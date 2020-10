Iurie Ciocan(fost președinte CEC): votul online este „la un pas, doi” de realizare

E vorba în special de restricții de circulație care vor face mai dificil procesul de votare, iar alegătorii vor trebui să respecte anumite reguli, informează Ministerul de Externe care duce tratative cu statele respective pentru a asigura participarea nestingherită a diasporei la alegeri. Europa Liberă a discutat cu Iurie Ciocan, fostul președinte CEC, despre votul din diaspora , despre votul alegătorilor din regiunea transnistreană care trezește suspiciuni şi despre posibilitatea ca alegerile să fie fraudate.

Iurie Ciocan: „Toate mecanismele scrise în Codul electoral și în regulamentele aprobate de Comisia Electorală Centrală azi nu mai admit falsificarea sub nicio formă a rezultatelor alegerilor. Deci, voturile se numără într-o procedură foarte transparentă, se eliberează procese-verbale tuturor solicitanților, reprezentanților concurenților electorali, observatorilor care fac numărări în paralel. Toată ziua în secția de votare alegătorii sunt numărați, ați văzut faimoșii observatori care tot pun bețișoare ca în clasa întâi conform fiecărui alegător, dar asta-i metoda lor de a verifica autoritățile. E foarte bine că aceste metode există și avem un element de check & balance, când se verifică și se balansează opiniile. Aici nu mai există niciun temei de a pune la îndoială rezultatele. Alegerile, ca ziua alegerilor și ca proceduri preparatorii pentru ziua alegerilor, nu pot fi manipulate, nu pot fi fraudate, pe de altă parte, opinia alegătorilor poate fi, într-un fel ori altul, indusă pentru a susține un anumit candidat. Și aici până în prezent, chiar dacă avem aproape 30 de ani de la independență, mai avem de lucru.

Este vorba, în primul rând, de nivelul de cultură politică al alegătorilor și al politicienilor, pentru că noi certăm alegătorii noștri că iau pungi, dar noi uităm că anume politicienii dau aceste pungi.”

Europa Liberă: Dar coruperea politică face parte din frauda electorală?

Iurie Ciocan: „Cred că influențează, într-un fel sau altul, rezultatele alegerilor.”

Europa Liberă: Deschiderea mai multor secții de votare peste hotare și prezența la vot a unui număr mai mare de alegători ar însemna o fraudare a alegerilor?

Iurie Ciocan: „Nu cred. Deci, un număr mai mare de secții de votare în cazul Republicii Moldova este un element benefic și în toată cariera mea la Comisia Electorală Centrală, noi am crescut numărul secțiilor peste hotare, inclusiv eu am fost unul dintre coautorii proiectului de lege care a permis deschiderea secțiilor de votare în afara misiunilor diplomatice și consulare.

Respectiv, eu cred că numărul crescut de secții de votare este în beneficiul alegătorilor și al clasei politice care va primi o reprezentativitate mai mare și o legitimitate mai mare.

Pe de altă parte, aud discuțiile care sunt în societate în campania electorală între politicieni că, uite, noi nu putem fi siguri că lucrurile vor fi respectate întocmai. Există mecanisme clare de verificare, mecanisme clare de control din partea concurenților electorali, a societății civile să utilizeze aceste instrumente și să accepte ceea ce au văzut ei înșiși, pentru că eu m-am convins, vorbesc în numele propriu acum, că politicienii vedeau că alegerile s-au petrecut într-un anumit mod, s-a constatat și din partea observatorilor că alegerile au fost cu respectarea majorității standardelor internaționale și oricum le-au contestat, pentru că nu le-a convenit rezultatul.”

Europa Liberă: Dar există și o altă procedură, că alegătorii din străinătate se pot înregistra prealabil ca și funcționarilor electorali să le fie clar cât de grea va fi sarcina în ziua scrutinului. De ce totuși se insistă că trebuie să fie secții multe și 5.000 de buletine care ajung în fiecare secție de votare?

Iurie Ciocan: „Partea de 5.000 de buletine eu cred că este OK, pentru că noi le-am trecut și trebuie să învățăm din greșelile noastre. Am trecut printr-o practică în care în a doua jumătate a zilei la unele secții s-au terminat buletinele de vot. Noi am văzut că mobilizarea alegătorilor peste hotare este în creștere, acest lucru este benefic și este bine că s-a majorat numărul de buletine. Propriu-zis înregistrarea prealabilă, dacă noi am fi deschis secții de votare strict câți oameni s-au înregistrat în prealabil, sigur că numărul acestora nu depășea 10 secții, în afara celor din misiunile diplomatice și consulare. Ați văzut că organul electoral de comun acord cu Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene au convenit asupra unui număr mult mai mare de secții de votare decât cetățeni s-au înregistrat în prealabil.”

Europa Liberă: 139 de secții de votare în străinătate...

Iurie Ciocan: „Întocmai. Cred eu că acest lucru, cum am zis, este în beneficiul alegătorilor, deși eu am anumite rezerve aici, pentru că văd practica altor state, presupun că nu toate cele 139 de secții vor fi deschise, pentru că noi vedem cum în serie mai multe orașe, capitale de state membre ale Uniunii Europene se închid în carantină și lucrul acesta noi trebuie să-l înțelegem așa cum este el și să nu încercăm să punem vina pe autorități.

Nu este vorba de gradul de pregătire al organelor electorale ale Republicii Moldova ori a voinței alegătorilor, cetățeni ai Republicii Moldova care se află în diasporă, este vorba de accepțiunea amplasării acestor secții și deschiderea lor pe teritoriul altor state. Iată aici e marea problemă, pentru că noi, de exemplu, în Italia în afară de ambasadă și consulatele pe care le avem acolo, încă câteva zeci de secții mai avem, care sunt pe principii extrateritoriale constituite.”

Europa Liberă: Ce face alegătorul care s-a pregătit să meargă la secția despre care i s-a vorbit în această perioadă?

Iurie Ciocan: „Trebuie să vedem și să acceptăm că trăim în niște condiții care sunt absolut diferite de ceea ce am avut anterior și absolut inedite. Cred eu că anume aceste circumstanțe vor da imboldul implementării și votării prin internet, pentru că astăzi vedem că trecem prin starea de carantină, situații de gestiune a acestei crize sanitare, vedem cât de mult a crescut utilizarea tehnologiilor informaționale și comunicarea la distanță.

Cred că a rămas doar un pas-doi până la implementarea pe scară largă a votării prin intermediul rețelelor electronice.

Respectiv, eu cred că a rămas doar un pas-doi până la implementarea pe scară largă a votării prin intermediul rețelelor electronice. Aici ar fi soluția, alegătorii noștri în cadrul acestor alegeri, dacă se vor putea deplasa la secții acolo unde ele vor fi deschise, sigur că acest lucru trebuie făcut, dar dacă nu vor putea - nu vor putea, din păcate.”

Europa Liberă: Dvs. v-ați referit acum la siguranța alegătorului din străinătate, din diasporă. Despre siguranța alegătorului de aici, din Republica Moldova, la fel de mult trebuie să fie preocupate autoritățile?

Iurie Ciocan: „În interiorul țării, problemele legate de starea de criză pandemică tot sunt foarte acute, pentru că eu presupun că mai multă lume va solicita votarea la domiciliu. Echipele mobile care vor merge la domiciliu trebuie să fie echipate și eu cunosc că s-au făcut achiziții de aceste echipamente speciale de protecție, ca acești funcționari electorali, la fel ca și medicii, să meargă, să fie bine echipați și pregătiți pentru aceste situații.”

Europa Liberă: Dar la un număr totuși mic vor ajunge cu echipele mobile funcționarii?

Iurie Ciocan: „Sigur că aici putem iarăși presupune că va fi mai mic, să vedem, pentru că presupun că numărul de solicitări de votare la domiciliu va fi mai mare ca de obicei. Și de aici se va deduce că numărul participanților comparativ cu numărul solicitărilor poate părea un pic mai mic.”

Europa Liberă: Critici dure s-au îndreptat și către Comisia Electorală, și către politicieni, și către legislativ referitoare la prezența alegătorului din stânga Nistrului la alegerile din Republica Moldova. Prezența lor poate da de bănuit că ei vin în alte scopuri decât cele pe care le urmăresc toți votanții înscriși pe listele de votare în Republica Moldova?

Iurie Ciocan: „Nu există în legislația Republicii Moldova interdicția de a organiza alegătorii să meargă la secția de votare, nu există astăzi nicio interdicție în afara recentei hotărâri a Comisiei Electorale Centrale, care a stabilit anumite proceduri.”

Europa Liberă: Da, că nu pot fi aduși organizat cu transportul...

Iurie Ciocan: „Din punctul meu de vedere, se suflă în apă rece, când te-ai fript cu lapte fierbinte. Bine, este decizia luată de Comisia Electorală Centrală. Eu am un pic alt punct de vedere, dar mituirea alegătorilor care se invocă în paralel cu transportarea, ele trebuie divizate aceste lucruri, pentru că mituirea alegătorilor, dacă ea are loc, este o infracțiune și trebuie investigată conform legislației penale și persoanele găsite vinovate trebuie pedepsite. Faptul că noi nu avem capacitatea să facem asta, încercăm să punem pe seama altei instituții responsabilitatea, ceea ce nu este corect.”

Europa Liberă: Dar cât de transparent rămâne a fi procesul de declarare a banilor care se folosesc în campania electorală?

Iurie Ciocan: „În toate țările lumii există probleme la acest capitol, inclusiv în Republica Moldova și nu cred că noi vreodată vom ieși albi, imaculați dintr-o oarecare campanie electorală, pentru că chiar cei care acuză cel mai mult utilizează exact aceleași practici și merg pe principiul: „Hoțul neprins este un negustor cinstit”.”

Europa Liberă: Cine la modul cel mai serios ar putea să ne spună exact cât se cheltuiește de către un concurent în campania electorală?

Iurie Ciocan: „Probabil ar exista metodologii de calcul, dar ele întotdeauna vor fi indirecte, pentru că noi înțelegem care ar fi costul unui billboard și atunci pot fi numărate aceste billboard-uri; noi înțelegem cât costă tipărirea unui ziar și atunci pot fi numărate aceste ziare, mai puțin pot fi numărate pliantele, dar este totuși o muncă grea de a face asemenea calcule în paralel, ele întotdeauna vor fi doar estimative.”

Europa Liberă: Într-un stat sărac, cum mai rămâne a fi Republica Moldova, prețul unui vot nu vi se pare că totuși este exagerat?

Atât cât cheltuiesc concurenții electorali, ei declară la Comisia Electorală Centrală în limita plafoanelor stabilite. Ceea ce nu declară, urmează să-i documentăm, să-i prindem, să-i punem la respect.

urie Ciocan: „Nu cred, pentru că atât cât cheltuiesc concurenții electorali, ei declară la Comisia Electorală Centrală în limita plafoanelor stabilite. Ceea ce nu declară, urmează să-i documentăm, să-i prindem, să-i punem la respect. Nu aș lega votul de suma de bani. Da, am văzut asemenea calcule făcute de anumite organizații neguvernamentale. Bine, este un fapt de curiozitate, care nu știu dacă are vreo plusvaloare. E bine ca cetățenii să cunoască acest lucru, dar pentru rezultatele alegerilor, pentru legislația electorală dacă nu s-au încălcat plafoanele și nu a fost stabilit că acest partid sau concurent electoral a comis încălcări probate la modul respectiv, atunci rămânem doar cu vorba.”

Europa Liberă: Iarăși sunt foarte mulți observatori, cunoscători ai procesului electoral care spun că alegerile nu întru totul sunt constituționale în Republica Moldova, pentru că după adresele pe care le-a făcut Curtea Constituțională, parlamentul nu le-a votat și atunci s-ar putea ca rezultatele scrutinului să ridice și semne de întrebare. E adevărat?

Iurie Ciocan: „Au fost câteva adrese date către legiuitor legate de armonizarea ori ajustarea legislației, inclusiv prin neadmiterea abaterilor de la finanțarea campaniilor electorale, inclusiv prin neadmiterea ori criminalizarea prin lege a implicării Bisericii în procesul electoral, ceea ce iarăși eu, de exemplu, nu văd cum acest lucru poate fi făcut decât prin educare. Răspunsul meu este că nu s-a modificat legislația în conformitate cu acele adrese.”

Europa Liberă: Ele pot să fie luate în calcul atunci când Curtea Constituțională va anunța verdictul?

Iurie Ciocan: „Urmează să se pronunțe Curtea Constituțională deja, trebuie să aprecieze cât de mult neaducerea acestor modificări a influențat rezultatul votării și dacă ajunge Curtea la concluzia că aceste neajustări ale legislației au influențat rezultatele alegerilor sau au dus cumva la denaturarea votului cetățenilor, atunci sigur că pot fi luate și asemenea decizii.”

Europa Liberă: Dacă nu se prezintă o treime din alegători la vot, ce se întâmplă?

Iurie Ciocan: „Votarea se repetă.”

Europa Liberă: În cât timp?

Iurie Ciocan: „În două săptămâni. Îndemn cetățenii Republicii Moldova să meargă să voteze. Așa cum cred ei, în baza propriei voințe să-și identifice candidatul și să se prezinte la vot, asta desigur că este și o obligație a noastră ca cetățeni. Fiecare dintre noi deja avem la dispoziție cel puțin o mască pe care o purtăm, putem să ne luăm de acasă și o pereche de mănuși elastice, dar să mergem să votăm. Frica nu ar trebui să ne țină definitiv acasă.

Mai multe țări examinează posibilitatea amânării alegerilor, la noi nu este pe agendă această discuție, deci dacă aceste alegeri legal au loc pe data de 1 noiembrie, noi ca și cetățeni trebuie să mergem și să votăm. Sigur că cu asigurarea măsurilor de protecție. Probabil vom avea rând la secția de votare, noi trebuie să fim de acasă pregătiți moral pentru asemenea situație, trebuie să înțelegem că nu este vina Comisiei Electorale Centrale, nu este vina statului, a Ministerului Sănătății ori a administrației publice locale.”

Europa Liberă: Excluderea candidaților din cursă cât de mult se răsfrânge asupra recunoașterii alegerilor libere, corecte și democratice?

Iurie Ciocan: „Eu cred că noi nu ar trebui să ne gândim direct la recunoașterea alegerilor, ar trebui să ne gândim la respectarea legislației și dacă concurenții electorali încalcă flagrant legislația și sunt documentați în modul potrivit, ei trebuie excluși din cursă. Noi nu trebuie să trăim cu teamă că vor fi sau nu vor fi recunoscute și din cauza asta să neglijăm orice încălcare a legislației electorale. Categoric, nu!”

Europa Liberă: Dar există și un precedent, un actor politic a ajuns până la CEDO și Curtea Europeană i-a dat câștig de cauză?

Iurie Ciocan: „Din câte cunosc eu, câștigul de cauză a venit pe subiect de procedură, ceea ce înseamnă că noi avem cadre prost pregătite, care nu au fost capabile să-și facă meseria așa cum au trebuit s-o facă la documentarea acestei situații. Și atât.”

Europa Liberă: Republica Moldova rămâne a fi un stat unde forma de guvernare e parlamentară. Cetățenii trebuie să țină cont de promisiunile care se fac sau de competențele pe care le are șeful statului?

Iurie Ciocan: „Nu prea cunoaște lumea competențele șefului statului. Acest lucru l-am înțeles și eu și nu doar o dată în comunicarea cu alegătorii, uneori, mulți oameni foarte simpli, departe de lupta politică și de legislație percep funcția de președinte al țării ca o funcție supremă în stat, care răspunde pentru tot și are toate responsabilitățile și poate în orice clipă schimba deputații, schimba guvernul, adopta decizii, judeca, trimite la pușcărie ori a da despăgubiri ș.a.m.d.”

Europa Liberă: ...dizolva parlamentul, ridica pensiile, salariile?

Iurie Ciocan: „Exact! Toate, toate promisiunile care se dau în oricare campanie electorală - și în actuala, și în viitoarele campanii - alegătorii trebuie să-și pună în aplicare gândirea critică, să vadă: dar poate acest candidat la funcția de primar, de consilier, de președinte, de deputat să-și îndeplinească toate promisiunile pe parcursul mandatului și cum o va face? Dacă noi vom avea un președinte ales fără un suport parlamentar ori fără un suport prin parlament în guvern, cum acest președinte își va îndeplini atribuțiile? De fiecare dată trebuie să ne întrebăm acest lucru, de fiecare dată trebuie să vedem cum va putea omul care ne promite nouă rezolvarea situației să o rezolve.”

Europa Liberă: Dar tot unii competitori spun că vor cere modificarea Constituției ca să se ajungă la o republică prezidențială?

Iurie Ciocan: „Eu personal cred că o formă de guvernare parlamentară pură în Republica Moldova când președintele este ales în parlament și este emanația parlamentului pentru un stat ca Republica Moldova este o soluție bună. Din păcate, crizele care au avut loc și nealegerea președintelui în mai multe rânduri a adus la situația pe care o avem astăzi. Noi avem un sistem parlamentar, dar cu anumite suplimente, când președintele este ales în mod direct. Regulile sunt stabilite, noi urmează să le respectăm, dar dacă ar fi voința mea și dacă m-ar întreba cineva care este părerea mea personală, eu pledez pentru o republică parlamentară, unde președintele este ales în parlament și persoana nr. 1 în țară este prim-ministrul, care este nemijlocit responsabil de toate acțiunile. Și atunci și promisiunile făcute astăzi de către competitori ar avea o cu totul altă substanță și responsabilitate.