fiecare dată la prezidențiale, la parlamentare. De câteva ori am fost, am și sunat în direct, că nu erau destule buletine. M-am revoltat foarte amarnic, am stat câteva ore în șir și la urmă am intrat numai datorită faptului că am trei copii și eram cu doi în brațe, de asta. Și o jumătate din diasporă nu au avut cum să-și exprime votul.”

Europa Liberă: V-ați înregistrat prealabil?

Sergiu Gonța: „Da, desigur.”

Europa Liberă: Da în 2016 pentru cine ai votat?

Sergiu Gonța: „Favoritul meu era Andrei Năstase, după aia am votat Maia Sandu.”

Europa Liberă: Cum crezi, de ce ei, acum, mai mult se critică?

Sergiu Gonța: „Fiecare își dă seama că, cu cât mai multe puncte o să acumuleze în primul tur, procentajul, cu atât mai mult o să puie condiții fiecare, asta-i clar. De asta fiecare își trage de parte sa alegătorul. Da dezbinarea nu aduce la nimic, noi trebuie să mergem la consolidare, la unire, nu să tragem oghealul fiecare în partea lui.”

Europa Liberă: Și de ce este importantă prezența la vot?

Sergiu Gonța: „Păi, dacă nu votăm noi, votează ei pentru noi.”

Europa Liberă: Ei – cine?

Sergiu Gonța: „Oricum, numărul de cetățeni, o să fie prezenți destui, dar cu cât mai mulți o să fim, cu atât probabilitatea de a ieși din impas o să fie mai mare.”