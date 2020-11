Principalul obstacol a fost, desigur, pandemia de coronavirus care a impus măsuri sporite de siguranță, iar pe alocuri a împiedicat organizarea secțiilor de vot în străinătate. Au planat și suspiciuni că autoritățile de la Chișinău nu au organizat suficiente secții de votare în țările europene pentru că se așteaptă ca votul să nu-i fie convenabil. L-am întrebat pe Tudor Cojocariu, moldovean stabilit în Irlanda, care au fost condițiile de vot și cum a comunicat cu ambasada în perioada de dinaintea votului.

Tudor Cojocariu: „Comunicarea ambasadei, în ultima săptămână, a fost foarte intensă și eficientă. Din propria mea experiență, pot să spun că am fost informat în prealabil referitor la toate procedurile, obligațiile, regulile pe care le-a impus ambasada – la rândul ei impusă fiind de către guvernul Irlandei. Aici, guvernul Irlandei este foarte ferm, foarte dur, pe bună dreptate, în privința măsurilor sanitare și de siguranță a sănătății publice. Mai concret, masca este obligatorie, fiecare semnează în registru cu pixul propriu, dezinfectanți la fiecare pas, se măsoară febra cu aparate digitale la intrare în clădire. E vorba de un pavilion foarte mare, care a fost folosit în mai multe rânduri de către alte state pentru alegeri, foarte bine aerisit, foarte larg, permite respectarea tuturor normelor, distanțare ș.a. m.d.”

Europa Liberă: Știați mai demult cum va avea loc procesul sau totuși ați stat cumva cu inima în dinți, măsurile fiind luate probabil de la săptămână la săptămână de către autoritățile din Irlanda?

Tudor Cojocariu: „Cert este că exact care sunt rigorile votării am aflat abia vineri, după ce joi seara am fost doar informați de către ambasadă privind aprobarea în sine a scrutinului și noi, joi seara, am aflat că vom putea vota. Vineri am aflat cum anume vom putea vota. Respectiv, ne-am luat cu toții măsurile pentru a putea vota și pentru a nu avea probleme cu circulația, pentru că majoritatea au venit cu mașini personale, nu cu transport public. Circulația, în caz că te oprește poliția rutieră, am fost capabili să le prezentăm scrisoarea prin care guvernul scutește cetățenii moldoveni de la respectarea celor 5 km în jurul casei de deplasare, pentru că, evident, fiind în centru, majoritatea moldovenilor au parcurs o distanță mai mare de 5 km și a fost catalogată aceasta călătorie drept călătorie esențială.”

Europa Liberă: Dar se intră la votare pe grupuri sau se stă la coadă?

Tudor Cojocariu: „A existat o recomandare din partea guvernului și, respectiv, a ambasadei, să se intre pe grupuri de ore, câte două ore alocate, de la 7 dimineața până la 21, seara, în funcție de numele de familie. De exemplu, noi, fiind C, am intrat între 7 și 9, am avut posibilitatea. Totuși, dacă veneam la 9:05 minute, ambasada ne-a comunicat că am fi putut să votăm.”

Europa Liberă: Observatorii de la Chișinău susțin că această campanie a fost cumva amorfă, cum s-a văzut din Irlanda,din afara țării?

Tudor Cojocariu: „Șigur că au fost specificitățile acestei campanii, de data aceasta este o campanie unică, într-un fel, au lipsit întâlnirile cu reprezentații partidelor, de fapt, în Irlanda. Cert este că în această campanie nu au fost vizite, a fost imposibil să călătorești, Moldova fiind țară roșie, în raport cu Irlanda, România și alte state din Est. Și atunci, pentru noi a fost absolut suficient informația existentă, am putut să votăm. Cozile pe care le-am văzut astăzi, dar care se mișcă foarte-foarte repede, ceea ce este, iarăși, un mare plus pentru eforturile ambasadei, pentru organizare, au demonstrat că moldovenii au fost pregătiți și au putut să voteze respectând rigorile. Asta înseamnă că s-au informat în prealabil și asta înseamnă că au știut și știu pentru cine au de gând să voteze, în aceste prezidențiale.”

Europa Liberă: Tudor, și, spre final, ce așteptări ai de la aceste alegeri?

Tudor Cojocariu: „Așteptările mele sunt legate de schimbări în bine. Actuala situație nu ne convine nici nouă, celor care locuim aici, în mare parte. S-a văzut și la alegerile președintelui din 2016 care sunt preferințele și viziunea diasporei în privința factorilor de decizie din R. Moldova. Așteptăm o schimbare în bine în direcția dezvoltării și a consolidării democrației și a luptei anticorupție.”