Nata Scobioală: Măcar să alegem un președinte cu viziune europeană

Plecaţi de mai mulţi ani sau doar de ceva timp în străinătate pentru un trai mai bun moldovenii din diaspora explică de ce este importantă prezenţa la vot pe data de 1 noiembrie. Nata Scobioală a muncit în Portugalia după ceva timp a plecat în Italia. Ea spune că va merge sa-și exercite dreptul la vot pentru că își dorește o adevărată schimbare.

Europa Liberă: Pe teritoriul Italiei se pare că sunt deschise cele mai multe secții de votare pentru cetățenii Republicii Moldova aflați în această țară. Există interes pentru participare la scrutinul prezidențial de duminică?

Nata Scobioală: „În zona în care stau eu nu sunt cetățeni moldoveni, nu am întâlnit și nu am putut să discut cu ei ca să știu exact. În schimb, discut cu cetățenii din alte zone și ei vor să meargă la votare, dar se tem, pentru că sunt unele restricții și nu știu ce o să fie. Deocamdată, la noi există doar recomandare ca să nu mergem dintr-o regiune în alta și sper că au să ajungă cetățenii noștri la secțiile de votare, chiar dacă avem pandemie, carantină și legi pe care trebuie să le respectăm.”

Europa Liberă: Autoritățile asta și spun, că sănătatea alegătorilor și a funcționarilor birourilor electorale reprezintă o prioritate în contextul pandemiei COVID-19 și că sunt instituite măsuri de precauție care trebuie respectate. O să mergi la vot cu mască, cu pix, așa cum se cere?

Nata Scobioală: „Da, o să merg la vot cu pix, pentru că e recomandat fiecare să vină cu pixul lui și să avem numaidecât mănuși, mască și să păstrăm distanța. Sper că o să fie totul bine și o să ajungem cu bine să votăm toți doritorii.”

Europa Liberă: Cât de valoros rămâne a fi votul celor din diasporă, pentru că deseori se acreditează ideea că cei plecați s-au desprins de realitățile de acasă și, dacă s-au integrat cu succes acolo, în țările adoptive, ei trăiesc mai mult cu preocupările și grijile lor de acolo decât cu ceea ce se întâmplă acasă?

Nata Scobioală: „Cetățenii plecați peste hotare cu care discut eu și deja și eu sunt aici, toți sunt cu sufletul acasă, întrucât toți cei care au plecat, au făcut-o pentru că acasă nu sunt locuri de muncă și-i imposibil să-ți crești copiii, dar le-au rămas părinții acolo. Deci, diaspora contează, fiindcă până la urmă sunt cetățeni ai Republicii Moldova, ei au toate drepturile ca și toți ceilalți cetățeni care au rămas acasă și contează, deoarece ei trimit bani acasă, ei susțin economia Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Păi contează mai mult remitențele sau contează și cât de mult sunt implicați în viața social-politică?

Nata Scobioală: „Autorităților noastre nu prea le pasă de cetățenii plecați peste hotare, în schimb, conaționalilor noștri tare le pasă de ceea ce au lăsat acasă și ce rămâne. Cumva aceștia care au plecat parcă sunt dați un pic la o parte, chiar și referitor la deschiderea secțiilor de votare, cum se organizează tot procesul sau buletinele de vot pe care le trimit într-o secție să nu ajungă, cum s-a întâmplat în alte cazuri că mulți cetățeni nu au putut să voteze. Nu știu cum, parcă sunt dați un pic la o parte. Chiar dacă mulți din ei poate n-au să revină acasă, dar ei totuși sunt cetățeni ai Republicii Moldova și le pasă ce se întâmplă în Moldova.”

Europa Liberă: Ce așteptări aveți voi de la cel care va obține mandatul de președinte al Republicii Moldova? Să nu se întâmple că sunt exagerate speranțele, ca după asta să urmeze marea dezamăgire. Iată, niște așteptări ale listei de la cel care va ajunge la cârma statului, care ar fi aceste așteptări?

Nata Scobioală: „Eu, ca cetățean al Republicii Moldova, vreau un președinte care să cunoască politica internațională, să prietenească cu toate țările, să vorbească frumos, să fie inteligent, să nu ne fie rușine când merge undeva în lume și iese și vorbește; să nu fie rasist, să nu fie homofob, să se gândească, în primul rând, la cetățenii Republicii Moldova, nu la interesele partidului. Nu știu, să nu ne fie rușine cu un asemenea președinte. Noi până acum am văzut ce avem și eu încă sper că o să putem schimba ceva, încă nu mi-am pierdut speranța.”

Europa Liberă: Dar promisiunile pe care le fac toți cei opt concurenți înscriși în cursa electorală prezidențială țin de îmbunătățirea bunăstării cetățeanului, de schimbări în bine în stat, promisiunile sună frumos din partea tuturor.

Nata Scobioală: „Toate promisiunile în campaniile electorale sunt frumoase, înflorite și nu știu mai cum, dar trebuie să înțelegem toți că funcția de președinte nu înseamnă că el poate rezolva toate problemele. El nu are asemenea pârghii, pentru că noi știm că suntem o țară parlamentară, nu prezidențială. Ceea ce ni s-a promis până acum, nu prea am văzut schimbări, de aceea sper că o să facem o alegere mult mai bună și chiar dacă nu o să se întâmple chiar tot ce ni se promite în campania electorală, măcar să alegem un președinte care nu are dosare penale, care să aducă ceva nou, care are viziuni europene.”

Europa Liberă: Cum ar trebui și ar putea să fie valorificat potențialul diasporei de către cel care va ajunge președinte, pentru că un milion de moldoveni peste hotare totuși e o forță mare?

Nata Scobioală: „Sunt foarte mulți moldoveni care vor să revină acasă, să-și deschidă propria afacere, dar e foarte greu, e foarte mare birocrație și nu sunt încurajați oamenii, nu sunt încurajate micile afaceri, mici întreprinzători din agricultură și din alte domenii. Ar fi de dorit dacă se reîntorc moldovenii acasă și vor să-și deschidă propria afacere, vor să investească banii în ceva care să promoveze Republica Moldova să fie încurajați, să fie susținuți de stat. Pentru că de ce nu revin moldovenii acasă? Pentru că ei nu sunt susținuți în niciun fel și ei pur și simplu decid să rămână acolo unde și-au găsit un rost. Au fost unii care au revenit, au încercat să facă ceva, dar li s-au pus bețe în toate, ei s-au dezamăgit și au renunțat la tot, de aceea și rămâne pe loc Republica Moldova.”

Europa Liberă: Cel mai mult acest fenomen numit migrație se simte în mediul rural și continuă acest exod așa cum era el acum 10 ani, 5 ani, lumea își face bagajele și crede că viitorul și-l poate făuri doar peste hotare. Această percepție a cetățeanului că doar peste hotare se poate și în Republica Moldova nu, ce perspectivă oferă statului?

Nata Scobioală: „Oamenii de la țară pleacă, pentru că nu sunt locuri de muncă, nu este un trai decent; e foarte greu să trăiești la țară în condițiile în care suntem în prezent, iar oamenii trebuie să-și întrețină copiii, familia și ei pur și simplu pleacă. Și nu pleacă pentru că e mai bine peste hotare, ei pleacă și sunt nevoiți să îndeplinească și munci grele, să lucreze zi și noapte ca să le facă o viață mai bună celor rămași acasă. Da, satele noastre rămân pustii, din păcate, în Republica Moldova. Și de asta sunt vinovați cei care au fost la conducere până acum, au promis foarte multe și, din păcate, rămân doar bătrânii, care sunt cei mai vulnerabili, rămân și trăiesc doar cu promisiunile foarte frumoase din campaniile electorale.”

Vrem ca să te întorci cu fața la toți cetățenii Republicii Moldova, să-i asculți,

Europa Liberă: Să admitem că a doua zi după ce sunt anunțate rezultatele acestor alegeri prezidențiale din Republica Moldova Nata Scobioală ar avea o întrevedere cu următorul președinte. Ce mesaj i-ar transmite?

Nata Scobioală: „Pentru că noi ți-am încredințat votul și pentru că noi avem încredere în tine, dle președinte sau dna președintă, vrem ca să te întorci cu fața la toți cetățenii Republicii Moldova, să-i asculți, să-i înțelegi și să începi să faci o schimbare! Nu știu, asta le-aș spune în numele meu.”

Europa Liberă: Societatea e profund dezbinată. Poate să ajungă președintele tuturor cel care va obține mandatul de șef de stat?

Nata Scobioală: „Eu asta îmi doresc, să devină președintele tuturor, pentru că actualul președinte pe care îl avem nu este președintele tuturor, întrucât el încalcă drepturile multor cetățeni ai Republicii Moldova. Și asta o face deschis prin anumite declarații rușinoase și de care mi-i rușine și mie, și celor care suntem peste hotare să spunem ce președinte avem. Și, da, îmi doresc un președinte care să-i asculte pe toți cetățenii Republicii Moldova, pentru că noi toți avem drepturi egale, plătim impozite și oamenii trebuie să fie pe primul plan, nu partidul și membrii de partid.”